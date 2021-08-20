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Следователя омской полиции заподозрили в романтической связи с фигурантом уголовного дела
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Следователя УМВД в Омске заподозрили во внеслужебных отношениях с обвиняемым по делу о краже, расследованием которого она занималась, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.
«Установлено, что следователь одного из территориальных отделов полиции Омска в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя, 1999 года рождения по факту совершения им кражи, вступила во внеслужебные отношения с обвиняемым», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе УМВД по Омской области.
О романтической связи стало известно сотрудникам собственной безопасности УМВД по Омской области. При этом следователь, которую подозревают в отношениях с фигурантом уголовного дела, которое она вела, с рапортом об изъятии у нее этого дела к руководителю не обратилась, уточнили в УМВД. Материалы проверки передали в СУ СК по Омской области. В пресс-службе Следственного управления подтвердили, что по этому факту проводится проверка.
«При подтверждении вины сотрудник будет уволена из органов внутренних дел, а ее руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – резюмировали в пресс-службе полиции.
МИД ответил на слова Борреля о недопустимости влияния России на Афганистан
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Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Брюссель не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан, вызывает удивление, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Это еще одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее (вывод войск США из Афганистана), наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», – сказал Грушко «Интерфаксу».
Комментируя заявление Борреля о том, что Евросоюз не должен дать России и Китаю влиять на Афганистан, замминистра сказал: «Пусть попробуют не дать». «Видимо, Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана «Талибан» (запрещена в России) будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя», – отметил Грушко.
«Это все та же пресловутая игра «с нулевым результатом», судьбы самих афганцев здесь на последнем месте», – заключил замминистра.
Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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В Бундестаге объяснили страх ЕС перед влиянием России в Афганистане
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«Вместо громких заявлений о новой стратегии Евросоюз должен радоваться, если Москва и Пекин возьмут ситуацию в Афганистане под свой контроль», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт. Ранее Евросоюз призвал не дать России и Китаю возможности стать главными спонсорами Кабула.
«Казалось, западный мир уже сыграл свою незавидную роль в судьбе Афганистана. Это проявилось в том, как они позорно сбежали из страны, бросив своих сторонников на произвол судьбу и оставив военную технику террористам из движения «Талибан» (запрещено в РФ)», – считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
По его словам, «вместо громких заявлений о новой стратегии Евросоюз должен тихонечко сидеть и молчать». «Более того, в ЕС должны радоваться, если кто-то, в том числе Россия и Китай, смогут взять ситуацию в Афганистане под свой контроль, – поясняет Гердт. – Мы знаем, какой режим будет установлен талибами. Я не говорю, что это будет похоже на рождение нового халифата или повторное возникновение ИГ*, но они идут в подобном направлении».
«Европейцы и американцы за 20 лет потратили на Афганистан миллиарды долларов. За эти деньги можно было превратить страну в цветущий сад. Но ее превратили в ад, особенно для тех, кто там остался, поверив в западные ценности. Поэтому глава евродипломатии Жозеп Боррель, делая такие заявления, пытается сделать хорошую мину при плохой игре», – убежден Гердт.
Он допускает, что «одной из причин столь громких лозунгов является страх перед тем, что сферы влияния на Ближнем Востоке полностью перейдут под контроль России и Китая». «Это страх прошлого столетия. Он сродни дохлой лошади, на которой европейцы пытаются скакать», – полагает собеседник. «Но западным странам пора смириться с тем, что они потеряли возможность прежнего влияния на Ближний Восток», – добавил Гердт.
«Кроме того, ситуация в Афганистане стала символом краха идеологии экспорта демократии. Нельзя экспортировать демократию в те страны, которые к этому не готовы или не хотят этого. Надо понимать обычаи и традиции этих государств, а также людей, которые там живут. Нельзя военным сапогом устанавливать новый порядок. Я надеюсь, теперь западные страны откажутся от навязывания этой идеи», – заключил он.
В четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю установить контроль над ситуацией в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула.
