Киев вспомнил о покровительстве Китая назло Западу

Украина вновь начала играть в многовекторную внешнюю политику. В Киеве уже громогласно заявляют о разочаровании в западных покровителях и демонстрируют готовность дружить с Поднебесной. Дошло до комплиментов в адрес мудрого руководства китайской компартии. К чему приведет этот неожиданный разворот на Восток и что от этого может получить Россия?

В среду посол Китая на Украине Фань Сяньжун заявил, что он с оптимизмом смотрит на развитие китайско-украинского сотрудничества, и подчеркнул: крупный китайский бизнес готов работать на украинском рынке. Дипломат подчеркнул, что Китай уже стал крупнейшим торговым партнером Украины, но потенциал этих отношений еще не исчерпан. Он также напомнил, что недавно между двумя странами было подписано «очень важное соглашение» о сотрудничестве в сфере инфраструктуры. «Это соглашение открыло бы новые возможности для сотрудничества», – цитировало Фаня агентство «Интерфакс-Украина».

Договор, который упомянул посол, был заключен министерством коммерции КНР и министерством инфраструктуры Украины в начале июля. По этому соглашению китайская сторона выделит Киеву средства на инфраструктурные проекты: железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникации и инженерные объекты.

В последнее время Киев все активнее намекает о готовности тесно сотрудничать не только с традиционным покровителем Украины – Вашингтоном, но и с главным геополитическим соперником США. Как сообщило издание Страна.ua, руководитель пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко и глава фракции «слуг» в Верховной раде Давид Арахамия снялись в ролике для телевидения КНР, посвященном 100-летию правящей Компартии Китая (КПК). На самой Украине, напомним, деятельность коммунистической партии фактически находится под запретом.

На видео Арахамия на русском языке рассказывает о том, как его восхищает горизонт планирования КПК, упомянув, что «китайский пример – уникальный». В свою очередь Корниенко выступил на украинском языке и заявил, что КНР показала яркий пример того, как можно побороть бедность и обеспечить всем гражданам высокий уровень социальных гарантий.

Ранее тот же Арахамия заявлял, что «Слуга народа» хочет перенимать опыт КПК. Более того, он утверждал, что у китайских коммунистов и правящей украинской партии принципы во многом совпадают, так как обе политические силы стремятся служить народу. Также он указал, что КПК представлена в каждом населенном пункте Китая, «этот опыт непременно нужно перенимать», передает ТАСС.

Одновременно в Киеве, не скрывая, жалуются на недостаточное внимание со стороны Запада. «Даже в Соединенных Штатах в окружении президента Байдена есть люди, которые хотели бы, как они говорят, нормализации отношений с Россией», – сетовал сотрудник президентского офиса в эфире телеканала «Дом».

Арестович опасается, что под влиянием неких «российских лоббистов» в Евросоюзе и США, Запад сдаст Украину. «Учитывая предыдущий опыт, как быстро и аккуратно Запад сдал Афганистан, который 20 лет поддерживал, а потом за неделю сдал», – заметил Арестович. Из его слов следует, что Киев будет активнее налаживать контакты с другими мировыми игроками, помимо США и стран ЕС. «Есть Британия, есть Турция», – перечислил Арестович, сделав акцент на контактах с Китаем.

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«Страх некоторых лиц на Западе перед Китаем настолько велик, что они хотят перетянуть Российскую Федерацию на сторону Запада», – утверждает советник офиса президента Украины. С другой стороны, подчеркнул Арестович, с Пекином начинает договариваться Зеленский. «Звонок президента лидеру Китая – это еще одна ось, с которой мы можем сбалансировать наши отношения. Намечается большое азиатское турне президента», – указал Арестович.

Тот же Арестович в недавнем интервью YouTube-каналу UkrLife открыто заявил: если «Штаты не помогут справиться с Россией, то поможет Китай». «Китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков», – пояснил высокопоставленный чиновник. При этом Арестович заявил о якобы «плохих» отношениях между Москвой и Пекином.

То, что мы сейчас наблюдаем – это если не попытка Зеленского вернуться к политике многовекторности времен Леонида Кучмы и Виктора Януковича, то по крайней мере заявка на возобновление такой политики, полагает директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

«Сказать, что эта попытка стала успешной нельзя. По большому счету, сказать о каком-либо успехе этой политики можно будет только после двух визитов. Первый – это визит Зеленского 30 августа в Вашингтон. Второй, запланированный на конец декабря, визит Зеленского в Китай», – сказал Бондаренко газете ВЗГЛЯД. По его мнению, точно можно констатировать лишь то, что на сегодняшний момент

США охладели к Украине и не рассматривают ее как важный козырь в своей внешнеполитической игре.

«Поэтому, очевидно, Украина вольна в выборе и, ориентируясь политически на Соединенные Штаты, пытается найти экономическую поддержку у Китая», – пояснил Бондаренко.

С другой стороны, Пекин проявляет вполне определенный прагматичный интерес к Украине, заметил политолог Владимир Скачко. «Китай собирается очень жестко, хотя и за щедрое вознаграждение, контролировать украинские порты – с тем, чтобы не только скупать на Украине продовольствие, но и гарантированно его вывозить. И это уже происходит», – заметил эксперт.

К примеру, в 2019 году китайская фирма China Harbor Engineering Company Ltd выиграла тендер на модернизацию порта в Черноморске (бывший Ильичевск) к юго-западу от Одессы. Черноморский морской торговый порт – один из крупнейших транспортных «хабов» Украины, через который ведутся перевозки в 100 стран мира. Та же China Harbor Engineering подготовила проект реконструкции другого незамерзающего глубоководного порта Южный в 30 км от Одессы, откуда традиционно осуществлялись рейсы в том числе в Восточную и Юго-Восточную Азию.

«Далее – мы видели как Китай очень прагматично простил Киеву этот глупый выпад команды Зеленского в истории с предприятием «Мотор Сич», – напомнил Скачко. Напомним, что в марте по решению украинских властей, действовавших под нажимом США, китайские инвесторы лишились контрольного пакета (56%) акций этого стратегически важного завода по производству авиадвигателей.

«Сумма китайского иска по этому делу против Киева оценивается в 3 млрд долларов. И это дело уже находится в суде», – отметил Скачко. По его мнению, «прощение» со стороны Китая состоит в том, что Украина должна будет компенсировать потерю акций «Мотор Сича» за счет других интересных объектов – тех же портов.

«В итоге нынешняя власть Украины может проиграть дважды:

в виде компенсации за «Мотор Сич» отдав Китаю контроль над своей логистической инфраструктурой, и дополнительно выплатив по решению суда еще 3 миллиарда долларов. Причем эти средства придется отдать либо деньгами, либо опять же - оставшимися у Украины ликвидными активами соответствующими этой сумме. И, скорее, будет второе», – полагает эксперт.

Возможен и пока не очевидный вариант – приобретенные китайским бизнесом на Украине активы в итоге окажутся в собственности российских предпринимателей, предположил Скачко. «Вполне допускаю, что именно такой вариант и реализуется, причем по взаимной договоренности между Москвой и Пекином с целью получить искомое и ценное, но при этом не раздражать русофобскую власть и русофобствующую же часть населения, среди которой популярны неонацистские и неофашистские идеи», – отметил собеседник.

Политолог предположил, что Китай покупает на Украине нужные России активы, а Россия, по словам Скачко, в обмен покупает где-то что-то нужное Китаю, чего по каким-либо причинам сам Пекин сейчас купить не может.

«Так всегда и делается прагматичными бизнесменами, предпринимателями и корпорациями, особенно если надо обойти ненужные и вредные политические препятствия.

Русофобия на Украине – это чистейшей воды политическое препятствие. К тому же, абсолютно идиотское. Его можно побороть танками, а можно обойти дипломатически, ловко используя различные обходные пути», – заметил эксперт.

О чем можно говорить с меньшей вероятностью, так это об уходе Украины из сферы влияния Запада в сферу влияния Китая, полагает Скачко. «Чисто теоретически это возможно, но с практической точки зрения об этом можно говорить только как о попытке неудачного шантажа Соединенных Штатов и Запада в целом со стороны команды Зеленского», – считает политолог.

«Если же подобные поползновения действительно будут серьезными, то надо учесть, что коллективный Запад, и прежде всего США, сохраняют на Украине такие рычаги влияния и так крепко контролируют нынешний Киев, что могут легко переформатировать имеющуюся там власть, причем в течение одних суток. Сомневаюсь, что в этом случае Зеленский успеет, как говорится, «добежать до канадской границы», – заметил Скачко. По его мнению, исполнителей указания «покарать продавшуюся китайцам изменническую власть» найти будет несложно – это можно будет сделать руками «Национального корпуса» и других ультраправых организаций.

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