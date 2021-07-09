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В Токио прошла церемония прибытия олимпийского огня
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Торжественная церемония прибытия олимпийского огня прошла в парке Комадзава в Токио.
К началу церемонии перед стадионом собрался митинг протеста против проведения Олимпиады. Лозунги участников – «Прекратить Олимпиаду!», «Мы против Олимпиады!» – были слышны и на стадионе, где шла церемония, передает РИА «Новости».
Губернатор Токио Юрико Коике открыла церемонию и приняла доклад о прибытии олимпийского огня в столицу. Огонь зажгли в 2020 году в Греции и доставили в Японию. Из-за переноса Игр на 2021 год эстафета началась 25 марта 2021 года в префектуре Фукусима. За это время огонь пронесли по 46 из 47 префектур Японии.
«В марте прошлого года этот огонь был доставлен из Греции в Японию. Но Олимпиаду перенесли, и мы бережно хранили его год. И вот наконец 25 марта в префектуре Фукусима начался старт эстафеты. Олимпийский огонь прошел по 46 префектурам и сегодня прибыл в Токио. Несмотря на все трудности, благодаря усилиям нашего народа по всей стране как символ надежды он прибыл сюда», – сказала губернатор, которой пришлось повысить голос, чтобы заглушить раздающиеся крики протестующих.
На церемонии объявляется начало эстафеты по столичной префектуре. Первым городом, где пройдет эстафета, станет Матида. К 23 июля огонь вернется в центр Токио на открытие Олимпиады.
Церемония началась через несколько часов после того, как правительство Японии объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в Токио в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Было принято решение отказаться от публичного проведения мероприятия, поэтому круг присутствующих ограничен журналистами и непосредственно участниками.
Напомним, СМИ сообщили, что на летние Олимпийские игры в Токио решили не допускать местных зрителей на мероприятия. До этого премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио, где менее чем через две недели должно состояться открытие Олимпийских игр.
Премьер Украины: «Северный поток – 2» не будет завершен
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Газопровод «Северный поток – 2» достроен не будет, заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе.
«Слышны утверждения, что проект «Северный поток – 2» будет завершен. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет», – цитирует ТАСС Шмыгаля.
Он подчеркнул, что проект газопровода является «неэкономическим», и Украина пострадает из-за снижения объемов транзита газа. При этом Шмыгаль добавил, что с проектом вырастет влияние России в Европе.
Несмотря на то, что, по мнению премьера, газопровод достроен не будет, он призвал Литву «присоединиться к нашим усилиям по противодействию «Северному потоку – 2» и противиться такой возможности». «Очень многое зависит от наших партнеров в ЕС», – сказал Шмыгаль.
В свою очередь премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс готов поддержать Киев. «Литва вместе с другими единомышленниками приложит все усилия к тому, чтобы негативное воздействие этого проекта, если он будет завершен, было снижено до минимума», – сказала она.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.
Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан
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Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан, заявил, что считает ответ очевидным.
«Будем ли вводить свои в Афганистан? Я считаю, что ответ очевиден», – цитирует РИА «Новости» главу МИД.
При этом Лавров отметил, что в случае нападения боевиков из Афганистана на Таджикистан ОДКБ немедленно рассмотрит возможность помощи Душанбе. Он подчеркнул, что в результате пробуксовки политической жизни Афганистана образуются ниши, куда втягиваются боевики «Исламского государства*» (террористическая организация, запрещенная в России). При этом «Исламское государство» целенаправленно размещает своих боевиков на севере страны у границы с союзниками России, добавил министр.
По словам главы МИД, вывод американского контингента из Афганистана означает, что США признали свое поражение в этой стране.
В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.
Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В ночь на понедельник под натиском боевиков движения «Талибан» на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных. Президент Таджикистана поручил министру обороны страны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном.
В Кремле заявили, что Москва обеспокоена развитием обстановки в приграничных районах Афганистана на фоне вывода оттуда военных США.
Путин прокатился по ЦКАД на Aurus
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Президент России Владимир Путин проехался по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) за рулем российского Aurus.
Глава государства в четверг поучаствовал в церемонии запуска движения по заключительному участку ЦКАД, с его вводом по трассе стал доступен проезд на всем протяжении кольца, по всем 336 километрам, передает РИА «Новости».
