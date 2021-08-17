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Глава Центрального командования ВС США посетил аэропорт Кабула
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Возглавляющий Центральное командование вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что провел инспекцию в аэропорту Кабула.
Он рассказал, что «смог оценить обстановку» в аэропорту, обсудил ее с офицерами, обеспечивающими безопасность. Генерал сообщил, что лично познакомился с мерами, принятыми для обороны аэропорта и его работы, передает ТАСС.
Как заявил Маккензи, военный персонал из США «обеспечивает воздушное движение». Американские военные «наращивают операции для прибытия в аэропорт подкреплений и эвакуации дипломатов и гражданских лиц из числа партнеров в сотрудничестве» с Госдепом.
Он заверил, что сейчас «взлетное поле безопасно и открыто для гражданских рейсов». Маккензи отметил, что на днях предостерег движение «Талибан» (запрещено в России) от попыток атаковать силы США в аэропорту.
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Напомним, после победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. В понедельник агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Затем появились сообщения о гибели нескольких человек.
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Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию
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По словам президента США Джо Байдена, Россия и Китай якобы хотели, чтобы США бесконечно вкачивали ресурсы в Афганистан.
«Наши истинные стратегические соперники – Китай и Россия – ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», – приводит его слова ТАСС.
Байден заявил, что продолжает считать верным решение о выводе войск. Военные США «не будут и не должны воевать в войнах, в которых не воют сами афганцы», сказал он, добавив, что «для вывода войск никогда нет хорошего времени». Байден считает «неправильным просить американских военных вступать в конфликт там, где сами афганцы не могут защищать себя», передает РИА «Новости».
По его словам, «политическое руководство» Афганистана «сдалось и бежало», а «армия провалилась». Президент утверждает, что США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, который сейчас наблюдается. «Мы дали им все возможности для того, чтобы определить свое собственное будущее, но мы не смогли дать им волю к борьбе за это будущее», – заявил он.
При этом США, как считает Байден, достигли целей в Афганистане – он заявил, что их миссией «никогда не было строительство нации», а также «создание объединенной, централизованной демократии». Вашингтон стремился лишь «предотвратить террористические атаки на Америку», достать виновных в атаке 11 сентября, убедиться, что «Аль-Каида» (запрещена в России) не сможет использовать Афганистан для будущих атак.
Байден сказал, что «унаследовал» соглашение, которое Дональд Трамп, занимая пост президента США, заключил с движением «Талибан» (запрещено в России). Нынешний глава США заявил, что делал выбор между соблюдением соглашения и «эскалацией конфликта», которая грозила потерями для американских военных.
США закрыли посольство в Кабуле, вывезли дипломатов и взяли на себя управление воздушным пространством в Афганистане. Байден заявил, что готов к критике из-за решения о выводе американских войск из Афганистана. Он заверил, что США дадут быстрый силовой ответ на любые попытки талибов их атаковать.
По его мнению, нынешняя ситуация в Афганистане демонстрирует, что «ни одна современная армия не сможет добиться стабильности, единства и безопасности в Афганистане». Вашингтон продолжит оказывать поддержку жителям Афганистана и выступать в защиту их прав, заявил Байден.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Движению «Талибан» (запрещено в России) потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию Афганистана. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели.
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Американцы бросили в Афганистане военных Украины и Грузии
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Группа из 12 военнослужащих Украины остается на территории бывшей военной базы США в Кабуле после того, как американцы полностью покинули объект, сообщил украинский МИД.
По словам пресс-секретаря ведомства, посольство поддерживает с ними связь и работает над их эвакуацией, сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
При этом в минобороны Украины заверили, что украинских военнослужащих в Афганистане нет. По словам замминистра обороны Анны Маляр, они покинули территорию бывшей военной базы еще 8 июня.
По данным украинских СМИ, на одной из американских баз в Афганистане бросили более 40 военных, среди которых украинцы, грузины, румыны и болгары. Сестра одного из украинских контрактников рассказала, что всех американцев забрали, но никто не собирается эвакуировать застрявших на базе иностранцев.
Она утверждает, что на базу уже приходили члены «Талибана» и обезоружили всех солдат. Женщина заявила, что Киев провел ночную эвакуацию граждан самолетом, но не предупредил о ней военных. По словам украинки, с ними никто не связывался. На борту самолета оказалось всего лишь восемь граждан страны, 72 были иностранцами.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Газета ВЗГЛЯД писала, что бегство США из Афганистана станет уроком для Украины.
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Талибы назвали виновных в падении людей с самолета при эвакуации из Кабула
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Соединенные Штаты несут ответственность за падение людей с самолета, покидавшего аэропорт Кабула после захвата города «Талибаном» (признано террористическим и запрещено в России), заявил представитель движения Сухейл Шахин.
«Это американцы должны были поддерживать безопасность, не допускать, чтобы все те люди вошли в аэропорт, а наших сил там не было. Мы не несем ответственность. Отвечали там они, это был их самолет, а не наш», – сказал Шахин в эфире Sky News, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что после того, как талибы начали обеспечивать безопасность аэропорта, «такие происшествия перестали происходить».
В понедельник агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Затем появились сообщения о гибели нескольких человек.
Позднее в соцсетях появилось видео падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.
Талибы обязали США вывести войска из Афганистана до 11 сентября
Представитель «Талибана» (запрещено в России) Сухейль Шахин заявил, что США должны вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября, движение не намерено атаковать американских военных.
«Они объявили, что выведут свои войска до 11 сентября. То есть они должны вывести все свои силы, а мы привержены тому, чтобы не атаковать их. И мы на них не нападали», – заявил Шахин в эфире телеканала Sky News, его слова приводит РИА «Новости».
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Жители Кабула рассказали о жизни при талибах
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Представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России) не причиняют вреда жителям Кабула, но люди все равно напуганы и стараются не выходить на улицы без крайней необходимости, рассказали местные жители.
Студент РУДН Ахмад Санор Накиби отметил, что пока жизнь при талибах не отличается от того, что было раньше. «Пока все спокойно... Талибы не планируют нас убивать, но, конечно, теперь люди лишены свободы», – объяснил он в беседе с РБК.
Житель Кабула Мудасера рассказал, что после захвата столицы талибами никто не вышел на работу – даже полицейские. «Талибы работают как полиция, защищают город от мародеров. Конечно, люди напуганы тем, что происходит, особенно женщины», – рассказал он.
Еще один житель столицы Назир Эйхласс пояснил, что люди находятся скорее в состоянии шока от того, как быстро Афганистан оказался в руках талибов, чем в состоянии страха. «Никто не верил, что Афганистан когда-либо падет за две недели. Каждый афганец здесь верит, что страна была сдана «Талибану» без всякой борьбы и что это было сделано [руками] США», – уточнил он.
По его словам, привычная жизнь кабульцев нарушена: организации не работают, дороги пустые и жители не покидают свои дома без крайней нужды. Он отметил, что цены на товары поднялись из-за закрытых границ и люди просят талибов контролировать их.
Ранее представители движения «Талибан» (запрещено в России) объявили общую амнистию для бывших правительственных чиновников и призвали к возобновлению работы в госучреждениях.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день «Талибан» объявил о взятии под контроль всей территории Афганистана. Талибы охраняют посольство России в Кабуле с бронемашинами и пулеметами.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, США собрались строить отношения с Афганистаном методом кнута и пряника, а Москва оказалась готова приручить новую власть страны.
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США отказались брать ответственность за хаос в аэропорту Кабула
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США не винят «Талибан» (движение запрещено в России) в хаосе в аэропорту Кабула, но и себя они не считают причастными к случившемуся, следует из заявлений официальных лиц Пентагона и Госдепа.
Представители Пентагона заявили, что в аэропорту было несколько инцидентов со стрельбой, ответственность за которые талибы не несут. Один американский военный получил легкое ранение и уже вернулся в строй, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь ведомства Джон Кирби уточнил, что попыток сорвать операцию или напасть на американских военных не зафиксировано.
Он также подчеркнул, что случившееся в аэропорту Кабула «не было провалом» и добавил, что «восстановлением безопасности на территории аэропорта после ночных нарушений» занимались американские военные.
