Мишустин назначил нового замглавы Минстроя

Трамп испугался доступа России к брошенным в Афганистане Black Hawk

Переданные афганской армии вертолеты США Black Hawk теперь будет изучать Россия, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будут изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News слова Трампа.

Трамп возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед тем, как уходить из Афганистана, и теперь она оказалась в руках движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).

По его словам, афганская армия воевала за американские деньги. «Я спрашивал, почему афганские солдаты воюют против «Талибана» (запрещено в России). Мне сообщили разные люди весьма ужасную информацию: у них самая большая зарплата среди солдат в мире. Они делали это ради зарплаты. Потому что как только мы перестали платить, как только ушли, они перестали сражаться», – сказал Трамп.

Он также сравнил годовые расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом России. «Мы тратили 42 млрд долларов в год. Подумайте, 42 млрд. Я так понимаю, Россия тратит 50 млрд в год на всю армию, а мы 42 млрд», – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что это происходило из года в год и ничего не принесло США взамен. «Я слышал, что 40 тыс. американцев... 40 тыс. американцев, не говоря о тех, кто помогал нам в Афганистане. 40 тыс. потенциальных заложников», – сказал Трамп. Он подчеркнул, что точного числа американских граждан, которым предстоит покинуть республику, не знает никто.

Трамп заявил, что всегда считал ушедшего в отставку президента Афганистана Ашрафа Гани «большим мошенником», а «Талибан» (запрещено в России) – хорошими бойцами с тысячелетним опытом.

В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД