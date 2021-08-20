Эксперт объяснил трудности с тушением лесных пожаров в Якутии

«Длительность тушения пожаров в Якутии во многом объясняется удаленностью очагов возгорания», – считает и.о. директора Дальневосточного НИИ лесного хозяйства Александр Алексеенко. Так он прокомментировал длительность тушения лесных пожаров в Якутии.

«На территории Якутии есть так называемые резервные леса, в которых в принципе не проводятся никакие хозяйственные мероприятия и которые сильно отдалены от населенных пунктов», – отметил Александр Алексеенко, и.о. директора Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства (Хабаровск).

«Когда в этих зонах контроля возникают лесные пожары, их сразу никто не тушит. Поэтому у очагов возгорания появляется возможность развиться, в том числе из-за сухой грозы, что характерно для северной части региона, и превратиться в огромный катастрофический пожар», – пояснил эксперт.

Алексеенко полагает, что если бы этот пожар появился в районе населенных пунктов, его потушили бы на начальной стадии. «А здесь, когда пожар развивается в течение нескольких дней и с каждым разом увеличивается в прогрессии, и потом подходит к населенным пунктам, справиться с ним уже очень сложно», – отметил он.

Кроме того, по мнению собеседника, в регионе есть проблема десантирования пожарных в отдаленные лесные участки. «Во-первых, это само по себе сложное организационное мероприятие. Во-вторых, это требует от пожарных высокого уровня профессиональной подготовки, – указывает он. – Когда десантироваться приходится в совершенно не обжитый регион, туда, где нет никаких условий и инфраструктуры, фактически бывает невозможно работать. Ситуацию усугубляет недостаток специальной техники для тушения пожаров».

Алекеенко пояснил – когда необходимо организовывать опорные и минерализованные полосы, чтобы пожар не пошел дальше, зачастую у людей ничего нет, кроме ручных инструментов.

При этом, по его эксперта, «сейчас для тушения пожаров начали применять взрывные устройства, проложить минерализованные полосы». «Но это тоже требует определенной подготовки, а также специального допуска к этим видам работ, – подчеркнул Алексеенко. – Более того, в условиях Якутии это не совсем эффективно. Там много торфяных залежей. А торфяные почвенные пожары невозможно потушить без специальной тяжелой техники. Десантирование пожарных не решит проблему. Нужно еще иметь аэродром, чтобы привезти трактора и другую технику».

По мнению эксперта, в этом году пожары Якутии стали такими разрушительными отчасти из-за недостатка осадков. «Там долго не было дождей, вся Якутия оказалась в зоне антициклона, который препятствовал проникновению воздушных масс с Тихого океана. Поэтому на территории региона была настоящая засуха. В результате весь лесной фонд превратился в «порох». Как следствие появился этот огромный лесной пожар, который вовремя не потушили», – убежден собеседник.

Можно предотвратить небольшие очаги возгорания и спасти некоторые поселки, но ликвидация природного пожара такого масштаба предсавляет собой крайне сложную задачу, – заключил он.

Специалисты отмечают, что катализатором для пожароопасной ситуации стала аномально жаркое и сухое лето ( с превышением климатической нормы на 11 градусов и количеством осадков в десять раз ниже нормы). При этом в летние месяцы, особенно в июле, отмечались частые грозы – в те же дни фиксировалось не до 60 новых очагов возгорания.

Напомним, что в Якутии находятся самые крупные лесные массивы на территории России – 250 млн гектаров или более 25% всего лесного фонда страны. Как отмечают специалисты, из всей площади якутских лесов лишь немногим более 300 тыс. гектаров или около 1% приходится на зону наземного обнаружения и тушения пожаров – то есть на ту относительно доступную территорию, куда пожарных можно будет доставить без помощи авиации. Остальные 99% лесов приходятся на удаленные территории, куда доступ затруднен.

При этом на настоящий момент пожарным удалось не просто стабилизировать обстановку в Якутии, а переломить ситуацию, отметил в среду первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. Ранее, во вторник глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству республики разработать программу действий защиты лесов от пожаров, заявив, что «настоящая битва за тайгу только начинается».