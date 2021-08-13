Олимпийский чемпион Украины оправдался за фото со Скабеевой Грузия вручила ноту Украине из-за продающего в Абхазию туры оператора 13 августа 2021, 17:07 Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона получила ноту протеста от грузинского посольства из-за того, что одна из туристических компаний страны проводит туры в Абхазию, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. «МИД подтверждает получение ноты посольства Грузии в Украине по организации туристической фирмой «Кулуар» туров во временно оккупированную территорию Грузии – Абхазию», – заявил Николенко «РБК-Украина». Он добавил, что Украина «сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий», потому украинский МИД считает такую деятельность «абсолютно неприемлемой». Пресс-секретарь отметил, что этим вопросом уже занимаются правоохранительные органы.

Обнимавшаяся с Ласицкене украинка заявила о «российско-украинской войне» 12 августа 2021, 21:41

Фото: Li Ming/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которую начали травить за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, заявила, что верна Украине и что «враг готов на все». «Спасибо всем за теплую встречу на Родине! Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года. Горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою наш гимн. Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло. Выступить на Олимпиаде – мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль! Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир», – написала девушка на своей странице в Facebook. Магучих отметила, что для нее честь быть в рядах Вооруженных сил Украины, «которые защищают страну в российско-украинской войне». «Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью! Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее. Впереди - новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку!» – заключила спортсменка. Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Сама Магучих заявила, что в совместном фото с российской спортсменкой, из-за которой ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом. Минобороны Украины дало разъяснение фото Магучих с Ласицкене 13 августа 2021, 12:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Замминистра обороны Украины Анна Маляр провела беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая подверглась травле за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, и сообщила, что фото было следствием эмоций. «Мы встретились... Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой РОК (Российский Олимпийский комитет) – это следствие эмоций. Ярослава знает, что на Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ и верна Украине», – передает РИА «Новости» сообщение Маляр. «Принципы публичного общения в вооруженных силах Украины (ВСУ) определяет доктрина публичного общения... Спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с доктриной», – добавила она. Замминистра пояснила, что согласно документу, одной из форм публичного общения военнослужащего являются открытые публичные мероприятия. Организация и контроль результатов публичного общения возлагается на «непосредственных руководителей и определенных должностных лиц органов военного управления». «Каждый военнослужащий в глазах общества является олицетворением военной организации государства... Действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми», – отметила Маляр. По ее словам, после ситуации с Магучих Минобороны проводит работу с ее непосредственным руководителем, все недоработки будут устранены. Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом. Грузия останавливает транспорт из-за пандемии коронавируса 12 августа 2021, 19:48 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В Грузии в связи с резким ростом случаев заболевания коронавирусом с 14 августа по 4 сентября останавливается общественный транспорт, заявил в четверг глава правительственного координационного штаба по борьбе с пандемией Георгий Гвибрадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Полностью запрещаются фестивали, концерты и иные увеселительные мероприятия, сокращается срок работы ресторанов, кафе и баров – сейчас они закрываются в полночь, а с 14 августа будут работать до 23 часов. К процессу вакцинации будут подключены военные врачи, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы. Не исключено развертывание полевых госпиталей. В минувший вторник Грузия поставила суточный рекорд заболеваемости и смертности от коронавируса – число выявленных случаев заражения составило 5 697, скончалось 54 человека. В среду и четверг показатель заболеваемости также превышал 5 тыс. случаев, численность летальных исходов в эти дни приближалась к 50. По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 466 326 случаев заражения, скончались 6 279 человек. В стране с населением в 3,7 млн человек прививки сделали немногим более 715 тыс. человек. Темпы считаются невысокими, поэтому в сентябре, возможно, в рестораны и спортивные залы будут пускать только привитых или сделавших тесты. Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе называет ситуацию «катастрофической». По решению правительства Грузии, с 10 августа стало обязательным ношение масок на открытых площадках при встрече пяти и более человек. С 22 июня это требование было отменено. Также запрещены с 10 августа свадьбы и поминки. Нарушение обернется для физического лица штрафом в 2 тыс. лари (645 долларов), для юридического – 10 тыс. лари (3225 долларов). По данным СМИ, многие прибывшие в Грузию туристы из-за ограничений начали покидать страну раньше времени. Ранее власти Грузии заявили о чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Чешские военные собрались принять участие в параде в Киеве 13 августа 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

В военном параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины примут участие военнослужащие из состава гарнизона Праги, сообщил пресс-секретарь минобороны Чехии Марек Вала. Он сообщил, что его страна «направит на торжества по случаю 30-летия независимости Украины 27 военнослужащих». Также в Киев прибудет официальная делегация из Чехии, передает ТАСС. Напомним, в параде примут участие и словацкие военнослужащие. Как заявил украинский министр обороны Андрей Таран, Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада, мероприятие пройдет по-новому. На Украине заявили об испанском стыде за Зеленского 13 августа 2021, 09:14 Текст: Евгения Шестак

Бывший депутат Рады Евгений Мураев рассказал, что испытывает испанский стыд за президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Зеленский малодушный, абсолютно лживый и недальновидный человек, который продолжает играть роль. Так, экс-парламентарий раскритиковал главу государства за отсутствие какой-либо реакции на призыв вице-премьера Украины Алексея Резникова разместить на территории страны американские силы противовоздушной обороны (ПВО), передает телеканала «Наш». Мураев подчеркнул, что президент узурпировал власть и полностью парализовал работу независимых вертикалей власти в угоду своему рейтингу. Зеленский пришел к власти, спекулируя на чувствах жителей Украины, его избрание стало возможным благодаря успеху «самой гениальной» избирательной кампании, отметил он. Мураев отметил что испытывает за Зеленского испанский стыд (испанский стыд – согласно «Википедии» – сопутствующее смущение, чувство смущения от наблюдения за смущающими действиями другого человека). Ранее вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что размещение оружия третьих сил на территории Украины возле Крыма повлечет за собой только повышение градуса напряженности в регионе. Генерал-лейтенант Александр Лузан сказал газете ВЗГЛЯД, что если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация. Лавров счел возмутительными призывы Зеленского к русским уезжать из Донбасса 13 августа 2021, 13:14

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Призывы президента Украины Владимира Зеленского к русским из Донбасса уезжать в Россию возмутительны, ему следует пересмотреть сериал «Слуга народа», в котором он снимался, чтобы вспомнить прежние лозунги, заявил глава МИД Сергей Лавров. Лавров заявил на встрече с представителями гражданского общества, что «последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны», передает РИА «Новости». «Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале «Слуга народа» (...) Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше», – добавил министр. Глава МИД также подчеркнул, что Россия, выдавая паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не нарушает международное право. «Во-первых, европейская конвенция о правах человека гласит, что каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином. Другие конвенции говорят о том, что любой человек вправе выбрать себе гражданство», – указал он. Лавров отметил, что на Украине венгры, поляки, румыны имеют паспорта своих государств и десятилетиями ни у кого это не вызывало никаких вопросов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет». Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления Зеленского. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Зеленского, заявила, что президент Украины вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, а национальная политика Киева перешла к национализму. Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что призыв Зеленского является очень плохим сигналом. Врачи объявили голодовку во Львовской области 12 августа 2021, 22:56 Текст: Антон Антонов

Сотрудники городской больницы в Сосновке Львовской области Украины объявили голодовку из-за задолженности по зарплате, сообщила врач высшей категории Людмила Ярович. Она рассказала, что голодовку объявили «врачи, медсестры, санитарки – 17 работников». На этой неделе медикам выплатили зарплату только за март. Ярович рассказала, что сотрудники «обращались и к руководителям объединенной территориальной общины ОТГ, и к руководству Львовской областной государственной администрации». Везде им отвечали, что «нет денег», так как «средств национальной службы здоровья Украины не хватает». При этом врачи, объявившие голодовку, намерены продолжить прием пациентов. Кроме того, медики требуют провести аудит финансовой деятельности коммунального предприятия «Городская больница Сосновского городского совета» на предмет неэффективного использования средств, передает ТАСС со ссылкой на «Еспресо». Еще весной глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, который сейчас находится под домашним арестом, заявлял, что медицинское обслуживание на Украине находится в катастрофическом состоянии, однако власти республики игнорируют проблемы в здравоохранении. Польша продаст Украине вакцину от COVID-19 с истекающим сроком годности 13 августа 2021, 15:30 Текст: Евгения Шестак

