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В Японии Зеленского предупредили о «горькой пилюле»
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Сближение Украины с Китаем способно вызвать новые разногласия с Западом и является «горькой пилюлей» для президента Владимира Зеленского, говорится в статье японского издания Nihon Keizai.
«Президент Украины Владимир Зеленский сближается с Китаем. Это происходит на фоне прохладного отношения со стороны США и Европейского Союза, на поддержку которых он рассчитывает в связи с конфликтом с Россией. Однако такая дипломатия, состоящая в попытке балансировать, может стать причиной новых разногласий», – передает РИА «Новости» слова автора статьи.
Как отмечает издание, в США и европейских странах «с удивлением» восприняли отзыв Киевом своей подписи из совместного заявления ООН, призывающего к расследованию ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. При этом сразу после этого Украина получила партию вакцины против коронавируса китайского производства.
«Для президента Зеленского, который был избран в 2019 году как прозападный лидер, сближение с Китаем – это горькая пилюля», – говорится в материале.
По словам автора статьи, Украина нуждается в поддержке Запада, чтобы противостоять России, что объясняет желание Зеленского добиться членства в НАТО и ЕС. Однако эти идеи никак не удается воплотить в жизнь, а соответствующие переговоры не развиваются. Так, президент США Джо Байден предпочел в первую очередь провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на просьбы Зеленского о скорейшей встрече, а «решающим моментом» стало соглашение между Вашингтоном и Берлином касательно газопровода «Северный поток – 2».
При этом украинский лидер, как отмечает издание, внимательно относился к Байдену, заблокировав в марте этого года по просьбе США приобретение китайской компанией крупного украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». «Он считает, что его не воспринимают всерьез, и это неудивительно», – считает автор.
Как пишет Nihon Keizai, Зеленский начал «взвешивать на одной чаше весов» страны Запада и Китай, при этом подобные шаги, скорее, дипломатическая тактика для привлечения внимания США и ЕС, чем возмездие. В то же время украинский лидер надеется на серьезные инвестиции из Китая для стимулирования экономики.
«Но хитрый подход президента Зеленского к Китаю кроет опасность. Если в момент, когда необходимо укреплять сплоченность с США и Европой против России, возникнут разногласия вокруг Китая, это даст России больше пространства для маневра», – заключает издание.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Киев вспомнил о покровительстве Китая назло Западу.
На Украине показали видео с частью «уничтожителя» Крымского моста
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Украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», работающей с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», который, по заявлению Киева, якобы может уничтожить Крымский мост.
На кадрах видно, как функционируют различные механизмы боевой машины.
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РЛС, которую разрабатывает научно-исследовательский институт «Квант-Радиолокация», проходит технические испытания, передает РИА «Новости».
Ранее Киев неоднократно заявлял о создании новой ракеты, которая, по словам украинских политиков, может стать фактором сдерживания России в Черном и Азовском морях и способна уничтожить Крымский мост.
Так, например, утверждалось, что ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс якобы обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявляли, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретных» вооружений.
Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы.
Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «ракета «Нептун» – изобретение еще советских времен», и, возможно, на Украине «задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы».
Скабеева оценила попытку темнокожего депутата Рады «спасти свою шкуру»
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Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала заявление депутата Верховной рады Жана Беленюка о том, что он не знает Скабееву. Она также напомнила Беленюку, которому в Киеве велели «убираться в Африку», о призыве президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса уехать в Россию.
По ее словам, Беленюк либо «испугался люстраций, поэтому врет», либо «идиот, тогда что он делает в Раде». «Что хуже – я точно не знаю. Но за попытку спасти свою шкуру «известный спортсмен» получает медаль», – заявила Скабеева в Telegram.
Она прокомментировала конфликт в Киеве, на который пожаловался Беленюк. Скабеева считает, что «все очень закономерно для современной Украины», поэтому «не понимает, чему удивляется Жан Беленюк». Скабеева указала, что Беленюк «не выступил с резкой критикой власти», в частности, минобороны Украины, куда украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих «вызвали на ковер». Теперь же, «когда набросились на него, он вдруг задается вопросом: способна ли Украина защитить своих чемпионов». «Нет, не способна. И даже не будет пытаться», – ответила Скабеева.
Она напомнила Беленюку, что тот является «пропрезидентским нардепом, частью украинской власти, которая долгие годы работает в коллаборации с неонацистами», то есть «вопрос про безопасность» он задает сам себе.