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что хаос в аэропорту Кабула вызывает «отклик в душах всех сотрудников ведомства».
«Снимки, которые мы все видим, обжигающие, болезненные – сложно видеть такое», – сказал он.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Западные посольства срочно эвакуируются из Кабула.
В аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника.
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Талибы объявили о прекращении производства наркотиков в Афганистане
В Афганистане более не будут производить наркотики, заявил представитель запрещенного и признанного террористическим в России движения «Талибан» Забихулла Муджахид.
«Афганистан не будет производить никаких видов наркотиков... Теперь никто не сможет участвовать в организации контрабанды наркотиков... С данного момента Афганистан будет государством, свободным от наркотиков», – сказал Муджахид в эфире канала Al-Jazeera, передает РИА «Новости».
Он добавил, что для этого будет нужна международная помощь, это позволит жителям страны выращивать другие культуры.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Китай призвал Россию к сотрудничеству в Афганистане
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России и Китаю необходимо защищать свои законные интересы в Афганистане и содействовать тому, чтобы движение «Талибан» (запрещено в России) брало на себя ответственность, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«В новых обстоятельствах Китаю и России необходимо укреплять стратегические контакты и сотрудничество», – передает РИА «Новости» слова Ван И.
Глава китайского МИДа подчеркнул, что прежде всего необходимо «защищать законные интересы Китая и России в Афганистане, вести своевременное взаимодействие и оказывать поддержку друг другу, а также способствовать тому, чтобы «Талибан» брал на себя ответственность и действительно обеспечивал безопасность китайского и российского персонала, учреждений и предприятий».
«Необходимо стимулировать афганский «Талибан» проводить умеренную и осмотрительную религиозную политику, работать со всеми партиями, чтобы сформировать открытую и инклюзивную политическую структуру, придерживаться мирной и дружественной внешней политики и мирно сосуществовать с соседними странами, а также осуществлять восстановление и развитие Афганистана», – заявил Ван И.
В свою очередь, Лавров заявил, что Россия по развитию ситуации в Афганистане готова своевременно сверять часы с Китаем и совместно реагировать на изменения.
«Изменение ситуации в Афганистане окажет комплексное влияние на обстановку в мире. Талибы (движение «Талибан» запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) заявили, что война в Афганистане закончилась, что они начали обеспечивать общественный порядок в Кабуле и готовы гарантировать безопасность дипломатических миссий всех стран», – заявил глава МИД России.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Около 10 тыс. противников талибов направились в Панджшер для борьбы с ними
В афганскую провинцию Панджшер отправились около 10 тыс. бойцов, которые будут воевать против сил захватившего страну движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).
«10 тыс. бойцов – силы генерала [Абдул-Рашида] Дустума и военнослужащие афганской армии с оружием - направляются в Панджшер для поддержки находящихся там сил», – сообщил источник РИА «Новости».
Также собеседник агентства сообщил, что силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили район Чарикар в провинции Парван, они ведут бои с талибами в Панджшере.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
В ЕС заявили о намерении России «заполнить политический вакуум» в Афганистане
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Евросоюзу нужна новая стратегия по Афганистану, так как Россия и Китай «быстро попытаются заполнить политический вакуум», заявила группа депутатов Европарламента.
Во вторник пройдет видеоконференция глав МИД ЕС, на которой министры попытаются выработать единую позицию. В ЕП считают, что Пакистан, Иран и Индия «должны сыграть конструктивную роль в Афганистане», передает РИА «Новости».
Депутаты назвали вывод войск США и НАТО из Афганистана поспешным и неподготовленным. По их мнению, действия США и «шокирующий крах афганских институтов и их сил безопасности позволили талибам (движение «Талибан» запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) неожиданно быстро захватить власть в стране».
Евродепутаты призвали «обеспечить безопасную и организованную эвакуацию иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну». По их мнению, «вылет через аэропорт Кабула должен быть гарантирован во что бы то ни стало». В ЕП полагают, что сейчас самым важным должны стать оказание гуманитарной помощи афганскому народу и эвакуация.
Напомним, западные посольства срочно эвакуируются из Кабула. Зарубежная пресса после взятия Кабула талибами подсчитывает пущенные на ветер триллионы долларов и констатирует унизительное поражение Запада в Афганистане. По словам президента США Джо Байдена, Россия и Китай якобы хотели, чтобы США бесконечно вкачивали ресурсы в Афганистан.
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Талибы объявили всеобщую амнистию в Афганистане
Движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) объявило в Афганистане всеобщую амнистию и призвало граждан вернуться к нормальной жизни и работе.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на AFP, в заявлении движения подчеркнуто, что амнистия объявлена для всех.
Ранее талибы объявили общую амнистию для чиновников Афганистана.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
МИД поставил провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией
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Ситуация в Афганистане после вывода войск США и НАТО стала закономерным итогом, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания? Триллион потрачен в никуда», – приводит его слова РИА «Новости».
Как заявил замглавы МИД России, в НАТО 20 лет рассказывали о «трансатлантической спайке и учете мнения каждого члена альянса: вместе пришли – вместе уйдем», но «США сказали: «Довольно», и все это трансатлантическое единство предстало во всей своей красе».
Грушко указал, что в рамках Совета Россия – НАТО в соответствии с резолюцией СБ ООН был реализован ряд успешных и востребованных проектов по стабилизации ситуации внутри Афганистана. Так, для борьбы с наркотрафиком около 4 тыс. «офицеров антинаркотических служб Афганистана, Пакистана, стран Центральной Азии были подготовлены в основном на российской учебной базе».
Россия предлагала НАТО разработать и внедрить «алгоритм взаимодействия по спасению, оказанию помощи, эвакуации в кризисных ситуациях», но альянс не проявил интереса. Не поддержало НАТО и диалог с ОДКБ по «афганским делам», хотя очевидны общие интересы – «НАТО – внутри, ОДКБ – на внешнем периметре».
«Но разве для НАТО существуют равноправные партнеры? Результат этого высокомерия – беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал», – сказали в МИД России.
Напомним, западные посольства срочно эвакуируются из Кабула. Зарубежная пресса после взятия Кабула талибами подсчитывает пущенные на ветер триллионы долларов и констатирует унизительное поражение Запада в Афганистане. По словам президента США Джо Байдена, Россия и Китай якобы хотели, чтобы США бесконечно вкачивали ресурсы в Афганистан.
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Эксперт оценил перспективы партнерства России и Китая в Афганистане
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«Возможно, Россия и Китай превратятся в важных ключевых партнеров нового Афганистана, а его связи с Европой и США будут потеряны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Василий Кашин. Так он прокомментировал разговор глав МИД России и КНР о ситуации в Афганистане и опасения ЕС, что Москва и Пекин решили заполнить политический вакуум в Афганистане.
«При оптимальном стечении обстоятельств дипломатические усилия, которые предпринимают Россия и Китай, сработают. В таком случае «Талибан» и Афганистан в его нынешнем виде будут заниматься собственным развитием, а не будут служить источником угроз для окружающих стран», – убежден эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.
«Возможно, – предполагает эксперт, – Россия и Китай превратятся в важных ключевых партнеров нового Афганистана, а его связи с Европой и США будут потеряны».
«Но речь не будет идти о чьем-либо иностранном доминировании, – отмечает собеседник. – Дело в том, что победившая сторона в Афганистане шла к власти под лозунгами избавления от любого внешнего доминирования».
«Афганистан – не поле для борьбы за влияние. Скорее это серьезная потенциальная проблема, и все страны региона будут заняты сначала тем, чтобы обезопасить себя, – считает Кашин. – Если талибам удастся установить стабильную власть и наладить управление экономикой, то могут возникнуть варианты для крупных экономических проектов».
Эксперт напомнил, что на территории Афганистана есть запасы полезных ископаемых, которые особенно важны для современной экономики – цветные металлы и литий. Но пока что их разработка – отдаленная перспектива, отметил Кашин.
Глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым отметил: Пекину и Москве необходимо защищать свои законные интересы в Афганистане и содействовать тому, чтобы движение «Талибан» (запрещено в России) брало на себя ответственность за ситуацию в стране.
В свою очередь Лавров заявил, что Россия по развитию ситуации в Афганистане готова своевременно сверять часы с Китаем и совместно реагировать на изменения.
Представитель МИД КНР Хуа Чуньин в свою очередь сообщил: представители «Талибана» ранее заверяли правительство Китая в том, что они намерены бороться с «Исламским движением Восточного Туркестана» (запрещено на территории России) и другими действующими в Афганистане террористическими организациями, сообщает ТАСС. «Исламское движение Восточного Туркестана» – сепаратистское движение в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, связанное с «Аль-Каидой» (запрещена в России) и также запрещенным «Исламским движением Узбекистана» – региональным подразделением ИГ.
Ранее группа депутатов Европарламента заявила о том, что Евросоюзу нужна новая стратегия по Афганистану, так как Россия и Китай «быстро попытаются заполнить политический вакуум».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия готова «приручить» новую афганскую власть. По мнению экспертов, пришедшие к власти талибы будут рассматривать запрещенные в России «Аль-Каиду» и «Исламское государство* – Хорасан» как своих непосредственных врагов.
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Талибы объявили о временной приостановке всех вылетов из аэропорта Кабула
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Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило во вторник о приостановке вылетов всех самолетов из международного аэропорта столицы Афганистана, сообщил телеканал «Скай ньюс – Арабия».
Как передает катарский телеканал «Аль-Джазира», отряды «Талибана» подошли вплотную к аэропорту афганской столицы.
Для разгона собравшихся там людей талибы несколько раз стреляли в воздух, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.
Позднее всоцсетях появилось видео
падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.
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США собрались строить отношения с Афганистаном методом кнута и пряника
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В отношении новых властей Афганистана будет использоваться метод кнута и пряника, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс не дал прямого ответа на вопрос о том, кого Вашингтон сейчас признает законным руководителем Афганистана, заявив, что США над этим «работают с международным сообществом». Он напомнил, что «официальной передачи власти не было», передает ТАСС.
Он заявил, что действия властей Афганистана «должны соответствовать словам», «Есть разные виды экономического рычага: если мы говорим о прянике, то надо говорить и о кнуте», – приводит слова Прайса РИА «Новости»
Представитель Госдепа отметил, что США 20 лет финансово поддерживали Афганистан, международное сообщество может назначить «драматическую цену для любого режима, который не будет признавать базовые права народа».
Прайс заявил, что женщины и девочки являются половиной афганского населения, поэтому их права также важны, США сделают все возможное, чтобы убедиться, что ранее достигнутые перемены в отношении к женщинам сохранятся.
Отношения с «будущим правительством Афганистана» зависят от действий властей этой страны, а также действий «Талибана» (запрещен в России), сказал Прайс. Новые власти должны гарантировать «базовые права афганцев, в том числе женщин и девочек», а также «непредоставление убежища террористам».
По его словам, Вашингтон «четко заявил талибам, что готовность будущего правительства Афганистана позволить любой террористической группировке действовать на своей территории и представлять угрозу» США «неприемлема». США готовы это продемонстрировать, «используя свирепую мощь» своих вооруженных сил.
Фотографии из аэропорта Кабула, на которых запечатлены попытки афганцев забраться в улетающие из страны самолеты, вызывают боль у всех сотрудников Госдепа, заявил Прайс, назвав снимки «обжигающими, болезненными». Он заявил: «Мы все люди, у нас есть гуманизм в общем понимании». Персонал США продолжит оставаться в аэропорту Кабула, чтобы обеспечивать дипприсутствие, пока это безопасно.
Прайс заявил, что США продолжают быть вовлеченными в работу с талибами в Дохе, сосредотачиваясь на том, чтобы не было угрозы миссии США в Афганистане по сокращению дипперсонала. «Некоторые дискуссии (с талибами) конструктивные, но мы будем смотреть на действия, а не слушать слова», – сказал он.
Напомним, западные посольства срочно эвакуируются из Кабула. Зарубежная пресса после взятия Кабула талибами подсчитывает пущенные на ветер триллионы долларов и констатирует унизительное поражение Запада в Афганистане. По словам президента США Джо Байдена, Россия и Китай якобы хотели, чтобы США бесконечно вкачивали ресурсы в Афганистан.
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