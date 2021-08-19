Путин пообещал дать поручения по строительству инфраструктуры в Дагестане

Президент Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым и пообещал дать правительству поручения насчет строительства инфраструктуры в регионе, а также выразил надежду, что благодаря инвестпроектам удастся улучшить ситуацию на рынке труда в республике.

«Что касается текущих дел и перспективных: действительно, проблем много. Здесь лежат Ваши обращения на этот счет, они касаются дорожного строительства, инфраструктуры в широком смысле этого слова, мелиорации. У нас, Вы знаете об этом, ресурсы соответствующие в рамках всей страны выделены на инфраструктуру: там 500 миллиардов и еще 150 из другого источника. Поэтому в целом средства есть, нужно в эти программы вписаться. Я соответствующее поручение обязательно правительству сформулирую», – заверил глава государства, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что в целом Дагестан развивается. «Объем строительства, конечно, впечатляет, хороший. Дагестан во многом обгоняет по стройке другие регионы Российской Федерации. Промышленное производство растет, сельское хозяйство немножко подрастает. Но что особенно радует – это наличие инвестиций в основной капитал. Я надеюсь, что благодаря этим инвестиционным проектам удастся решить одну из главных проблем Дагестана, да и вообще Северного Кавказа – поменять к лучшему ситуацию на рынке труда», – сказал Путин и добавил, что «соответствующие поручения правительству будут даны».

В свою очередь Меликов пригласил Путина на празднование 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова, глава государства поблагодарил за приглашение и рассказал, что всегда приезжает в Дагестан с особым чувством.

«Празднование 100-летия со дня рождения Гамзатова на федеральном уровне является для Дагестана почетной и ответственной задачей. Федеральными органами власти совместно с республикой готовится соответствующий план мероприятий. Учитывая значимость этой даты для всех жителей республики, позвольте Вас, Владимир Владимирович, пригласить в республику в дни празднования 100-летия Расула Гамзатова», – сказал Меликов.

«Ваше участие значительно поднимет статус праздничных мероприятий и еще раз покажет всему миру, что Расул Гамзатов – общепризнанный поэт великой России. А мы к этому времени постараемся подкрепить это определенными результатами положительных сдвигов в социально-экономическом развитии республики», – добавил он.

Путин поблагодарил Меликова за это приглашение. «Я всегда езжу в Дагестан с особым чувством. Конечно, это большое событие. Давайте подумаем, как это организовать наилучшим образом, потому что Расул Гамзатов прославил не только свой родной Дагестан, аварскую часть, вообще весь Дагестан, но и вообще, я бы сказал, весь Советский Союз, Россию в данном случае», – ответил глава государства.

В июле президент России подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Гамзатова в 2023 году. Правительству поручено создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, утвердить состав комитета, региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.

Гамзатов – народный поэт Дагестана, лауреат Ленинской премии и Государственных премий РСФСР и СССР. В 1951 году он был избран председателем правления Союза писателей Дагестана, где работал вплоть до своей кончины. По всему миру вышли десятки его поэтических, прозаических и публицистических книг, среди них «В горах мое сердце», «Высокие звезды», «Берегите друзей», «Журавли», «У очага», «Письмена», «Последняя цена», «О бурных днях Кавказа». Скончался 3 ноября 2003 года на 81-м году жизни в Москве, похоронен на старом мусульманском кладбище в селе Тарки под Махачкалой, рядом с могилой жены.