Польша поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности, сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF FM. «Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут переданы на Украину. Уже в августе мы передадим первую партию – более 650 тысяч, а планируем – 1,2 млн», – цитирует РИА «Новости» Краску. Министр подчеркнул, что это будет именно продажа, а не безвозмездная передача. По его словам, речь идет о препарате производства AstraZeneca. Ранее исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Сотрудников СБУ обвинили в принуждении к оговору для дискредитации оппозиции 12 августа 2021, 20:15 Текст: Вера Басилая

Возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками службы безопасности Украины при подготовке дискредитации всеукраинского движения «Патриоты – за жизнь», они заставили подставного свидетеля дать ложные показания, сообщил депутат Верховной рады Украины Илья Кива. «Генпрокуратура Украины зарегистрировала сегодня факт преступления со стороны сотрудников СБУ Харьковской области по статье КК Украины 373 ч. 1, которые заставили подставного свидетеля дать неправдивые показания относительно нашего соратника Олега Ширяева. На этих фальшивых показаниях построили все обвинение и облили нашу организацию грязью. Но мы стоим на страже закона и никому не позволим его приступать!», – написал Кива в Telegram. По словам Кивы, эти показания «послужили основой информационного вброса о том, что организация «Патриоты – за жизнь» якобы ликвидирована». При этом оппозиционер подчеркнул, что все члены движения ведут свою деятельность в соответствии с законом. Ранее депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива обвинил руководство Харьковского управления стратегических расследований в передаче личных данных членов Всеукраинского движения по борьбе с фашизмом «Патриоты – за жизнь» представителям «Национального корпуса». На Украине предложили каждому главе области назначить «зама по мове» 12 августа 2021, 18:40 Текст: Вера Басилая

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил ввести в каждой области профильных заместителей, которые отвечали бы за применение языкового закона. Креминь заявил, что премьер Украины уже поручил назначить таких заместителей для всех министров. Они должны будут следить за украинизацией профильных сфер: образования, спорта, медицины, транспорта и так далее, передает Sputnik. Ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил на законодательном уровне разделить понятия «российский» и «русский». Он выступил против языкового закона и предложил разрешить свободное использование других языков на украинской территории. В июле сам Зеленский заявлял, что русский язык не является собственностью России. На Украине остались довольны реакцией Лаврова на «Крымскую платформу» 13 августа 2021, 15:23 Текст: Евгения Шестак

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что доволен «нервной реакцией» России, в частности главы МИД Сергея Лаврова, на саммит «Крымская платформа». Кулеба напомнил, что накануне Лавров посетил Крым и сделал ряд гневных, по оценке представителя Киева, заявлений о «Крымской платформе», передает РИА «Новости». «Назвал ее шабашем, сборищем. Я, не буду скрывать, доволен этой нервной реакцией», – сказал он. Также Кулеба добавил, что уже 40 стран и международных организаций подтвердили свое участие в саммите «Крымской платформы». По его словам, МИД Украины в пятницу запустил официальный сайт «Крымской платформы» и пообещал, что у него будут появляться версии на разных языках. Ранее Лавров заявил, что в рамках инициируемой Киевом «Крымской платформы» Запад будет развивать неонацистские настроения Украины. Он назвал саммит «шабашем». Вице-премьер правительства Крыма и постпред региона при президенте России Георгий Мурадов предупредил, что международный саммит «Крымская платформа» может обернуться для его участников болезненными последствиями. Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой. Олимпийский чемпион Украины оправдался за фото со Скабеевой 13 августа 2021, 16:00 Текст: Евгения Шестак

Олимпийский чемпион и депутат президентской фракции Верховной рады «Слуга народа» Жан Беленюк заявил, что не знает российскую журналистку Ольгу Скабееву, с которой запечатлен на фото, и не следит за контекстом политических событий в России. «Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице, со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?» – сказал Беленюк изданию «Страна». По его словам, каждый украинский спортсмен является патриотом, который тяжело завоевывает медали для страны. «У меня лично вопросов к нашим спортсменам нет. То, что пишут люди, которые ставят себе цель что-то написать, меня не интересует, я привык доказывать своими делами, показывать результат, кто чего стоит», – добавил он. Ранее Скабеева обнародовала фотографию с Беленюком в качестве ответа на ситуацию с травлей украинской легкоатлетки Ярославы Магучих из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене. Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом. В ДНР обвинили ВСУ в доставке боеприпасов на линию соприкосновения 12 августа 2021, 21:11 Текст: Дарья Григоренко

Вооруженные силы Украины подвозят боеприпасы на позиции в районе подконтрольной Киеву Красногоровки, рядом с Донецком, заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «На позиции в районе (подконтрольной Киеву – прим. ВЗГЛЯД) Красногоровки производится доставка 82- и 120-миллиметровых мин, а также боеприпасов к стрелковому оружию и гранатометам. Их подвоз осуществляется двумя способами – военным грузовым транспортом скрытно в ночное время или днем на грузовом автомобиле с символикой представительства Украины в СЦКК», – пояснил Басурин, передает РИА «Новости». По его словам, украинское командование готовит провокацию, «направленную на дестабилизацию обстановки на линии соприкосновения». Басурин также уточнил, что минометным подразделениям украинских силовиков «поставлена задача ведения хаотичного неприцельного огня» по позициям Народной милиции, а также по поселку Старомихайловка на западной окраине Донецка, чтобы спровоцировать ответный огонь. «Мы не исключаем, что полученные таким образом видеозаписи Украина будет использовать в качестве доказательств нарушения перемирия со стороны ДНР на очередной встрече контактной группы 26 августа», – уточнил Басурин. Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что Минобороны Украины устанавливают камеры видеонаблюдения для отслеживания передвижения наблюдателей ОБСЕ с целью подготовки провокаций. Стало известно о возможных встречах Зеленского с Маском и Куком 13 августа 2021, 05:25 Текст: Антон Антонов

Прорабатывается возможность встреч президента Украины Владимира Зеленского с главой SpaceХ и Tesla Илоном Маском и гендиректором Apple Тимом Куком в США, сообщают источники. Источники ZN.UA рассказали, что Зеленский посетит 28–29 августа Чикаго, где «отдохнет после длительного перелета» и «вместе с украинской диаспорой отметит День независимости Украины». Также он может встретиться «с американским бизнесом». На 30 августа запланирована встреча с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. При этом от идеи встречи украинского лидера с членами американского правительства решили отказаться, Украину на этих встречах будут представлять министры. 31 августа Зеленский будет в Сан-Франциско, рассматриваются три «возможных мероприятия»: встречи с Маском и Куком, а также «выступление президента Украины в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра». Подчеркивается, что программа, которую хранят в тайне, пока еще «рабочая» и в ней возможны изменения, передает РИА «Новости». Напомним, США уже посетили главы МИД и офиса президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак. Вашингтон также посетила правительственная делегация во главе с вице-премьером Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексеем Резниковым. В Кремле приветствовали призыв «Альянса патриотов Грузии» к улучшению отношений 13 августа 2021, 14:44 Текст: Наталья Ануфриева

Москва разделяет и озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей с Тбилиси и призыв к улучшению ситуации, сообщает пресс-служба Кремля, комментируя открытое письмо оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в адрес президента Владимира Путина с просьбой оказать содействие в нормализации отношений между двумя странами. В пресс-службе заявили, что в Кремле разделяют высказанную озабоченность состоянием двусторонних связей и призыв в пользу их улучшения. Подчеркивается, что Россия «всегда вступала за конструктивные отношения с Грузией», и, как известно, не Москва была инициатором их разрыва, передает ТАСС. Также там назвали обращение «Альянса патриотов Грузии» наглядным подтверждением того, что, «несмотря на все потуги русофобов и радикалов, в Грузии остаются здравомыслящие силы, выступающие за восстановление добрососедских связей между» двумя государствами. Напомним, более 40 известных грузинских политиков, общественных деятелей, спортсменов, отставных военачальников призвали президента России восстановить сотрудничество с Грузией, обвинив США в провоцировании грузино-российских отношений. Инициатором обращения стала экс-зампред парламента Грузии от «Альянса патриотов» Ирма Инашвили. В МИД России заявили о желании восстановить отношения с Грузией. При этом представитель руководства правящей «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе осудил письмо грузинских политиков и общественных деятелей к Путину. После 2008 года между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД