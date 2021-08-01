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Жириновский упрекнул азербайджанских чиновников в незнании принципа свободы слова
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что высоко оценивает президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также и имеет право высказывать свое мнение.
«Мы там (в регионе Южного Кавказа) находимся, нас попросили. И я, ЛДПР против этого. Разбирайтесь сами. Поэтому какие могут быть ноты протеста?» – прокомментировал он ТАСС поданную из-за его высказываний Азербайджаном ноту.
Жириновский отметил, что много раз называл «Ильхама Алиева мудрым руководителем».
«Еще лучше был его отец Гейдар Алиев. Я хвалил и Ильхама Алиева и его отца. А если какие-то чиновники плохо соображают и решили временному поверенному вручить какую-то ноту, то они что, не знают о свободе слова?», – добавил лидер ЛДПР.
По словам Жириновского, президента США Джо «Байдена дураком называют и (экс-президента США Дональда) Трампа замордовали, голоса лишили». «И никто ноту протеста не подает. А здесь я выступаю: Баку не буду трогать, будет нота протеста. Армению трогать не буду. Вообще надо всем замолчать и хвалить их, какие они хорошие?» – заключил Жириновский.
Ранее временный поверенный в делах посольства России в Баку был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту в связи с высказываниями главы ЛДПР Владимира Жириновского о стране.
В передаче на радио «Комсомольская правда» Жириновский заявил, что Россия должна вернуться на все территории Российской империи и СССР. «Южный Кавказ – это наша зона влияния», – сказал он.
Чтобы российские солдаты на погибали там, Жириновский призвал вызвать президента Азербайджана Ильхама Алиева и сказать ему один на один: «Ильхам, твой отец Гейдар Алиев был мудрым человеком, поэтому, Ильхам, у тебя будет территория, которая тебе хочется, но ни на одного русского солдата никто не имеет права даже посмотреть косо. Ты меня понял, Ильхам?»
Следом Жириновский отметил, что в Азербайджане диктатура, и если президент США Джо Байден захочет, то Алиева свергнут в течение двух недель, и спасти его может только Россия, как спасла премьера Армении Никола Пашиняна.
Нафтогаз заявил о готовности Киева вести переговоры с Газпромом
Киев готов вести переговоры с Газпромом о продолжении после 2024 года транзита газа через украинскую территорию и считает неуместным диалог по данному вопросу с Германией, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«К сожалению, переговоров [с Россией о продлении контракта на транзит после 2024 года] нет. А переговоры с германским правительством о продлении контракта с Газпромом тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с Газпромом», – приводит ТАСС слова Витренко.
При этом, добавил Витренко, Киев настаивает на том, чтобы «параллельно, а лучше вообще до того, как начнутся переговоры с Газпромом, шли переговоры с европейскими компаниями».
«Поскольку мы заинтересованы в том, чтобы европейские компании, а не только Газпром, бронировали мощности. И, кстати, не после 2024 года, а сейчас», – пояснил он свою точку зрения.
Ранее Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими.
Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Германия также взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
ГИБДД предупредила о начале «сплошных проверок» на дорогах
Водителей во многих регионах России в эти выходные будут проверять на состояние алкогольного опьянения, соблюдение правил перевозки детей, уровень тонировки машин и так далее.
«Если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости – и на употребление наркотических веществ», – говорится в сообщении инспекции, передает РИА «Новости».
В ведомстве объяснили, что основная цель «сплошных проверок» – профилактика ДТП и снижение тяжести последствий.
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников перечислил основные причины аварий. Среди них наезды на пешеходов, выезды на встречную полосу и управление автомобилями в нетрезвом виде.
Французская фехтовальщица назвала россиянок обманщицами
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Французская фехтовальщица Сесилия Берде, комментируя финальный поединок командного турнира на Олимпиаде, назвала российских соперниц обманщицами.
На вопрос о том, в чем россиянки были сильнее, Берде ответила: «В тактических перерывах». По ее словам, как только французская сторона «начинала восстанавливать контроль», российская «вносила изменения, и все начиналось заново».
Берде считает, что россиянки – «обманщицы». «Нам нужно добиться прогресса в этом: как только ты делаешь два-три укола, сразу говоришь: «Извините, что-то попало мне в глаз». И вот у тебя есть две минуты», – приводит ее слова Sports.ru со ссылкой на Lequipe.
Ее спросили, по этой ли причине «Никитина дважды меняла саблю». Берде заявила: «Я знала, что она так сделает! Такая культура. Как только они делают два укола, говорят: «Простите, у меня оружие сломано». Она уверяет, что «не расстроилась». Берде признала, что «Никитина была очень сильна», это позволило российской команде «выиграть золото». Однако, по словам Берде, она «чувствовала», что россиянка «паникует, у нее были такие черные глаза, это нечто».
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Напомним, женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях, победив в финале француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева.
Самолет Су-35С упал в Хабаровском крае
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У Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае отказал двигатель, самолет упал в Охотское море, летчик катапультировался, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
«31 июля Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет», - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Отмечается, что, по предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря. Комиссия ВВО проводит расследование происшествия.
Ранее воздушное судно авиации общего назначения Sierra P2002 упало в районе посадочной площадки «Калинка» в Хабаровском районе. На борту находились два человека, мужчина погиб на месте крушения, женщина умерла позднее в медицинском учреждении. В крушении самолета погибла глава федерации авиаспорта ДФО Татьяна Новиковская.
Шпажисты сборной США на Олимпиаде устроили акцию против партнера по команде
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Фехтовальщики сборной США на командном турнире Олимпиады устроили акцию протеста против присутствия в команде Алена Хаджича, который обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщают СМИ.
В пятницу Джейк Хойл, Кертис Макдоулд и Яйссер Рамирес вышли на матч 1/8 финала в розовых масках. Запасной Хаджич, который был не в курсе их замысла, был в черной маске. В 1/8 финала американцы проиграли будущим чемпионам из команды Японии, и Хаджич так и не выступил на ОИ, пишет «Чемпионат».
Хаджич обвиняется в сексуальных домогательствах к трем женщинам в 2013–2015 годах. Значимых доказательств его вины предоставлено не было, поэтому спортсмену разрешили поехать на ОИ, на которые он отобрался еще до обвинений. Однако до тех пор, пока расследование продолжается, на Хаджича наложены ограничения. При этом была нарушена его анонимность. Хаджич прибыл в Токио отдельно от остальной команды. Он поселился в отеле, а не в олимпийской деревне с остальной сборной.
Напомним, на Западе волна разоблачений, связанных с сексуальными домогательствами, началась с обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна, а после затронула представителей самых разных сфер деятельности, включая политиков. Актриса Алисса Милано призвала всех сталкивавшихся с сексуальными домогательствами ответить на ее пост словами Me too. Эти слова стали названием движения против сексуальных домогательств #MeToo.
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Вероятный преемник Меркель пригрозил России «штрафными мерами»
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В случае «агрессивных действий» России против Украины в отношении Москвы «примут меры», заявил глава немецкого Христианско-демократического союза, кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет.
По его словам, если Москва «снова совершит агрессивные действия» в отношении Украины, Германия «примет меры на национальном уровне», а также будет добиваться «штрафных мер со стороны всего Евросоюза». Лашет хочет таким образом «предотвратить использование» Москвой трубопровода «Северный поток – 2» в качестве «геополитического оружия».
Как заявил Лашет, «безопасность Украины должна быть приоритетом для германской внешней политики». Он сказал, что сделка с США по «Северному потоку – 2» предоставила «инструмент», позволяющий «сообща привлечь Россию к ответу за деструктивную деятельность», передает ТАСС со ссылкой на Rzeczpospolita и Welt.
Лашет считает, что необходимо «ясно дать понять» российским властям неприемлемость нарушения международного права, нападок на западные демократии с помощью «гибридных средств», а также нарушений «базовых прав человека и граждан в собственной стране».
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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На Украине рассказали об угодившем «в ловушку» Зеленском
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Президент Украины Владимир Зеленский на фоне отсутствия результатов в экономике попал в ту же «ловушку», что и бывший глава государства Петр Порошенко, проигравший последние выборы, считает украинский политолог Виктор Таран.
По его словам, появляющиеся слухи о грядущей отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля имеют под собой основание, так как Зеленский давно планирует сменить главу правительства из-за неудовлетворительных экономических и социальных показателей, передает РИА «Новости».
«Фактически, Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали – язык и томос (создание раскольнической «Православной церкви Украины») на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому – «Большое строительство» и «инстаграмные видосики» на хлеб не намажешь», – указал он в статье для издания «Главред».
По словам политолога, Зеленскому нужны реальные успехи в экономике страны, при этом он понимает, что креативными видео и «пафосными» заседаниями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) следующие президентские выборы будет выиграть сложно.
При этом Таран выразил мнение, что на данный момент обсуждать плюсы и минусы кандидатов на пост главы правительства нет никакой нужды. «Как мы видим, все решения принимаются исключительно на Банковой (офисом президента Украины). И единственный ключевой фактор, который играет роль - персональные связи с Зеленским», – заключил политолог.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Украины Зеленский публично подвел итоги двух лет пребывания на этом посту – и сделал это пафосно и вместе с тем парадоксально. Человек, который пришел к власти на волне массового желания избавиться от Порошенко, теперь сам стал почти неотличим от своего предшественника. Отличает его от Порошенко разве что один-единственный пункт.
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Антидопинговое агентство США выступило с нападками на Россию и МОК
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Международный олимпийский комитет и мировые лидеры по борьбе с допингом попытались «заткнуть глаза всему миру» словами о «запрете» России участвовать в Олимпиаде, заявил гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.
Он признал, что «несправедливо ставить под сомнение выступления любого отдельно взятого спортсмена, и все они считаются невиновными, пока не будет доказано обратное», пишет «Чемпионат» со ссылкой на Yahoo Sports.
При этом Тайгарт утверждает, что «Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания». По его словам, стало ясно, что «этот запрет является фарсом», который «даже едва ли можно назвать ребрендингом». «Он не остановит коррупцию в России, – сказал глава USADA. – Но, вероятно, придаст смелости другим, желающим победить любыми средствами».
Тайгарт полагает, что «недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей». Он призвал «обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая ее доказанную коррумпированность».
«Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России, и сколько раз на крупнейшей мировой арене мы потенциально собираемся вновь наблюдать за этим мошенничеством», – заявил он.
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23 июля летние Олимпийские игры в Токио были объявлены открытыми. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) российские спортсмены выступают под флагом ОКР и без гимна России, который на церемониях заменяет музыка из Первого концерта Петра Чайковского.
Байден оконфузился на совещании с губернаторами
Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию после того, как один из его помощников указал ему на «остаток завтрака» на подбородке, пишет The New York Post.
Глава государства обсуждал по видеосвязи с группой губернаторов ситуацию с лесными пожарами, когда один из помощников передал президенту записку, чтобы привлечь внимание к пятну на его подбородке. Байден прочитал послание, вытер подбородок левой рукой и посмотрел на пальцы, передает РИА «Новости».
Изучив, вероятно, остаток завтрака, Байден поднес пальцы ко рту, прижал тыльную сторону ладони к губам, еще раз вытерев их. После этого президент «окончательно подорвал собственную попытку выкрутиться из положения», взяв карточку с наспех написанной фразой и воспользовавшись ее оборотной стороной, чтобы делать заметки.
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В результате глава государства нечаянно продемонстрировал содержание записки. «Сэр, у вас что-то на подбородке», – было написано черным маркером на бумажке. Все это произошло во время прямой трансляции из Белого дома в присутствии журналистов и телекамер.
Байден довольно часто допускает неумышленные оговорки и совершает неловкие поступки. Прежде Байден перепутал Обаму с Трампом, путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).
Напомним, в июне экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон призвал Байдена срочно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, указав, что «снижение умственных способностей» и забывчивость американского лидера стали более заметными.
Экс-секретарь СНБО подрался с советником главы офиса Зеленского
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Бывший секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк на праздновании своего дня рождения ударил в глаз советника главы офиса президента Тимофея Милованова из-за слов о Януковиче.
Перед дракой между мужчинами произошла словесная перепалка, в результате которой Данилюк призвал Милованова покинуть мероприятие. Однако тот решил напомнить экс-секретарю, как он «во времена Януковича работал», после чего получил удар в глаз со словами «я с первых дней был на Майдане!», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Украинскую правду».
«Это была активная фаза дебатов. Но, к сожалению, это правда. Данилюк неадекватный. Его нельзя допускать к государственной службе. В США он бы сел в тюрьму», – написал Милованов в Facebook.
Там же он заявил, что причиной конфликта стал спор из-за недопуска Данилюка на должность председателя бюро экономической безопасности. Советник главы офиса президента пока не решил, будет ли подавать заявление в полицию.
Милованов является бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. На свою нынешнюю должность он был назначен в ноябре 2020 года. Сам Милованов заявлял, что его опыт поможет справиться со множеством вызовов, которые стоят сегодня перед Украиной.
Ранее депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) и президентской партии «Слуга народа» подрались в зале заседаний Верховной рады после призыва главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева «расстрелять ОПЗЖ».
Грузинских спортсменов лишили аккредитации на Олимпиаде
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Оргкомитет Олимпийских игр лишил аккредитации грузинских спортсменов, которые самовольно покинули олимпийскую деревню во время Игр, сообщил исполнительный директор комитета Тосиро Муто.
Всего за время ОИ отозвали восемь аккредитаций. Один случай «связан с грузинскими спортсменами», которые «вышли за пределы деревни, чтобы посмотреть достопримечательности». Муто подчеркнул, что поступок грузинских спортсменов – «это серьезное нарушение правил плейбука», посольство Грузии «уже опубликовало извинения».
В другом случае, по словам Муто, «это был один сотрудник, который был арестован за хранение наркотиков». У оргкомитета пока нет «достаточной информации», но организаторы «слышали, что полиция все-таки приезжала». Сотрудник арестован, передает РИА «Новости».
«Остальные случаи – не такие серьезные нарушения, люди раскаиваются. Мы бы не хотели предавать эти случаи огласке», – сказал исполнительный директор комитета.
Напомним, оргкомитет Олимпиады оценил ситуацию с коронавирусом на ОИ. Японская столица несколько дней подряд обновляла суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом.
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В РАН назвали способ восстановить функции мозга после COVID
Врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой при Российской академии наук Денис Федоряк объяснил, как сохранить «молодость» мозга и восстановить когнитивные функции после перенесенного COVID-19.
«Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе <...> что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний. Я думаю, что ковид тоже не будет исключением», – заявил Федоряк радиостанции «Говорит Москва». Так он прокомментировал опубликованное в The Lancet исследование ученых о когнитивных нарушениях после COVID-19. По мнению эксперта, пока в этом вопросе «много неясностей».
Врач отметил, что «люди с изначально более высоким умственным развитием, возможно, менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией». Результаты их тестов хуже, чем у тех, кто с вирусом не сталкивался. Кроме того, результаты подтвердили данные о симптомах продолжительного COVID-19: в частности, о «мозговом тумане», проблемах с концентрацией внимания и подбором слов.
Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование ученых из Британии о том, что коронавирус негативно влияет на уровень интеллекта.
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Хованский решил продать «засвеченные» квартиры за 15 млн и 45 млн рублей
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Арестованный блогер Юрий Хованский решил продать две квартиры, так как они «засвечены в интернете», сообщила его девушка Мария.
Она сказала, что «Юра переживал за свою конфиденциальность». Кроме того, находиться там, по его мнению, после обысков небезопасно, поскольку «все фотографии из интерьера квартиры были опубликованы», сказала девушка, добавив, что это «не самая комфортная обстановка, Юру можно понять».
Она отметила, что деньги потребуются «и на адвокатов в том числе, это дорогостоящие услуги, особенно по такому делу». Указывается, что на юристов уже потрачена семизначная сумма, передает РЕН ТВ.
Объявления о продаже двух квартир за 45 млн и 15 млн рублей появились на Avito. Девушка, которая живет в одной из них, рассказала, что пока договоренностей о просмотре квартир потенциальными покупателями нет. Хотя «риелтор говорит, звонков много, пока невозможно определить, кто покупатель, кто любопытный человек». Она полагает, что квартиры будут продавать после выхода Хованского на свободу, тогда же и будет решен вопрос о покупке нового жилья для блогера.
Напомним, Хованского задержали в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России при силовой поддержке Росгвардии. Хованский признался, что действительно публично исполнял песню про «Норд-Ост» с оправданием терроризма. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал блогера. Он публично извинился.
Канделаки отреагировала на претензии французской саблистки к россиянкам
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на заявления французской фехтовальщицы Сесилии Берде, которая после проигрыша в финале турнира на Олимпиаде назвала российских соперниц обманщицами.
«На этой Олимпиаде соперники, уступившие нам в честной борьбе, взяли за моду искать причины неудач в чем угодно, только не в себе. Американскому и британскому пловцам, которым не хватило мужества сразу признать свое поражение, составила компанию французская саблистка Сесилия Бердер», – написала Канделаки в Telegram.
«Казалось бы, вот сабля, вот фонарь, вот судьи – руби, коли, выигрывай золото и имей мужество признать, что проиграл. Но нет, оказывается, это не ты была медленнее, а твои соперницы хитрее. Ах, если бы слезы превращали серебро в золото...», – добавила она.
В субботу женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях, победив в финале француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева.
Позже французская фехтовальщица Сесилия Берде, комментируя финальный поединок командного турнира на Олимпиаде, назвала российских соперниц обманщицами.
Эксплуатацию МКС решили завершить к 2028 году
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Из-за старения значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года несет риски, эксплуатация станции планируется до 2028 года, заявили в Роскосмосе.
«Совет главных конструкторов, рассмотрев текущее состояние РС МКС, отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски. С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите – Российской орбитальной служебной станции (РОСС)», – говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.
Советом принято решение о начале технической проработки проектного облика новой орбитальной станции, предусмотрена разработка эскизного проекта станции в рамках действующей федеральной космической программы на срок до 2025 года.
Кроме того, Роскосмос поручил предприятиям ракетно-космической отрасли поддерживать безопасность МКС до создания новой российской станции.
«Президиум научно-технического совета поручил РКК «Энергия» с кооперацией дополнительно провести анализ российского сегмента (РС) МКС и принять необходимые организационно-технические меры по поддержанию работоспособности и безопасности РС МКС в период проведения работ по созданию орбитальной станции нового поколения, а также разработку согласованного с партнерами сценария завершения эксплуатации МКС», – подчеркивается в сообщении госкорпорации.
Напомним, в апреле исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что в течение нескольких лет Россия одновременно будет использовать МКС и новую орбитальную станцию, первый этап развертывания которой на орбите начнется в 2025-2026 годах.
Ранее в том же месяце гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия решила строить новую орбитальную станцию самостоятельно. Он также допустил передачу США ответственности за свой сегмент МКС после 2025 года.
До этого Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.