Скончался руководитель фонда памяти группы Дятлова

В Екатеринбурге на 75-м году жизни умер глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, он умер от коронавируса, сообщила его знакомая Наталья Варсегова.

«Подтверждаю. Это правда. Он поехал на перевал (Дятлова) 1 августа, но вернулся, почувствовав недомогание», – сообщила Варсегова РИА «Новости».

Она добавила, что Кунцевич скончался от коронавирусной инфекции.

Родственник главы фонда Александр Митрохин также подтвердил эту информацию.

«Мне сообщила его жена Ольга, сестра моей жены. Это очень тяжелая утрата для всей большой семьи – жены, детей, внуков, племянников. Я знаком с ним с 1977 года, со студенчества. Ходил с ним в походы, работал в стройотряде, где он был командиром. Практически он научил меня всему», – поделился Митрохин.

Он отметил, что в больнице Кунцевичу провели КТ, которое установило поражение 40% легких.

«Сначала он в общей палате лежал, потом перевели в реанимацию, дали кислород, а пару дней назад подключили к аппарату ИВЛ. Мы все очень надеялись, что он преодолеет болезнь и пойдет на поправку. Предлагали сдать кровь на плазму, так как у нас хороший титр антител. Но врачи сказали, что не надо. Он 1947 года рождения, в марте ему исполнилось 74 года», – сказал Митрохин.

Журналист Андрей Гусельников сообщил, что 31 июля вместе с Кунцевичем и другими туристами пошел в экспедицию на перевал Дятлова.

«У Юрия Константиновича было больное колено, он специально его лечил, готовился к экспедиции. У него цель была такая. Поначалу он чувствовал себя неплохо. 31-го числа мы погрузились на поезд, 1-го числа были в Ивделе. Вахтовка забросила нас до брода через реку Ауспия – это река, по которой шли сами дятловцы. Переночевали, на следующий день выдвинулись в путь. Юрий Константинович прошел с нами шесть километров до первого привала и сразу понял, что не сможет идти. У него разболелось колено, оно буквально трещало», – сказал Гусельников.