Перед этим президент прокатился по новому участку на Aurus. Главный специалист «Автодора» Станислава Кузнецова, сидевшая на пассажирском сиденье, рассказала Путину о ходе строительства трассы.
«Я обратил внимание, стыки все-таки немножко чувствуются», – сказал он. Кузнецова отметила, что это деформационные швы, сложно сделать так, чтобы они не чувствовались совсем, когда мост очень длинный.
«Это в мире везде так происходит?» – спросил Путин.
Представитель компании заверила, что такая технология применятся везде.
«Вы за этим следили, как раз за тем, чтобы все соответствовало стандартам?» – уточнил президент.
«Конечно», – ответила Кузнецова.
В Киеве рассказали об «истерике» Зеленского из-за НАТО
Регулярные заявления Киева по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики властей Украины и президента страны Владимира Зеленского, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
«Это истерика. На самом деле офис президента, МИД и Зеленский, потерпели, на мой взгляд, сокрушительное поражение в международных отношениях. У нас когда-то были достаточно теплые отношения с Венгрией, Германией, Францией, сегодня это наши оппоненты», – заявил Мураев в эфире телеканала «Наш».
Как напомнил Мураев, жители Нидерландов на «консультативном» референдуме по ассоциации между ЕС и Украиной выступили против договора, а Венгрия блокирует евроатлантические стремления Киева из-за нарушения прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье.
Экс-депутат выразил уверенность, что Зеленский сделал все, чтобы Германия и Франция не уважали Украину как страну. При канцлере Ангеле Меркель украинский лидер обращался к кандидатам на должность канцлера, напомнил Мураев. Такие действия подчеркивают политическую незрелость киевского руководства и непонимание им геополитических процессов.
Ранее спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время.
Лавров счел за честь предложение Путина войти в список «Единой России»
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что для него стало честью предложение президента Владимира Путина войти в общефедеральную часть федерального списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.
Лавров заявил, выступая в четверг в Дальневосточном федеральном университете, что он «получил предложение вместе с другими членами этой пятерки, предложение, которое было сделано президентом Путиным на съезде «Единой России», передает ТАСС.
«Я счел это предложение, прозвучавшее из уст президента, честью для меня», – добавил он.
Он подчеркнул, что МИД тесно сотрудничает с парламентскими партиями, регулярно участвует в брифингах, слушаниях, пленарных заседаниях, заседаниях парламентских комитетов.
«Единая Россия», как ведущая партия, в решающей степени играет роль в кодификации важнейших политических решений и в плане обеспечения ратификации тех договоров, которые президент, министры подписывают с зарубежными партнерами, и в плане формулирования основ нашей внешней политики, в плане закрепления законодательно тех доктринальных документов, которые подписывает, одобряет президент», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Лавров отметил, что МИД подробно консультировал «Единую Россию» при работе над поправками к Конституции, касающимися внешней политики страны.
Напомним, «Единая Россия» провела свой съезд, посвященный выборам в Госдуму, 19 июня. В общефедеральную часть федерального списка кандидатов по предложению Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
6 июля представители партии подали документы, необходимые для заверения федерального списка и списка кандидатов по одномандатным округам, в Центризбирком.
Франция потребовала не признавать вакцины от COVID из России и Китая
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Франция считает, что странам ЕС не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
«Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены. В настоящее время их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам», – передает ТАСС слова Бона.
Отвечая на вопрос относительно полетов российских самолетов во Францию в условиях пандемии, Бон напомнил, что «Франция постоянно обновляет списки стран, отнесенных в зависимости от ситуации к зеленым, оранжевым и красным. «Каждую неделю мы вносим новые страны в красный и другие списки», – сказал Бон. В то же время он заверил, что Франция «не намерена отменять авиарейсы на ее территорию из других стран при ухудшении там эпидемиологической ситуации».
«Мы уже отменяли в срочном порядке авиационное сообщение с Бразилией, но это невозможно делать на долгий срок, это крайне сложная процедура, и при этом остается возможным приезд пассажиров из этих стран во Францию через другие страны», – отметил госсекретарь. «Реальное воздействие, – подчеркнул он, – оказывают строгий контроль, проверка наличия справок о тестах, а при необходимости и проведение таких тестов по прибытии пассажиров. И в крайнем случае соблюдение пассажирами проверяемого властями карантина, что и делается во Франции в отношении приезжающих из стран красного списка».
Ранее РФПИ сообщал, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.
Венгрия первой из стран Евросоюза начала использование российской вакцины. Первую партию «Спутника V» доставили в республику в начале февраля.
Во вторник министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что завод по производству вакцин, на котором также будут выпускать российский препарат «Спутник V», планируют открыть в конце 2022 года в городе Дебрецен (Венгрия).
Талибы пообещали в Москве не использовать Афганистан для нападения на другие страны
Талибы не будут использовать Афганистан для нападения на другие страны, заверил официальный представитель «Талибана» (организация, запрещенная в России) в Катаре Мухаммед Наима на встрече в Москве.
«На встрече в Москве делегация Исламского эмирата (самоназвание управленческой системы талибов – прим. ВЗГЛЯД) повторила свою позицию, что афганская земля не будет использована против кого-либо», – отмечается в сообщении, сообщает РИА «Новости».
Талибы прибыли на встречу со спецпредставителем МИД России по Афганистану Замиром Кабуловым. Отмечается, что на встрече делегация политофиса талибов с Кабуловым обсудили перспективы мирного процесса в Афганистане и вопросы, касающиеся Афганистана и России.
Ранее официальный представитель политофиса движения «Талибан», чье руководство проживает в Катаре, Сухейль Шахин сообщил, что делегация движения прибыла в Москву, визит продлится два дня.
В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.
Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В ночь на понедельник под натиском боевиков движения «Талибан» на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных. Президент Таджикистана поручил министру обороны страны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном.
В Кремле заявили, что Москва обеспокоена развитием обстановки в приграничных районах Афганистана на фоне вывода оттуда военных США.
В Калужской области медсестра вколола воду вместо вакцины от COVID
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В Калужской области медсестра вколола пациенту воду для инъекций вместо второго компонента вакцины от коронавируса. Она заявила, что «вакцины не было». К ситуации подключился губернатор области.
В калужском минздраве заявили, что пациент, которому вкололи воду для инъекций вместо вакцины, в тот же день получил должную вакцинацию. Видео, на котором медсестра вкалывает пациенту физраствор, распространилось в Сети.
«Эта ситуация недопустима. В тот же день прививка от COVID-19 данному пациенту была сделана должным образом. В учреждении идет служебная проверка, будут проинспектированы все местные пункты вакцинирования», – приводит сообщение минздрава «Калужские губернские ведомости».
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале написал, что «26 июня в Жуковской ЦРБ медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился. Он идентичен первому и был уже, видимо, использован. Попытка подменить вакцину водой, разумеется, не осталась незамеченной. Чуть позднее в тот же день вакцинация была произведена. И конфликт исчерпан».
«Трудно поверить, что подобная мысль вообще может прийти в голову взрослому человеку на ответственной работе. Но ведь что-то подтолкнуло медсестру к такому решению», –отметил губернатор. Он сообщил, что медсестра сейчас в отпуске. «Но за столь халатное отношение к служебным обязанностям, уверен, на работу уже не вернется и будет уволена», – заявил Шапша.
Глава региона поручил министру здравоохранения области проверить организацию вакцинации в Жуковской ЦРБ: «Важно, чтобы люди видели и однозначно понимали, что они получают прививку от коронавируса».
Плановый полет российских Су-24 прервал пресс-конференцию премьера Испании
Полет российских бомбардировщиков Су-24, прервавший пресс-конференцию премьера Испании Педро Санчеса в Литве на базе НАТО, был плановым, он проводился без нарушения границ, заявили в Минобороны России.
«8 июля два самолета Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
В министерстве подчеркнули, что полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и без нарушения границ других государств.
Ранее СМИ сообщили, что пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса во время визита на базу НАТО в Литве была прервана из-за извещения о тревоге. По этим данным, тревогу объявили из-за присутствия самолета в районе балтийского воздушного пространства.
Позже в прессе уточнили, что конференцию прервали из-за срочного вылета двух натовских самолетов, отправившихся на перехват российского борта. При этом не указывалась модель российского самолета, а также не уточнялось, был ли это один борт или несколько.
Назван способ спастись от суперштамма коронавируса
Суперштамм коронавируса может возникнуть в любой стране, спастись от него можно только энергичной борьбой против тех форм, которые уже существуют, заявил доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.
«Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и нужны будут другие вакцины, это вакцинация сейчас теми вакцинами, что есть», – отметил врач в интервью радио Sputnik.
По его словам, возникновение новых мутантных форм зависит от количества заболевших людей, вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, «и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется».
Дурманов подчеркнул, что лишь с помощью вакцины можно ограничить условия происхождения новых мутаций, а также предотвратить новые всплески заболевания.
«Появление новой мутантной формы означает, что вирус немного изменился и стал более заразным и, что самое главное, вакцины против прежних вариантов вируса и антитела, которые образовались у переболевших, на новые варианты будут по-прежнему действовать, но уже слабей», – подчеркнул доктор.
Он отметил, что возможно в будущем могут появиться штаммы, против которых понадобятся новые вакцины, а работа над их созданием уже идет.
Ранее вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции.
Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида – B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
В Швеции разбился самолет с пассажирами
Самолет, на борту которого находились девять человек, упал сразу после взлета в районе шведского города Эребру.
«Это парашютистский самолет, который разбился после взлета», – сказал глава координационного центра спасателей Эмиль Густавссон. Он отметил, что информации о погибших или пострадавших пока нет, сообщает Reuters.
Напомним, в среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. На месте крушения самолета нашли тела 19 погибших.
Путин предложил продлить трассу Москва – Казань до Тюмени и Челябинска
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Президент России Владимир Путин назвал очень важным проектом для всей страны строящуюся автомобильную трассу из Москвы в Казань и предложил подумать о ее продлении до Тюмени и Челябинска.
«[Трасса Москва – Казань] – очень важный проект для всей страны, не сомневаюсь, что [вице-премьер] Марат Шакирзянович [Хуснуллин] до своей исторической родины, до Казани, точно дорогу доведет. Да?» – приводит ТАСС слова Путина.
Хуснуллин подтвердил, что у него нет «никаких сомнений» в реализации проекта.
«Поскольку Марат Шакирзянович вице-премьер правительства всей Российской Федерации, нам слабо с вами дорогу дотащить до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?» – предложил президент.
«Владимир Владимирович, ваше пожелание для нас – закон, все сделаем», – ответил вице-премьер.
Сразу же после открытия заключительного участка ЦКАД вице-премьер России заявил, что трассу М-12 Москва – Казань – Екатеринбург планируется продлить до Тюмени и Челябинска к сентябрю 2024 года.
«Вот эта наша слаженная работа позволяет нам сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска. То есть мы дойдем уже в 2024 году, причем я считаю, что надо уже к сентябрю заканчивать, когда идет сезон», – заявил Хуснуллин.
Ранее Владимир Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД.
Напомним, в мае Хуснуллин заявил, что платная трасса Москва – Казань может быть построена на четыре года раньше срока, то есть уже в 2024 году.
СМИ: В Подмосковье за подготовку к убийству задержали главу ОМВД Егорьевска
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В Подмосковье задержан начальник ОМВД России по городу Егорьевску Олег Ермаков, его подозревают в подготовке убийства предпринимателя, возбуждено уголовное дело.
«В настоящий момент на работе и дома у задержанного начальника ОМВД России по г.о. Егорьевску Ермакова Олега проходят обыски. Оперативники опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства планируемого полицейским преступления», – сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело.
«Начальником ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенантом полиции Виктором Пауковым назначена служебная проверка по факту возможной причастности начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск к противоправному деянию. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Олег Ермаков работает в МВД с 1994 года. За это время он успел дослужиться от стажера инспектора до начальника ОМВД России по городскому округу Егорьевск. Награжден медалью МВД РФ «За отличие в службе» 3,2 и 1 степени.
Ранее полицейского в Омске отдали под суд за разглашение гостайны.
РФС расторг контракт с Черчесовым
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Российский футбольный союз (РФС) принял решение о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом.
«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», – сказал президент РФС Александр Дюков, слова которого приводятся на сайте организации.
