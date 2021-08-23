Немецкого журналиста возмутило невнимание Киева к Меркель

Немецкий журналист Йорг Бланк удивился скромному приему канцлера Германии Ангелы Меркель в Киеве.

На кадрах из аэропорта, размещенных автором публикации в Twitter, видно, что прилетевшего немецкого политика встречали всего несколько человек, среди которых не было первых лиц Украины, передает РИА «Новости».

«Будничный прием канцлера в Киеве. Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать. Недавно Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России. Он делает ставку на «Зеленых» в следующем федеральном правительстве?» – написал Бланк.

В воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель посещала Киев с официальным однодневным визитом. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что охрана не пропустила его встречать канцлера в аэропорту Борисполь, хотя он должен был участвовать в церемонии как мэр столицы.

Перед этим Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.