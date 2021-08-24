Медведев призвал «поставить точку» в вопросе газификации участков по программе «до забора» «Единая Россия» приняла народную программу на выборы 24 августа 2021, 20:08 Текст: Елена Мирошниченко

Партия «Единая Россия» на съезде приняла программу, с которой пойдет на выборы, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев. Программу «Единой России» единогласно утвердили делегаты второго этапа съезда партии, который прошел в Москве 24 августа, говорится в сообщении на сайте ЕР. «Уважаемые коллеги, наша программа принята. Я вас поздравляю. Именно с этой программой мы пойдем на выборы. И я уверен, что мы сможем победить», – приводит его слова РИА «Новости». Затем Медведев объявил о перерыве в работе съезда. «Он у нас в этом году очень длинный, из трех этапов состоит. А третий этап, я надеюсь, пройдет уже в совсем уже таком мажорном настроении по итогам победы», – сообщил он. В народную программу партии поступили предложения от более чем 2 млн человек – ее коллективным автором является российский народ, отметил Медведев. «Предложения в народную программу партия собирала больше двух месяцев. На площадках «Единой России» состоялась серия онлайн-консилиумов, стратегических сессий, круглых столов. Свои инициативы очно и онлайн на сайт NP.ER.RU внесли эксперты, общественники, депутаты, жители регионов», – говорится в сообщении партии. Напомним, в Москве прошел второй этап Съезда «Единой России». На первом этапе Съезда в июне участники утвердили списки кандидатов. По предложению Владимира Путина в первую пятерку списка партии вошли, в частности, министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Ранее президент Владимир Путин на съезде ЕР заявил, что предвыборная программа «Единой России» составлялась при участии жителей всех регионов России.

Путин предложил сделать дополнительные выплаты пенсионерам и военным 22 августа 2021, 13:38

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России» предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. «Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 тыс. рублей. Нужно будет «Единой России» и правительству это проработать», – приводятся слова главы государства в официальном Telegram-канале ЕР. «Попросил бы «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 тыс. рублей. Она должна коснуться всех категорий пенсионеров – и работающих, и неработающих, и военных», – добавил Путин. Ранее Путин выразил надежду на сохранение позиций «Единой России» после выборов в сентябре. Путин отметил участие народа в подготовке программы «Единой России» 24 августа 2021, 17:43 Текст: Алексей Дегтярев

Предвыборная программа «Единой России» составлялась при участии жителей всех регионов России, заявил президент Владимир Путин на съезде ЕР. «Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы «Единой России», и в этом смысле, и поэтому программу, безусловно, можно назвать народной», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он добавил, что ЕР необходимо взять на себя моральные обязательства и добиться выполнения предвыборной программы, и это огромная ответственность. Президент подчеркнул, что на правящей политической силе также лежит ответственность за все проблемы страны. «Второй этап съезда, который проходит сегодня, призван не просто принять программу. По сути «Единая Россия» берет на себя политическое, моральное обязательство добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная, ответственность. Мы с вами много раз говорили на эту тему. Еще раз хочу повторить позицию: одно дело написать что-то важное, правильное и красивое, а другое дело - исполнить. До этого у «Единой России» получалось. Понимаю, и мы знаем, что на правящей политической силе лежит ответственность за все, что происходит в стране», – сказал Путин. Он пояснил, что проблемы страны перекладываются на плечи политиков, представляющих главную политическую силу. «Но вы вели себя до сих пор ответственно. И программа получилась такой, которая исполняется, которую можно исполнить», – указал российский лидер. Глава государства добавил, что считает необходимым как президент и гражданин внести в программу свои предложения для устойчивого развития страны и безопасности ее жителей. Путин выразил надежду на сохранение позиций «Единой России» после выборов 22 августа 2021, 13:25

Фото: Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что партия «Единая Россия» сохранит свои позиции после выборов в сентябре. «Очень рассчитываю на то, что «Единая Россия» сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны», – передает слова главы государства «Интерфакс». Путин подчеркнул, что деятельность ЕР помогла пройти период пандемии коронавируса эффективнее и лучше, чем во многих развитых странах мира.



«Мы восстановили практически полностью докризисный уровень нашей экономики. Это создает для нас хорошую базу для решения задач, которые возникли в последнее время», – сказал президент. Путин 22 августа встречается с представителями «Единой России». Путин оценил пятерку «Единой России» 22 августа 2021, 16:00 Пятерка лидеров списка кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму состоит из известных всем гражданам страны лиц, чья эффективность у большинства не вызывает сомнений, но при этом в политике должны появляться и новые лица, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами списка партии. «Когда ваш покорный слуга предлагал пятерку лидеров, которая возглавляет сейчас список «Единой России» на выборах в Государственную думу, я исходил из того, что в списке должны быть люди известные, которые себя зарекомендовали с самой лучшей точки зрения и в общественной жизни, и в своей профессиональной жизни, в которых нет никаких сомнений у подавляющего большинства наших граждан, в том, что они на своем месте эффективно работают в интересах нашего народа и нашей страны», – приводит его слова ТАСС. Путин отметил, что «хотелось, чтобы появились новые лица, уже зрелые, знающие, эффективно работающие, но широко стране неизвестные». «Но такие люди должны появляться, чтобы важнейшие направления для нашего государства шли вперед», – добавил он. По итогам съезда «Единой России» 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента России Владимира Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Анонсированные Путиным выплаты пенсионерам профинансируют из допдоходов бюджета 23 августа 2021, 13:25 Текст: Алина Назарова

Экономика России практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан, заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя инициативу президента Владимира Путина произвести единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим. «В первую очередь, речь идет о пенсионерах – то есть тех людях, кто наибольшим образом пострадал от кризиса. Президент говорил об инфляции. Инфляция – это удорожание того, чем пользуются люди: продуктов, необходимого в повседневной жизни. Сильнее всего она бьет по малообеспеченным. Именно поэтому глава государства предложил меры, нужно помочь людям компенсировать эти потери», – объяснил депутат, слова которого приводятся на сайте партии «Единая Россия». Вторая категория получателей выплат – военнослужащие. Президент ранее назвал назначение этой выплаты справедливым и поручил правительству и «Единой России» поработать вопрос законодательно. По словам Макарова, первоначальные подсчеты говорят о том, что на проведение выплат потребуется более 500 млрд рублей. «Это показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей. Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт. Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано», – сообщил Макаров. Положенные выплаты люди получат до конца 2021 года, подчеркнул он. В воскресенье на встрече с представителями партии «Единая Россия» президент Владимир Путин заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Путин подчеркнул, что мера должна коснуться всех категорий пенсионеров. Также, по его словам, должна быть осуществлена единовременная выплата военнослужащим в среднем по 15 тыс. рублей. Песков: Озвученные Путиным идеи выплат пенсионерам принадлежат «Единой России» 23 августа 2021, 14:01 Текст: Алина Назарова

Анонсированные президентом Владимиром Путиным выплаты пенсионерам и военнослужащим принадлежат «Единой России» и обсуждались с правительством, это не приведет к увеличению налогов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Озвучено это было вчера. Я хочу подчеркнуть, что идея, собственно, принадлежит «Единой России», конечно, были проработки со стороны президента. В основном «Единая Россия» работала с правительством, вчера как раз об этом было сказано. Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа, с тем чтобы не произошло как раз то, о чем вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, сбалансированность всех расходов, конечно, очень важно, и это абсолютная константа для кабинета министров», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о том, определены ли источники выплат, и не придется ли затем восполнять возникшие в связи с этим дефициты за счет увеличения налогов. В воскресенье на встрече с представителями партии «Единая Россия» президент Владимир Путин заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Путин подчеркнул, что мера должна коснуться всех категорий пенсионеров. Также, по его словам, должна быть осуществлена единовременная выплата военнослужащим в среднем по 15 тыс. рублей. На проведение выплат потребуется более 500 млрд рублей. Выборы-2021: Путин встретился с лидерами «Единой Россией», «Новые люди» призвали снизить барьер прохождения в Госдуму 23 августа 2021, 08:52 Текст: Анастасия Куликова

Владимир Путин выразил надежду на то, что «Единая Россия» сохранит свои позиции после выборов. «Новые люди» провели первый в стране съезд-перфоманс, выступив с серией инициатив по внутренней политике, а Сергей Миронов предложил сделать статус молодых семей единым для всех регионов. В ходе встречи президента с представителями партии «Единая Россия» Владимир Путин заявил, что пятерка лидеров списка кандидатов от ЕР на выборах в Госдуму состоит из известных всем гражданам лиц, чья эффективность не вызывает сомнений. Также российский лидер выразил надежду на то, что партия сохранит свои позиции после выборов в сентябре. Кроме того, президент предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Вместе с тем, Путин поручил подготовить предложения по развитию сибирских регионов. Он добавил, что министр обороны Сергей Шойгу, для которого Сибирь – малая родина, является «активным сторонником и даже локомотивом этого проекта». «Новые люди» в рамках съезда-перфоманса выступили с серией инициатив и презентацией предвыборной программы. Среди прочего, партия предлагает разрешить сообществам и общественным организациям наравне с партиями участвовать в выборах. Также предлагается избирать губернаторов и мэров только прямым голосованием граждан, отменить муниципальный фильтр на выборах глав регионов и снизить барьер прохождения в Госдуму с 5% до 1%. В то же время лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов предложил сделать единым во всех регионах статус молодых семей. «Региональное неравенство и колоссальная разница в уровне жизни между Москвой и регионами – это огромный раздражитель для людей. В Москве подняли возраст молодой семьи с 30 до 36 лет и это сразу дало многим людям возможность пользоваться различными льготами. В результате с начала 2021 года рождаемость поднялась почти на 10%. Я предлагаю распространить этот опыт на всю страну», – заявил Миронов. По мнению политтехнолога Алены Август, встреча Путина с представителями «Единой России» показала, что «президенту с этой партией работать комфортно, и он намерен продолжать с ней работу». «Президент подчеркнул, что обещания должны быть не только исполнимыми, но и исполняемыми. Если что-то пообещали – ускорьтесь», – отметила Август. «Также очевидно, что президент активно включился в избирательную повестку – от него исходят одно за другим предложения. Причем эти предложения ранее обсуждались в основном критиками власти. Недостаточное финансирование незащищенных групп населения – пожалуйста, давайте добавим пособия для подростков и отдельные выплаты для пенсионеров. Тем самым, на мой взгляд, в стране началась настоящая избирательная кампания», – убеждена собеседница. На фоне встречи президента с лидерами «Единой России» съезд-перфоманс «Новых людей» выглядит неоднозначно, считают эксперты. «Их предложения могут быть привлекательными для части либерального электората, но содержание подобных инициатив вызывает ряд вопросов», – считает политолог Максим Григорьев. «Взять, например, инициативу с новой процедурой назначения министров, при которой они будут утверждаться Госдумой «на основании программы развития отрасли». Не так давно уже была скорректирована роль Госдумы, она оказывает и будет оказывать достаточно серьезное воздействие на формирование правительства», – заметил политолог. Предложение разрешить сообществам и общественным организациям наравне с партиями участвовать в выборах и вовсе «совершенно бессмысленное». «Как показывает пример тех же «Новых людей», создать партию достаточно просто. Более того, мы видим, что количество партий в эту кампанию увеличилось. В последнее время появляются новые проекты, а некоторые организации наоборот сливаются друг с другом, как, например, «За правду» и «Справедливая Россия». Таким образом, практически все желающие без каких-либо сложностей создают партии и участвуют в политике», – подчеркнул политолог. «Другое дело, что не всем удается удержаться и на протяжении многих лет демонстрировать политическую активность, – продолжил Григорьев. – Но это никак не связано с тем, будет ли политическая сила иметь статус общественной организации или партии. Это связано с тем, что руководить партией и участвовать в политической жизни – не самое простое дело. Поэтому предложение «Новых людей» может и будет для кого-то приятным, но не даст никакого результата», – констатировал собеседник. Что касается инициативы Сергея Миронова, то Август назвала ее электорально правильной. «То, что в Москве подняли возраст молодой семьи, резко решило вопросы в лучшую сторону для огромного количества людей. Ипотека стала доступнее, появились дополнительные пособия. Поэтому «давайте как в Москве!» – это четкий сигнал регионам. И поскольку справороссы воспринимаются как партия регионов – избирателю точно понравится инициатива Миронова», – резюмировала Август. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. В Якутию вылетел сводный отряд Федерального медико-биологического агентства 23 августа 2021, 17:27 Текст: Елена Мирошниченко

Договоренность с ФМБА и единым волонтерским штабом об оказании необходимой помощи людям достигнута по инициативе депутатов «Единой России», за две недели в регион прибудут около 25 ведущих специалистов из подведомственных учреждений ФМБА России со всей страны. В регион прибудут высококвалифицированные терапевты, анестезиологи, кардиологи, эндокринологи, пульмонологи, офтальмологи, оториноларингологи, рентгенологи, хирурги, неврологи, средний медперсонал. Они помогут жителям Якутии справиться с последствиями пожаров, сообщается на сайте партии. Мобильная бригада медиков обследует более 500 человек на территориях, наиболее пострадавших во время пожаров – в том числе города Якутск и Мирный, Таттинский, Горный и Намский районы. Врачи проведут медицинские осмотры и диспансеризацию. Мобильные отряды ФМБА будут работать в Республике до октября. Кроме того, по инициативе главы Якутии, руководителя реготделения «Единой России» Айсена Николаева специалисты ФМБА России будут работать в отделении интенсивной терапии ковидных стационаров. «Специально созданная партийная рабочая группа сейчас решает задачи по всесторонней поддержке пострадавших районов. Привлекаем все наши ресурсы как в части усиления группировки сил и средств в тушении, так и в оказании адресной помощи людям. Подключаем и волонтеров. В Якутию вылетает группа из 200 человек. Они помогут защитить населенные пункты в пожароопасных районах», – рассказал врио замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин. Активисты единого волонтерского штаба под девизом «Якутия – мы вместе» окажут помощь по восстановлению инфраструктуры: хозяйственных построек и ограждений, санитарных зон. Проведут комплекс мер по профилактике пожаров, созданию и обновлению минерализованных полос. Также будут организованы пункты приема граждан для проведения юридических консультаций и оказанию психологической помощи. Напомним, что в Якутии находятся самые крупные лесные массивы на территории России – 250 млн гектаров или более 25% всего лесного фонда страны. Как отмечают специалисты, из всей площади якутских лесов лишь немногим более 300 тыс. гектаров или около 1% приходится на зону наземного обнаружения и тушения пожаров – то есть на ту относительно доступную территорию, куда пожарных можно будет доставить без помощи авиации. Остальные 99% лесов приходятся на удаленные территории, куда доступ затруднен. При этом на настоящий момент пожарным удалось не только стабилизировать обстановку в Якутии, но и переломить ситуацию, отметил в среду первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. Ранее, во вторник глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству республики разработать программу действий защиты лесов от пожаров, заявив, что «настоящая битва за тайгу только начинается». Эксперт: На встрече с «Единой Россией» Путин обозначил важные социальные вопросы 23 августа 2021, 11:20 Текст: Елена Лексина

«Предстоит еще очень большая работа в направлении поддержки пенсионеров и ветеранов, но важно, что глава государства считает этот вопрос значимым», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Юрий Алексеев, комментируя итоги встречи Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия». «Единая Россия» – партия, которая берет на себя ответственность за многие инициативы, проекты и законы, поэтому неудивительно, что президент делает ставку именно на нее», – отметил член Российского организационного комитета «Победа», председатель Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» Юрий Алексеев. Собеседник отметил необходимость поддержки пенсионеров и военных. По его словам, «единовременные выплаты – это хорошее начало, но не спасение для людей пожилого возраста». «В рамках общественной организации «ВоИн» мы стараемся продвигать в Госдуму инициативы о постоянной поддержке ветеранов, инвалидов и пенсионеров. Предстоит еще очень большая работа на этом направлении, но важно, что глава государства считает этот вопрос важным», – отметил он. «Проблема развития Сибири – тоже очень серьезная тема», – подчеркнул Алексеев. По его словам, этот вопрос требует качественной проработки и обсуждений. «Идеи о строительстве городов, переносе столицы и финансовой поддержке региона – это хорошо, но без создания рабочих мест, организации производства – все эти прекрасные идеи останутся просто словами», – считает он. Что касается вопроса об отношениях с Западом, который был затронут в ходе встречи президента с членами «Единой России», то, по мнению собеседника, «Россия осталась один на один со своими проблемами». «Даже страны постсоветского пространства не торопятся нас поддерживать по Крыму и другим вопросам. Отношения с Западом непростые. Не думаю, что в ближайшем будущем произойдут какие-то позитивные изменения. Напротив, текущие проблемы, включая напряженность в Афганистане и по периметру его границ, только усугубляют ситуацию, все сильнее разъединяя нас. Западные страны хотят отправить афганских беженцев в Среднюю Азию, но для нас это представляет большую опасность. У нас абсолютно разные точки зрения, и найти точки соприкосновения очень сложно», – подытожил Алексеев. В воскресенье президент Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тысяч рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам – 10 тысяч рублей. О своем предложении глава государства рассказал на встрече с лидерами списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму. На этой же встрече глава государства заявил о необходимости подготовить предложения по развитию сибирских регионов. Он добавил, что министр обороны Шойгу, для которого Сибирь – малая родина, является «активным сторонником и даже локомотивом этого проекта». Напомним, в начале августа Шойгу заявил, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов с населением больше 500 тыс. человек. Эти города станут отраслевыми экономическими центрами. Кроме того, на встрече президента с представителями «Единой России» шла речь об актуальных вопросах внешней политики страны. Глава государства подчеркнул, что Москва будет в контакте с западными странами делать все, чтобы обеспечить стабильность в Афганистане, сообщил ТАСС. В ходе общения с лидерами списка «Единой России» на выборах в Госдуму президент отметил – первая пятерка списка состоит из известных всем гражданам страны лиц, чья эффективность у большинства не вызывает сомнений. При этом Путин отметил, что «хотелось, чтобы появились новые лица, уже зрелые, знающие, эффективно работающие, но широко стране неизвестные». «Но такие люди должны появляться, чтобы важнейшие направления для нашего государства шли вперед», – добавил он. Также российский лидер выразил надежду на то, что партия «Единая Россия» сохранит свои позиции после выборов в сентябре. Напомним, что по итогам съезда «Единой России» 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента вошли: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Эксперт оценила встречу Путина с представителями «Единой России» 23 августа 2021, 10:16 Текст: Анастасия Куликова

«В ходе встречи Путин дал оценку пятерке лидеров списка «Единой России». На мой взгляд, они подобраны крайне удачно и сбалансированно распределены по наиболее важным для государства сферам», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя встречу Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия». «Встречи президента с представителями «Единой России» и посещение им съездов партии стали уже традицией. Это и понятно, ведь президент – основатель и моральный лидер партии», – сказала политолог Анна Федорова, отметив, что «нынешняя встреча президента с представителями партии прошла позитивно и конструктивно». Также Путин оценил пятерку «Единой России», заметила собеседница. «На мой взгляд, все пять кандидатур подобраны крайне удачно. Более того, все они сбалансированно распределены по ключевым для государства сферам. Конечно, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева и Анна Кузнецова – профессионалы высокого уровня, о чем и сказал Путин», – добавила Федорова. Стоит отметить, что первая пятерка сбалансирована и в гендерном соотношении, чем не может похвастаться никакая другая партия, указала политолог. «В сравнении с другими политическими силами, кандидатов-женщин представлено от «Единой России» больше», – отметила Федорова. «До выборов осталось меньше месяца, и сейчас активно ведется предвыборная кампания. Поэтому в нее активно вовлечены все представители первой пятерки «Единой России». Посмотрим на сентябрьские результаты», – заключила политолог. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пятерка лидеров списка кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму состоит из известных всем гражданам страны лиц, чья эффективность у большинства не вызывает сомнений. При этом Путин отметил, что «хотелось, чтобы появились новые лица, уже зрелые, знающие, эффективно работающие, но широко стране неизвестные». «Но такие люди должны появляться, чтобы важнейшие направления для нашего государства шли вперед», – добавил он. По итогам съезда «Единой России» 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента России Владимира Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Кроме того, президент предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Также российский лидер выразил надежду на то, что партия «Единая Россия» сохранит свои позиции после выборов в сентябре. Вместе с тем Путин поручил подготовить предложения по развитию сибирских регионов. Он добавил, что министр обороны Сергей Шойгу, для которого Сибирь – малая родина, является «активным сторонником и даже локомотивом этого проекта». Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В Кремле подтвердили участие Путина во втором этапе XX съезда «Единой России» 23 августа 2021, 15:10 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин лично примет участие во втором этапе XX предвыборного съезда партии «Единой России» 24 августа, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС. Первую часть предвыборного XX съезда партия «Единая Россия» провела 19 июня. По итогам съезда «Единой России» 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента вошли: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Была принята за основу предвыборная программа, однако окончательно ее утвердит вторая часть съезда. В ходе общения с лидерами списка «Единой России» на выборах в Госдуму президент отметил: первая пятерка списка состоит из известных всем гражданам страны лиц, чья эффективность у большинства не вызывает сомнений. При этом Путин отметил, что «хотелось, чтобы появились новые лица, уже зрелые, знающие, эффективно работающие, но широко стране неизвестные». «Но такие люди должны появляться, чтобы важнейшие направления для нашего государства шли вперед», – добавил он. Также российский лидер выразил надежду на то, что партия «Единая Россия» сохранит свои позиции после выборов в сентябре. В воскресенье Путин предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам – 10 тыс. рублей. Выборы-2021: Прилепин объединяет левых, ЛДПР хочет вернуться в 90-е 24 августа 2021, 08:50 Текст: Анастасия Куликова

Один из лидеров «Справедливой России» Захар Прилепин договорился с единомышленниками о создании «левопатриотической коалиции». В «Единой России» предложили создать портал по мерам поддержки молодежи, а ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возвращении прямых выборов мэров. Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин в Москве на конференции, посвященной 30-летию ГКЧП, вместе с единомышленниками из других партий приняли «декларацию левопатриотических сил» с целью создать коалицию в будущем составе Госдумы. К декларации присоединились партии «Коммунисты России» и «Российский общенародный союз», организация «Союз добровольцев России», общественное движение «Патриоты великого Отечества», член Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, публицист Александр Проханов, экономист Михаил Хазин, писатель Герман Садулаев и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. При этом присутствующий на мероприятии лидер «Российской партии свободы и справедливости» Максим Шевченко отказался поддержать декларацию. Как указывается в документе, подписантов объединяет «ряд принципиальных позиций, общих целей и политических идеалов», среди которых – социалистическая экономика, приоритет труда над капиталом, традиционные духовные ценности, уважение к истории России, необходимость евразийской интеграции, присоединение к России непризнанных ДНР и ЛНР, отмена ЕГЭ. Руководитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы», член президиума генсовета партии «Единая Россия» Ольга Амельченкова предложила создать единый информационный портал, который рассказывал бы молодым людям об их правах и льготах. «Зачастую молодые люди не знают, какие меры поддержки есть в нашей стране. А их на самом деле очень много. Проблема в том, что у нас вся молодежная политика рассредоточена по разным комитетам, отделам. Даже когда молодой человек приходит в отдел по делам молодежи муниципалитета, он не сможет получить ответа, например, как молодой семье получить льготу на приобретение жилья, потому что отдел по молодежи этим не занимается», – сказала она. ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о проведении обязательных прямых выборов мэров городских и муниципальных округов и образований. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко. По его словам, целью инициативы является развитие демократических институтов, а также институтов выборов и многопартийности. Он предлагает сделать выборы обязательными в городских округах и наиболее крупных населенных пунктах. Как считает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев, перспективы создания коалиции левопатриотического большинства в Госдуме минимальны, поскольку КПРФ продолжает бойкотировать любые предложения об объединении. «Решение партии по этому вопросу вполне понятно: коммунисты продают депутатские мандаты, а часть электората продолжает верить, что они единственные представители левых сил. Они обжили хорошее место и уступать его не собираются», – отметил политолог. Тем не менее, Прилепин не теряет надежды на то, что коммунисты поменяют свое решение, поскольку понимает, что без КПРФ коалиция левопатриотического большинства будет выглядеть неполной, считает Матвейчев. В то же время идея «Единой России» создать единый портал для молодежи точно будет востребована в обществе. «Схожий проект недавно предложила детский омбудсмен Анна Кузнецова, и он уже реализуется. Сегодня молодые люди действительно не могут сходу разобраться, что им полагается и как они могут улучшить свою жизнь», – добавляет собеседник. При этом молодежь точно обратит внимание на подобные инициативы ЕР. «Да, в крупных городах молодые люди настроены более либерально, но, поверьте, и они будут пользоваться платформой, которую предлагает ЕР. Это дает партии лишь плюсы», – убежден эксперт. «Что касается предложения ЛДПР вернуть прямые выборов мэров, то оно за гранью популизма. Во-первых, какой смысл вносить законопроекты, когда Госдума на каникулах? Во-вторых, партия демонстрирует свою лень. Вместо того, чтобы выявить недостатки работы мэров и предложить варианты решения проблем, ЛДПР пытается вернуть нас на 20 лет назад», – подчеркнул политолог. Он напомнил, что в 90-е годы в России уже были прямые выборы мэров, но от их обязательного проведения было решено отказаться. «Тогда на пост главы города часто избирались уголовники, артисты. Сейчас подобное происходит на Украине. Мы этот период пережили. И теперь по Конституции местное самоуправление отделено от системы органов государственной власти. То есть каждый муниципалитет сам решает: будет мэр выбираться или назначаться», – добавил Матвейчев, отметив, что инициатива ЛДПР в чем-то даже «неконституционна». Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Путин призвал найти решения для каждого потерявшего заработок россиянина 24 августа 2021, 17:51 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться. Он поручил партии «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов. «Сейчас уровень безработицы в России около 5%, и она продолжает снижаться», – заявил Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». «Важно помочь найти решение для каждого, кто потерял заработок, и не может трудоустроиться. И здесь тоже поручение подготовить специальную программу поддержки молодежной занятости, адресные меры для регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы. И прошу партию «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов», – сказал президент Глава государства подчеркнул, что надо добиться устойчивого и качественного роста экономики на долгосрочный период, передает РИА «Новости». По его словам, этап восстановления экономики уже практически завершен, есть некоторые детали, но в целом, страна на правильном пути. Медведев призвал «поставить точку» в вопросе газификации участков по программе «до забора» 24 августа 2021, 18:46 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо поставить точку в теме газификации земельных участков граждан, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии. «Одна из идей, которую сейчас обозначил [президент] Владимир Владимирович Путин – это идея про газификацию до дома, до забора, как он сказал. Действительно, в этой теме мы должны поставить точку так, чтобы граждане нашей страны имели не худшие условия газоснабжения по сравнению с нашими соседями», – цитирует Медведева РИА «Новости». Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан. Песков: Путин остается лидером «Единой России» 24 августа 2021, 13:23 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин воспринимает «Единую Россию» как партию власти, которая не боится брать на себя ответственность и решает насущные проблемы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин долго остается лидером партии, и он действительно поддерживает партию. Он относится к ней как к партии власти, которая на протяжении многих лет является инициатором очень важных процессов, которые ведут к постепенному улучшению социально-экономических показателей, развитию нашей страны. Это партия власти, которая далека от популизма, которая не уходит от ответственности за все происходящее, которая не боится брать на себя ответственность с тем, чтобы решать насущные проблемы. Вот так именно относится к этой партии президент», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли «Единая Россия», которая на выборы идет под слоганом «Команда Путина», является партией президента, или он по-другому представляет ее себе. За комментарием по публикации в СМИ о том, что Путин якобы остался недоволен первым съездом партии, пресс-секретарь российского лидера предложил обратиться к автору этого материала, передает РИА «Новости». «Партия постоянно меняется, она развивается, она растет со страной, вместе с политической системой. Появляются новые лица, их немало. Поэтому процесс обновления партии – естественный и постоянный», – отметил Песков, отвечая на вопрос, есть ли у президента желание поменять что-то в «Единой России». Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к вопросу сменяемости власти, который поднимался во вторник на дебатах, Песков назвал этот вопрос риторическим. «Это вопрос риторический. И совершенно здесь не важна позиция Кремля. У нас есть Конституция, где прописываются все электоральные процессы. Это вопрос выборов, вопрос народного голосования за главу государства, вопрос выборов в парламент, к парламентским выборам, к которым мы готовимся, а дальше это уже вопрос волеизъявления людей», – сказал Песков.