«А что касается «уезжай в Африку» (если я правильно поняла, то именно это вам сегодня кричали украинские нацики) – хочу отдельно напомнить, что «уехать в Россию» на прошлой неделе предложили всем русским Донбасса. Предложили не хулиганы на улице. А президент Украины Зеленский. Как это называется? Правильно: призыв к этническим чисткам на государственном уровне», – заявила она, добавив, что Украина «превратилась в неонацистское пугало».
Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. В качестве ответа на ситуацию с травлей Магучих Скабеева обнародовала фотографию с Беленюком. Беленюк заявил, что не знает российскую журналистку.
По его словам, в пятницу к нему в центре Киева подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять, обзывать, намекая на цвет его кожи, пытались спровоцировать конфликт, а также предложили ему «убираться в Африку».
На прошлой неделе Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, следует покинуть этот район и «искать себе место в России».
Что делать проживающим на Украине русским?
Украинского олимпийского чемпиона оскорбили в центре Киева из-за цвета его кожи
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Чемпион Олимпийских игр в Токио и депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Жан Беленюк заявил о конфликте в Киеве из-за цвета его кожи и оскорблениях от неизвестных.
По его словам, в пятницу к нему в центре Киева подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять, обзывать, намекая на цвет его кожи, пытались спровоцировать конфликт, а также предложили ему «убираться в Африку».
«Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но... Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней?! Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!» – написал Беленюк в своем Facebook.
Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Игр в Токио по греко-римской борьбе в категории до 87 кг. В финале Беленюк оказался сильнее венгра Виктора Леринца. Эта медаль стала единственным золотом украинской сборной.
Ранее олимпийский чемпион Украины оправдался за фото со Скабеевой, заявив, что не следит за контекстом политических событий в России.
До этого украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась травле на родине за совместное фото на Олимпийских играх в Токио с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Беленюк поддержал украинскую легкоатлетку и заявил, что не сомневается в ее патриотизме.
На Украине раскрыли «планы Меркель» на встречу с Зеленским
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Во время визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель поставит президента Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе, считает бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
«Во время переговоров немецкий канцлер скажет: «Владимир, нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии (...) Я вот семь лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?». Тем самым она поставит Зеленского перед выбором в преддверии предстоящей встречи с (президентом США) Джо Байденом», – сказал Климкин в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
В ином случае, считает экс-министр, лидерам Украины и США будет не о чем разговаривать.
Климкин добавил, что визит Меркель в Россию, который будет предшествовать ее встрече с Зеленским, обусловлен необходимостью согласовать с российским лидером Владимиром Путиным варианты решения ситуации с «Северным потоком – 2» и транзитом газа через Украину.
Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещали не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Минобороны Украины дало разъяснение фото Магучих с Ласицкене
Замминистра обороны Украины Анна Маляр провела беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая подверглась травле за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, и сообщила, что фото было следствием эмоций.
«Мы встретились... Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой РОК (Российский Олимпийский комитет) – это следствие эмоций. Ярослава знает, что на Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ и верна Украине», – передает РИА «Новости» сообщение Маляр.
«Принципы публичного общения в вооруженных силах Украины (ВСУ) определяет доктрина публичного общения... Спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с доктриной», – добавила она.
Замминистра пояснила, что согласно документу, одной из форм публичного общения военнослужащего являются открытые публичные мероприятия. Организация и контроль результатов публичного общения возлагается на «непосредственных руководителей и определенных должностных лиц органов военного управления».
«Каждый военнослужащий в глазах общества является олицетворением военной организации государства... Действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми», – отметила Маляр.
По ее словам, после ситуации с Магучих Минобороны проводит работу с ее непосредственным руководителем, все недоработки будут устранены.
Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.
Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.
Украина попросила больше денег от МВФ
Национальный банк Украины рассчитывает получить более 700 млн долларов транша от МВФ по программе stand-by, заявил замглавы регулятора Сергей Николайчук.
«По плану второй транш (по программе stand-by) составил 700 млн долларов. Но мы пропустили несколько траншей, поэтому теоретически сумма должна быть больше», – сказал Николайчук в интервью интернет-изданию Forbes.
По его словам, на сегодняшний день этот вопрос с МВФ не обсуждался, дискуссия с фондом на эту тему планируется в сентябре.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг МВФ критике за то, что фонд относится к его стране так же, как и к другим государствам.
В начале мая официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что власти Украины должны достичь большего прогресса в деле проведения реформ для завершения первого обзора экономики республики, требуемого для выделения очередного транша.
На Украине предсказали снятие санкций с России из-за ошибки Киева
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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что Европа в ближайшее время снимет санкции с России из-за отказа Киева выполнять Минские соглашения.
Мураев заявил в эфире телеканала «Наш», что к такому решению западных лидеров подтолкнет отказ Украины от выполнения Минских соглашений: президент Владимир Зеленский так и не провел конституционную реформу, предполагающую децентрализацию власти и принятие постоянного закона об особом статусе Донбасса, передает РИА «Новости».
«Закон об амнистии тоже не сделал, выборы в Донбассе не провел», – добавил он.
Экс-парламентарий пояснил, что экономические ограничения против России ударили по товаропроизводителям Евросоюза, которые теперь недополучают «десятки миллиардов».
«Почему европейские налогоплательщики, которые голосуют за политические партии, в том числе за партию (Ангелы) Меркель, должны нести убытки, а их власть бездействовать? То есть они точно так же приходят к политикам и говорят: «Если вы не закончите эту ерунду с Россией, если мы не начнем поставлять туда свою продукцию, мы за вас больше не будем голосовать». (...) Поверьте, им плевать на Украину», – заключил политик.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик, а также разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения.
Зеленскому дали «главный» совет перед встречей с Байденом
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Украинский лидер Владимир Зеленский должен объяснить президенту США Джо Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
«Самое главное – сказать, почему Украина нужна Америке. Это ключевая позиция», – сказал Чалый в эфире «24 канала».
По мнению дипломата, разговор «на повышенных тонах» в Вашингтоне не поможет. Он посоветовал подготовить специальную презентацию, где будут представлены достижения Украины и ее позиция по ситуации в регионе.
Визит Зеленского в США состоится 30 августа. Сообщалось, что на предстоящих переговорах Зеленского и Байдена будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и темы безопасности.
Напомним, руководитель МИД и офиса президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого официального визита лидера страны Владимира Зеленского в США. Председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах».
На Украине назвали условие уничтожения страны
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Отказ от нейтрального ядерного статуса является условием прекращения существования Украины, считает экс-депутат Рады Елена Бондаренко.
Бондаренко заявила в эфире телеканала «Наш», что Украина возникла «только лишь благодаря тому, что мы взяли на себя обязательство безъядерного нейтрального статуса», и «как только мы начнем отказываться всерьез от этого статуса – нашей страны не будет», это и есть гарантия существования Украины, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что в данный момент Киев предпринимает серьезные попытки отказаться от нейтрального статуса Украины. В частности, экс-депутат напомнила о желании властей сделать страну членом НАТО.
Бондаренко заявила, что вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к тому, что страну «порвут по тем швам, по которым сшивали».
Ранее на Украине пригрозили Западу возвращением ядерного статуса в случае невыполнения условий Будапештского меморандума. До этого глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.
Кроме того, украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.
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В Крыму сочли «несуразностью» новый план Киева по возвращению полуострова
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Новый план Украины по возвращению Крыма, озвученный главой МИД страны Дмитрием Кулебой, является «геополитической несуразностью», заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина.
Гридчина заявила, что «смешно слышать абсурдные заявления министра иностранных дел Украины пана Кулебы, который справляется на отлично в актерском мастерстве, беря пример со старшего товарища, президента Украины Владимира Зеленского», передает РИА «Новости».
На ее взгляд, это «геополитическая несуразность и очередная глупейшая сентенция».
Она также указала, что Кулеба пытается цитировать слова великих политических деятелей, даже не понимая истинного значения, вложенного в эту фразу.
«Как показывает опыт, век шута недолговечен. Поэтому каждый новый министр иностранных дел Украины на этом посту пытается за короткий срок построить свою юмористическую карьеру. В программе «Кривое зеркало» они были бы великолепны и находились бы на своем месте, но а сейчас со всем миром давайте наблюдать за ними и смеяться. А Крым был, есть и будет российским», – заключила Гридчина.
Ранее Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма. В своем выступлении дипломат использовал афоризм, приписываемый индийскому политическому деятелю Махатме Ганди: «Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете».
По его словам, Россия успешно преодолела первые две стадии и якобы находится на третьей. По его мнению, на «четвертой стадии» полуостров войдет в состав Украины.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Киев собрался выяснить причины избиения украинца в Польше
Информация о том, что гражданин Украины избит в городе Влоцлавек из-за национальной неприязни, проверяется, сообщило украинское посольство в Польше.
«Украинская правда» со ссылкой на Dzien Dobry Wloclawek сообщила, что на украинца напали семь человек, в потерпевшего бросали бутылки. Издание не уточняет мотивов нападавших. Посольство совместно с консульством в Гданьске начали проверку сообщений СМИ о конфликте, «основой которого может быть национальная неприязнь».
Украинская сторона ждет «ответа местных компетентных органов». Посольство заявило, что «считает недопустимыми любые проявления насилия, унижения, нетерпимости или предвзятости по национальному признаку», передает РИА «Новости».
Напомним, в Верховной раде заявляли, что украинцы все чаще сталкиваются с агрессией в Польше. Так, в городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины, официально работавших в Польше, избили за речь на родном языке.
Лавров счел возмутительными призывы Зеленского к русским уезжать из Донбасса
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Призывы президента Украины Владимира Зеленского к русским из Донбасса уезжать в Россию возмутительны, ему следует пересмотреть сериал «Слуга народа», в котором он снимался, чтобы вспомнить прежние лозунги, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил на встрече с представителями гражданского общества, что «последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны», передает РИА «Новости».
«Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале «Слуга народа» (...) Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше», – добавил министр.
Глава МИД также подчеркнул, что Россия, выдавая паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не нарушает международное право.
«Во-первых, европейская конвенция о правах человека гласит, что каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином. Другие конвенции говорят о том, что любой человек вправе выбрать себе гражданство», – указал он.
Лавров отметил, что на Украине венгры, поляки, румыны имеют паспорта своих государств и десятилетиями ни у кого это не вызывало никаких вопросов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».
Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления Зеленского. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Зеленского, заявила, что президент Украины вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, а национальная политика Киева перешла к национализму.
Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что призыв Зеленского является очень плохим сигналом.
Польша продаст Украине вакцину от COVID-19 с истекающим сроком годности
Польша поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности, сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF FM.
«Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут переданы на Украину. Уже в августе мы передадим первую партию – более 650 тысяч, а планируем – 1,2 млн», – цитирует РИА «Новости» Краску.
Министр подчеркнул, что это будет именно продажа, а не безвозмездная передача. По его словам, речь идет о препарате производства AstraZeneca.
Ранее исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
На Украине заявили об испанском стыде за Зеленского
Бывший депутат Рады Евгений Мураев рассказал, что испытывает испанский стыд за президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, Зеленский малодушный, абсолютно лживый и недальновидный человек, который продолжает играть роль. Так, экс-парламентарий раскритиковал главу государства за отсутствие какой-либо реакции на призыв вице-премьера Украины Алексея Резникова разместить на территории страны американские силы противовоздушной обороны (ПВО), передает телеканала «Наш».
Мураев подчеркнул, что президент узурпировал власть и полностью парализовал работу независимых вертикалей власти в угоду своему рейтингу. Зеленский пришел к власти, спекулируя на чувствах жителей Украины, его избрание стало возможным благодаря успеху «самой гениальной» избирательной кампании, отметил он.
Мураев отметил что испытывает за Зеленского испанский стыд (испанский стыд – согласно «Википедии» – сопутствующее смущение, чувство смущения от наблюдения за смущающими действиями другого человека).
Ранее вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что размещение оружия третьих сил на территории Украины возле Крыма повлечет за собой только повышение градуса напряженности в регионе.
Генерал-лейтенант Александр Лузан сказал газете ВЗГЛЯД, что если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация.
Националисты избили журналиста у здания офиса президента Украины
Участники украинской радикальной организации «Национальный корпус» после митинга у здания офиса президента Украины, который закончился столкновениями с полицией, избили журналиста издания «Буквы», сообщило украинское издание «Страна».
«На журналиста издания «Буквы» Александра Кужельного напали и избили националисты, приняв его за представителя движения «Антифа», – цитирует издание ТАСС.
Ранее у офиса Зеленского произошло столкновение украинских националистов с полицией. Протестующие скандировали националистические речевки и выражали недовольство действиями власти, выступая «против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе». Для пресечения беспорядков правоохранители применяли слезоточивый газ, националисты забрасывали силовиков петардами и дымовыми шашками.
Напомним, в начале мая на Украине националисты избили стрингера Ruptly, который брал интервью у прохожих об их отношении ко Дню Победы. В январе радикалы напали на журналиста украинского канала NewsOne в Ивано-Франковской области. В ноябре 2020 году на украинскую журналистку канала NewsOne напали в Киеве в прямом эфире.
Нападения на журналистов на Украине продолжаются уже не первый год. Нападают не только на отдельных представителей СМИ, но и на агентства. В 2019 году здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета.