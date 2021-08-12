Цены на нефть стабилизировались после волатильности Российский рынок акций открылся ростом 12 августа 2021, 10:10 Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10.00 индекс Мосбиржи вырос на 0,04% и достиг 3879,01 пункта, индекс РТС – на 0,33%, до 1661,65 пункта, передает ТАСС. К 10.05 индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 3880,39 пункта (+0,08%), а индекс РТС замедлил рост до 1661,19 пункта (+0,3%).

Протасевич рассказал, кто стоял за неудачной попыткой переворота в Белоруссии 11 августа 2021, 15:42

Фото: RT на русском

Текст: Елизавета Булкина

Оппозиционные журналисты и блогеры стояли за неудавшейся попыткой смены власти в Белоруссии в прошлом году, а не политики, рассказал сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он объяснил, что NEXTA превратился из оппозиционного медиаресурса в финансируемый из-за рубежа, в частности со стороны Польши, политический проект с антигосударственной направленностью. Протасевич рассказал, что он не стоял у истоков проекта NEXTA. «И более того, я к проекту присоединился, в принципе, только после того как (белорусского журналиста Владимира – прим. ВЗГЛЯД) Чуденцова арестовали на границе, при его попытке, соответственно, уехать из Белоруссии в Польшу. Поэтому до этого времени, в принципе, я не имел никакого отношения к проекту. Я знал о его существовании, я знал, что Владимир работает со Степаном (Путило, создателем Telegram-канала NEXTA – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал он в интервью RT. «И изначально это не был политический проект. Точно так же, наверное, как и большинство белорусских медиа, даже ныне закрытых, они не были изначально сугубо политическими проектами. Направленными сугубо, допустим, на антигосударственную деятельность. Отнюдь нет», – отметил Протасевич. «Я проект NEXTA воспринимал, я имею в виду Telegram-проект, как свой проект. И я им занимался. Для меня это было, действительно, мое детище. Что делал Степан, как, грубо говоря, директор всей организации, каким образом. Он мог с кем-то контактировать. С кем он общался, откуда он брал деньги, и так далее – это была его головная боль, и это были его дела. Я в них не лез. То есть, единственное, то что я раньше говорил, я просто видел в строке зачислений на кошельке PayPal – все», – пояснил он. Сейчас же Протасевич намерен создать свой проект. ««Я думаю над тем, насколько это будет каким-то моим персональным брендом, либо все-таки делать какой-то отдельный медиапроект. Я не говорю, что он с самого начала будет большой. Но планы у меня есть. И планы, возможно, наполеоновские. Тем более что сейчас в Беларуси практически нет СМИ, которые были бы посередине», – рассказал он. Кроме того, Протасевич заявил, что ушел от радикальной оппозиции, поскольку «это то, чего сейчас требует общество». «Потому что общество устало от оголтелой пропаганды с хейт-спичем. Общество устало от постоянных обвинений друг друга.... Я же хочу сделать то, что будет отвечать, во-первых, запросам общества, во-вторых – запросам времени. И сделать что-то на нейтральной полосе, то, что каждый сможет спокойно читать. И более того – доносить многие тезисы с принципиально новой стороны», – сказал Протасевич. Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. В Баку резко осудили экс-посла Азербайджана за оскорбление русских 11 августа 2021, 12:20

Фото: Mahirxaldan/YouTube

Текст: Елена Лексина

«Вагабзаде в Баку – никто. И его заявления для властей не имеют никакого значения», — сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. Так он отреагировал на оскорбительные высказывания бывшего посла республики в Белоруссии Исфандияра Вагабзаде в адрес русских. «В моем представлении Исфандияр Вагабзаде – человек абсолютно недипломатичного поведения и взглядов. Он просто мудак, несмотря на то, что занимал высокие посты и был послом во многих странах», – сказал Расим Мусабеков. Депутат уверен, что оскорбительные высказывания бывшего дипломата никоим образом не скажутся на отношениях Баку и Москвы. «Я не думаю, что Азербайджан выстраивает отношения с Россией исходя из всех глупостей, которые наговаривает Вагабзаде. Он в Азербайджане – никто. И его заявления не имеют никакого значения. Можно его хвалить или ругать, но сам по себе Вагабзаде не представляет интереса ни для государственных органов Азербайджана, ни для большинства азербайджанских граждан», – заключил собеседник. Ранее Вагабзаде на видео резко ответил российскому политику, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, обозвав его и «русскую нацию». Среди оскорблений звучали слова «свиньи», «воняют» и другие. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев назвал экс-посла провокатором. «Этот гражданин отдает себе отчет, какой уровень скандала будет? Интересно услышать мнение официальных лиц Азербайджана. На статью он себе точно наговорил. Какой-то провокатор, а не дипломат и доктор наук. У себя дома этот человек уважения не заслужил. И пытается всеми силами напомнить о себе», – написал Соловьев в Telegram. В 2019 году на азербайджанском информационном портале The First News вышла статья об отставном дипломате Исфандияре Вагабзаде, который, оставшись не у дел, но желая оставаться на виду, делает безумные заявления. Украинский военный перешел на сторону ДНР 11 августа 2021, 17:14

