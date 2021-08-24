Захарова назвала закон о коренных народах Украины «националистической берестой»

Принятый президентом Украины Владимиром Зеленским закон о коренных народах является «националистической берестой» и поводом для Киева похвалиться перед «патронами» страны в преддверии саммита «Крымская платформа», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В своем извращенном понимании национальной политики нынешний киевский режим пошел в каком-то смысле даже дальше тех, кому сейчас устанавливает памятники. Прикрываясь словами о защите народов, он поразил в правах целые национальности и народности. Речь о законе «О коренных народах Украины», одном из самых вопиющих актов этногражданской сегрегации со времен законов Джима Кроу», – написала Захарова в своем Telegram.

По ее словам, очевиден факт, почему закон появился сейчас – на носу был «главный международно-политический шабаш года» – «Крымская платформа». «Что у киевских идеологов к нему было готово, кроме заезженных лозунгов и нежелания выполнять международные обязательства? Теперь же вроде как появился повод похвалиться перед патронами – «защитой коренных народов Украины», – написала она.

Цель закона, добавила она, «дать ручным, финансово пригретым рупорам проукраинской пропаганды возможность и дальше официально поддакивать Киеву по вопросу о территориальной принадлежности Крыма: всем этим сидящим на грантах псевдогуманитарщикам. Вторая задача – дальше не замечать, как не на словах, а на деле защищаются и развиваются культуры различных национальностей в российском Крыму».

Захарова указала, что в законе коренные народы перечислены, и все они живут в Крыму. «Что мешало выражать о них заботу, хотя бы формально ранее, неизвестно. Видимо, до изобретения «платформы» тема не была столь животрепещущей, чтобы обращать на нее внимание Рады и президента. Возможно, только потеряв территории по итогам волеизъявления граждан, политическая элита Украины почувствовала некий дискомфорт и решительно принялась за дело, лишь усугубляя ситуацию. ... Глупо и наивно полагать, что очередная подписанная украинским президентом националистическая береста (которая к тому же противоречит и международной правозащитной практике) сможет что-то изменить в лучшую сторону», – подчеркнула Захарова.

Он напомнила, что «Крым – российский, а населяющие Украину национальности и народности надо любить одинаково, не деля на коренные и с государствами». «А то, что делают сейчас на Украине только отталкивает подавляющее большинство граждан и укрепляет болезненное мировоззрение ультранационалистов», – заключила Захарова.

1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Президент России Владимир Путин сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.