Сборная России не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе B. Команда победила сборную Финляндии (1:0), проиграла бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4). Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020».
После этого РФС признал работу Черчесова неудовлетворительной. Сам Черчесов, отвечая на вопрос о возможной отставке, заявил, что не снимает с себя ответственности за выступление сборной, но на данный момент остается в должности и думает о матче против команды Хорватии в отборочном цикле Чемпионата мира-2022.
Считаете ли вы правильной отставку тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова?
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии призвал «не посыпать голову пеплом» после вылета российской сборной с ЧЕ-2020 и приступить к работе над ошибками. Он отметил, что в этой ситуации нет «ничего личного», необходимо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборной, и подумать о том, что нужно изменить.
Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 года.
Россиянам подсказали способ накопить пенсию в 90 тыс. рублей
Пенсионный эксперт, экономист, консультант-методист по финансовой грамотности проекта Министерства финансов Сергей Кикевич рассказал, что для того, чтобы обеспечить себе пенсию в 90 тыс. рублей, ежемесячно необходимо откладывать 5 тыс. рублей.
Начать он предлагает с вложений в простой пакет, состоящий из облигаций, индексных фондов акций и золота. Эксперт объяснил «Ридусу», что по статистике прошлых лет, таким способом можно достигнуть доходности 15% годовых с вкладов.
«Накопление пенсионных сбережений, как правило, это задача долгосрочная. Для пенсии в 90 тыс. рублей нужно будет накопить около 7,5 млн рублей. При этом сумма, с которой человек начинает инвестировать, не имеет значения. При нулевых стартовых инвестициях и 5 тыс. рублей ежемесячных пополнений за 20 лет вполне можно достигнуть такого размера пенсии», – рассказал Кикевич.
Он добавил, что при условии ежемесячного платежа в 5 тыс. рублей при помощи инвестиций за 10 лет можно накопить пенсию 17 тыс. рублей, за 15 лет – пенсию 42 тыс. рублей, за 20 лет – 93 тыс. рублей, за 25 лет – 202 тыс. рублей. При этом он отметил, что через 20 лет сумма в 90 тыс. рублей будет иметь меньшую покупательную способность чем сейчас.
«Что такое инвестиции? Это метод решать долгосрочные финансовые задачи. Зачастую под инвестициями у нас понимают, бог знает что! Всякий трейдинг, спекуляции, игровое казино – это все не инвестиции», – сказал эксперт и добавил, что новичку необходимо не более недели, чтобы разобраться в инвестировании.
Но прежде, чем человек сможет начать инвестировать и решать долгосрочные финансовые задачи, ему необходимо соблюсти два условия, а именно – закрыть кредиты и создать финансовую подушку безопасности, отметил эксперт.
«Главное, чтобы у человека не было кредитов, потому что в инвестициях, единственный механизм, который движет нас к цели, называется активом – то, что позволяет получать доход. Тот же банковский вклад. Мы работаем врачом или педагогом, а тем временем банковский вклад приносит нам какой-то дополнительный доход – пример активов. Для того, чтобы создавать активы, человеку необходимо избавить от пассивов. Один, два, три кредита – это как раз то, что будет всячески мешать добиваться финансовых целей», – прокомментировал Кикевич.
По словам эксперта, «современный кредит – это 20%, 30% годовых, иногда даже больше. Поэтому нет смысла вкладывать деньги под 10%, накапливая их, и одновременно платить банку кредит под 30% – это утопия».
Затем, рассказа Кикевич, необходимо подготовить финансовую подушку безопасности, которая не будет использоваться в инвестировании, но даст ощущение защиты и спокойствия от внешних рисков. Размер ее должен быть равен 6-8 размерам месячных расходов человека или его семьи. Эти деньги, чтобы обеспечить финансовую безопасность на случай всяких форс-мажорных ситуаций.
«Многие думают, что сразу нужен стартовый капитал, сразу скажу – нет, это как раз не является важной необходимостью. Время – это главный наш союзник, потому что в инвестициях действует так называемое правило сложных процентов: чем больше у нас лет впереди, тем выше вероятность, что мы накопим значительную сумму денег, которая будет соответствовать нашим пенсионным ожиданиям», – резюмировал Кикевич.
Ранее в Совфеде назвали способ получать пенсию самозанятым.