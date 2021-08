Канделаки отреагировала на претензии французской саблистки к россиянкам Российская гимнастка Ильянкова завоевала серебро Игр в Токио 1 августа 2021, 14:21 Текст: Алина Назарова

Гимнастка Анастасия Ильянкова стала серебряным призером в упражнении на разновысоких брусьях и завоевала для сборной России 41-ю медаль на Олимпийских играх в Токио. Ильянкова получила за свое выступление оценку в 14,833 балла, передает РИА «Новости». Золотую медаль завоевала бельгийка Нина Дерваль (15,200), третьей стала американка Суниса Ли (14,500). Еще одна российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла восьмое место (13,066). Серебро Ильянковой стало 17-м в копилке сборной России на Олимпиаде в Токио. Также российские спортсмены завоевали 11 золотых и 13 бронзовых наград.

Захарова предложила западным СМИ новый повод для критики россиян на ОИ 31 июля 2021, 15:06

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что скоро западные СМИ начнут критиковать россиян на Играх в Токио за то, что у них есть олимпийские кольца на флаге и форме. «Читаю и смотрю западные СМИ. У них настоящее беснование по поводу российского участия в Токийской Олимпиаде. Их трясет от всего: от медалей наших спортсменов, от их формы, от невозмутимой реакции команды на все козни и нападки, от народной поддержки нашей сборной, теперь еще и от российской символики на майках журналистов», – написала Захарова в Telegram. На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

Нет

Будет зависеть от их выступлений

Она предположила, что скоро западные СМИ «начнут завидовать даже тому, что на форме и флаге нашей сборной есть олимпийские кольца, а у них нет». Ранее МОК отказался наказывать за использование символики России на ОИ. Речь шла об использовании символики журналистами и комментаторами. Напомним также, что у российских спортсменов произошло несколько скандальных инцидентов с зарубежными журналистами: так, теннисист Даниил Медведев выиграл матч третьего круга Олимпиады у итальянца Фабио Фоньини, после игры в микст-зоне журналист из Чили, обращаясь к нему, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом. Россиянин заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования. Затем стало известно, что зарубежные журналисты попытались спровоцировать вопросами на ОИ российскую пловчиху Юлию Ефимову. Французская фехтовальщица назвала россиянок обманщицами 1 августа 2021, 01:59

Фото: Zhang Hongxiang/XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Французская фехтовальщица Сесилия Берде, комментируя финальный поединок командного турнира на Олимпиаде, назвала российских соперниц обманщицами. На вопрос о том, в чем россиянки были сильнее, Берде ответила: «В тактических перерывах». По ее словам, как только французская сторона «начинала восстанавливать контроль», российская «вносила изменения, и все начиналось заново». Берде считает, что россиянки – «обманщицы». «Нам нужно добиться прогресса в этом: как только ты делаешь два-три укола, сразу говоришь: «Извините, что-то попало мне в глаз». И вот у тебя есть две минуты», – приводит ее слова Sports.ru со ссылкой на Lequipe. Ее спросили, по этой ли причине «Никитина дважды меняла саблю». Берде заявила: «Я знала, что она так сделает! Такая культура. Как только они делают два укола, говорят: «Простите, у меня оружие сломано». Она уверяет, что «не расстроилась». Берде признала, что «Никитина была очень сильна», это позволило российской команде «выиграть золото». Однако, по словам Берде, она «чувствовала», что россиянка «паникует, у нее были такие черные глаза, это нечто». На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

Нет

Будет зависеть от их выступлений

Напомним, женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях, победив в финале француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева. Шпажисты сборной США на Олимпиаде устроили акцию против партнера по команде 1 августа 2021, 02:44

Фото: DIEGO AZUBEL/EPA/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Фехтовальщики сборной США на командном турнире Олимпиады устроили акцию протеста против присутствия в команде Алена Хаджича, который обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщают СМИ. В пятницу Джейк Хойл, Кертис Макдоулд и Яйссер Рамирес вышли на матч 1/8 финала в розовых масках. Запасной Хаджич, который был не в курсе их замысла, был в черной маске. В 1/8 финала американцы проиграли будущим чемпионам из команды Японии, и Хаджич так и не выступил на ОИ, пишет «Чемпионат». Хаджич обвиняется в сексуальных домогательствах к трем женщинам в 2013–2015 годах. Значимых доказательств его вины предоставлено не было, поэтому спортсмену разрешили поехать на ОИ, на которые он отобрался еще до обвинений. Однако до тех пор, пока расследование продолжается, на Хаджича наложены ограничения. При этом была нарушена его анонимность. Хаджич прибыл в Токио отдельно от остальной команды. Он поселился в отеле, а не в олимпийской деревне с остальной сборной. Напомним, на Западе волна разоблачений, связанных с сексуальными домогательствами, началась с обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна, а после затронула представителей самых разных сфер деятельности, включая политиков. Актриса Алисса Милано призвала всех сталкивавшихся с сексуальными домогательствами ответить на ее пост словами Me too. Эти слова стали названием движения против сексуальных домогательств #MeToo. На ваш взгляд Вы хотели бы, чтобы ваш ребенок стал профессиональным спортсменом? Да

Нет

Зависит от вида спорта

Антидопинговое агентство США выступило с нападками на Россию и МОК 1 августа 2021, 03:53

Фото: SHOWTIME Sports/Youtube

Текст: Антон Антонов

Международный олимпийский комитет и мировые лидеры по борьбе с допингом попытались «заткнуть глаза всему миру» словами о «запрете» России участвовать в Олимпиаде, заявил гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. Он признал, что «несправедливо ставить под сомнение выступления любого отдельно взятого спортсмена, и все они считаются невиновными, пока не будет доказано обратное», пишет «Чемпионат» со ссылкой на Yahoo Sports. При этом Тайгарт утверждает, что «Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания». По его словам, стало ясно, что «этот запрет является фарсом», который «даже едва ли можно назвать ребрендингом». «Он не остановит коррупцию в России, – сказал глава USADA. – Но, вероятно, придаст смелости другим, желающим победить любыми средствами». Тайгарт полагает, что «недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей». Он призвал «обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая ее доказанную коррумпированность». «Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России, и сколько раз на крупнейшей мировой арене мы потенциально собираемся вновь наблюдать за этим мошенничеством», – заявил он. На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

Нет

Будет зависеть от их выступлений

23 июля летние Олимпийские игры в Токио были объявлены открытыми. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) российские спортсмены выступают под флагом ОКР и без гимна России, который на церемониях заменяет музыка из Первого концерта Петра Чайковского. Грузинских спортсменов лишили аккредитации на Олимпиаде 1 августа 2021, 07:43

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Оргкомитет Олимпийских игр лишил аккредитации грузинских спортсменов, которые самовольно покинули олимпийскую деревню во время Игр, сообщил исполнительный директор комитета Тосиро Муто. Всего за время ОИ отозвали восемь аккредитаций. Один случай «связан с грузинскими спортсменами», которые «вышли за пределы деревни, чтобы посмотреть достопримечательности». Муто подчеркнул, что поступок грузинских спортсменов – «это серьезное нарушение правил плейбука», посольство Грузии «уже опубликовало извинения». В другом случае, по словам Муто, «это был один сотрудник, который был арестован за хранение наркотиков». У оргкомитета пока нет «достаточной информации», но организаторы «слышали, что полиция все-таки приезжала». Сотрудник арестован, передает РИА «Новости». «Остальные случаи – не такие серьезные нарушения, люди раскаиваются. Мы бы не хотели предавать эти случаи огласке», – сказал исполнительный директор комитета. Напомним, оргкомитет Олимпиады оценил ситуацию с коронавирусом на ОИ. Японская столица несколько дней подряд обновляла суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом. На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

Нет

Будет зависеть от их выступлений

В РУСАДА ответили на нападки главы Антидопингового агентства США 1 августа 2021, 11:17

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Все спортсмены на равных условиях получают доступ к Олимпийским играм, когда мировая антидопинговая система получает доказательства их «чистоты», напомнил исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов в ответ на слова главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта. «К сожалению, коллега не знает, что Всемирный антидопинговый кодекс основан на презумпции виновности. Статья 5 кодекса указывает на принцип тестирования, по которому каждый спортсмен в любое время может быть уведомлен антидопинговым агентством о необходимости сдать тест. Именно каждый спортсмен. Допинг-тестирование основано на принципе вероятностной выборки, учитывающей критерии риска употребления запрещенных препаратов. Мировое антидопинговое регулирование построено именно на презумпции виновности, и каждое антидопинговое агентство осуществляет тестирование, уже презюмируя риски употребления запрещенных препаратов, доказывая обратное, если из лаборатории приходит отрицательный результат», – заявил Буханов, передает РИА «Новости». Он уточнил, что «сам процесс допинг-тестирования – это процесс получения неопровержимых лабораторных доказательств «чистоты» спортсмена. Все олимпийцы всего мира на равных условиях получают доступ к Играм, когда мировая антидопинговая система получает неопровержимые доказательства «чистоты» спортсменов». Буханов добавил, что ему очень жаль слышать подобные умозаключения от таких руководителей, как Тайгарт. «РУСАДА отправляет допинг-пробы на анализ в ведущие европейские лаборатории, а также лаборатории североамериканского континента. Получается, что господин иностранный коллега хочет поставить под сомнение функционирование мировой антидопинговой системы в части лабораторных анализов? Это довольно сильный, но не очень рациональный (с позиции здравого смысла) ход рассуждения. Господин иностранный коллега указывает: «Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом». Данная фраза является типичным примером аксиоматичности логического абсурда с эмоциональной подоплекой. Это именно всего лишь популистский прием утверждения несуществующего и игнорирования очевидного. Очень жалко, что такого уровня руководители позволяют себе делать подобные умозаключения», – сказал Буханов. «Если возвращаться к решению Международного спортивного арбитража по поводу допинг-скандала прошлых лет, то все последствия (запреты) в соответствии с Международным стандартом соответствия Кодексу и решением суда были соблюдены применительно к настоящим Олимпийским играм, и это очевидно всем. Говоря о том, что запрет является фарсом, говоря о «недостаточности наказания», коллега ставит себя на роль Международного спортивного арбитража, а также на роль авторов Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, что всего лишь свидетельствует о больших моральных и логических допусках выступающего», – отметил он. По словам Буханова, Тайгарт своими высказываниями в отношении российских олимпийцев хочет поставить под сомнение функционирование мировой антидопинговой системы в части лабораторных анализов. «Общеправовой принцип «каждый считается невиновным, пока иное не доказано» не применяется в мировом антидопинговом регулировании. Указывать подобное означает демонстрировать незнание Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов», – сказал Буханов. Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. По ходу соревнований иностранные спортсмены не раз подвергали сомнению «чистоту» российских спортсменов. Так, агентство Reuters опубликовало открытое письмо главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, назвавшего «фарсом» санкции WADA в отношении российского спорта. По мнению Тайгарта, ситуация с допингом в российском спорте «никак не изменилась», а представители МОК и WADA «пускают пыль в глаза», заявляя о санкциях в отношении России. Также глава USADA призвал руководство Олимпийского комитета России сделать результаты допинг-тестов спортсменов из России общедоступными. В МОК заявили, что обсудят слова главы USADA в адрес российских спортсменов. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что причина нападок на российскую команду на Олимпиаде в Токио – ее успешное выступление, критики предполагали, что без допинга этого не будет. Глава МОК заявил о полном праве российских спортсменов выступать на Олимпиаде 1 августа 2021, 11:43

Фото: Schreyer/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в защиту решения об участии команды из России в Олимпийских играх в Токио. «Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому они также имеют право на соответствующее обращение», – заявил Бах, передает ТАСС. Он добавил, что Олимпийский комитет России полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. По ходу соревнований иностранные спортсмены не раз подвергали сомнению «чистоту» российских спортсменов. Так, агентство Reuters опубликовало открытое письмо главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, назвавшего «фарсом» санкции ВАДА в отношении российского спорта. По мнению Тайгарта, ситуация с допингом в российском спорте «никак не изменилась», а представители МОК и WADA «пускают пыль в глаза», заявляя о санкциях в отношении России. В МОК заявили, что обсудят слова главы USADA в адрес российских спортсменов. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что причина нападок на российскую команду на Олимпиаде в Токио – ее успешное выступление, критики предполагали, что без допинга этого не будет. Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов в ответ на слова главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта напомнил, что все спортсмены на равных условиях получают доступ к Олимпийским играм, когда мировая антидопинговая система получает доказательства их «чистоты». Глава ОКР назвал причину нападок на российскую команду на Олимпиаде 1 августа 2021, 10:30

Фото: Michael Kappeler/DPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Причина нападок на российскую команду на Олимпиаде в Токио – ее успешное выступление, критики предполагали, что без допинга этого не будет, сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. «Причина нападок очевидна – это успешное выступление в Токио наших атлетов. Спикеры эти предполагали, что наши не смогут без допинга, а они доказали обратное. И это лучший ответ на нападки», – сказал Поздняков, передает РИА «Новости». Он также сообщил, что по состоянию на середину Олимпийских игр в Токио в сборной России нет ни одного инфицированного коронавирусом. «Мы пересекли экватор Игр в Токио, подведем итоги промежуточные. Главный итог в том, что в составе нашей команды ни одного инфицированного коронавирусом. Это для нас особый предмет гордости», – сказал Поздняков. «Наши врачи работают с утра до вечера, у них отдельный стенд. В дзюдо вы видели, была помощь необходима, и Мартьяновой в фехтовании помощь нужна была. Серьезно работает наш медицинский центр. Отсутствие заражений ковидом значит, что наши спортсмены получат шанс воплотить свою мечту в жизнь», – добавил он. Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. По ходу соревнований иностранные спортсмены не раз подвергали сомнению «чистоту» российских спортсменов. Так, в субботу агентство Reuters опубликовало открытое письмо Тайгарта, назвавшего «фарсом» санкции WADA в отношении российского спорта. По мнению Тайгарта, ситуация с допингом в российском спорте «никак не изменилась», а представители МОК и WADA «пускают пыль в глаза», заявляя о санкциях в отношении России. Также глава USADA призвал руководство Олимпийского комитета России сделать результаты допинг-тестов спортсменов из России общедоступными. В МОК заявили, что обсудят слова главы USADA в адрес российских спортсменов. Канделаки отреагировала на претензии французской саблистки к россиянкам 1 августа 2021, 12:53

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на заявления французской фехтовальщицы Сесилии Берде, которая после проигрыша в финале турнира на Олимпиаде назвала российских соперниц обманщицами. «На этой Олимпиаде соперники, уступившие нам в честной борьбе, взяли за моду искать причины неудач в чем угодно, только не в себе. Американскому и британскому пловцам, которым не хватило мужества сразу признать свое поражение, составила компанию французская саблистка Сесилия Бердер», – написала Канделаки в Telegram. «Казалось бы, вот сабля, вот фонарь, вот судьи – руби, коли, выигрывай золото и имей мужество признать, что проиграл. Но нет, оказывается, это не ты была медленнее, а твои соперницы хитрее. Ах, если бы слезы превращали серебро в золото...», – добавила она. В субботу женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях, победив в финале француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева. Позже французская фехтовальщица Сесилия Берде, комментируя финальный поединок командного турнира на Олимпиаде, назвала российских соперниц обманщицами. Российские саблистки завоевали золото в командных соревнованиях на ОИ 31 июля 2021, 14:49

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях, победив в финале француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева. Сборная России, завоевавшая 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград, занимает четвертое место в медальном зачете, передает ТАСС. В копилке сборной России по фехтованию перед заключительным днем соревнований три золотые, три серебряные и одна бронзовая награды. В соревнованиях по фехтованию на Играх в Токио осталось разыграть последний комплект наград – в командном первенстве рапиристов в воскресенье. Таким образом, по итогам турнира фехтовальщиков российская сборная обеспечила себе первое место, как по количеству золотых медалей, так и по общему количеству наград, передает РИА «Новости». На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

Нет

Будет зависеть от их выступлений

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро российские саблистки также завоевали золотые медали в командном турнире. Ранее российские рапиристки завоевали золото на Олимпийских играх в Токио в командном турнире. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро российские саблистки также завоевали золотые медали в командном турнире. Ранее российские рапиристки завоевали золото на Олимпийских играх в Токио в командном турнире. Российский боксер Хатаев стал бронзовым призером Олимпийских игр 1 августа 2021, 07:26

Фото: Ou Dongqu/XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Российский боксер Имам Хатаев проиграл британцу Бенджамину Уиттакеру в полуфинале турнира по боксу в весовой категории до 81 кг на Олимпиаде в Токио, сообщают информационные агентства. Сам Хатаев не согласился с решением судей: «Я сделал все, что мог. Я считаю, что я выиграл этот бой. Не согласен с решением судей. Считаю, что в третьем раунде я больше нанес ударов, а он (Уиттакер) просто бегал». Поединок завершился поражением Хатаева раздельным решением судей (1:4). До этого он победил Ассагира Мохамеда (Марокко), Бекзада Нурдаулетова (Казахстан) и Газимагомеда Джалилова (Испания). Поединки за третье место регламентом не предусмотрены, проигравшие в полуфинале становятся бронзовыми призерами. Финал пройдет 4 августа, передает ТАСС. Хатаев сообщил, что завершил выступления в любительском боксе: «В профессионалах буду выступать. Думаю, буду заканчивать». Хатаев является двукратным чемпионом России. На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

Нет

Будет зависеть от их выступлений

Напомним, в медальном зачете российская команда занимает пятое место. Ее обгоняют Китай, США, Япония и Австралия. Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии прошла 23 июля. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда выступать российские спортсмены будут под флагом Олимпийского комитета России и без гимна страны, который на церемониях заменит музыка из Первого концерта Петра Чайковского. Российский теннисист Хачанов стал серебряным призером Игр в Токио 1 августа 2021, 12:41

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Российский теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио, уступив в финале соревнований в мужском одиночном разряде представителю Германии Александру Звереву. Встреча между Зверевым (4-й номер посева) и Хачановым (12) в воскресенье завершилась победой немца со счетом 6:3, 6:1. Соперники провели на корте 1 час 19 минут, передает РИА «Новости». Медаль Хачанова стала 40-й в копилке сборной России на Играх в Токио. МОК обсудит слова главы USADA в адрес российских спортсменов 1 августа 2021, 10:00 Текст: Алина Назарова

Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит заявление президента Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, назвавшего «фарсом» санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта, сообщил глава комиссии по допингу МОК Ненад Лалович. «Сегодня каждый может делать заявления, какие он хочет. Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые – в процентном отношении ни одна страна так не контролируется, как Россия. А что господин Тайгарт думает и говорит, это, думаю, реакция на слова пловца (американца Райана Мерфи). Мы будем обсуждать эту ситуацию, конечно», –сказал Лалович, передает ТАСС. В субботу агентство Reuters опубликовало открытое письмо Тайгарта, назвавшего «фарсом» санкции WADA в отношении российского спорта. По мнению Тайгарта, ситуация с допингом в российском спорте «никак не изменилась», а представители МОК и WADA «пускают пыль в глаза», заявляя о санкциях в отношении России. Также глава USADA призвал руководство Олимпийского комитета России сделать результаты допинг-тестов спортсменов из России общедоступными. Олимпийский турнир по плаванию завершился в Токио 1 августа 2021, 06:48 Текст: Антон Антонов

На Олимпийских играх в Токио завершился турнир по плаванию, по числу медалей российская команда заняла пятое место, сообщают информационные агентства. Турнир завершился в воскресенье. На счету россиян два золота – оба завоевал Евгений Рылов. Климент Колесников получил серебряную и бронзовую награды. Кроме того, серебро завоевали пловцы в командной эстафете, в которой участвовали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк, передает ТАСС. Больше всего наград получили спортсмены из США (11 золотых, 10 серебряных и девять бронзовых). Отметим, что в воскресенье Калеб Дрессел выиграл четвертую золотую медаль (одну из них он получил в составе команды). На втором месте идут австралийцы (девять золотых, три серебряных, восемь бронзовых), на третьем – британцы (четыре золота, три серебра, одна бронза). Всего в Токио в плавании было разыграно 36 комплектов наград. Американские пловцы показали худший результат на Олимпиадах с 1988 года, когда они завоевали 11 золотых, девять серебряных и семь бронзовых медалей. В дальнейшем еще состоятся соревнования по плаванию, но уже на открытой воде. На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

Нет

Будет зависеть от их выступлений

Напомним, гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт утверждает, что «Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания». Заявления о том, что Россия не участвует в Олимпиаде, по его словам, являются «фарсом». Он считает, что это «едва ли можно назвать ребрендингом». Российские рапиристы вышли в финал соревнований на Играх в Токио 1 августа 2021, 08:57 Текст: Алина Назарова

Рапиристы сборной России вышли в финал командных соревнований на Олимпийских играх в Токио, победив американских спортсменов. Россияне Кирилл и Антон Бородачевы, а также Владислав Мыльников в полуфинале победили сборную США со счетом 45:41, передает РИА «Новости». Финал и матч за бронзу пройдут позднее в воскресенье. В финале Олимпиады российские рапиристы встретятся со сборной Франции, которая в своем полуфинале со счетом 45:42 победила команду Японии. В субботу женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях, победив в финале француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева. Позже французская фехтовальщица Сесилия Берде, комментируя финальный поединок командного турнира на Олимпиаде, назвала российских соперниц обманщицами.