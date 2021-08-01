Азербайджан вручил временному поверенному России ноту из-за слов Жириновского

Временный поверенный в делах посольства России в Баку вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту в связи с высказываниями главы ЛДПР Владимира Жириновского о стране, сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

«Первого августа 2021 года временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в нашей стране был приглашен в МИД. В ходе встречи была выражена серьезная озабоченность и протест в связи с предвзятым и оскорбительным высказыванием депутата Государственной Думы РФ, председателя ЛДПР Владимира Жириновского», – сообщили в МИД Азербайджана, отметив, что речь идет о высказываниях политика в эфире одного из российских телеканалов 30 июля.

Указывается, что «поведение человека, представленного в Государственной думе РФ, неэтично, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами, а безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы».

«В связи с инцидентом противоположной стороне была передана нота МИД Азербайджана», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В передаче на радио «Комсомольская правда» Жириновский заявил, что Россия должна вернуться на все территории Российской империи и СССР. «Южный Кавказ – это наша зона влияния», – сказал он.

Чтобы российские солдаты на погибали там, Жириновский призвал вызвать президента Азербайджана Ильхама Алиева и сказать ему один на один: «Ильхам, твой отец Гейдар Алиев был мудрым человеком, поэтому, Ильхам, у тебя будет территория, которая тебе хочется, но ни на одного русского солдата никто не имеет права даже посмотреть косо. Ты меня понял, Ильхам?»

Следом Жириновский отметил, что в Азербайджане диктатура и если президент США Джо Байден захочет, то Алиева свергнут в течение двух недель и спасти его может только Россия, как спасла премьера Армении Никола Пашиняна.