Опубликовано видео с места крушения Ил-112В в Подмосковье Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В 17 августа 2021, 21:02 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков Ил-112В, сообщается на сайте Кремля. «С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели экипажа самолета Ил-112В. Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации. Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших летчиков», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Ранее спасатели обнаружили тела трех погибших членов экипажа разбившегося в Подмосковье военно-транспортного самолета Ил-112В. Напомним, на борту потерпевшего авиакатастрофу в Подмосковье опытного Ил-112В было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Перед падением у самолета загорелся второй (правый) двигатель, после чего борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Управлявшие Ил-112В пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора. В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия.

Названа возможная причина падения Ил-112В 17 августа 2021, 14:52

Фото: Елена Рузанова/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Самолет повело вправо и вниз, возможно, от незафлюгированного винта, а может быть, от повреждения в результате пожара органов управления», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, говоря о возможных причинах катастрофы опытного образца нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье. «На видео заметно, что загорелся правый двигатель, а также, что до момента появления пламени, примерно за четыре секунды, был белый выхлоп. Самолет повело вправо и вниз, возможно, от незафлюгированного винта, а может быть, от повреждения в результате пожара органов управления», – отметил обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Флюгирование винта – поворот лопастей на 85-90 градусов для минимизации лобового сопротивления самолета потоку воздуха. Применяется после отказа двигателя в полете. «На все эти вопросы сможет ответить только комиссия, которая расшифрует черные ящики, – сказал эксперт. – Но даже если раньше была проблема с двигателем самолета, это не значит, что именно из-за этого могли произойти страшные вещи». «Понятно, что загорелся двигатель, понятно, что его можно потушить – есть система пожаротушения на борту самолета. Но есть еще гидросистема», – рассказал заслуженный летчик-испытатель, Герой России, генерал-майор в отставке Магомед Толбоев. Гидросистема, по его словам, представляет собой очень тонкую, сильно бьющую струю. «Если произошел разрыв гидросферы, то она уже не тушится, это скоростная вещь», – отметил собеседник. Гидросистема, по его словам, представляет собой очень тонкую, сильно бьющую струю. «Если произошел разрыв гидросферы, то она уже не тушится, это скоростная вещь», – отметил собеседник. «Я выражаю самые искренние соболезнования. Коля Куимов мой друг и ученик. Он отличный летчик. Но от него уже ничего не зависело», – заключил эксперт. Во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское, сообщил источник РИА «Новости». В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования. «Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии», – сообщили в госкорпорации. Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов. По словам источника в экстренных службах, пилоты до последнего момента пытались спасти борт, боролись за его живучесть, одновременно уводя от жилого сектора. Источник в экстренных службах сообщил, что перед падением во втором (правом) двигателе самолета произошел пожар. «Вскоре после этого самолет накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал», – пояснил он. По данным источника «Интерфакса», экипаж Ил-112В пытался отключить загоревшийся двигатель и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо, передает Лента.ру. Сообщается, что пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление. На новом военно-транспортном самолете Ил-112В используется турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ производства АО «ОДК-Климов». На машинах аналогичного класса ранее устанавливались двигатели, которые производились на украинском предприятии «Мотор Сич» и до 2014 года поставлялись для нужд российского авиапрома. 13 августа сообщалось, что Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский. В конце августа его планировали впервые продемонстрировать гостям форума «Армия-2021». Авиаэксперт прокомментировал пожар двигателя на новейшем Ил-112В 17 августа 2021, 14:14

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Лексина

«На финальном этапе воздушное судно действительно уже не управлялось экипажем и совершало неуправляемое падение. При этом говорить о прямой связи возгорания и потери управления мы не можем», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя катастрофу летного образца Ил-112В в Подмосковье. «Система пожаротушения имеет несколько очередей. Сначала срабатывает датчик, который реагирует на серьезное повышение температуры, после этого, как правило, автоматически задействуется пожаротушение», – отметил глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Дальнейшее решение, по его словам, остается за экипажем. «Есть вполне конкретные предписания, что нужно делать в той или иной ситуации, начиная от прекращения подачи топлива к силовой установке, заканчивая задействованием системы пожаротушения, – объяснил он. – Но какая последовательность действий была зафиксирована для экипажа Ил-112В и в какой мере экипаж выполнил эти рекомендации, неизвестно. Руководство полетной эксплуатации этого самолета не раскрывало такой информации, скорее всего, ее нет в открытом доступе». По мнению эксперта, оценить шансы экипажа на спасение машины невозможно, поскольку отсутствуют какие-либо полные данные о том, какая ситуация возникла на борту. «Что касается опасности пожаров на воздушном судне, то одной из очевидных проблем является нарушение целостности коммуникаций. То есть огнем могут быть повреждены трубопроводы и другие важные элементы конструкции, что чревато как минимум потерей управляемости, а как максимум – разрушением конструкции в полете», – рассказывает Пантелеев. Эксперт уточнил, что, судя по видеокадрам, «на финальном этапе воздушное судно действительно уже не управлялось экипажем и совершало неуправляемое падение». «При этом говорить о прямой связи возгорания и потери управления мы не можем», – добавил Пантелеев. Эксперт уточнил, что, судя по видеокадрам, «на финальном этапе воздушное судно действительно уже не управлялось экипажем и совершало неуправляемое падение». «При этом говорить о прямой связи возгорания и потери управления мы не можем», – добавил Пантелеев. Также авиаэксперт обратил внимание, что для аварийного покидания воздушного судна экипажу требуется некоторое время. «Если бы ситуация развивалась не так скоротечно и члены экипажа своевременно приняли бы решение об эвакуации с воздушного судна, то, возможно, они могли бы спастись. Но рассуждать на эту тему некорректно», – полагает собеседник. Пантелеев считает, что теперь произойдет очевидная сдвижка по срокам проведения летных испытаний, поскольку пока второго летного экземпляра самолета Ил-112В нет. Однако он указал на высокую потребность в самолетах такого класса у России, поэтому реализация программы будет несколько отсрочена, но ни в коем случае не прекращена. «Это легкий военно-транспортный самолет, для которых у отечественных военных есть много задач. А самолеты Ан-26, которые сейчас используются для решения этих задач, морально устарели и в ближайшее десятилетие будут выбывать из силовых ведомств по исчерпании календарного срока их службы. Кроме того, новый самолет обладает улучшенными транспортными возможностями», – считает собеседник. «Говорить о том, что проблема кроется именно в двигателе ТВ7-117С сейчас оснований нет. Давайте дождемся результатов расследования. На кадрах, которые мы все видели, заметно возгорание в районе двигателя. Сейчас мы не можем однозначно сказать, что именно горело и по какой причине. Данные по возможным причинам возгорания и по срабатыванию системы пожаротушения могут быть получены после анализа бортовых самописцев», – заключил он. Во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское, сообщил источник РИА «Новости». В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования. «Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии», – сообщили в госкорпорации. Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов. По словам источника в экстренных службах, пилоты до последнего момента пытались спасти борт, боролись за его живучесть, одновременно уводя от жилого сектора. Источник в экстренных службах сообщил, что перед падением во втором (правом) двигателе самолета произошел пожар. «Вскоре после этого самолет накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал», – пояснил он. По данным источника «Интерфакса», экипаж Ил-112В пытался отключить загоревшийся двигатель и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо, передает Лента.ру. Сообщается, что пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление. На новом военно-транспортном самолете Ил-112В используется турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ производства АО «ОДК-Климов». На машинах аналогичного класса ранее устанавливались двигатели, которые производились на украинском предприятии «Мотор Сич» и до 2014 года поставлялись для нужд российского авиапрома. 13 августа сообщалось, что Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский. В конце августа его планировали впервые продемонстрировать гостям форума «Армия-2021». Путин поручил ускорить развитие пропускной способности БАМа и Транссиба 16 августа 2021, 17:22

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для ускоренного развития провозной и пропускной способности инфраструктуры Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей, сообщила пресс-служба Кремля. «Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений принять меры, направленные на ускоренное развитие провозной и пропускной способности инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, в том числе в целях обеспечения вывоза угля из Республики Хакасия, Республики Бурятия, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) в восточном направлении», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад должен быть представлен до 1 ноября. Кроме того, глава государства поручил правительству до 15 сентября представить предложения по увеличению объемов вывоза угля из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. «Правительству РФ... представить предложения... по увеличению объемов вывоза угля, в том числе в восточном направлении, из субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, и по разработке нормативно-правовой базы в целях планирования для каждого из этих субъектов РФ объемов такого вывоза до 2025 года с учетом роста провозной и пропускной способности железнодорожной инфраструктуры и необходимости обеспечения баланса интересов всех грузоотправителей», – сказано в документе. Также Путин поручил до 31 декабря проработать возможность заключения между РЖД и угледобывающими организациями соглашений по объемам вывоза угля. «Правительству Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации обеспечить внесение до конца 2021 года в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... возможность заключения (с учетом подходов, согласованных с крупнейшими угледобывающими организациями) между открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» и угледобывающими организациями на срок до трех лет соглашений, которыми определяются объемы вывоза угля железнодорожным транспортом в восточном направлении и устанавливается ответственность сторон таких соглашений», – указано в перечне поручений. Названы имена членов экипажа разбившегося Ил-112В 17 августа 2021, 12:45

Фото: Евгений Срибный/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Опытный образец Ил-112В, потерпевший крушение в Московской области, летел из аэродрома в Кубинке в Раменское, он рухнул в районе населенного пункта Никольское, сообщил источник. Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. «Самолет после падения взорвался и полностью разрушен», – сообщил собеседник РИА «Новости». «Самолет разрушен и полностью сгорел, сейчас ведутся работы по полной ликвидации пожара», – сказал источник ТАСС в правоохранительных органах. По его данным, на земле нет пострадавших и разрушений. Источник в экстренных службах сообщил, что перед падением во втором (правом) двигателе самолета произошел пожар. «Вскоре после этого самолет накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал», – пояснил он. Источник 5-tv.ru сообщил, что на борту были три человека: это шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) уточнили, что борт потерпел крушение около аэродрома Кубинка во время тренировочного полета при заходе на посадку. «Командиром экипажа потерпевшего крушение в Подмосковье Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов», – указали в ОАК. Он участвовал в испытаниях Ил-96-300ПУ и Ил-76МФ, Ил-114-100 и Ил-112В. Всего летчик освоил свыше 35 типов самолетов. Он окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени Расковой, а в 1989 году – Центр подготовки летчиков-испытателей Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова. В 2019 году Куимов командовал экипажем, который проводил первый испытательный полет опытного образца Ил-112В. Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье. В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия. Путин наградил погибших при крушении Бе-200 в Турции военных 15 августа 2021, 10:24 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военных, погибших при крушении в Турции российского самолета Бе-200, сообщила пресс-служба Кремля. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить орденом Мужества Беркутова Владислава Николаевича – подполковника (посмертно); Карасева Вадима Александровича – подполковника (посмертно); Кузнецова Евгения Викторовича – подполковника (посмертно); Омельченко Николая Олеговича – старшего лейтенанта (посмертно); Чубарова Юрия Вадимовича – старшего сержанта (посмертно)», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Напомним, в субботу на юго-востоке Турции при тушении пожара разбился самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России. На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, все они погибли. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по-русски выразил соболезнования российскому и турецкому народам. Российские самолеты Бе-200ЧС принимают участие в тушении масштабных лесных пожаров на юге Турции, которые охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. Озвучены предполагаемые причины крушения Ил-112В 17 августа 2021, 12:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве основных версий крушения военно-транспортного самолета в Подмосковье, сообщили в правоохранительных органах. «Пока две версии: и ошибка пилотирования, и техническая неисправность», – сообщил источник ТАСС. Тем временем Ростех создает комиссию для расследования аварии опытного Ил-112В. «Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолета Ил-112В, который разбился сегодня в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке», – сообщили в Ростехе. Собеседник в корпорации уточнил, что самолет является опытным и находится в стадии испытаний. Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье. Экипаж, по предварительным данным, погиб. Началось расследование причин крушения российского Бе-200 в Турции 14 августа 2021, 22:42

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Организована судебная и техническая экспертиза в рамках расследования причин крушения российского пожарного самолета Бе-200ЧС, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. «В настоящее время продолжается расследование. Ведется техническая и судебная экспертиза», – приводит слова Пакдемирли ТАСС. Министр сельского и лесного хозяйства Турции заверил, что данные бортового самописца будут изучены. При этом он не уточнил, удалось ли уже найти черные ящики. Ранее в субботу на юго-востоке Турции при тушении пожара разбился самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России. На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, все они погибли. На борту разбившегося воздушного судна мог находиться легендарный российский летчик Евгений Кузнецов. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным членам экипажа разбившегося воздушного судна и поручил министру обороны Сергею Шойгу представить погибших российских военных к госнаградам посмертно. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по-русски выразил соболезнования российскому и турецкому народам. Напомним, российские самолеты Бе-200ЧС принимают участие в тушении масштабных лесных пожаров на юге Турции, которые охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. Стало известно о гибели экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112В 17 августа 2021, 12:05

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Экипаж опытного Ил-112В, рухнувшего в Московской области, погиб, сообщил источник в авиастроительной отрасли. «По предварительным данным, весь экипаж, находившийся на борту, погиб. Воздушное судно при падении полностью разрушено и загорелось», – сказал собеседник РИА «Новости». Экипаж состоял из трех человек, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. «По предварительным данным, самолет загорелся при ударе о землю», – добавил он. По этим данным, за штурвалом разбившегося Ил-112в был летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Напомним, во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье. Путин снял Васильеву с поста главы попечительского совета Российской академии образования 16 августа 2021, 17:12 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин освободил экс-министра просвещения Ольгу Васильеву от должности главы попечительского совета Российской академии образования. «Освободить Васильеву Ольгу Юрьевну от должности председателя попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования», – говорится в опубликованном указе на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя министра юстиции России Юрия Любимова, на его место назначен Евгений Забарчук. Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы 16 августа 2021, 21:18 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю: 1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействий коррупции на 2021-2024 годы», – говорится в тексте указа, опубликованном на интернет-портале правовой информации. Глава государства поручил до сентября 2023 года проанализировать риски коррупции при вхождении госслужащих безвозмездно в управление компаниями в составе госкорпораций. Генпрокуратуре и Центробанку необходимо подготовить предложения для получения прокурорами доступа к банковской тайне в рамках дел о коррупции. Кроме того, президент предложил уточнить понятия «конфликт интересов», «личная заинтересованность», «близкое родство» и «близкие отношения» в соответствующем федеральном законе. В рамках Национального плана Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян. В указе отмечается, что Генпрокуратуре, МВД, СК и ФСБ к 2023 году необходимо предусмотреть запреты на работу на госслужбе коррупционерам, которые получили только штраф. Кроме того, Путин, сообщается в указе, поручил ввести ограничения для чиновника, госслужащего, руководителя госпредприятия, имеющего непогашенную судимость или подвергавшегося преследованию за коррупционные преступления. Ранее Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства России победителям конкурсов, организованных АНО «Россия – страна возможностей». Найдены тела всех погибших в катастрофе Ми-8 на Камчатке 16 августа 2021, 07:40 Текст: Антон Никитин

Спасатели обнаружили тела еще троих погибших и, предположительно, бортовой самописец на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила пресс-служба краевого правительства. «Вчера была попытка попасть внутрь вертолета. Через люк, с помощью специального оборудования, в воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и, предположительно, «черный ящик». Специалисты попытаются открыть заднюю створку для того, чтобы туда смог зайти дрон для извлечения тел. Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование», – приводит текст сообщения ТАСС. В прошлый четверг в Курильское озеро на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. Выжили восемь человек – шесть пассажиров и два члена экипажа. Пострадавшие вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Сотрудники Кроноцкого заповедника прибыли к месту падения Ми-8 на катерах через три-четыре минуты после крушения. Корпус вертолета был обнаружен в 500 м от берега на глубине 110 м. Ранее удалось найти тела пятерых пропавших, в том числе погибшего пилота, судьба еще троих была неизвестна. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Спасатели возобновили поисковую операцию на месте крушения Ми-8 на Камчатке 15 августа 2021, 08:25 Текст: Елизавета Булкина

Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в районе Курильского озера на Камчатке, приостановленные из-за непогоды, возобновлены, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. «Поисковая операция возобновлена. Волны на озере стали меньше», – передает сообщение ведомства ТАСС. Накануне спасатели и военные подняли из воды и доставили на берег тела троих погибших при крушении вертолета. Также со дна Курильского озера подняли тело пилота Ми-8. В четверг на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. Выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. Путин выразил соболезнования президенту Ливана в связи со взрывом в Аккаре 15 августа 2021, 11:57 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с гибелью людей при взрыве топливного хранилища в Аккаре. «Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий взрыва топливного хранилища в провинции Аккар. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля. При взрыве в воскресенье резервуара для хранения топлива в районе Аккар на севере Ливана погибли по меньшей мере 22 человека, 79 пострадали. По данным СМИ, в резервуаре находилось 60 тыс. литров мазута, после взрыва начался пожар, который удалось потушить спасателям. Путин поручил организовать Всероссийский антикоррупционный форум 16 августа 2021, 22:49 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поручил Федеральному казначейству организовать Всероссийский антикоррупционный форум, следует из Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Путин также поручил обеспечить результативное и практически значимое участие России в области противодействия коррупции в рамках СНГ, а также в деятельности группы государств против коррупции и механизма конвенции ООН против коррупции, передает РИА «Новости». Кроме того, президент поручил подготовить обзор правоприменительной практики по защите лиц, сообщивших о коррупции. Он также велел проанализировать практику сообщений о возможных коррупционных правонарушениях на «горячие линии» и телефоны доверия и усилить общественный контроль в рамках нацплана по борьбе с коррупцией. Также Путин считает, что необходимо утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян. Путин поручил представлять отчет о новых формах коррупции с использованием цифровых технологий, подготовить предложения по проверке цифровых активов и цифровой валюты, а также по детализации сведений о доходах, размещаемых в интернете. Генпрокуратура должна предоставить к июлю 2024 года предложения по правовому регулированию для пресечения коррупционных преступлений, связанных с криптовалютой. Напомним, Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции. В частности, поручил Генпрокуратуре России при участии СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторинга отслеживать факты подкупа иностранцев и руководителей международных организаций при совершении коммерческих сделок. Путин упростил получение гражданства победителям конкурса «Лидеры России» 16 августа 2021, 19:20 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин упростил процедуру получения гражданства России победителям конкурсов, организованных АНО «Россия – страна возможностей». Об этом говорится в указе президента, который опубликован на официальном портале правовой информации. Наличие документа, подтверждающего победу в конкурсах, проводимых АНО, будет учитываться при обращении с заявлением о получении российского гражданства. Напомним, в марте Путин поручил проработать упрощение получения российского гражданства для победителей конкурсов АНО «Россия – страна возможностей».