|
|
Глава Евросовета заявил об опасности возрождения терроризма в Афганистане
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что надеется, что ситуация в Афганистане после взрыва у ворот аэропорта Кабула не приведет к возрождению терроризма и призвал обеспечить безопасность.
«Очень обеспокоены новостями о взрыве в Кабуле и внимательно следим за ситуацией… Обеспечение безопасного прохода в аэропорт остается жизненно важным. Мы должны гарантировать, что нестабильная ситуация не приведет к возрождению терроризма», – написал Мишель в Twitter, передает РИА «Новости».
Ранее в результате взрыва в международном аэропорте Кабула погибли по меньшей мере 13 человек. До этого сообщалось, что в результате взрыва были ранены трое американских военных.
В Пентагоне подтвердили взрыв у ворот аэропорта Кабула.
Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
Эксперт оценил последствия провала эвакуации американцев из Афганистана
|
|
«С военной точки зрения американцы в Кабуле находятся в уязвимом положении. Талибы могут окружить оставшихся американских военнослужащих и напасть на них», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Афганистану Омар Нессар, комментируя сообщение посла России в Кабуле о готовности талибов «уколоть» американцев, которых рассматривают как оккупантов.
«Пока американцы не будут просить отсрочки по выводу войск из Афганистана. Талибы (движение запрещено в России) четко дали понять, что не готовы идти на компромиссы по этому вопросу», – полагает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.
По словам эксперта, если США и «Талибану» не удастся в конечном итоге договориться, талибы могут окружить оставшихся американских военнослужащих в районе аэропорта в Кабуле и напасть на них. «И с географической, и с военной точек зрения американцы в Кабуле находятся не в лучшем положении», – уверен эксперт.
Нессар полагает, что такое развитие событий очень сильно ударит по репутации США несмотря на то, что американские войска уже потерпели унизительное поражение в Афганистане.
Собеседник предположил, что одним из вариантов отсрочки вывода американских войск может быть перевод граждан США и афганцев, которые сотрудничали с иностранными войсками, в провинцию Панджшер, часть территории которой контролируется силами антиталибского сопротивления. «При посредничестве иностранных государств конфликтующие стороны могут договориться и объявить Панджшер зоной мира. Насколько я знаю, эта тема сейчас активно обсуждается», – сообщил Нессар.
Движение «Талибан» (запрещенное в России) не намерено идти на компромисс с Соединенными Штатами по вопросу вывода американских сил из Кабула, заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Отвечая на вопрос о выводе войск США из Афганистана до 31 августа, посол выразил мнение, что «талибы будут готовы «уколоть» американцев», которых «жестко и однозначно рассматривают» как оккупантов. «Никаких компромиссов нет», – приводит слова Жирнова ТАСС
со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live»
.
Российский посол рассказал, что талибы и США ведут «консультации именно по проблеме аэропорта». По его мнению, талибы «хотят мирного решения этой ситуации» и не настроены на кровопролитие или обострение.
В начале недели Пентагон открестился от выплат «Талибану» за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. По состоянию на четверг, в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тысяч граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
В середине августа, после победы движения «Талибан», в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за этот хаос.
В четверг американцы закрыли КПП кабульского аэропорта. Тогда же премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта операция ВВС страны по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Одновременно Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Добавим, что в четверг министр обороны Британии Бен Уоллес признал, что страна не сможет эвакуировать до 31 августа всех афганцев, имеющих право приехать в Соединенное Королевство. Уоллес порекомендовал тем, кого не вызвали в кабульский аэропорт, попытаться покинуть страну наземным путем: перебраться в Иран или Пакистан.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Талибы закрыли доступ в аэропорт Кабула для афганцев
|
|
Движение «Талибан» (запрещено в России) закрыло доступ в аэропорт Кабула гражданам Афганистана, сообщил источник в комиссии талибов по вопросам культуры.
Он рассказал РИА «Новости», что афганцы устроили перед аэропортом недопустимый беспорядок, и все двери закрыты. По его данным, доступ для афганцев с иностранным гражданством будет закрыт до дальнейших распоряжений, в аэропорт пускают только иностранцев.
Один очевидец также рассказал, что талибы останавливают машины посольств перед аэропортом и не позволяют им забрать своих афганских коллег и отвезти в аэропорт.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».
Афганская диаспора получила согласие властей России на просьбу помочь примерно 1 тыс. желающих приехать из Афганистана, среди категорий, получивших разрешение на въезд, есть лица с гражданством и видом на жительство, а также студенты.
Эксперт объяснил противоречия Индии и Пакистана по Афганистану
|
|
«Для Пакистана приход талибов к власти в Афганистане комфортен, чего нельзя сказать об Индии. В Нью-Дели сообщения из Кабула вызывают беспокойство», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Куприянов. Ранее лидеры Индии и Пакистана поочередно провели переговоры с Владимиром Путиным из-за военно-политического кризиса в Афганистане.
«Пакистан подозревал, что правительство бежавшего президента Ашрафа Гани настроено резко проиндийски, ведь оно неоднократно допускало различные антипакистанские высказывания. Более того, пакистанцы обвиняли Гани в том, что он предоставляет территорию Афганистана для ведения подрывной деятельности против Пакистана, привлекая к этому Индию», – пояснил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.
По словам эксперта, также Пакистан подозревает Индию в поддержке не афганского «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России), а его пакистанского аналога, с которым Исламабад ведет войну. «Это близкое к афганским талибам движение. Часто, например, одни и те же люди, переходя границу, оказываются то в одном «Талибане», то в другом. Но с одним из них Пакистан поддерживает достаточно хорошие отношения, а с другим воюет», – детализировал политолог.
Говоря о влиянии смены режима в Афганистане на перспективы отношений в треугольнике Москва – Нью-Дели – Исламабад, эксперт отметил, что теперь многое будет зависеть от того, как новая афганская власть себя проявит.
«Если талибы окажутся договороспособными игроками – это одно. Если они сдержат свои обещания, не будут проводить репрессий и преследовать инакомыслящих, то есть начнут эволюционировать и включат в состав правительства представителей оппозиции, то, скорее всего, это станет благоприятным фоном для развития отношений между ключевыми игроками в регионе», – спрогнозировал аналитик.
В то же время Пакистан заинтересован в поддержке «Талибана», поэтому единство их интересов будет влиять на ситуацию в отношениях между Москвой и Исламабадом. А вот в Нью-Дели категорически недовольны сменой режима в Афганистане.
«У индийцев были хорошие отношения с прежним руководством. Они проводили на афганском направлении независимую внешнюю политику: с одной стороны, вели свою игру; с другой стороны – не стали оказывать США всецелую поддержку. Поэтому индийцы совершенно не заинтересованы в закреплении «Талибана» в Кабуле. Нью-Дели небезосновательно считает, что талибы являются проектом пакистанской межведомственной разведки», – объяснил аналитик.
«Для Индии, у которой есть горячая точка на границе с Пакистаном в виде Кашмира, усиление «Талибана» является проблемой», – заявил Куприянов. Он напомнил, что ранее возможности пакистанцев в Кашмире ограничивал недружественный Афганистан под боком: в Нью-Дели это называют «стратегической глубиной». «Теперь, с точки зрения Индии, Пакистан получил свою «стратегическую глубину» и спокойную северо-западную границу», – разъяснил политолог.
«При этом наши отношения с Индией выходят далеко за рамки афганской повестки. Москва – стратегический партнер Нью-Дели не из-за общего афганского вопроса, а потому что у нас долгие и тесные связи, берущие свое начало еще с советских времен», – напомнил Куприянов.
Он пояснил, что Россия и Индия примерно одинаково видят будущее и не заинтересованы ни в гегемонии США, ни в биполярном противостоянии Вашингтона и Пекина. «Наша страна семимильными шагами движется в полицентричный мир. Поэтому, какой бы сложной ни была ситуация в Афганистане, она не станет фактором, способным кардинально изменить наши отношения ни с Индией, ни с Пакистаном. Но мы можем быть посредниками в переговорах между противоборствующими сторонами», – заключил политолог.
В среду президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Лидеры согласились с важностью поддержания мира в Афганистане, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения.
«Условлено о координации подходов по афганской проблематике как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. При этом отмечена целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в деле обеспечения региональной стабильности, а также борьбы с терроризмом и наркоугрозой», – сообщает Кремль.
В тот же день глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад поддерживает создание инклюзивного правительства в Афганистане с участием представителей всех народов, живущих в стране. Куреши в рамках среднеазиатского турне в среду прибыл в Душанбе с рабочим визитом, где провел встречу с таджикским лидером Эмомали Рахмоном, передает ТАСС.
Днем ранее Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого стороны отметили важность скоординированных усилий по Афганистану, способствующих установлению в республике мира и стабильности, а также обеспечению безопасности в регионе в целом.
«Выражен настрой на наращивание сотрудничества в противодействии распространению террористической идеологии и наркоугрозе, исходящей с территории Афганистана. Условлено о формировании двустороннего канала постоянных консультаций по данной проблематике», – говорится в сообщении Кремля.
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом 15 августа. В тот же день «Талибан» объявил о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британия признала невозможность завершить в срок эвакуацию из Афганистана
|
|
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что страна не сможет эвакуировать до 31 августа всех афганцев, имеющих право приехать в Соединенное Королевство, пишет Times.
Уоллес порекомендовал тем, кого не вызвали в кабульский аэропорт, попытаться покинуть страну наземным путем: перебраться в Иран или Пакистан.
«Я бы (на их месте) рассмотрел возможность использования другого маршрута, если они считают, что смогут это сделать. Я порекомендовал бы им попытаться перебраться (в третью страну) через границу. Если они смогут попасть в третью страну, это будет безопаснее и лучше», – приводит издание слова главы Минобороны, передает ТАСС.
Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.
В Пентагоне подтвердили потери среди американцев при взрыве в Кабуле
|
|
В результате взрыва у аэропорта Кабула «есть потери» среди американцев и гражданских, написал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своем Twitter.
«Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Эбби (один из главных входов на территорию аэропорта) был результатом комплексной атаки, которая привела к ряду потерь среди американцев и гражданских», – приводит его слова ТАСС.
Под словом «потери» могут иметься в виду как погибшие, так и пострадавшие. «Мы также можем подтвердить по меньшей мере еще один взрыв в отеле «Барон», который расположен поблизости от ворот Эбби или рядом с ним», – добавил он.
Как сообщил телеканал Al Jazeera, число пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек. Точных данных о пострадавших не приводится.
О гибели солдат ВС США также сообщил телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники.
Как уточняется, инциденты, произошедшие в результате самоподрывов террористов-смертников, имели место возле отеля «Барон».
Ранее сообщалось, что трое американских военных ранены у аэропорта Кабула, два человека погибли, еще 15 человек пострадали при взрыве около аэропорта в Кабуле.
В Пентагоне подтвердили взрыв у ворот аэропорта Кабула, точных данных о жертвах от взрыва пока нет.
Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.
США закрыли КПП аэропорта в Кабуле
|
|
Попасть в аэропорт Кабула можно только через специальные пункты сбора на территории города, через обычные КПП в аэропорт не пропускают, сообщают СМИ.
Washington Post ссылается на запись телефонного звонка, организованного Белым домом для работников Конгресса США. В ходе разговора представительница Госдепа Кэрин Кинг сообщила, что такая схема вывоза американских граждан была задействована из-за возникновения хаоса у входов в аэропорт. Она посоветовала американцам в Кабуле «зарегистрироваться и уйти подальше от входов», поскольку сейчас «таким способом попасть внутрь просто невозможно».
В среду посольство США в Афганистане рекомендовало соотечественникам не пытаться самостоятельно попасть в аэропорт Кабула, а также призвало покинуть три входа на объект, передает ТАСС.
Напомним, после победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.
Самолет итальянских ВВС попал под обстрел при взлете в Кабуле
Участвующий в эвакуации из Афганистана самолет итальянских ВВС был обстрелян при вылете из аэропорта Кабула, сообщило агентство Agi со ссылкой на военные источники.
В самолете находились журналисты и 98 гражданских лиц. Борт, предположительно, был обстрелян из тяжелого автоматического оружия с позиции за пределами аэропорта или с соседней возвышенности, передает РИА «Новости».
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Командир самолета совершил экстренный маневр. Борт вылетел в Кувейт, оттуда его пассажиров отправят в Италию.
Однако позже источник в спецслужбах Италии опроверг сообщения об обстреле. По его данным, выстрелы в аэропорту Кабула не были направлены против воздушного судна, передает ТАСС.
Ранее российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что в аэропорту Кабула с момента начала эвакуации граждан американскими военными погибли порядка 50 человек.
Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.
Число жертв взрывов в Кабуле достигло 13 человек
|
|
В результате взрыва в международном аэропорте Кабула погибли по меньшей мере 13 человек, сообщили в движении «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). Также сообщается, что ранения получили более 50 человек.
Погибли не менее 13 человек, включая детей, есть также раненые среди талибов, сообщили в движении, передает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.
Между тем в Минобороны Турции сообщили, что произошли два взрыва. «За пределами аэропорта Кабула произошли два взрыва. Никакого ущерба нашим подразделениям не нанесено, пострадавших нет», – заявили в турецком военном ведомстве.
По данным СМИ, второй взрыв произошел у аэропорта, возле отеля, где собирались американцы. Телеканал Fox News сообщает, что после взрывов около аэропорта началась перестрелка.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва были ранены трое американских военных, два человека погибли.
В Пентагоне подтверждали взрыв у ворот аэропорта Кабула, точных данных о жертвах взрыва пока нет.
Ил-62 и Ил-76 доставили эвакуированных из Афганистана россиян в Подмосковье
|
|
В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России, доставившие эвакуированных из Афганистана россиян, сообщают информационные агентства.
На первом Ил-76 прибыло около 100 человек, в основном это россияне афганского происхождения. Один из пассажиров рассказал, что был в Афганистане пять месяцев – приехал к родне, но не мог покинуть страну «из-за возникшей политической ситуации». Описывая первые впечатления от прилета в Москву, он заявил: «Холодно... Еще есть ощущение безопасности». Позднее в аэропорту Чкаловский приземлились еще два самолета Ил-76, пассажиры четырех самолетов проходят пограничный контроль, передает РИА «Новости».
Напомним, из Кабула вылетели четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России с россиянами и гражданами других стран ОДКБ на борту. Один из самолетов доставил эвакуированных из Афганистана граждан Таджикистана в Гиссар.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол России счел талибов готовыми «уколоть» США
Движение «Талибан» (запрещено в России) не намерено идти на компромисс с США по вопросу вывода американских сил из Кабула, заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.
Отвечая на вопрос о выводе войск США из Афганистана до 31 августа, он выразил мнение, что «талибы будут готовы «уколоть» американцев», которых «жестко и однозначно рассматривают» как оккупантов. «Никаких компромиссов нет», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».
Жирнов рассказал, что талибы и США ведут «консультации именно по проблеме аэропорта». По его мнению, талибы «хотят мирного решения этой ситуации» и «не настроены на кровопролитие или обострение».
Напомним, он не увидел альтернативы талибам в Афганистане. Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Белый дом отключил микрофон Байдена после вопроса об американцах в Афганистане
|
|
Во время пресс-конференции микрофон президента США Джо Байдена был отключен после того, как журналист задал вопрос об эвакуации американцев из Афганистана, сообщает телеканал Fox News.
По сообщению телеканала, неизвестно, был ли микрофон выключен случайно или это произошло намеренно, чтобы «зрители не услышали неподготовленные ответы», передает РИА «Новости».
Журналист, задавший вопрос о том, что США будут делать, если в Афганистане все еще останутся американцы после окончания эвакуации 31 августа, рассказал о реакции Байдена на вопрос. «Вы будете первым, кому я позвоню», – привел журналист Питер Александер слова президента США после отключения микрофона.
Подчеркивается, что на видео с пресс-конференции видно, что в этот момент глава государства ухмыльнулся.
После случая с отключением микрофона некоторые республиканцы обвинили Белый дом в попытках таким образом защитить главу государства. Некоторые, как отмечает телеканал, подчеркнули, что обычно у Байдена есть список журналистов, которым полагается задавать вопросы, и якобы могут быть заранее подготовлены ответы.
«Американцы уже начали переживать, что у Байдена нет плана. А это не поможет», – написал об инциденте с микрофоном после вопроса про Афганистан американский сенатор-республиканец Тед Круз.
В начале недели Пентагон открестился от выплат «Талибану» за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. По состоянию на четверг, в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тысяч граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
В середине августа, после победы движения «Талибан», в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за этот хаос.
В четверг американцы закрыли КПП кабульского аэропорта. Тогда же премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта операция ВВС страны по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Одновременно Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Добавим, что в четверг министр обороны Британии Бен Уоллес признал, что страна не сможет эвакуировать до 31 августа всех афганцев, имеющих право приехать в Соединенное Королевство. Уоллес порекомендовал тем, кого не вызвали в кабульский аэропорт, попытаться покинуть страну наземным путем: перебраться в Иран или Пакистан.
Возле аэропорта Кабула собрались 1,5 тыс. граждан США в надежде на эвакуацию
В районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты, сообщает Reuters со ссылкой на западного дипломата, который предпочел сохранять анонимность.
По его данным, территория вокруг столичного аэропорта в Афганистане заполнена людьми, несмотря на призывы посольства США в Кабуле не пытаться самостоятельно попасть в аэропорт без четкого указания со стороны американских властей и немедленно покинуть три КПП воздушной гавани из-за угроз безопасности.
Как сообщает дипломат, работа аэропорта замедлена, но в течение дня он начнет функционировать в усиленном режиме, передает ТАСС.
Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.
Путин и премьер Пакистана договорились координировать подходы по Афганистану
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан договорились о координации подходов двух стран по афганской проблематике, сообщила пресс-служба Кремля.
«Условлено о координации подходов по афганской проблематике – как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. При этом отмечена целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в деле обеспечения региональной стабильности, а также борьбы с терроризмом и наркоугрозой», – говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что при обсуждении ситуации в Афганистане была «подчеркнута важность поддержания в стране мира, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».
Афганская диаспора получила согласие властей России на просьбу помочь примерно 1 тыс. желающих приехать из Афганистана, среди категорий, получивших разрешение на въезд, есть лица с гражданством и видом на жительство, а также студенты.
Посол не увидел альтернативы талибам в Афганистане
|
|
Альтернативы радикальному движению «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане нет, заявил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.
В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» он заявил, что «это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну». Комментируя сообщения о том, что формируется некая антиталибская оппозиция, Жирнов отметил, что ее возможные члены не пользуются поддержкой афганского народа.
При этом талибы «открыты» к участию России «в экономике, включая освоение недр», а также заинтересованы в налаживании транспортных и энергетических проектов со странами Центральной Азии. Жирнов считает, что они «заинтересованы в мирной границе со Средней Азией, чтобы налаживать торговлю», передает ТАСС.
По мнению посла, талибы не стремятся разбираться с ситуацией в Панджшере силовым путем: «Если бы талибы хотели решить силой панджшерскую проблему, я думаю, что им хватило бы одного дня. Панджшер очень маленький». Как заявил Жирнов, если верить «сигналу», который талибы передали через российского посла, они «будут мягонько дожимать Панджшер, чтобы его лидеры осознавали бесперспективность вооруженной борьбы, не столько борьбы, сколько вылазок». «Это максимум, что они оттуда могут сделать», – сказал посол.
Жирнов назвал первые шаги талибов в отношении шиитов обнадеживающими и отметил, что в ходе последних шествий талибы даже защищали шиитов от покушений: «19 августа шииты в Кабуле и многих других городах Афганистана отмечали свой религиозный день Ашуры, и впервые за 20 лет никто шиитов не обидел, не взорвал, не убил, не расстрелял», – передает РИА «Новости».
Он считает отношение талибов к шиитам «лакмусовой бумажкой». По его словам, талибы смогли «защитить в этот раз шиитов от возможных нападений со стороны» террористической организации «Исламское государство*», то есть «талибы надежно держат ИГИЛ* под пятой и не дают ему высовываться» в городах, где проходили «шиитские акции». Посол указал, что в последнее время боевики ИГ* считали Кабул «проходным двором» и «за раз могли убить 30 шиитов, 50 шиитов».
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Напомним, рдвижение «Талибан» (запрещено в России) призвало страны мира разрабатывать природные ресурсы Афганистана и тем самым помочь восстановлению страны. Только на трети афганской территории, которая была исследована американской геологической службой, найдены залежи полезных ископаемых на 1-3 трлн долларов. В стране нашли нефть и золото, литий и железную руду.
Названа предварительная причина второго взрыва в аэропорту Кабула
Причиной второго взрыва в Кабуле мог послужить заминированный автомобиль, сообщают СМИ со ссылкой на источники в минобороны Британии.
Первый взрыв, по словам собеседника Sky News, совершил террорист-смертник, второй же взрыв мог произойти из-за начиненного взрывчаткой автомобиля, передает ТАСС.
Данных о погибших или пострадавших британцах в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в аэропорту Кабула достигло 13 человек. До этого говорилось о ранении трех американских военных, и гибели двух других человек.
В Пентагоне подтверждали взрыв у ворот аэропорта Кабула, точных данных о жертвах от взрыва пока нет.