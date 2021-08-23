|
|
Опубликован финальный состав российской сборной по футболу
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В окончательный состав сборной России по футболу для отборочных матчей на чемпионат мира 2022 года включили 29 человек, сообщила пресс-служба команды.
В состав не попали защитники Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Сергей Терехов («Сочи»), а также полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров, передает ТАСС.
Их включили в расширенный список. Защитник «Краснодара» Сергей Петров, по словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, был вызван вместо получившего повреждение Терехова.
В состав вошли 29 игроков: вратари – Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»), Андрей Лунев («Байер», Германия); защитники – Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»); полузащитники – Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако», чемпионат Франции), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия», Испания); нападающие – Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).
На 1 сентября запланирован матч со сборной Хорватии, на 4 сентября – с Кипром, на 7 – с Мальтой.
Напомним, РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. 26 июля, Карпин официально стал главным тренером сборной России.
Первая олимпийская чемпионка Украины отказалась от украинского гражданства
Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл (получила золото в фигурном катании на играх в Лиллехаммере), отказалась от украинского гражданства.
«Пришло время. <...> Конституция Украины провозглашает, что на Украине разрешено только одно гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства», – написала она в Instagram, сообщает ТАСС.
Ранее она неоднократно выражала сожаление в связи с тем, что ее достижение не получило надлежащую оценку на родине. В частности, спортсменка сообщала, что ее не пригласили на празднование 30-й годовщины независимости страны.
Баюл стала первой олимпийской чемпионкой независимой Украины, взяв в 1994 году золото в фигурном катании на играх в норвежском Лиллехаммере. Кроме того, она заслуженный мастер спорта Украины, победительница Чемпионата мира 1993 года, двукратная чемпионка Украины.
Елизавета II отдала распоряжения о подготовке к суду с принцем Гарри
|
|
Королева Великобритании Елизавета II поручила помощникам подготовить план обращения в суд на случай, если заявления ее внука принца Гарри или его супруги американки Меган Маркл будут расценены как клеветнические, сообщил неназванный источник The Sun в Букингемском дворце.
«Чувство, которое испытывают на самом верху [королевской семьи], заключается в том, что всему есть предел», – приводит ТАСС слова источника в Букингемском дворце.
«До Гарри и Меган будет доведено, что повторные нападки больше терпеть не будут», – сказал источник, отметив, что Ее Величество «выведена из себя постоянными нападками».
В Букингемском дворце сообщили, что «команда юристов королевской семьи консультируется с фирмами, которые специализируются на вопросах клеветы и частной жизни». Основное внимание сосредоточено на мемуарах, работу над которыми, как сообщалось в июле, начал принц Гарри. Сын наследника британского престола принца Уэльского Чарльза обещал впервые подробно рассказать о своем «опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, сформировавших его» как личность. Книга должна быть опубликована в конце 2022 года американским издательством Penguin Random House.
«Если кто-то будет назван в книге и напрямую в чем-то обвинен, это может быть клеветой и нарушением права на неприкосновенность личной семейной жизни», – сказал источник. Он сообщил, что предупреждение может быть направлено и в издательский дом. Как уточняет издание, Букингемский дворец отказался официально комментировать публикацию.
Напомним, в интервью американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии.
Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета II, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи.
Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив, что «некоторые воспоминания могут расходиться». Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности, расовую, частным образом.
Позже Елизавета II решила лично обсудить с принцем Гарри последствия скандального интервью. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие последствия этот и другие скандалы будут иметь для всей британской монархии.
Лавров заявил о подорванном доверии России к Европе в сфере энергетики
|
|
Доверие России ко многим европейским партнерам в сфере энергетики серьезно подорвано, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«К слову, наше доверие ко многим европейским партнерам в энергетической сфере тоже серьезно подорвано», – передает ТАСС слова Лаврова в интервью венгерскому изданию «Мадьяр немзет».
Министр напомнил, что в мае 2019 года специально под проект газопровода «Северный поток – 2» в ЕС были приняты поправки в газовую директиву Третьего энергопакета. «Приняты задним числом, когда основные инвестиции уже были произведены, – рассказал он. – Тем самым был нанесен удар по одному из фундаментальных принципов рыночных отношений – защите прав добросовестного инвестора. Конечно, это не добавило нам уверенности в надежности наших партнеров».
Россия в свою очередь, как напомнил Лавров, никогда не давала повода усомниться в своей надежности как поставщика углеводородного сырья. «Вспомните морозные февраль и март 2018 года, вошедшие в историю под именем The Beast from the East. Кто тогда мобилизовал срочные дополнительные поставки газа в замерзающую Европу?» – обратил внимание министр.
По его словам, для восстановления доверия первым конструктивным шагом со стороны Евросоюза мог бы стать отказ от попыток политизировать торгово-экономическое взаимодействие с Россией. «Со своей стороны [мы] всегда открыты к конструктивному сотрудничеству на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов. Мяч на стороне еэсовских коллег», – указал Лавров.
«Рассматриваем строительство газопровода «Северный поток – 2» как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект. Утверждения, что он усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны. Более правильно, на наш взгляд, говорить о позитивной взаимозависимости – ведь Россия тоже заинтересована в том, чтобы европейцы приобретали ее товары, в данном случае – энергоресурсы», – сказал министр.
Министр отметил, что с вводом «Северного потока – 2» в эксплуатацию будет обеспечена диверсификация маршрутов транзита газа без увеличения объемов его поставок на данный момент. «Устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, что приведет к снижению «экологического следа» от его транспортировки. Кроме того, мы не отказываемся от соблюдения имеющихся договоренностей по поставкам российского газа в Европу – при этом странам-транзитерам в будущем придется конкурировать за право транзита, а не пытаться диктовать собственные условия», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров выразил уверенность, что «Северный поток – 2» укрепит стратегическую энергобезопасность Европы на десятилетия вперед. «Именно поэтому заинтересованные в проекте европейские столицы твердо выступают за завершение строительства газопровода», – указал дипломат.
Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание многих лидеров западных стран участвовать в инициированном украинскими властями форуме «Крымская платформа» тем, что они якобы боятся Россию.
«Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину <…>, сочувствуют. Но на «Крымскую платформу», вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу «Украина».
При этом Зеленский выразил мнение, что работа «Крымской платформы» должна быть ежедневной. По его словам, она не закончится первым же форумом.
Напомним, в пятницу глава американской администрации Джо Байден объявил о решении отправить на украинский саммит «Крымская платформа» «президентскую делегацию». Позже Белый дом сообщил, что делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Помимо Грэнхолм, в делегацию включили помощника Грэнхолм по международным делам Эндрю Лайта и временную поверенную в делах США на Украине Кристину Квин.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немецкого журналиста возмутило невнимание Киева к Меркель
|
|
Немецкий журналист Йорг Бланк удивился скромному приему канцлера Германии Ангелы Меркель в Киеве.
На кадрах из аэропорта, размещенных автором публикации в Twitter, видно, что прилетевшего немецкого политика встречали всего несколько человек, среди которых не было первых лиц Украины, передает РИА «Новости».
«Будничный прием канцлера в Киеве. Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать. Недавно Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России. Он делает ставку на «Зеленых» в следующем федеральном правительстве?» – написал Бланк.
-
В воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель посещала Киев с официальным однодневным визитом. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что охрана не пропустила его встречать канцлера в аэропорту Борисполь, хотя он должен был участвовать в церемонии как мэр столицы.
Перед этим Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.
Власти Крыма напомнили Турции русскую пословицу
Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов назвал позицию Анкары по поддержке саммита «Крымская платформа» неблагородной и напомнил старую русскую пословицу.
«Анкара, к сожалению, заняла неблагородную позицию, поддерживая американо-киевскую провокацию против территориальной целостности России. Подобная политика не учитывает непростых для Турции страниц нашей совместной истории, которую не стоит вновь искушать. Проводить политику территориальных посягательств в международных делах это, как гласит русская мудрость, все равно, что рыть яму другому, не думая, что сам в нее попадешь», – сказал Мурадов РИА «Новости».
