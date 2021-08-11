В Баку резко осудили экс-посла Азербайджана за слова о «русских свиньях»

«Вагабадзе в Баку – никто. И его заявления для властей не имеют никакого значения», — сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. Так он отреагировал на высказывания бывшего посла республики в Белоруссии Исфандияра Вагабзаде, назвавшего русских «воняющими на весь мир свиньями».

«В моем представлении Исфандияр Вагабадзе – человек абсолютно недипломатичного поведения и взглядов. Он просто мудак, несмотря на то, что занимал высокие посты и был послом во многих странах», – сказал Расим Мусабеков.

Депутат уверен, что оскорбительные высказывания бывшего дипломата никоим образом не скажутся на отношениях Баку и Москвы. «Я не думаю, что Азербайджан выстраивает отношения с Россией исходя из всех глупостей, которые наговаривает Вагабадзе. Он в Азербайджане – никто. И его заявления не имеют никакого значения. Можно его хвалить или ругать, но сам по себе Вагабадзе не представляет интереса ни для государственных органов Азербайджана, ни для большинства азербайджанских граждан», – заключил собеседник.

Ранее Вагабзаде на видео резко ответил российскому политику, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, обозвав его и «его нацию» вонючими свиньями.

«Каждый день мы отправляем вам икру, рыбу, деньги, сами умираем с голоду (...) Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно», – добавил он.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев назвал экс-посла провокатором. «Этот гражданин отдает себе отчет, какой уровень скандала будет? Интересно услышать мнение официальных лиц Азербайджана. На статью он себе точно наговорил. Какой-то провокатор, а не дипломат и доктор наук. У себя дома этот человек уважения не заслужил. И пытается всеми силами напомнить о себе», – написал Соловьев в Telegram.

В 2019 году на азербайджанском информационном портале The First News вышла статья об отставном дипломате Исфандияре Вагабадзе, который, оставшись не у дел, но желая оставаться на виду, делает безумные заявления.