«Мы провели встречу глав МИД ЕС по Афганистану (17 августа в онлайн-формате), где обменялись мнениями, как ЕС должен себя позиционировать по отношению к новой политической реальности в Кабуле. ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Мы должны действовать», – заявил Боррель, передает ТАСС.
В свою очередь замглавы МИД Александр Грушко отметил, что заявление Борреля вызывает удивление. «Это еще одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее (вывод войск США из Афганистана), наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», – сказал Грушко «Интерфаксу».
«Видимо, Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана «Талибан» (запрещена в России) будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя», – отметил Грушко.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
Ранее немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что «вместо того, чтобы разыгрывать исламистскую карту, европейским стратегам нужно сотрудничать с Россией и Китаем, а также со странами Центральной Азии».
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В России отреагировали на слова Зеленского о «радостном возвращении» Крыма на Украину
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«Вранье у Зеленского интегрировано чуть ли не в костный мозг, вот он и заливается соловьем, что, мол, щелкну пальцем – и Крым у моих ног, но щелкать он может бесконечно долго – Крыма не получит», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление президента Украины о том, что крымчане «с радостью» примут украинскую власть.
«Вероятно, заявление Зеленского направлено на тех, кого периодически задерживают российские спецслужбы за подрывную деятельность в интересах Киева», – предполагает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. «Но таких – единицы. На них надеяться – самого себя обманывать», – добавил он.
Впрочем, как отмечает депутат, «вранье у президента Украины интегрировано чуть ли не в костный мозг, вот он и заливается соловьем, что, мол, щелкну пальцем – и Крым у моих ног». «Щелкать он, конечно, может хоть до скончания веков – Крыма не получит», – убежден Бальбек.
«В результате мы наблюдаем растерянного и неудавшегося политика, который путем самовосхваления и озвучивания собственных фантазий пытается показать, что он – значимая фигура. Но на самом деле он лишь пешка, потерянная с первых ходов и растерянно наблюдающая за происходящим на шахматной доске», – уверен собеседник.
В свою очередь украинский политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко отметил, что «в Крыму украинскую власть откровенно презирают». Собеседник напомнил, что «Крым был единственной территорией в составе Украины, где пророссийские партии и движения всегда проходили в местные парламенты и имели политический вес». «Украинская идея там изначально не прижилась, несмотря на все попытки Киева привлечь крымчан на свою сторону, а также использовать для продвижения своих идей крымских татар», – пояснил эксперт.
«Заявления Зеленского – это типичное стремление выдать желаемое за действительное», – уверен Скачко. Он предполагает, что это делается для создания благоприятного фона в преддверии проведения саммита «Крымская платформа». Напомним, что в ходе него Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова в состав Украины.
«Его слова не имеют никакого отношения к действительности. Более того, предпринятые Украиной недружественные действия – экономическая, электрическая и водная блокады полуострова – показывают истинное отношение киевской власти к Крыму, а слова остаются словами», – резюмировал политолог.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Украинская правда» заявил: жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией, и они «с радостью» примут украинскую власть. «Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить», – утверждает Зеленский.
Он добавил, что в первую очередь после «возвращения» Крыма в состав Украины поедет на Черное море. «У меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского «Новый Свет», – поделился планами президент Украины.
В минувшую субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма.
В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Стали известны подробности дела об убийстве девочки в Тюмени
Тело маленькой девочки, потерявшейся в Тюмени в конце июня, нашли рядом с автозаправочной станцией, на улице Домостроителей в микрорайоне Лесобаза, пишут СМИ.
Девочку якобы убили и расчленили, передает 5-tv.ru. На месте нашли лишь фрагменты тела, поиски останков продолжаются. По данным телеканала, в ходе операции нашли пакет, в котором была голова и часть фрагментов тела.
По одной из версий следователей, школьница жила рядом с предполагаемым педофилом, на которого ранее уже жаловались. Одна из местных жительниц сообщала, что тот якобы домогался до несовершеннолетних и даже насиловал их, в том числе и ее саму, но на жалобы не обращали внимания.
Между тем жители города устроили стихийный мемориал возле объявления о пропаже маленькой девочки. Неравнодушные граждане несут к месту цветы и игрушки. Также соболезнования выражают пользователи социальных сетей.
Ранее в Следственном комитете сообщали, что обнаруженное тело, предположительно, принадлежит пропавшей в конце июня восьмилетней девочки из Тюмени. По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.
Между тем волонтер, участвовавший в поисках ребенка, отмечал, что найденные останки, которые могут принадлежать пропавшей девочке, подкинули на это место, поскольку ранее этот район уже «прочесывали», но ничего подобного не находили.
Газпром назвал объем прокачки газа по «Северному потоку – 2» в 2021 году
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Поставки по трубопроводу «Северный поток – 2» в 2021 году могут составить 5,6 млрд кубических метров газа, сообщили в пресс-службе Газпрома.
«По газопроводу «Северный поток – 2» в текущем году может быть поставлено 5,6 миллиарда кубических метров газа», – говорится в сообщении компании, передает РИА «Новости».
Там также указали, что поставки газа по газопроводу «Северный поток» за семь первых месяцев года увеличились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 33,7 млрд кубометров.
«По данным управленческого учета ООО «Газпром экспорт», поставки российского природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток» составили 33,7 млрд кубометров (за семь месяцев 2020 года – 32,9 млрд кубометров, 2019 года – 31,7 млрд кубометров)», – говорится в сообщении.
Таким образом, увеличение показателя в годовом выражении составило 2,4%, а по сравнению с 2019 годом – 6,3%.
Тем временем компания Nord Stream 2 AG назвала «спекуляциями» сообщения СМИ о том, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено 23 августа.
Напомним, Европа считает дни до окончания строительства газопровода «Северный поток – 2», а вместе с ними и все препятствия, которые остаются для его успешного запуска. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что еще теоретически способно помешать завершению российского газового проекта и как необходимо действовать Газпрому, чтобы избежать этих опасностей.
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Адмирал оценил планы Украины построить большой военный флот к 2035 году
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«Закупить что-то бывшее в употреблении – катера и так далее, на Украине способны, а на большее – вряд ли», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Вячеслав Попов. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот, располагающий корветами и подлодками.
«Нынешнее состояние экономики Украины, по моей оценке, не дает возможности говорить о строительстве какого-то серьезного флота. Дело в том, что кораблестроение – это очень сложное направление, требующее больших инвестиций», – отметил экс-командующий Северным флотом, член Морской коллегии при правительстве России адмирал Вячеслав Попов.
«Сегодня при финансовой и иной зависимости украинского правительства от заграницы оно не способно на строительство флота. Закупить что-то бывшее в употреблении – катера и так далее, они способны, а на большее – вряд ли. «Поэтому это популистское заявление», – убежден собеседник.
Кроме того, кораблестроение и судостроение требует соответствующего состояния судостроительной промышленности, отметил Попов. «Сейчас с этим есть проблема на Украине. Николаевские верфи не в том состоянии, чтобы можно говорить о развитии военно-морского флота», – подчеркнул адмирал.
Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, «способный давать отпор любому», заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. «Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс», – добавил Зеленский. Он утверждает, что в украинских ВМС «будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки».
Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сообщил Зеленский.
О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену.
В 2020 году из-за долгов по зарплате обанкротился Николаевский судостроительный завод, где в советский период собирались в том числе ракетные крейсера и эсминцы. Двумя годами ранее банкротству подвергся Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же в Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза. После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников.
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Расшифрованы данные черных ящиков разбившегося в Подмосковье Ил-112В
Специалисты расшифровали два бортовых самописца военно-транспортного самолета Ил-112В, который разбился в Подмосковье, сообщили в силовых структурах.
«Параметрический и речевой самописцы расшифрованы, информация разглашению не подлежит», – сообщил источник ТАСС.