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Военнослужащий Вооруженных сил Украины решил перейти на сторону Донецкой народной республики, сообщил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «На нашу сторону добровольно перешел действующий украинский военнослужащий. В ходе его предварительного опроса установлено, что причиной бегства послужил низкий уровень материального обеспечения, невыносимые условия службы, неуставные взаимоотношения, а также отсутствие помощи и защиты в сложившейся ситуации со стороны командования и правоохранительных органов», – цитирует Басурина РИА «Новости». Представитель народной милиции отметил, что сейчас с украинским военным проводятся следственные действия. В феврале рядовой ВСУ перешел на сторону ДНР, чтобы избежать насилия и поборов в своей воинской части, сообщали в республике. Выяснилось, какую информацию британский дипломат мог передавать спецслужбам РФ 11 августа 2021, 15:54 Текст: Наталья Ануфриева

Сведения, которые сотрудник британского посольства в Берлине якобы передал российской разведке, касались борьбы с терроризмом, сообщают западные СМИ. Онлайн-журнал Focus Online сообщил, что «речь идет об информации, касающейся борьбы с терроризмом», передает РИА «Новости». Напомним, в среду гражданина Великобритании задержали в Германии по подозрению в работе якобы на российские спецслужбы. Контрразведка ФРГ отказалась комментировать задержание британца, однако в МИД ФРГ заявили, что будут следить за развитием событий. Байден удивил пользователей Сети поведением у Белого дома 11 августа 2021, 12:04 Текст: Наталья Ануфриева

Новая волна критики обрушилась на президента США Джо Байдена после того, как он якобы проигнорировал указания спецагента перед входом в Белый дом. Издание The Hill опубликовало кадры, на которых американский лидер возвращается в свою резиденцию по прилету из Уилмингтона, передает РИА «Новости». President Biden returns to the White House after spending time in Wilmington, Delaware pic.twitter.com/RopGCgStGR — The Hill (@thehill) August 10, 2021 На записи видно, как представитель Секретной службы указывает Байдену на дорожку, ведущую к Белому дому, после чего президент решил последовать за агентом вверх по лужайке в президентское поместье. Издание Daily Mail пишет, что критики президента в Республиканской партии и пользователи Сети в очередной раз предположили, что политик страдает от деменции. Однако были и те, кто посчитал, что спецагент на самом деле предупредил американского лидера о том, что нужно проследовать обходным путем. Ранее Байден попал в неловкую ситуацию после того, как один из его помощников указал ему на «остаток завтрака» на подбородке. Отметим, что американский лидер довольно часто допускает неумышленные оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он перепутал Обаму с Трампом, путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Кроме того, Байден неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании). В июне экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон призвал Байдена срочно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, указав, что «снижение умственных способностей» и забывчивость американского лидера стали более заметными. В ВОЗ назвали срок одобрения «Спутника V» 11 августа 2021, 18:27

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре, заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао. «По «Спутнику» мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX», – цитирует Симао ТАСС. «По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», – добавила она. COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины. Сейчас ВОЗ рекомендует для экстренного применения семь препаратов: вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac, вакцину Comirnaty, разработанную совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцину американской компании Modern, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета. От России кандидатами в программу являются «Спутник V», разработанный центром Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». В настоящий момент российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран. Эксперт назвал причины массовых беспорядков в Вильнюсе 11 августа 2021, 11:28

Фото: Sputnik Литва/YouTube

Текст: Анастасия Куликова

«Литовская власть, проливающая крокодиловы слезы по поводу задержаний в Москве и Минске, придумает отменно жестокое наказание для своих граждан, несогласных с линией правительства», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя беспорядки в Вильнюсе во время антиковидных протестов. «Еще недавно Литва критиковала действия силовиков во время протестов, проходивших в России, Белоруссии и в Китае, – напомнил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. – А теперь в Вильнюсе полиция применяет против протестующих слезоточивый газ и задерживает их в жесткой форме, анонсируя суровые меры наказания». По его словам, президент Литвы Гитанас Науседа, призвавший литовцев не путать демократию с анархией, – «обычный лимитрофный поджигатель, который всегда старается разжечь костер в доме у соседа, но при этом удивляется, когда собственные граждане не считают его легитимным лидером, представляющим интересы народа». Межевич уверен: решение властей Литвы ввести ограничения для тех, кто не привился от коронавируса, стало лишь поводом для протестов. «На деле же причин, которые заставили людей прийти к стенам сейма, много», – добавляет политолог. «Среди основных – нежелание «кормить» офис госпожи Тихановской и прочих белорусских эмигрантов в условиях, когда денег не хватает на зарплаты врачам и учителям; непонятная миграционная политика и пограничный кризис с Белоруссией, непонимание того, зачем нужно портить отношения с Москвой, Пекином и Минском в условиях, когда Брюссель ограниченно поддерживает Литву», – перечислил собеседник. «Литовское руководство не способно решить эти проблемы. Поэтому и получилось то, что мы наблюдали вчера в Вильнюсе», – указал Межевич. «Что касается задержанных, то, думаю, что литовская власть, проливающая крокодиловы слезы по поводу задержаний в Москве и Минске, придумает отменно жестокое наказание для граждан, несогласных с линией правительства», – считает Межевич. При этом эксперт сомневается в том, что протесты будут продолжаться. «Силовой сценарий подавления протестов в Литве победит», – заключил политолог. Напомним, во вторник у здания парламента Литвы в Вильнюсе прошла акция протеста против решения властей ввести ограничения для тех, кто не привился от коронавируса. К вечеру она переросла в беспорядки. Митингующие заблокировали депутатов внутри здания сейма, полиции пришлось применить слезоточивый газ, передает Delfi. Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал действия протестующих. «Граждане могут протестовать и выражать свое мнение. Да, политикам не следует вешать ярлыки на граждан, нужно аргументировать и объяснять свои решения. <...> Но демократия – это не анархия. Я призываю цивилизованно – без оскорблений и нападок – позволить представителям сейма покинуть здание парламента», – написал он в Facebook. По подсчетам полиции, у парламента собралось около 4,5 тыс. человек, передает LRT. Полиция, чтобы разогнать протестующих, применила слезоточивый газ и начала оттеснять их от входов в парламент. Против митингующих была применена сила. В связи с беспорядками были задержаны 26 человек, сообщил департамент полиции при МВД республики. В июле в Литве отменили карантин, действующий с ноября 2020 года в рамках мер по борьбе с пандемией. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что жители стран Прибалтики мечтают о российской вакцине. МИД Белоруссии предложил США оставить пять человек в посольстве в Минске 11 августа 2021, 15:44

Фото: Иван Руднев/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. «До американской стороны наша ответная реакция на их недружественные и даже агрессивные действия предметно доведена сегодня в МИД в ходе встречи с временным поверенным Рубеном Арутюняном... На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии», – приводит его слова РИА «Новости». Он отметил, что «просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне». «В этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек. Собственно, подобная вполне понятная логика будет учитываться и в случае дальнейшего снижения двустороннего взаимодействия по инициативе США», – сообщил Глаз. МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Джулии Фишер послом США в Минске. Также сообщается, что временный поверенный в делах США был вызван в белорусский МИД, ему сообщили об ответной реакции Минска на санкции. Напомним, в Белом доме заявили, что новый пакет санкций против Белоруссии стал самым масштабным на сегодняшний день, новые санкции США против Белоруссии затронули оборонный и энергетический секторы. Правительство Великобритании также объявило о введении санкций. Навальному предъявили новое обвинение 11 августа 2021, 16:07 Текст: Елизавета Булкина

