Волков в связи с утечками данных сайта «Умное голосование» признался в некомпетентности в сфере IT

Проживающий за границей бывший руководитель «Штабов Навального*» (запрещены в России) Леонид Волков, оправдываясь за утечку персональных данных из архива сайта «Умного голосования», заявил, что не является специалистом в ИТ-сфере, и призвал не бояться слива личной информации в Сети.

«У меня нет квалификации, чтобы отвечать на конкретные технические вопросы: я последний раз писал код руками примерно 18 лет назад. Я на самом деле вообще не имею примерно никакого отношения к работе нашей ИТ-команды – ну то есть только как заказчик», – написал Волков в Facebook в ответ на комментарий Егора Майбороды о том, что он не объяснил причину утечки данных участников «Умного голосования».

При этом в посте Волков призвал участников «Умного голосования» не бояться утечки личных данных в Сеть и попытался высмеять тех, кто опасается этих утечек. По его словам, перед ним «не стоит, никогда не стояла и не может стоять задача «сделать так, чтобы у Путина в руках не оказалось списков сторонников Навального». «Такая постановка задачи начисто лишена смысла. … За последние несколько лет мы много раз сами и добровольно отдавали государству большие массивы данных наших сторонников», – написал Волков.

Этот пост Волкова и его отношения к ИТ-безопасности оппозиционных ресурсов вызвали резкую критику в соцсетях.

«В видео про донаты вы делали упор на то, что, мол, отследить их невозможно и никто их никогда не увидит. Как я понял, существует мнение, что это не совсем так. И проблема именно в этом. Но вы отвечаете на это постом о том, что с философской точки зрения это все и не нужно скрывать, потому что (аргументы а, b и с). Или я чего-то недопонял, или это странновато», – написал Артемий Леонов.

«Если у вас нет квалификации, почему вы так безапелляционно и уверенно даете оценку критике, которую высказывают квалифицированные люди?» – добавил Егор Майборода.

«Ужасно слабая аргументация (я понимаю, что лучшей у вас в текущей ситуации нет). 1. Вы: платежи полностью анонимны, персональные данные с наших сайтов точно достать нельзя, верьте нам. 2. Пользователи: вот поля в датасете страйпа, вот Яндекс метрика с кроссайт трекингом на госуслугах. 3. Вы: бла-бла-бла-бла, ничего страшного, потому что на Лубянке и так уже все это есть. Отлично оправдались, Леонид!» – раскритиковал Волкова Владимир Индюков.

«Грустный и печальный пост. И да, без Алексея контент, разумеется, стал хуже», – отметил Victoras Selukovas.

«Ну так и говорите (находясь в Литве), что «не надо бояться, друзья! Они про вас и так все знают!». … Не надо нести чушь про «простой геокодер» от Яндекса (хотя это вебвизор) и обзывать веб-программистов идиотами, а так и скажите, что веб-сервисы ваши посредственной защищенности, т.к. сильнее их защищать нет смысла. Не надо лезть в спор о деталях, о которых не имеете представления», – написал Сергей Дмитриев.

«Неплохо бы еще научиться вести себя, Леонид. И перестать оскорблять и банить людей, которые в интернете пишут что-то, что вам не нравится. Причем пишут корректно и не переходя на личности, в отличие от вас», – добавил Максим Величко.

За последнее время в интернете было несколько крупных утечек данных пользователей из архива «Умного голосования». В Москве полицейские в гражданской форме, которые представляются сотрудниками уголовного розыска, с вечера 17 августа приходят к людям, чьи адреса указаны в слитых базах данных. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» отметил, что им известно о 732 подобных случаях визита к людям, чьи персональные данные были в базе «Умного голосования».

Сам руководитель сети штабов Алексея Навального и разработчик «Умного голосования» Леонид Волков эмигрировал из России летом 2019 года.