Ранее сообщалось, что оба черных ящика обгорели и были повреждены, но специалистам удалось считать информацию в спецлаборатории.
Накануне авиаэксперт Дмитрий Дрозденко рассказал газете ВЗГЛЯД о возможных причинах катастрофы опытного образца нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье.
Напомним, что во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское. В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования.
Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов.
Путин обратил внимание Макрона на «деструктивные действия Киева»
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Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине, указав на «деструктивные действия Киева» на юго-востоке страны.
Путин и Макрон во время телефонного разговора обменялись мнениями по проблематике урегулирования внтуриукраинского кризиса.
«Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряжённостью на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Во время разговора с Макроном подчеркнута необходимость реализации киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. В этой связи подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в «нормандском» формате.
Ранее Макрон заявил, что считает нормандский формат необходимым для продолжения усилий по прекращению конфликта на востоке Украины.
Макрон выступил за доверительные отношения между Россией и ЕС. Президент России в свою очередь назвал условие для возвращения к диалогу с Евросоюзом.
Погибшим в шасси летевшего из Кабула самолета оказался афганский футболист
Человеческие останки, найденные в отсеке для шасси прилетевшего из Кабула транспортного самолета C17A США, принадлежат футболисту афганской молодежной сборной Заки Анвари, сообщил журналист Independent Persian Бабак Тагваее.
«Очень печально слышать, что один из молодых людей, пытавшихся покинуть Кабул, схватившись за отсек шасси транспортного самолета ВВС США С-17А несколько дней назад, был игроком национальной молодежной футбольной команды Афганистана Заки Анвари. Части его тела были найдены в отсеке шасси», – написал он в Twitter.
Давка и паника произошли в аэропорту Кабула 16 августа. Афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди – предположительно, афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.
Также, по данным Politico, после приземления самолета C-17, улетевшего из Кабула, в шасси были найдены человеческие останки. По предварительным данным, погибший привязал себя к обтекателю в надежде сбежать из республики после захвата власти талибами. Сейчас в аэропорту Кабула прекращены все коммерческие рейсы.
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Казахские националисты заставили женщину-врача извиниться за русскую речь
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Невролог с 30-летним стажем Эмилия Гречаник рассказала, что казахские националисты заставили ее извиниться на камеру за общение на русском языке.
Гречаник в ходе стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала, что ей позвонили через приемную по работе и во время разговора она на русском языке попросила набравшую ее женщину назвать идентификационный номер, передает RT.
«На что мне было сказано, что я не имею права говорить на русском языке, что я гражданка Казахстана и все в таком плане... государственный язык – казахский, язык межнационального общения – русский. Мы работаем на двух языках... Единственное, что я спросила, попросила на русском языке назвать номер», – заявила врач. Гречаник отметила, что разговор был провокационным и до этого момента с ней такого не происходило.
После этого случая блогер Куат Ахметов выложил в Сеть видеоролик с аудиозаписью беседы Гречаник и ее данными, заявив, что врач якобы заставляет говорить собеседников на русском языке. При этом Ахметов пригрозил передать «какие-то материалы в прокуратуру», если врач не извинится на камеру перед женщиной.
«Я не считаю, что я решила сама (извиняться на камеру)... Честно говоря, меня вынудили. Он (блогер Куат Ахметов) сказал, что я должна извиняться... Я ему сказала: «Хорошо, допустим, если вы так хотите, я извинюсь на русском языке». – «Нет, вы будете извиняться на казахском», – рассказала врач.
Невролог добавила, что блогер угрожал ей прокуратурой, а на работе после инцидента сделали выговор, говорится в Telegram-канале телеканала RT.
Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?
Как отмечает телеканал, сам Куат Ахметов, который является организатором движения Til Maydani («Волна языка»), утверждает, что хочет добиться выполнения закона Республики Казахстан о национальном языке: «А он нигде не выполняется». При этом Ахметов выкладывает видео с извинениями людей за общение на русском.
Участники возглавляемого им движения проводят в Казахстане так называемые языковые рейды по магазинам и ресторанам, требуя от персонала говорить только на казахском. Блогер утверждает, что никакого разжигания национальной розни в этом нет, требования предъявляют и к казахам, и к русским. И извиняются и те, и другие, говорится в сообщении.
Ахметов утверждает, что занимается подобной деятельностью уже десять лет. При этом, по имеющимся у телеканала сведениям, в 2017 году блогер продавал через социальную сеть «ВКонтакте» пластиковые окна, размещая объявления на своей странице только на русском языке. Вместо ответа на соответствующий вопрос Ахметов бросил трубку.
В четверг глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, в странах ближнего зарубежья начали появляться движения, унижающие честь и достоинство лиц другой национальности, в связи с этим появился законопроект, запрещающий въезд иностранцам, проявившим ненависть или вражду к русскоязычному населению или же оскорбившим ветеранов Великой Отечественной.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в другом вопиющем происшествии – живущего в Киргизии мальчика регулярно избивали сверстники только за то, что он русский и православный.
Эксперт оценил шансы партизан Панджшера получить помощь Запада в войне с «Талибаном»
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«США в качестве улучшения своего имиджа могут использовать новое движение сопротивления для заглаживания своей вины перед мировым сообществом за провал в Афганистане», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так он оценил призыв сына полевого командира Ахмад Шаха Масуда к странам Запада прислать оружие для борьбы с «Талибаном» (запрещен в России).
«Ахмад Масуд – младший – это сын известного лидера афганской оппозиции, ныне покойного Ахмада Шаха Масуда. Сейчас он поднимает национально-освободительное движение против талибов», – рассказал полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук.
По его словам, нынешние «бойцы сопротивления – это горные таджики, которые живут в Панджшерском ущелье». «Они веками не подчинялись центральной власти, а также воевали против пуштунского движения «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России)», – объяснил эксперт.
«Можно ли их назвать моджахедами? Нет, скорее всего они применяют это слово в качестве пиара. Вообще моджахеды – это в первую очередь борцы за веру. А бойцов сопротивления я бы назвал партизанами, которые борются с террористами, пришедшими к власти», – констатировал Матвийчук.
Эксперт также отметил, что провинция Панджшер – кладезь ценных минералов. «Среди них изумруды и лазуриты, а также залежи медной руды. При Ахмаде Шахе Масуде в регионе шли ожесточенные бои за эти минералы», – напомнил он.
Что касается их просьбы о военной помощи, то Матвийчук подчеркнул, что члены афганской партии вооруженной оппозиции «Исламское общество Афганистана», которую возглавлял когда-то Бурхануддин Раббани, а одним из ее лидеров был Ахмад Шах Масуд, ненавидели американцев. «В свое время они даже воевали против них. Поэтому слова Масуда-младшего – это скорее всего некий пиар-ход, чтобы привлечь оружие. В отличие от бойцов сопротивления, талибы получили огромную подпитку оружием и техникой, которую бросили американцы», – считает собеседник.
По мнению Матвийчука, «великий арсенал демократии» вряд ли окажет серьезную военную помощь бойцам Панджшера. «Но здесь возможны компромиссы. Например, США в качестве улучшения своего имиджа могут использовать новое движение сопротивления для заглаживания своей вины перед мировым сообществом за провал своей миссии в Афганистане».
«Тем не менее я не думаю, что это будет настолько масштабная акция, как это было в 2001–2021 годах», – подытожил эксперт.
Бойцы сопротивления в неподконтрольной движению «Талибан» афганской провинции Панджшер призвали
страны Запада помочь оружием против талибов, сообщила The Washington Post.
С призывом обратился Ахмад Масуд, лидер Фронта сопротивления Афганистана и сын покойного главы «Северного альянса», таджико-афганского Ахмад Шаха Масуда, воевавшего с талибами. По словам Масуда-младшего, Соединенные Штаты и их союзники «покинули поле битвы», но Америка все еще может быть «великим арсеналом демократии», передает РИА «Новости». Масуд попросил «друзей Афганистана на Западе» вступиться за сопротивление перед Конгрессом США и администрацией президента Джо Байдена, «вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учебу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских Полях».
Ранее поступили сообщения о том, что в Панджшер – провинцию на северо-востоке Афганистана, населенную таджиками – отправились около 10 тыс. бойцов, которые будут воевать против «Талибана». Сообщается, что речь идет о силах маршала Абдул-Рашида Дустума. В 1996–2001 годах афганский узбек Дустум и возглавляемые им формирования сыграли ключевую роль в противостоянии «Северного альянса» и талибов, в 2014–2020 годах он занимал пост первого вице-президента Афганистана.
О начале сопротивления талибам в Панджшере также заявил вице-президент Афганистана Амрулла Салех, этнический таджик, который объявил себя и. о. главы государства в отсутствие бежавшего президента Ашрафа Гани. Салех был участником антиталибской кампании «Северного альянса» под руководством Ахмад Шаха Масуда и намерен координировать действия с Масудом-младшим. Вице-президент обещал в своем Twitter, что ни при каких обстоятельствах не сдастся талибам и не предаст память главы «Северного альянса».
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В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВС Украины в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожила минометный расчет украинских силовиков в Донбассе.
В управлении народной милиции сообщили, что были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенных минскими договоренностями видов вооружения для подавления огневой активности украинских силовиков и предотвращения жертв среди мирного населения, передает РИА «Новости».
«В связи с безуспешными попытками задействовать координационный механизм для прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, с целью защиты жизни и здоровья населения ...подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника. В результате ответных действий уничтожен минометный расчет противника», – сообщил представитель ведомства.
Ранее в ДНР обвинили ВСУ в доставке боеприпасов на линию соприкосновения.
Сенатор: Иностранцам-русофобам нечего делать в России
«Людям, исповедующим откровенно антироссийские и в целом антиисторические ценности, нечего делать в нашей стране», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя подготовленный депутатами «Единой России» законопроект, запрещающий русофобам въезд в страну.
«Это абсолютно правильная и своевременная инициатива, которая призвана защитить достоинство российских граждан», – считает сенатор, бывший уполномоченный МИД по правам человека Константин Долгов. По его словам, «людям, исповедующим откровенно антироссийские и в целом антиисторические ценности, нечего делать в нашей стране».
«В первую очередь в этом законопроекте идет речь о тех, кто оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны и намеренно искажает события тех лет, а также тех, кто подчеркивает и пропагандирует взгляды, сеющие расовую, этническую и религиозную вражду», – отметил сенатор.
«Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Она являет собой пример терпимости и мирного сосуществования людей различных этносов и культур, – указывает Долгов. – В первую очередь нас объединяют фундаментальные ценности, включая общую историческую память». По его мнению, «иностранцам и лицам без гражданства, которые открыто исповедуют противоположные взгляды и допускают недружественные шаги по отношению к россиянам, должен быть запрещен въезд в нашу страну».
Долгов также отметил, что это общемировая практика. «Такую линию проводит ряд других государств, в том числе западных. Разница лишь в том, что там под это подводятся другие идеологические основания и тезисы», – объяснил он. «Так что ничего удивительного в этом законопроекте нет. Я считаю, что это абсолютно правильная и давно назревшая мера, которая долго обсуждалась. Как член партии и сенатор я всецело приветствую этот законопроект и готов его активно поддержать», – заключил собеседник.
Депутаты от «Единой России» подготовили законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну, сообщил в четверг официальный сайт партии. Документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве, отметил председатель комитета Госдумы по информполитике, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.
Он пояснил – законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований. В их числе: возбуждении ненависти и вражды, унижение людей по национальному, расовому, религиозному и языковому признакам, а также оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.
«Впрочем, запрет на въезд не означает индульгенцию, – подчеркнул депутат Хинштейн. – Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит. Как раз об этом, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров говорил накануне со своими казахстанским и кыргызстанским коллегами».
Парламентарий пояснил – законопроект предполагает внести поправки в закон о порядке выезда из России и въезда в Россию. МВД, как уполномоченный орган, полностью поддерживает предложенную депутатами от «Единой России» концепцию, добавил депутат Хинштейн.
Ранее МВД России запретило въезд в Россию на 50 лет экс-послу Азербайджана в Белоруссии Исфандияру Вагабзаде, который публично оскорбил русских, и казахстанскому блогеру Куату Ахметову, который устраивал «языковые рейды». Жителя Киргизии, напавшего на девушку за обращение на русском языке, водворили в СИЗО в Бишкеке.
На этом фоне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих.
Звукорежиссер группы «Кино»: Цой не считал себя корейцем
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Звукорежиссер Алексей Вишня, участвовавший в записи первых альбомов группы «Кино» заявил, что Виктор Цой не считал себя корейцем.
«Я вам обещал рассказать о происхождении Виктора Цоя. Цоя всегда представляли как корейца. Ну и фамилия такая соответствующая – Цой. В Корее много Цоев, действительно. Но сам Цой никогда в жизни не говорил, что кореец», – отметил звукорежиссер в видеоролике, опубликованном в своем YouTube-канале «Алексей Вишня».
«В свое время, когда пьяного Виктора называли чукчей, он отбрыкивался от этого и говорил: «Я не чукча, я – коряк». На самом деле папа Виктора Робертовича родился на границе Казахстана.... И тут действительно, где Казахстан, где Корея, а где коряки.... Все может быть, но доподлинный факт, что Цой считал себя коряком», – отметил Вишня.
Коряки – народ, коренное население северной части полуострова Камчатка. Компактно проживают в Камчатском крае, Магаданской области и Чукотском автономном округе России. Общая численность – около 8 тыс. человек. Говорят в основном по-русски, около 1,5 тыс. человек сохраняет корякский язык, письменность которого – на основе русского.
Напомним, 30 июля музыкальные коллективы России в рамках проекта #10ПесенЧемпионов в поддержку российских олимпийцев на Играх в Токио исполнили песню Цоя «Группа крови».
15 августа 2020 года, в 30-ю годовщину смерти лидера коллектива «Кино» Виктора Цоя, на Богословском кладбище в Петербурге собрались фанаты творчества рок-музыканта.
FIG сочла непредвзятым судейство в художественной гимнастике в Токио
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Международная федерация гимнастики (FIG) заявила, что судейство на Олимпийских играх в Токио на соревнованиях в художественной гимнастике не было предвзятым.
«Технический комитет FIG по художественной гимнастике провел после соревнований тщательный анализ всех оценочных компонентов на каждом этапе соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. По итогам этого процесса мы можем подтвердить, что в составе судейской бригады не было выявлено предвзятости и нарушений», – передает РИА «Новости» сообщение FIG.
«Технический комитет по художественной гимнастике подтверждает, что распределение мест и результаты Олимпиады в Токио в художественной гимнастике как в индивидуальном многоборье, так и в групповых упражнениях являются справедливыми и беспристрастными. FIG установила строгие критерии для объективного отбора наиболее квалифицированных и непредвзятых судей для Олимпийских игр, и мы довольны их работой», – говорится в заявлении.
В федерации добавили, что угрозы судьям, обслуживавшим состязания по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, недопустимы.
«Мы узнали, что несколько судей, работавших на олимпийских соревнованиях, получили множество сообщений, содержащих ненависть и угрозы. Такие попытки вывести судей из равновесия полностью недопустимы. FIG заявляет, что эти судьи пользуются нашей полной поддержкой и одобрением их работы», – говорится в сообщении FIG.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова призвала разобраться с судейским произволом на Олимпиаде.
Напомним, россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
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