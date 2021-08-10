Гейтс после развода стал беднее Цукерберга В Киеве Украину сочли способной лишить Германию и Францию главенства в ЕС Глава минобороны Британии осудил США за «гнилую сделку» с талибами 10 августа 2021, 06:38

Фото: Daniel Leal-Olivas/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Великобритания пыталась, но не смогла сформировать коалицию НАТО, чтобы сохранить военное присутствие в Афганистане, заявил глава минобороны страны Бен Уоллес. Он сообщил, что «пытался обсудить» это предложение с членами НАТО, но те «не были заинтересованы». По его словам, «довольно быстро стало очевидно, что без США в качестве координирующей страны эти варианты были исключены», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail. Уоллес сказал, что рассматривалась возможность оставить в Афганистане британские силы в одностороннем порядке, но это потребовало бы снизить активность в других точках мира. Он подверг критике соглашение 2020 года между США и радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), заявив, что «сделка была гнилой, у нее были недостатки». Он полагает, что в Афганистан придется вернуться «через 10 или 20 лет», а вывод сил НАТО продемонстрировал краткосрочность стратегий государств Запада. Уоллес заявил, что «Запад вновь уличили в том, что он придерживается мнения, согласно которому проблемы устраняют, а не решают». В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. США, решившие вывести войска из страны, отправили туда бомбардировщики B-52.

Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма российским 9 августа 2021, 15:18

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Журналист Владимир Соловьев назвал странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск признает Крым, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять продукцию в регион. «Довольно странное заявление для президента страны. Ставить свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно. Да и олигархов, в понимание 90-х, в России уже давно нет. Пока в этом заявлении Лукашенко скорее слышится эхо уже давно отвергнутой Западом пресловутой «многовекторности». Теперь это выглядит так: Запад отвергает Беларусь, а Россию из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества», – написал он в своем Telegram-канале. Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет». Тренер гимнастки Ашрам ответила на жалобы России из-за судейского скандала с Авериной 9 августа 2021, 11:05

Фото: AP/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Айелет Зуссман, тренер олимпийской чемпионки Токио в личном многоборье по художественной гимнастике Линой Ашрам, отреагировала на критику в России судейства Игр в Японии. «Дайте мне насладиться первым местом и тем фактом, что я воспитала олимпийскую чемпионку. Россиянки входят в число мировых лидеров в художественной гимнастике, но Линой показала свое лучшее выступление в жизни. Я знала, что она может завоевать любую медаль. Это Линой Ашрам, она умеет делать правильные вещи в нужное время», – передает РИА «Новости» слова Зуссман. Российская команда осталась без золотых медалей в художественной гимнастике на Олимпийских играх впервые с 1996 года. В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье. Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG). Лукашенко назвал условие признания Крыма частью России 9 августа 2021, 12:25

Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Минск официально признает Крым в составе России в том случае, если «последний российский олигарх» начнет поставлять продукцию в регион, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом». «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет», – цитирует ТАСС Лукашенко. Также он отметил, что Белоруссия не против интеграции с Россией, но без потери государственности и суверенитета страны. По его словам, Белоруссия никогда не была против тесного союза с Россией, но Москва и сейчас держит республику на расстоянии. При этом Лукашенко отметил, что в союзниках «у России больше никого нет», кроме Белоруссии. «Может, вам не нравится это, но факт есть факт, может, конечно, было лучше, если бы Китай был вашим таким союзником, и для мира, может, было бы лучше, но увы», – сказал Лукашенко. По мнению Лукашенко, основой любого межгосударственного союза является равноправие, в том числе и в вопросах экономики. «Основа любого союза – это одинаковые условия, равноправие. Для людей равноправие, что мы во многом сделали. Это большая заслуга и россиян, и белорусов. Но как можно интегрироваться, если у вас на природный газ цены в два-три раза ниже, чем в Белоруссии», – сказал он. При этом президент подчеркнул, что для развития экономической интеграции нет необходимости вступать в Россию. «Когда говорят все эти намеки об интеграции, я всегда головой Путина думаю, что нужна еще одна головная боль? Нет. Президент России это так и понимает. Для того чтобы интегрироваться, развивать экономику, не надо, чтобы кого-то брать в состав... Если вы говорите об интеграции, взять вот так включить в состав, может, мы и будем одним государством, может, мы и будем в составе России, может, Россия будет в составе Белоруссии», – заявил он. Ранее Лукашенко заявил, что руководству Белоруссии поставлена задача углублять интеграцию с Россией в Союзном государстве с соблюдением национальных интересов. Накануне белорусский премьер Роман Головченко заявил, что Белоруссия рассчитывает, что за счет поддержки из России ей удастся полностью перекрыть возможные негативные последствия от санкций Запада. Лукашенко заявил о скором уходе с поста президента Белоруссии 9 августа 2021, 14:26

Фото: Павел Орловский/БелТА/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «очень скоро» может покинуть должность главы республики. «Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – попросил Лукашенко. «Я вросся в эту страну, она – в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом – я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро. Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – передает его слова ТАСС. «Самый сложный вопрос [о преемнике]. Почему сложный? Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать – я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность. Я человек. …Я просто хочу иногда спокойно пожить, но потом начинаю углубляться в эти размышления и думаю, что спокойной жизни у меня уже не будет до смерти. Потому что такая работа, и так она по мне прошлась», – отметил Лукашенко. По его словам, он всегда завидовал украинскому политику Леониду Кучме. «Встречаюсь, говорю: «Леонид, ну как ты себя чувствуешь?» – «Прекрасно». Я вижу, что он прекрасно себя чувствует. Я начинаю это обдумывать, думаю: нет, я так не смогу», – цитирует Лукашенко РИА «Новости». При этом он признался, что видит 15-20 человек, которые могут вырасти до президента, они похожи в своей преданности Белоруссии на него. Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа 2020 года, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Умерла актриса из фильма «Москва слезам не верит» 9 августа 2021, 15:08

Фото: «‎Карамель»‎/ВайТ Медиа

Текст: Елена Мирошниченко

Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Жукова-Киртбая, сыгравшая в фильме «Москва слезам не верит», умерла в 81 год. «Сегодня не стало заслуженной артистки РСФСР, актрисы Содружества актеров Таганки Татьяны Жуковой-Киртбая», – говорится на сайте «Содружества актеров Таганки». Татьяна Жукова-Киртбая была актрисой Театра на Таганке с 1966 года, с 1992 работала в театре «Содружество актеров Таганки». Она исполнила роли в более чем 40 фильмах, среди них «Москва слезам не верит», «Отель Элеон», «Воронины», «Братья по обмену». На украинском курорте разрисовали автомобили с российскими номерами 9 августа 2021, 08:38 Текст: Евгения Шестак

Злоумышленники разрисовали краской автомобили с российскими номерами в украинском курортном городе Бердянск, сообщили СМИ. По информации местного портала ProБердянск, инцидент произошел в ночь на 7 августа, пострадали два автомобиля, находившиеся возле одного из отелей. Отмечается, что неизвестные закрасили номерные знаки автомобилей и оставили на них надписи. По данным портала, таким образом вандалы могли пытаться продемонстрировать, что «Бердянск – не место для отдыха российских автомобилистов». При этом выяснилось, что владельцами автомобилей оказались граждане Украины. По факту происшествия местные правоохранители проводят разбирательство. Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Грузия захотела нормализовать отношения с Россией за 10 лет 9 августа 2021, 13:55 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Грузия намерена в ближайшие десять лет найти возможности нормализовать отношения с Россией, прерванные войной 2008 года, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Представляя основные цели и задачи внешнеполитического ведомства на ближайшие десять лет, он заявил, что «следует добиться, чтобы появились возможности нормализовать политические отношения с Россией на основании принципов деоккупации и территориальной целостности Грузии». По его словам, это необходимо, чтоб реально начать процесс урегулирования отношений с Россией. Говоря о других целях и задачах, Давид Залкалиани заявил, что «к 2030 году должен быть начат процесс деоккупации страны, достигнут прогресс по восстановлению территориальной целостности Грузии». Он сообщил, что Грузия продолжит работать в формате Женевских консультаций по урегулированию конфликта, созданном после войны 2008 года, но также подчеркнул, что Тбилиси будет готов на тот случай, если он будет исчерпан. По словам министра, в Женеве у Грузии есть возможность разговаривать с Россией при международных посредниках. Напомним, на прошлой неделе Более 40 известных грузинских политиков, общественных деятелей, спортсменов, отставных военачальников призвали президента России Владимира Путина восстановить сотрудничество с Грузией, обвинив США в провоцировании грузино-российских отношений. Юрист допустил сделку между Соболь и правоохранителями 9 августа 2021, 12:02

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Анастасия Куликова

«Очевидно, что человека с двумя судимостями и задолженностью более 30 млн рублей не выпустили бы из страны. Полагаю, Соболь пошла на сделку с правоохранителями», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло, комментируя сообщения о том, что экс-юрист ФБК* Любовь Соболь покинула Россию. «С одной стороны, приговор по «санитарному делу» еще не вступил в силу, а значит, ограничения свободы для Соболь еще не актуальны. С другой стороны, я сомневаюсь, что человека с двумя судимостями и задолженностью более 30 млн рублей просто так выпустили бы из страны. Соболь могли задержать при попытке пройти таможенный контроль. Однако этого не произошло», – отметил юрист Илья Ремесло. По его мнению, между Соболь и правоохранительными органами «могла быть заключена сделка, в рамках которой Любовь должна передать компромат на свое окружение в обмен на разрешение покинуть страну». «То, как вела себя в последнее время Соболь, свидетельствует о ее разочаровании в команде Навального. Например, она завела отдельный YouTube-канал, стала дистанцироваться от команды, самостоятельно отказалась идти на выборы, хотя ее кандидатуру никто не снимал. Все это в совокупности свидетельствует о процессе распада команды, а значит, она вполне могла пойти на эту сделку», – предположил собеседник. Ремесло также не исключил, что в рамках сделки Соболь может и вовсе не вернуться в Россию. «Если же она вернется в Россию, то приговор по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях будет пересмотрен судом. Поскольку она уже нарушила запрет на выезд за пределы Московской области и, скорее всего, не будет являться в инспекцию как предписано трижды в месяц, суд изменит ей меру наказания на лишение свободы», – указал юрист. В воскресенье стало известно, что юрист Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом) Любовь Соболь покинула Россию спустя пять дней после того, как была приговорена к полутора годам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях. «Любовь Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа», – сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией. По его словам, в Турции Соболь совершит пересадку, но куда направится – пока неизвестно. Ранее на этой неделе Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде полутора лет ограничения свободы для бывшего юриста ФБК* Любови Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Согласно приговору, ей в том числе было запрещено покидать Москву и Московскую область. Кроме «санитарного дела», Соболь также была приговорена к году исправительных работ за незаконное проникновение в чужую квартиру. * Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента Тимановская решила продать серебряную медаль Европейских игр 2019 года 9 августа 2021, 11:47

Фото: Лех Сохацки/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион eВay свою серебряную медаль Европейских игр 2019 года. Тимановская завоевала серебро в беге на дистанции 100 метров на домашних Европейских играх в Минске в 2019 году. Начальная стоимость лота составила 5 тыс. долларов. Пока им заинтересовался лишь один потенциальный покупатель, который принял эту ставку, передает РИА «Новости». В описании под лотом говорится, что все средства от продажи медали Тимановской будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который оказывает поддержку белорусским спортсменам, находящимся в оппозиции. Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации. Напомним, ранее в понедельник Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность. В Европарламенте призвали ЕС готовить революцию в Белоруссии 9 августа 2021, 12:55

Фото: Winfried Rothermel/DPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Консервативная Европейская народная партия в Европарламенте распространила заявление с призывом к Евросоюзу готовить революцию в Белоруссии. «Режим падет, и победа народа неизбежна – это только вопрос времени. ЕС должен готовить победу демократической революции в Белоруссии», – приводит ТАСС заявление главы фракции Манфреда Вебера. Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента рассматривают проект резолюции с призывом ввести четвертый пакет санкций против Белоруссии. 23 мая борт Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Евросоюз запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. ЕС начал проработку секторальных санкций против Белоруссии. Украинский призер Олимпиады поддержал Магучих в скандале вокруг фото с Ласицкене 9 августа 2021, 11:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинский каратист и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна поддержал соотечественницу Ярославу Магучих, которая выиграла «бронзу» на Олимпиаде, но на родине подверглась порицанию за фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене. «Спорт вне политики! Спорт – это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины – это профессия и вопрос жизни. Спортсмен делает свое мастерство. Фотография на пьедестале с оппонентом или другом - это его часть. Пьедестал – это уникальное и исключительное место уважения, объединяющее лишь на момент нескольких успешных атлетов благодаря их работе над собой и выступлениям», – передает ТАСС слова спортсмена. «Нет никакого предательства на фото Магучих с Ласицкене», – заключил он. Горуна добавил, что «в Олимпиаде нет политики, есть спортивный дух и здоровая конкуренция». «Оставьте политику государственным деятелям и не вплетайте политику во все подряд», – призвал Горуна. Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Эксперт объяснил значение взятия Кундуза талибами для стран Средней Азии 9 августа 2021, 12:34

Фото: JALIL AHMAD/REUTERS

Текст: Елена Лексина

«Для партнеров России в Средней Азии взятие Кундуза «Талибаном» – это неприятная новость. В случае нарушения границ, на талибов обрушится вся мощь ОДКБ», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ранее в Афганистане допустили, что захват стратегически важного города Кундуз на севере страны открывает талибам доступ к Таджикистану и Узбекистану. «Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) захватило столицу северных провинций в Афганистане – Кундуз. Его падение открывает талибам ворота как в Среднюю Азию, в частности в Таджикистан, так и в Кабул – политический центр Афганистана», – отметил полковник в отставки, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук. По его словам, для партнеров России в регионе – это неприятная новость, так как «Талибан» может нарушить их границы, но и развитие негативных сценариев маловероятно. «Не зря же талибы приезжали на переговоры в Москву и уверяли в том, что они не будут вторгаться в страны Центральной Азии», – считает Матвийчук. При этом Россия, несмотря на заверения талибов, обозначила свое военно-политическое присутствие в пограничных районах с Афганистаном. «Совсем недавно прошли военные учения с Узбекистаном. Кроме того, Россия увеличила численность военных 201-й базы в Таджикистане. Москва во всеоружии готова к развитию ситуации. В случае нарушения границы Таджикистана на талибов обрушится вся мощь ОДКБ», – уверен эксперт. В то же время Матвийчук сомневается в том, что дело дойдет до прямого столкновения с талибами в Средней Азии. «Скорее всего, боевики «Талибана» не пойдут на это. У них очень много внутренних проблем: это захват центральной власти и взятие под контроль всей страны, борьба с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство*». Думаю, в ближайшее время мы будем наблюдать развитие вооруженного конфликта между ними внутри страны», – прогнозирует эксперт. «Также не следует забыть о факторах Пакистана и пуштунов, которые оказывают серьезное влияние на ситуацию в Афганистане. Пуштуны стремятся вернуть власть, которую у них отобрали в 1979 году в результате революции. Что же касается Пакистана, то Исламабад уже не тот союзник Вашингтона, который безропотно шел за ним. Пакистан играет в свою игру, решая территориальные и политические проблемы с Афганистаном и Индией, а также оглядываясь на страны Центральной Азии как возможных партнеров. Так что США уже не оказывают сильного влияния на Пакистан», – заключил Матвийчук. В воскресенье дубайский телеканал «Аль-Арабия» передал заявление «Талибана» о взятии Кундуза – стратегически важного города с населением более 370 тыс. человек, центра одноименной провинции на севере Афганистана, которая граничит с Таджикистаном. Позже кабульское правительство заявило, что спецназ правительственных войск проводит операцию по вытеснению талибов из Кундуза. Как бы то ни было, большая часть территории провинции находится под полным контролем «Талибана». В этот же день глава офиса международных отношений Совета национальной безопасности Афганистана Ахмад Шудша Джамал дал интервью «Аль-Джазире», котором дал общую оценку происходящего в стране. В частности, он указал, что «Кундуз – это ворота в Среднюю Азию, и если «Талибан» сможет установить свою власть в этой провинции, то он получит доступ к Таджикистану и Узбекистану». «Поэтому бороться с «Талибаном» – это главная задача не только правительственных войск Афганистана, но и стран Центральной Азии и их соседей», – уточнил Джамал. Кроме того, он сообщил о сильном влиянии пакистанского фактора в конфликте. «Талибы получали людей, оружие и взрывчатые вещества, а также указания из-за наших южных рубежей, то есть из Пакистана. Вот почему они могут оказывают такое мощное сопротивление по всей стране», – говорит он. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что после захвата Кундуза талибы начнут штурм Кабула. Лавров: Запад готовит почву для дискредитации результатов выборов в Госдуму 9 августа 2021, 18:16