Следственный комитет предъявил блогеру Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на права граждан, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. «Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному», – передает ее слова РИА «Новости». По словам Петренко, новое обвинение связано с публичными призывами выходить на несогласованные акции в январе 2021 года. Следствие полагает, что деятельность созданной Навальным ФБК* (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом) была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний. Управляли ФБК также Иван Жданов и Леонид Волков. «Навальный, Волков, Жданов и иные лица организовали распространение на своих личных страницах в сети интернет и на страницах ФБК от имени возглавляемой ими некоммерческой организации публикаций, содержащих призывы к участию граждан Российской Федерации в несогласованных митингах в январе текущего года», – сказала Петренко. Также, отметила Петренко, Навальному было заранее известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями, а их проведение не было согласовано с органами власти. «Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность», – подчеркнула Петренко. Ранее Росфинмониторинг внес некоммерческие организации «Фонд борьбы с коррупцией*» и «Фонд защиты прав граждан» (НКО-иноагенты и экстремистские организации) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 9 июня Мосгорсуд по иску прокуратуры признал эти организации экстремистскими. Минюст официально внес ФБК** и «Штабы Навального*» в перечень запрещенных в России организаций. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет. Сотрудник ФНС платил налоги за граждан из своего кармана 11 августа 2021, 21:52 Текст: Дарья Григоренко

В территориальной ИФНС Московской области проводится проверка сотрудника Федеральной налоговой службы, оплачивавшего налоги за налогоплательщиков ради улучшения своих показателей отчетности. Как уточняется, сотрудник ФНС оплачивал незначительные суммы – от нескольких копеек до 100 рублей, сообщается в Facebook ЭСМИ «Закония». По мнению сотрудника, сложнее, дольше и дороже пытаться взыскивать с граждан мелкие долги, возникшие перед бюджетом «техническим» образом, либо в результате округления или доначисления пеней. В результате служебной проверки по неоднократным жалобам коллег, так как его показатели оказывались на порядок выше, ухищрения налогового чиновника были вскрыты. Отмечается, что сейчас ведется проверка всей служебной деятельности сотрудника. Ранее в Пензенской области руководителя управления Федеральной налоговой службы задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Разлив нефти в районе Новороссийска оказался в 400 тыс. раз масштабнее 11 августа 2021, 10:46 Текст: Евгения Шестак

Площадь загрязнения от выброса нефти вблизи Новороссийска составила 80 кв. километров, а не 200 кв. метров, как утверждалось ранее, следует из спутниковых снимков российских ученых. Сотрудники Института океанологии РАН и Института космических исследований РАН исследовали радиолокационный снимок со спутника Sentinel-1, сделанный 8 августа, передает РИА «Новости». «Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв. километров. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров», – говорится в сообщении Института космических исследований РАН. 7 августа залповый выброс нефти с греческого танкера «Минерва симфони» (Minerva Symphony) произошел в Черном море под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Отмечалось, что владелец консорциума создал оперативный штаб, подтянул профессиональные подразделения, которые базируются на терминале, и занимается устранением последствий. Россия и Япония обсудили вопрос мирного договора по Курилам 11 августа 2021, 14:49 Текст: Евгения Шестак

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с японским коллегой Тосимицу Мотэги вопрос о мирном договоре по Курильским островам, сообщил российский МИД. Дипломаты переговорили относительно реализации договоренностей лидеров России и Японии о комплексном развитии двусторонних связей для их вывода на качественно новый уровень, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области, сообщается на сайте ведомства. «Особое внимание было уделено осуществлению совместных проектов в области водородной энергетики на Дальнем Востоке России, планам совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах», – сообщило министерство. В ходе переговоров министры также обсудили график дальнейших российско-японских контактов, в том числе церемонию открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. Ранее издание The Asahi Shimbun заявило, что Япония провалила внешнюю политику в отношении России при прошлом премьер-министре Синдзо Абэ, новому правительству следует ее пересмотреть. До этого президент России Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил премьеру Михаилу Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. В июле Москва заявила послу Японии решительный протест в связи с недружественными шагами Токио по отношению к России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Екатеринбурге прошла спецоперация по задержанию криминальных авторитетов 11 августа 2021, 19:48

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В центре Екатеринбурга правоохранители задержали приехавших на «стрелку» криминальных авторитетов, пишут СМИ со ссылкой на региональное ГУ МВД. «Задержана группа граждан, которые могут иметь отношение к противоправной деятельности. Сейчас оперуполномоченные устанавливают их личности и цель сбора», – цитирует E1.ru главу пресс-службы ГУ МВД региона Валерия Горелых. По данным портала, задержание проходило в ресторане EatMeet, там указали, что в «собрании» участвовало порядка 10 человек. «Собрались 10 человек, сидели на летней веранде около получаса. Они заказали только напитки, вели себя спокойно, о чем-то разговаривали. Потом все произошло очень быстро, всех скрутили и положили лицом в пол», – рассказали в заведении. Отмечается, что в ходе спецоперации проводилась работа одновременно в трех разных местах Екатеринбурга. В начале июля МВД Грузии провело операцию против «воров в законе» в Тбилиси и еще в 10 городах страны, арестовав 25 криминальных авторитетов. Поклонской пришлось заговорить по-японски 11 августа 2021, 21:27

Фото: Наталья Поклонская/Facebook

Текст: Елена Мирошниченко

Зампредседателя комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская создала свою анимационную копию, которую назвала SORA, что в переводе с японского означает «небо». «Тем временем мы с командой создали мою цифровую копию «Няш-Мяш» по имени SORA (в переводе с японского – небо). Первый выпуск NFT (non-fungible token) в стиле аниме посвящаем только что прошедшей Олимпиаде в Токио», – написала она в своем Facebook. По словам Поклонской, ради реализации проекта ей пришлось заговорить на японском языке. «Миловидная, но сильная внутри SORA с развевающимся флагом Олимпийских игр является первой частью проекта, для создания которого мне пришлось заговорить на японском языке, и скажу, что мне очень понравилось! А дальше будет еще интереснее», – рассказала она. Цифровая копия повторяет новый девиз Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее – вместе». «И тем самым подчеркиваю важность единства людей всего мира на пути к безопасной жизни человечества. А дальше будет еще интереснее», – заключила Поклонская. Ранее Поклонская заявила, что снимается с предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы в связи с переходом на новую работу. Путин заявил о необходимости реконструкции исторического центра Севастополя 11 августа 2021, 14:10

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым обсудил планы реконструкции исторического центра Севастополя. По словам главы государства, работы по благоустройству не проводились очень давно. «Поговорим по всем вопросам социально-экономического развития Севастополя. Знаю, что многое сделано, но у вас есть предложения по плану дальнейшей работы, в том числе по исторической части города», – цитирует ТАСС Путина. Глава государства отметил, что с советских времен в Севастополе не было реконструкции того, что «представляет гордость не только Севастополя и Крыма, но и всей России». В свою очередь Развожаев попросил Путина помочь в формировании единого плана реставрации исторических зданий в центре города. По его словам, в настоящее время действительно «многое делается» для наведения порядка в центральной части Севастополя, идет масштабное благоустройство общественных пространств, передает РИА «Новости». «Владимир Владимирович, мое предложение: поручить правительству России совместно с правительством Севастополя разработать правительственный план по каждому зданию, определить сроки и источники финансирования. И чтобы это было в одном документе. И в течение трех–четырех лет привести главные исторические здания Севастополя в порядок, используя разные источники финансирования», – сказал Развожаев. Глава Севастополя рассказал, что работы по некоторым объектам уже ведутся. В том числе в этом году планируется завершить работы в Севастопольском художественном музее имени М. П. Крошицкого, где ремонт ведется с 2018 года. Также в федеральную целевую программу развития Крымского полуострова заложены средства на ремонт одного из театров Севастополя, сейчас идет разработка проекта, а через два года планируется приступить непосредственно к ремонту. Между тем президент призвал минимизировать расходы жителей Севастополя при подключении газа к земельным участкам. Путин напомнил, что в целом уровень газификации в Севастополе достиг 41%. Развожаев ответил, что власти планируют принять меры по минимизации расходов для социально незащищенных категорий граждан, «чтобы были только физические, производственные расходы и никакие бюрократические расходы не грузили цену, и плюс сделать рассрочки или какие-то социальные выплаты». «Есть федеральная инициатива партии «Единая Россия», чтобы попробовать на федеральном уровне какие-то категории льготников здесь выделить, потому что, конечно, региональному бюджету сложно это будет сделать. Но мы этим сейчас активно занимаемся», – добавил губернатор. Ранее Развожаев заявил, что Севастополь в ближайшее время ждет активное развитие, поэтому важно думать о качественном водоснабжении.