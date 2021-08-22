В водах Дании завершили укладку труб «Северного потока – 2» Меркель: Транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года 22 августа 2021, 15:43

Фото: Patrick Scheiber/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

ФРГ выступит за санкции, если газопровод Nord Stream 2 («Северный поток – 2») будет использоваться «как оружие», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Киеве после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. «Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие», – приводит ее слова ТАСС. Также она отметила, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года и переговоры на эту тему нужно начинать. «Я уже с российским президентом говорила, что мы должны по возможности быстро продлить соглашение, которое действует до 2024 года», – подчеркнула Меркель. По ее словам, у Германии «особенная ответственность» за то, чтобы Украина осталась транзитером. Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2». Также власти Британии ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным.

МИД отреагировал на отказ Испании разрешить заход российских кораблей в порт Сеуты 21 августа 2021, 16:28

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Москва удивлена отказом Испании разрешить заход российских кораблей в порт Сеуты, это противоречит декларации о партнерстве двух стран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «С недоумением узнали об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России (большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай») в порт города Сеута. Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты», – говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства. «Указанный шаг несомненно противоречит духу подписанной между двумя странами в 2009 году Декларации о стратегическом партнерстве, а также конструктивно развивавшемуся в последние годы российско-испанскому взаимодействию», – указала Захарова. Также, по ее словам, удивляет тот факт, что испанские власти допустили утечку этого сюжета в центральные СМИ страны, «видимо, тем самым желая продемонстрировать свое равнение на русофобское крыло НАТО в период подготовки саммита стран-членов альянса, который должен пройти в Мадриде в 2022 году». Напомним, МИД Испании не позволил российским военным кораблям осуществить стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. По данным газеты Pais, российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». Испанское минобороны не видело препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода и в итоге отклонил заявку. Российское посольство в Испании опровергло заявление испанского МИДа о том, что российская сторона не предоставила необходимые документы для захода в порт Сеуты двух военных кораблей. Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев объяснил газете ВЗГЛЯД отказ Испании пустить корабли ВМФ России в Сеуту. В Китае назвали десять самых отвратительных деликатесов в мире 21 августа 2021, 17:38

Фото: Rachen Sageamsak/XinHua/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Китайский пользователь портала WeChat назвал десять самых отвратительных и шокирующих продуктов, среди которых – экзотический фрукт дуриан, а также итальянский сыр касу марцу. В самом конце антирейтинга пользователь портала поместил хаукарль. Это традиционное исландское блюдо, представляющее собой частично разложившееся вяленое мясо гренландской полярной акулы. Оно отличается резким запахом аммиака. «Говорят, что вкус ферментированного мяса акулы еще хуже, чем запах», – приводит РИА «Новости» мнение китайца. На девятом месте оказался хаггис – шотландский деликатес из бараньих потрохов. «Внешне блюдо выглядит крайне неаппетитно, словно все это уже побывало в желудке барана. Во время употребления пищи на губах остается толстый слой бараньего жира, который тяжело смыть», – жалуется пользователь. Далее следует индонезийский суп из летучих мышей под названием паники. Автор отметил, что интерес к этому блюду не ослаб даже из-за пандемии коронавируса. Затем идет экзотический дуриан из-за его «убийственного» запаха. На шестом месте расположились жареные кузнечики из Уганды, которые считаются традиционным блюдом в этой стране. «Но не думайте, что жареные кузнечики, продаваемые в придорожных киосках, будут дочиста вымыты», – предупредил автор. Пятое место – у итальянского сыра касу марцу, его готовят с добавлением личинок сырной мухи, которые остаются живыми даже при подаче сыра на стол. «Звучит ужасно, не так ли? Но еще более ужасно то, что некоторым людям нравится есть сыр вместе с личинками», – подчеркивает автор. Далее идет голубиное мясо. Автор признает, что его широко используют и в Китае, но напоминает о нечистоплотности этих птиц. «На Западе голубя называют «крылатой крысой». И это прозвище оправданно», – пишет он. На третьем месте оказались тайваньские пирожки из свиной крови. Их готовят с добавлением риса, кинзы и арахисовой муки. Второе место досталось змеиному вину из Вьетнама. Иногда в него кладут также скорпионов, ящериц, термитов или маленьких крокодилов. «Будьте осторожны, когда начнете открывать бутылку. Бывали случаи, что змеи длительное время оставались живыми», – предупредил автор. Возглавляет список балют. Это азиатское блюдо представляет собой утиные яйца, выдержанные до созревания зародыша птенца. Через скорлупу будут видны скелет и оперение. По словам автора, те, кто пробовал это блюдо, говорят, что вкус у него не такой отвратительный, как может показаться на первый взгляд. В ГИБДД предупредили об изменениях на дорогах с 1 сентября 21 августа 2021, 18:24 Текст: Алексей Дегтярев

С началом осени на дорогах в России останется лишь новая версия дорожного знака «Фотовидеофиксакция», сообщили в ГИБДД. Вместо действующего знака 8.23 на дорогах появится знак 6.22, оба они носят название «Фотовидеофиксация», передает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД. Знак 6.22 в отличие от 8.23 применяется самостоятельно, он устанавливается только на въезде в населенный пункт и действует на всей его территории. Это нововведение позволит исправить массовое применение знаков 8.23, которые устанавливают повсеместно. Знак 6.22 появился еще в марте. Он означает работу камер, фиксирующих нарушения, устанавливается на трассах вне поселений, в 150-300 метрах от начала участка, где ведется фиксация. Югу России предсказали «погодное проклятье» 21 августа 2021, 16:37

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В Крыму и Краснодарском крае вскоре прольется новая волна осадков, сообщил центр погоды «Фобос». «Над югом России продолжает висеть погодное проклятье! <...> Одним днем ненастье, увы, не ограничится. Причиной ухудшения погоды стало вторжение на Русскую равнину холодного фронта из Европы, который опять активизировал черноморскую депрессию», – говорится в сообщении на сайте «Фобоса». Самые интенсивные дожди ожидаются у черноморского побережья. В Краснодарском крае за 12 часов уже выпала половина месячной нормы осадков. «Плотная облачность над югом России ограничит приток солнечного тепла. Дневная температура в Причерноморье понизится до плюс 23...28 градусов Цельсия. А вот южные потоки, наблюдающиеся на периферии депрессии, принесут на восток Русской равнины воздушные массы из Средней Азии. Из-за этого там столбики термометров дотянутся до плюс 35-40 градусов Цельсия», – добавили синоптики. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новый глава американских ВМС назвал главную угрозу флоту США 21 августа 2021, 18:18

Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist Seaman Taylor Parker

Текст: Алексей Дегтярев

Новый руководитель ВМС США Карлос дель Торо обратился к военнослужащим и указал на главные вызовы американскому флоту, в числе которых он назвал Китай. «Пекин нацелен на подрыв нашего военного могущества. Мы не позволим этому случиться», – цитирует главу ведомства РИА «Новости». Он также отметил, что в ВМС остро стоит вопрос культурного разнообразия. «Необходимо, чтобы к моряку любой расы, религии, национальности и цвета кожи относились одинаково уважительно», – заявил глава ВМС США. Флот также должен сократить наносимый природе ущерб и сохранить при этом свои возможности. Также, по мнению дель Торо, военнослужащие должны вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Отсутствие прививки, по его словам, означает низкую боевую готовность. Напомним, в марте 2020 года стало известно об обнаружении вирус-положительного на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». После проверки всего экипажа корабля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 840 человек. Один моряк умер. В конце апреля командование ВМС США решило больше не публиковать официальную информацию о случаях коронавируса на американских боевых кораблях. Аксенов похвалил Зеленского за своевременную квартплату 22 августа 2021, 00:26

Фото: Aurelien Morissard/

imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский может служить положительным примером человека, который вовремя платит за недвижимость в Крыму, сообщил глава российского региона Сергей Аксенов. Аксенов назвал Зеленского «молодцом», добавив, что в этом вопросе президент Украины является «дисциплинированным» – «по шесть тысяч рублей в месяц». «Благодарность ему», – сказал Аксенов, добавив, что Зеленского «приводят в пример». Как подчеркнул Аксенов, «человек не приезжает, не живет, а оплачивает», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». Напомним, Елена Зеленская купила квартиру в Крыму в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. В команде президента Украины говорили, что семья Зеленских намерена «пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину». Аксенов подтвердил, что жена Зеленского «до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет». Число жертв взрыва гранаты в Москве возросло до двух человек 21 августа 2021, 18:46 Текст: Алексей Дегтярев

Число погибших при взрыве на северо-западе Москвы увеличилось до двух человек, двое пострадали сообщил представитель экстренных служб. «Малая Набережная, дом 5. Взрыв гранаты в квартире на шестом этаже. Два человека погибли, двое пострадали, из погибших один ребенок», – пояснил собеседник РИА «Новости». В прокуратуре сообщили, что пострадавший от взрыва гранаты мужчина умер в машине скорой. По факту происшествия возбудили дело, сообщили в столичном Главном следственном управлении СК. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства. По версии следствия в квартире жилого дома сработало «техническое устройство», в результате чего погибли подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Был госпитализирован малолетний мальчик. В квартире также находилась женщина, но она не пострадала. «Предположительно установлено, что подросток незадолго до случившегося принес устройство в квартиру», – указали в СК. Ранее сообщалось об одном погибшем ребенке в результате взрыва в Москве и о двух пострадавших. Погибшему мальчику было 14 лет. Москва пообещала жесткий и адекватный ответ на новые санкции Вашингтона 21 августа 2021, 17:23

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Действия Соединенных Штатов в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального демонстрируют нежелание Вашингтона считаться с реальностью, ответ на санкции будет жестким, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Опять идет в ход устроенная западными спецслужбами провокация с мнимым отравлением А. Навального вкупе с угрозами в адрес компаний, участвующих в почти уже завершенном проекте «Северный поток – 2». Все это выглядит жалко и обреченно, свидетельствуя о неспособности Вашингтона отказаться от высокомерного хамства и нежелании считаться с реальностью, зная наперед, что давить на Россию бесполезно, а наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД. Враждебные действия американской администрации российская сторона рассматривает как отсутствие политической воли и нежелание выстраивать «российско-американские отношения на партнерской основе». Эти санкции идут вразрез с духом договоренностей, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом на саммите в Женеве, отметила представитель МИД. «Вопреки духу женевской встречи в верхах и достигнутым на ней договоренностям президентов, официальный Вашингтон в нынешнее непростое время, требующее от наших стран расширения взаимодействия и координации на международной арене, вводит под надуманными предлогами новые санкции против России. Делается это на фоне крупнейшего для США внешнеполитического провала в Афганистане, чреватого непредсказуемыми последствиями», – пояснила она. Дипломат выразила надежду на то, что в Белом доме «возобладают рациональные соображения и осознание контрпродуктивности бесконечного нагнетания токсичной атмосферы в двусторонних отношениях», которая лишает отношения какой-либо позитивной перспективы. Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Американские санкции также затрагивают страховую фирму «Константа», компанию «Нобилити», суда снабжения «Остап Шеремет» и «Иван Сидоренко». Общее число физлиц и юрлиц, попавших под эти санкции Вашингтона, достигло 23. В их числе пока нет оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига. Кроме того, санкции введены против Испытательного института военной медицины, Института криминалистики ФСБ и нескольких человек, которых Вашингтон считает сторона называет сотрудниками этого института. Эти санкции приурочены к годовщине «отравления» Алексея Навального. Талибы попросили Россию помочь договориться с ополчением в Панджшере 22 августа 2021, 03:00 Текст: Антон Антонов

Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения, сообщил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов. Он отметил, что Панджшерское ущелье – единственная «точка, которая неподконтрольна талибам» в Афганистане. Посольство России посетил «высокопоставленный представитель политического офиса талибов». Поскольку Россия «пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил», он попросил «передать панджшерцам политический сигнал», рассказал посол в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Как пояснил Жирнов, «дословно» панджшерцам попросили передать следующее: «До настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой, группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например через достижение политического соглашения». «Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог», – приводит его слова РИА «Новости». Жирнов считает, что «талибы хотят урегулировать ситуацию более цивилизованно, чем то, как хочет поступить бывший первый вице-президент Салех». Тем временем источник ТАСС в силах сопротивления сообщил, что в субботу талибы вернули контроль над районом Андараб провинции Баглан, который ранее ополчение отбило у боевиков. Напомним, вице-президент Амрулла Салех объявил себя временным главой Афганистана. Салех – таджик-панджшерец. Он перебрался в Панджшер из Кабула. Там же находится один из лидеров антиталибского сопротивления Ахмад Масуд – сын Ахмад Шаха Масуда, многолетнего лидера сопротивления советским войскам. Британия призвала к «неудобному» сотрудничеству с Россией в Афганистане 22 августа 2021, 05:50 Текст: Антон Антонов

Для урегулирования ситуации в Афганистане нужно сотрудничать с Россией и Китаем, «как бы неудобно это ни было», заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Он заявил о планах подключить к переговорам «страны, которые могут оказать умиротворяющее воздействие на ситуацию, например, Россию и Китай». Лондон инициировал заседание СБ ООН, рассчитывая организовать «контактную группу по Афганистану», чтобы «сильнее влиять на талибов и лучше доносить до них общие идеи». Для «максимального умиротворяющего воздействия» на радикальное дивжение «Талибан» (запрещено в России) требуется «работать с Индией, Пакистаном, Китаем и другими странами, которые озабочены вопросами терроризма и беженцев», сказал министр. По его словам, подобные инициативы Великобритании были положительно восприняты G7, передает РИА «Новости». Напомним, глава минобороны Великобритании Бен Уоллес также осудил США за «гнилую сделку» с талибами. Он заявил, что Великобритания пыталась, но не смогла сформировать коалицию НАТО, чтобы сохранить военное присутствие в Афганистане. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин предложил сделать дополнительные выплаты пенсионерам и военным 22 августа 2021, 13:38

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России» предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. «Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 тыс. рублей. Нужно будет «Единой России» и правительству это проработать», – приводятся слова главы государства в официальном Telegram-канале ЕР. «Попросил бы «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 тыс. рублей. Она должна коснуться всех категорий пенсионеров – и работающих, и неработающих, и военных», – добавил Путин. Ранее Путин выразил надежду на сохранение позиций «Единой России» после выборов в сентябре. Число погибших при взрыве гранаты в Москве выросло до трех человек 21 августа 2021, 20:31 Текст: Алексей Дегтярев

Число погибших при взрыве в квартире на северо-западе столицы увеличилось до трех человек, сообщили в московской прокуратуре. «12-летний мальчик, доставленный из квартиры на улице Малая Набережная в больницу, скончался», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Ранее сообщалось об одном погибшем ребенке в результате взрыва в Москве и о двух пострадавших. Погибшему мальчику было 14 лет. Через некоторое время число погибших увеличилось – по дороге в больницу умер мужчина. Сообщалось, что инцидент произошел из-за учебной гранаты. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Трамп заявил о «возвращении» России в Афганистан 22 августа 2021, 07:30

Фото: Shealah Craighead/White House/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Россия «возвращается» в Афганистан, США тоже «придется вернуться», заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп. Трамп связал с событиями в Афганистане распад СССР. «Спросите Россию, – сказал он. – Они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане». «Я слышал, что теперь они возвращаются», – заявил Трамп. Экс-президент считает, что США тоже «придется вернуться», когда наступит «подходящий момент», передает ТАСС. Однако «теперь» американцы «могут быть вынуждены войти», так как «человек, который управляет» США «принял ужасающее решение, вывести всю сильную армию» Соединенных Штатов. «Может, и не будем, но, может, и будем. Если вы не готовы войти, вы никогда не увидите те 45 тыс. человек снова», – приводит его слова РИА «Новости». Трамп считает, что в период его президентства в США «воссоздали армию, самую сильную и многочисленную за всю историю», но сейчас он «видит, как все это улетучилось и отдано врагу». По словам Трампа, «бездарный выход Байдена из Афганистана стал ярчайшим проявлением некомпетентности». Бывший президент США заявил, что администрация Джо Байдена оставила в Афганистане оборудования на 83 млрд долларов, военные базы и дорогостоящее здание посольства. По его словам, «Байден ушел в отпуск, в то время как Афганистан отправился в ад», ситуация там стала «величайшим военным унижением в истории США». «Ужасная некомпетентность национального лидера, ни в какой стране такого не видели», – заявил он, добавив, что «вы никогда не выводите войска первыми, войска уходят последними». На ваш взгляд Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане? Да, безусловно

Зависит от их действий в ближайшее время

В любом случае нет

Трамп сказал, что из-за Байдена на 20-летие теракта 11 сентября в Нью-Йорке над зданием посольства США в Афганистане будет развиваться флаг «Талибана» (запрещен в России). Байдена он считает «клоуном», который даже не знает, сколько американцев нужно вывезти из Афганистана: «Может быть, 10, а может быть 45 тыс. американцев осталось, они (в администрации Байдена) не знают». Напомним, на посту президента Трамп выступал за возвращение всех военных США из Афганистана. При нем Соединенные Штаты заключили мир с «Талибаном» (запрещенной в России террористической организацией), пообещав снять с членов движения санкции и вывести войска из Афганистана. Байден заявил, что сохранение присутствия ВС США в Афганистане положило бы конец договоренностям администрации Трампа с талибами о ненападении на американцев. Трамп же утверждает, что Байден «убегает из Афганистана вместо того», чтобы «следовать плану», который оставила администрация Трампа. Этот план, по его словам, защищал американские «персонал и собственность». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Крым отказался от графиков водоснабжения 21 августа 2021, 23:45 Текст: Антон Антонов

Крым обеспечен водой в полном объеме, графики водоснабжения отменены, сообщил глава региона Сергей Аксенов. «Водой сейчас обеспечены в полном объеме, режимов нет», – заявил он, сообщив, что в Ялте собираются построить «опреснительную установку, с учетом того, что там нет подземных источников водоснабжения». Кроме того, «по погодным условиям, от засухи перешли к наводнениям», сказал глава региона. Он отметил, что «благодаря дождям водохранилища тоже наполняются», передает РИА «Новости». Напомним, полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали. Опубликовано видео массовой драки футболистов на чемпионате Молдавии 22 августа 2021, 04:29 Текст: Антон Антонов

Во время матча седьмого тура чемпионата Молдавии по футболу между игроками «Петрокуба» и «Зимбру» произошла массовая драка, сообщают СМИ. После первого тайма игрок «Зимбру» Евгений Кочук ударил кулаком в голову Михаила Платику из «Петрокуба». Началась массовая драка. В результате Кочук был удален с поля, а Платика получил желтую карточку. Матч завершился победой «Петрокуба» со счетом 1:0. Позднее Кочук пояснил, что конфликт начался «где-то на 40-й минуте». «Был простой инцидент. Вы знаете, как бывает в футболе: все друг друга провоцируют, много эмоций, иногда даже чересчур. Бывает, что и поспоришь, и пару слов скажешь», – приводит его слова Sport24. Кочук сказал, что «может принять много слов в свой адрес», но то, что услышал на сей раз, счел «ненормальным». Как подчеркнул футболист, «когда слышишь такие слова, ты больше не можешь себя контролировать». Он понимает, что «ситуацию нужно было прояснить после матча или в раздевалке». «Но я думаю, что любой мужчина поймет: в тот момент сдержаться было нереально», – сказал он. По словам Кочука, оскорбивший его игрок уже связался с ним и извинился за свои слова.