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Западные страны активно готовятся к попытке подвергнуть сомнению результаты парламентских выборов в России, заявил на открытии штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» глава МИД России Сергей Лавров. «К нашим внутренним делам, особенно к выборам, проявляется особое внимание за рубежом, прежде всего среди наших западных партнеров. Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов. Вот использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека», – приводит его слова РИА «Новости». По его словам, Москва знает, «что готовятся и дополнительные шаги, в том числе заранее хотят подготовить почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов. Мы за этим следим и будем делать соответствующие выводы, принимать соответствующие меры». Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин предупредил о подготовке Западом провокаций во время парламентских выборов в России в сентябре 2021 года и президентских выборов в 2024 году. Перед этим глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в ежедневных попытках вмешаться в дела России. Блинкен пожаловался на разговоры России и Китая об упадке США 9 августа 2021, 22:24

Фото: Clemens Bilan/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Россия и Китай убеждают зарубежных контрагентов, что США переживают упадок, но это не так, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. По его словам, «ни для кого из нас не секрет», что Москва и Пекин – «среди прочих» – и в «частном порядке», и публично заявляют об «упадке» США. Блинкен сказал, что Россия и Китай советуют «связать свое будущее с их авторитарным видением мира», а не с американским «демократическим». Однако, как утверждает глава Госдепа, США «в состоянии напомнить им и напоминают одной мерой за другой», что сил Вашингтону «хватает с лихвой». При этом госсекретарь не стал отрицать, что конкуренты понемногу теснят США на мировой арене. Так, США опустились на 13-е место по качеству инфраструктуры, на девятое – по объемам инвестиций в инновации в пропорции к валовому продукту. По мнению Блинкена, США необходимо «внутреннее обновление», чтобы остаться глобальным лидером, передает РИА «Новости». Блинкен также заявил, что «прежде чем заключать новые торговые сделки», необходимо «произвести поколенческие инвестиции в конкурентоспособность» США. Вашингтон готовит триллионный пакет инвестиций в модернизацию инфраструктуры страны, предполагающий ремонт тысяч мостов и дорог, переход на экологически чистый транспорт и внедрение широкополосного интернета. Напомним, администрация США сообщила, что смогла договориться с группой американских сенаторов от обеих партий по инфраструктурному плану. Экс-глава американского государства Дональд Трамп раскритиковал сенаторов-республиканцев за соглашение с Белым домом, назвав однопартийцев «слабыми и тупыми». Путин поручил правительству увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ 9 августа 2021, 16:53

Фото: Alexei Druzhinin/REUTERS

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поручил правительству для стабилизации цен на продукты принять меры для увеличения ввоза сельхозпродукции из стран СНГ. «Правительству Российской Федерации... в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств – участников Содружества Независимых Государств», – перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Путин поручил доложить о принятых мерах до 1 сентября, далее – один раз в квартал. Также президент поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обеспечить мониторинг формирования цен на продукты в торговых сетях, первый доклад – до 1 сентября, далее – раз в квартал. «ФАС России обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети», – говорится в перечне поручений. Ранее Путин поручил правительству организовать мониторинг и при необходимости дополнительно поддержать граждан с низкими доходами.