По его словам, в Турции должны хорошо помнить, как несколько лет назад именно руководство России помогло турецкому президенту спастись от госпереворота. «К примеру, крымские татары Турции, поддерживающие российский статус Крыма, взывают турецкое руководство к чести и благородству в отношениях с Москвой. Посмотрим, прислушаются ли к ним турецкие власти. Крымчане, ясно и легитимно, в соответствии со всеми правовыми нормами решившие в 2014 году свою судьбу, никогда не будут равнодушны к попыткам иностранцев рассуждать на темы «деоккупации» их родной земли от ее народа», – подчеркнул постпред.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским коллегой отметил, что Турция «с первых дней инициирования «Крымской платформы» поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу». По его мнению, платформа станет действенным инструментом в деле «освобождения незаконно оккупированного Крыма».
Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни
|
|
Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Напомню, что в первых числах августа уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну. Владимир Зеленский в опубликованном 5 августа интервью посоветовал русским «уезжать и искать себе место в России». Расцениваем такие заявления, как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность», – передает ТАСС слова Лаврова, сказанные главой МИД России в интервью венгерскому изданию «Мадьяр немзет».
Министр подчеркнул, что действия Киева «по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости, прежде всего по отношению к русским», Москва квалифицирует как «абсолютно неприемлемые».
Накануне Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России. Таким образом он объяснил нежелание политиков Запада участвовать в украинском форуме «Крымская платформа».
В начале августа Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию, предложил «искать себе место в России». В ДНР слова Зеленского о Донбассе назвали чушью. В Раде раскритиковали Зеленского, назвав призыв к жителям Донбасса очень плохим сигналом. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Зеленский вместо объединения Украины добивает страну, проводя политику национализма.
Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.
Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».
Госдума приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала украинский закон «О коренных народах Украины» «циничным неприкрытым нацизмом».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Погребинский назвал цель Зеленского на «Крымской платформе»
|
|
«Этот саммит – апогей пиаровского самоутверждения Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского на открывшемся саммите «Крымская платформа», что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова.
«У Владимира Зеленского более профессиональная пиар-команда, чем у его предшественников. Они и мыслят категориями пиара. Идея «Крымской платформы» лежит в самом русле правления действующего президента Украины. Но тема этого мероприятия вполне в русле политики предшественников Зеленского – идти прочь от Москвы, опираясь на поддержку Запада и усиливая свои властные полномочия», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Крымская платформа» – апогей пиаровского самоутверждения Владимира Зеленского. По его мнению, он достиг возможности собрать за столом руководителей и министров 30 стран мира. Они сидят по кругу, словно на Генассамблее ООН. А в центре – великий и могучий Зеленский, который управляет этим цивилизованным миром. Оказаться в центре такого – и есть цель президента Украины», – считает Погребинский.
По словам собеседника, в команде Зеленского понимают, что достичь целей, которые он провозглашает, нереально. «Но это и не надо. Достаточно получить кайф и продолжать эту линию самоутверждения. Этот саммит – апогей величия Зеленского», – убежден политолог.
«При этом, – отметил Погребинский, – никто не относится серьезно к заявлению про «начало деоккупации» Крыма. Это расценивают как элемент противостояния с Россией. Максимум, чего удастся добиться на этом саммите – подписания деклараций о непризнании полуострова».
Президент Украины Зеленский на открывшемся в понедельник саммите «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения Крыма в состав Украины.
Украинский президент выразил надежду, что совместная работа с международными партнерами «вынудит РФ сесть за стол переговоров». «Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства», – пообещал Зеленский.
Как ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в открывшемся в понедельник саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль воспринимает проведение Украиной мероприятия «Крымская платформа» как крайне недружественный шаг по отношению к России.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Назван день окончания строительства «Северного потока – 2»
|
|
Трубоукладчик «Фортуна» будет работать в водах Германии над прокладкой «Северного потока – 2» на участке протяженностью порядка 13-14 километров до 12 сентября – эта дата станет днем окончания строительства газопровода, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии.
Как говорится в извещении для мореплавателей, которое разослало Управление по водному сообщению и судоходству Германии, завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии судном-трубоукладчиком «Фортуна» намечено на 12 сентября текущего 2021 года.
В документе поясняется, что корабль «Фортуна» будет работать в немецких водах на участке протяженностью около 13-14 км. Срок действия извещения – до 12 сентября включительно, сообщает Прайм.
Ранее аналогичное извещение было опубликовано Службой навигационных уведомлений Эмдена. В документе указаны те же координаты участка, на котором будет работать трубоукладчик. Дата окончания работ – также 12 сентября.
Согласно данным портала Marine Traffic, судно-трубоукладчик «Фортуна», ранее работавшее в датских водах, теперь находится в территориальных водах ФРГ, передает ТАСС.
На данный момент «Северный поток – 2» завершен на 99%. Президент России Владимир Путин заявлял, что до завершения строительства «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
Тем временем Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Всего ограничения затронули семерых человек и 16 судов. В их числе ходящие под российским флагом суда «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета».
МВФ выделил России 18 млрд долларов
|
|
В силу вступило распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран – участниц Международного валютного фонда (МВФ) на общую сумму 650 млрд долларов, которое было одобрено в начале августа. Россия получила около 17,5 млрд долларов.
Специальные права заимствования (SDR) – это не имеющее физической формы средство для платежных расчетов фонда. Курс определяется ежедневно, передает РБК. Сейчас в обращении находятся 204 млрд SDR (примерно 290 млрд долларов), новый раунд доводит общее количество до 660 млрд SDR.
Из выделенных средств 275 млрд получили развивающиеся страны, в том числе 25 млрд – страны СНГ и Грузии.
Допэмиссия SDR распределена пропорционально квотам стран в МВФ – по сути, их долям в капитале фонда. Наибольшая квота у США – 17,4%, у России – 2,71%. Квота определяется исходя из формулы, учитывающей ВВП страны, показатели платежного баланса и уровень международных резервов.
SDR не являются физическим активом, их нужно конвертировать, чтобы использовать за пределами внутренних транзакций с МВФ.
Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец пояснила, что страны могут обменять SDR на твердую валюту, заключив добровольное двустороннее соглашение со страной, которая согласится такую валюту предоставить.
Также можно получить валютное финансирование по кредитной программе МВФ. В обмен на финансовую поддержку МВФ потребует выполнения определенных условий.
По словам Донец, Россия может использовать SDR тремя способами. В рамках базового сценария Россия может добавить их к своим международным резервам. Альтернативный сценарий предполагает принятие участия в инициативе МВФ о передаче SDR бедным странам в виде помощи.
«России дополнительные резервы объективно не нужны, а участие в многосторонней программе помощи бедным странам может быть выгодно с точки зрения международного позиционирования», – пояснила Донец.
Еще одним вариантом является поддержка Белоруссии, которой Россия может выделить твердую валюту в обмен на ее SDR.
Напомним, в начале августа МВФ одобрил выделение дополнительных резервных активов на сумму в 650 млрд долларов для помощи в восстановлении мировой экономики от последствий пандемии.
Зеленский объявил «обратный отсчет времени до освобождения» Крыма
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
«С сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, украинского полуострова. И вполне вероятно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».
Он заверил, что Украина сделает все, чтобы вернуть Крым в свой состав, надеется, что совместная работа с международными партнерами «вынудит РФ сесть за стол переговоров». «И Украина, и я лично будем делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства», – сказал Зеленский.
Он отметил, что Киеву нужна поддержка на международном уровне в вопросе возвращения полуострова. «Мы осознаем то, что в одиночку наша независимая страна – Украина никогда не сможет вернуть Крым, нам нужна действенная поддержка на международном уровне», – сказал Зеленский.
В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
На «Крымской платформе» предложили новые санкции против России
|
|
Участники саммита «Крымская платформа» планируют рассмотреть введение политических, дипломатических и ограничительных мер против России из-за Крыма, сообщил украинский МИД.
«Участники международной «Крымской платформы» решили... рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо, и если действия России того потребуют», – цитирует заявление украинского ведомства РИА «Новости».
В этой декларации отмечается, что «Крымская платформа» создана как консультационный и координационный формат для «мирного прекращения временной оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины».
Напомним, 23 августа в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
ФСБ задержала в Туле украинского шпиона
|
|
ФСБ России задержала в Туле гражданина Украины, который по заданию разведки своей страны собирал секретные сведения о новейших образцах оружия, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности в Туле задержан с поличным гражданин Украины, собиравший сведения, составляющие государственную тайну, в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним», – отметили в ЦОС, передает ТАСС.
По данным ФСБ, «иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей». «Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», – сообщили в ФСБ.
В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет. В ФСБ сообщили, что следственные действия продолжаются.
Эксперт рассказал, как Европа подсаживает Россию на экологический крючок
|
|
Экологический или углеродный налог Евросоюза – это навязывание России невыгодных ей условий торговли, что противоречит ВТО, считает отраслевой эксперт ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Он объясняет в чем именно состоит недобросовестная конкуренция, и как налог ударит по России.
«Это, конечно, противоречит логике ВТО о честной конкуренции. Нам навязывают невыгодные условия торговли. Однако мы вряд ли сможем что-то доказать в ВТО», - заявил газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Речь идет о новом экологическом (углеродном) налоге, который в 2023-2026 годах хочет ввести Евросоюз. Платить его будут европейские импортеры углеводородов, но они переложат эти расходы в том числе на российских экспортеров. Накануне президент России Владимир Путин назвал такой налог ЕС проявлением недобросовестной конкуренции. По его словам, он «явно противоречит принципам Всемирной торговой организации», и ударит по России. «Это налог на отдельные страны, в том числе на нас», – сказал Путин, уточнив, что имеет в виду конкурентные преимущества нашей страны, в том числе наличие у нас природных и энергетических ресурсов.
Недобросовестность конкуренции состоит в том, что одна страна - ЕС навязывает всем остальным то, что выгодно именно ей, тогда как у каждой страны есть свои особенности, согласен эксперт. «Дания, например, из-за своей географии имеет возможность строить ветровые электростанции у моря, чтобы они никому не мешали. У Бразилии, тропической страны, много тростника, из которого делают биомассу. Поэтому большинство машин ездят на сочетании бензина (20%) и биоэтанола (80%). И мировые автоконцерны делают специальные автомобили для этой страны», - рассказывает эксперт.
А у России имеются большие запасы природного газа, который является экономически и экологические для нас более выгодным для использования. «Мы можем развивать тему газомоторного топлива, а потом бирюзового водорода», - отмечает эксперт.
Но Европа дает зеленый свет только тем, кто строит ветряные, солнечные и малые гидростанции. Выгода ЕС еще и в том, что она производит оборудование для этих станций, и своим экологическим налогом мотивирует другие страны покупать это недешевое оборудование у нее. «Европа же пытается всех подвести под одну гребенку. Формат торговли подгоняется под тот формат, который выгоден конкретной стране», - говорит Митрахович.
Еще один признак недобросовестной конкуренции состоит в том, что Европа не соглашается засчитать поглощающую способность наших лесов и низкоуглеводную энергетику – атомные электростанции и большие гидроэлектростанции,
говорит Митрахович. Чистыми в Европе признаются только малые гидроэлектростанции. Потому что в самой Европа нет столько леса, как у нас, мало больших ГЭС, иот атомной энергетики отказываются.
«Однако Европейская комиссия своих предложениях предлагает засчитывать только те платежи, которые делаются именно в деньгах. А если после переговоров и согласятся засчитывать наши леса, то будут говорить о том, что леса у нас плохо управляются, не растут, гниют и т.д. Отчасти это, конечно, правда», - говорит Митрахович.
Добиться справедливости через ВТО вряд ли получится, считает эксперт. Хотя бы потому, что вся модная история со спасением планеты в виде экологического налога ЕС (в том числе за счет России) позиционируется как исполнение Парижского соглашения, которое имеет более глобальный статус и силу, чем ВТО.
Митрахович считает, что все сведется к тому, что России придется платить этот экологический налог, чтобы не потерять европейский рынок сбыта. В России было предложение сделать похожий налог, который будет собираться внутри нашей страны, чтобы не платить его Европе. Однако пойдет ли на такое ЕС – пока не ясно.
По экспертным оценкам, налог может затронуть около 40% российского экспорта. Сильнее всего пострадают российские нефтегазовые экспортеры, металлурги и химики. Оценки потерь варьируются от 5 до 50 млрд евро до 2030 года в совокупности, писала ранее газета ВЗГЛЯД.
Зеленский пригласил Россию присоединиться к «Крымской платформе»
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Москву принять участие в площадке «Крымская платформа» для «совместной выработки путей по деоккупации Крыма».
Зеленский отметил, что обсуждение и комментирование Россией саммита побудило подумать о ней, как о полноценном участнике «Крымской платформы», передает РИА «Новости».
«Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к «Крымской платформе» для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки», – заявил Зеленский.
Ранее Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД