В «Слуге народа» призвали принять закон о легализации оружия

На Украине нужно принять закон, регулирующий легальный оборот гражданского огнестрельного оружия, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дануца. Сейчас на рассмотрении Верховной рады находится законопроект, в котором утверждается, что огнестрельное оружие «является самым эффективным средством реализации гражданами конституционного права на самозащиту», передает РИА «Новости». Дануца в эфире канала «Украина 24» заявил, что в его стране сейчас «оружие является легальным, но не является законным», поскольку «это все легализовано приказом министерства внутренних дел». По его словам, «принятие закона необходимо», так как на Украине свыше 1 млн «легальных стволов» – в основном «охотничьи оружия». В марте Рада уже отклонила законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия. Оппозиция считает, что жители страны пока не готовы к свободному ношению огнестрельного оружия, опасается обострения криминогенной обстановки и ситуации в стране. Сейчас на Украине разрешено охотничье длинноствольное оружие при наличии разрешения на владение им, которое выдается в разрешительной системе МВД после прохождения соответствующих курсов. Короткоствольное оружие травматического характера разрешено судьям, помощникам депутатов Рады, журналистам, добровольным народным дружинникам. Весной на Украине расформировали все подразделения контроля за оборотом оружия из-за тотальной коррупции. Проверка выявила более 2 тыс. нарушений при выдаче разрешений на оружие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель 12 июля планирует обсудить вопросы проекта «Северный поток – 2» и безопасности. «Вопрос «Северного потока – 2» – это вопрос глобальный. <...> Что ожидаю от встречи с Ангелой Меркель? Разделять вопросы «Северного потока – 2» и безопасности мы не будем. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей», – цитирует ТАСС Зеленского. Ранее Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. Афины назвали Украину родиной греческой революции 5 июля 2021, 15:51 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что год 30-летия независимости Украины является знаковым и для его страны, и указал, что греческая национально-освободительная революция 200 лет назад началась на Украине. «В этом году мы отмечаем 200-летие начала нашей войны за независимость. И что важно здесь, в Киеве, в столице Украины, – это то, что мы всегда помним, что эта наша война за независимость, эта наша революция, началась на Украине. Мы всегда помним, что Одесса была городом, где в 1814 году было основано Общество друзей – в Греции мы называем его «Филики Этария». Общество с единственной целью – создать независимое греческое государство», – сказал Дендиас, передает РИА «Новости». «Вот почему этот украинский город, а также Украина как страна так близки сердцам нас, греков. И это одна из многих причин, по которым Греция всегда будет готова помочь Украине в ее европейских устремлениях. Мы считаем, что вы принадлежите к Европейскому Союзу рядом с нами», – продолжил министр. По словам Дендиаса, греки гордятся тем, что соглашение об ассоциации ЕС и Украины было подписано в 2014 году, во время председательства Греции в Совете Евросоюза. «Греция также последовательно поддерживает давнее партнерство Украины с НАТО. Мы продолжаем поощрять усилия страны по неуклонному углублению связей с Североатлантическим альянсом. Недавний саммит НАТО в Брюсселе подтвердил приверженность союзников решениям, принятым на саммите в Бухаресте в 2008 году», – сказал Дендиас. По его словам, статус партнера с расширенными возможностями, предоставленный в прошлом году, будет способствовать, в частности, участию Украины в учениях и тренировках НАТО. Кроме того, Дендиас заявил, что «Греция четко выразила свою принципиальную позицию» по поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Отметим, что ряд греческих политиков периодически заявляет о том, что греческая революция началась с Украины, которой в 1821 году еще существовало. Сам Дендиас меняет риторику в зависимости от собеседников. Так, на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в Сочи 25 мая он «выражал благодарность России за ее особый вклад в освобождение нашей страны». В телефонных разговорах с Лавровым греческий министр также постоянно говорил об «особо важной роли, которую Россия сыграла в период независимости Греции». На официальной церемонии открытия Года истории Россия-Греция 2 июля первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис заявил, что «нет никакого сомнения в том, что Россия внесла определяющий и решающий вклад в успех греческой борьбы за независимость, которая организовывалась и координировалась греческими общинами в Российской империи». На Украине предсказали сроки «нападения» со стороны России 7 июля 2021, 15:10

Украинский генерал-лейтенант, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Россия якобы обостряет конфликт вокруг Украины и может на нее «напасть» в конце лета или в начале осени. По его словам, беспокойство вызывает ситуация на любой из сторон: на юге Москва параллельно с учениями НАТО совершает собственные маневры, якобы устраивая провокации, а на севере стало потенциально опасно из-за действий президента Белоруссии Александра Лукашенко, который распорядился закрыть границу с Украиной, передает издание «Телеграф». «Осуществляется постоянное военно-политическое давление с востока. И продолжается процесс паспортизации. Тем самым готовится вариант, когда при необходимости Россия сможет «защищать своих граждан» на этой территории», – заявил Романенко. Он предположил, что Россия вряд ли станет нападать на Украину в июле, поскольку ожидаются встречи Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом, после которых могут принять решение о встрече с Владимиром Путиным. Также Романенко отметил, что именно переговоры между украинским и российским лидером или их отсутствие могут стать причиной эскалации конфликта вплоть до уровня локальной войны. По его мнению, Россия может напасть на Украину в конце лета или в начале осени на фоне совместных учений с Белоруссией, «под видом которых Россия может нарастить силы дополнительно». Ранее экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян призвал не обманывать украинский народ заявлениями о способности Украины противостоять России в случае войны. Тем временем генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил, что Киеву в случае вооруженного конфликта с Россией не стоит ждать военной помощи от Североатлантического альянса. На Украине рассказали о плане захвата Донбасса 6 июля 2021, 08:40

Вооруженные силы Украины способны захватить часть территории Донецкой и Луганской народных республик, заявил советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. По его словам, Украина не выполняет Минские соглашения не просто так. Он отметил, что документ, который был одобрен специальной резолюцией Совета Безопасности ООН, якобы не имеет обязательного характера, пишет ФАН. «Политическая часть Минских соглашений является дискутабельной. То есть она является предметом переговоров. В чем вся загвоздка: все почему-то думают, что минские договоренности являются безальтернативными и должны быть обязательно выполнены. Но это не так. «Минск – 2» является доброй волей сторон. Это международно-правовой договор, который не имеет обязательного характера, то есть за его невыполнение не наступают правовые последствия. А это означает, что документ выполняется, когда есть добрая воля двух сторон», – сказал он. Также он заявил, что Минские соглашения не были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН. По его словам, в английском варианте документа нет слова «одобряет», а есть – «приветствует». Именно из-за этого, заявил Арестович, Украина и не должна выполнять минские договоренности. Советник украинской делегации в ТКГ рассказал и о военном пути решения конфликта в Донбассе. По его словам, вооруженные силы Украины могли бы захватить ДНР и ЛНР, захватив часть территории. Это бы сделало, по его мнению, невозможным дальнейшее существование народных республик. «Что такое Донбасс – большая городская агломерация, поэтому для нас такие жертвы неприемлемы. Единственный вариант, когда мы можем пойти в вооруженное наступление – если нам навяжут войну. Тогда мы пойдем в контрнаступление. Но сами мы «освобождать» Донбасс военным путем не будем. Нас от наступления останавливает только плотная городская застройка. А это означает, что если будут идти бои, то неминуемо будет гибнуть мирное население. Отвоевать Донбасс мы, конечно, можем. Мы освободим ту часть территории, которая сделает дальнейшее существование ДНР и ЛНР невозможным. Мы окружим, разделим и будем доставать артиллерией до границы с Россией», – резюмировал он. Тем временем республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В непризнанных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР. На Украине раскрыли план силового захвата Донбасса 7 июля 2021, 06:58

В случае обострения конфликта в Донбассе украинская армия окружит крупные города, разрежет пути снабжения и возьмет под артиллерийский огонь восточную границу ДНР и ЛНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Арестович выразил мнение, что ВСУ технически способны взять под контроль регион, передает РИА «Новости». «Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска», – заявил Арестович в эфире телеканала «Наш». Накануне в представительстве провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что за минувшие две недели украинские силовики 53 раза нарушали перемирие в Донбассе. В июне полпред России в минской Контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в стремлении завести в тупик урегулирование конфликта в Донбассе. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей, о котором «будет голосовать народ Украины». Киевский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что «проведение референдума – не самый худший вариант завершения конфликта, однако в интересах Киева продолжить спекуляции на теме Минских соглашений». В свою очередь политолог Евгений Копатько предсказал исход референдума об отделении Донбасса от Украины. Сайт «Миротворец» поглумился над смертью режиссера Меньшова 6 июля 2021, 15:50

Скандальный украинский сайт «Миротворец» написал, что умерший режиссер Владимир Меньшов «ликвидирован». «Скандальный украинский сайт «Миротворец» поглумился над умершим режиссером Владимиром Меньшовым. На портале появилось сообщение о том, что российский кинематографист «ликвидирован коронавирусом», – сообщает Ura.ru в Telegram-канале. Сайт «Миротворец» – украинский интернет-сайт, созданный в августе 2014 года. Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем и средствами разведки по открытым источникам, опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы называют сепаратистами или «агентами Кремля». Ранее сообщалось, что российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. В Крыму оценили условия Киева для возобновления поставок воды 7 июля 2021, 08:48

Условия, озвученные украинской стороной по возобновлению поставок воды в Крым, комичны, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. «Строго говоря, мистера Умерова никто, в том числе, на самой Украине, не уполномочивал выдвигать какие-либо условия нашей стране. В этой связи его попытки раздуть собственную значимость выглядят весьма комично», – сказал РИА «Новости» Молохов. По его словам, любой шантаж Киева относительно поставок воды в Крым выглядит весьма нелепо, глупо и топорно. Он отметил, что водохранилища пополнились за счет выпавших за последние месяцы обильных садков, а также из-за собственных усилий России по ликвидации последствий водной блокады полуострова. «Перефразируя известный роман <...> сообщаем: «Никогда и ничего мы просить не будем. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто слабее нас. Сами предложат и сами все дадут», – подчеркнул Молохов. Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента «деоккупации» полуострова. Накануне сообщалось, что уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где прошли сильные ливни, превысил 50% от общего объема. Также ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища. Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В Раде предупредили об окончательном развале Украины 6 июля 2021, 05:58 Текст: Антон Никитин

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил уверенность, что попытки героизации пособников нацистов в условиях внутреннего военного конфликта приведут к окончательному развалу Украины. «Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины», – приводит слова парламентария РИА «Новости». Кива добавил, что «именно эту задачу» выполнял бывший президент Украины Петр Порошенко, а сейчас в том же направлении работает действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Кроме того, Кива назвал силы, пришедшие к власти в Киеве после переворота в 2014 году, марионеточными. «Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада – расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла», – заключил парламентарий. К своему посту депутат приложил фотографии Шухевича в военной форме фашистской Германии и генерал-майора вермахта Рейнхарда Гелена, который был главой разведки Восточного фронта во время Великой Отечественной войны, а в апреле 1945 года сдался американцам и перешел к ним на службу вместе со своей агентурной сетью. Нацистский генерал при поддержке США создал «организацию Гелена», на базе которой в 1956 году под его руководством учредили Федеральную разведывательную службу Германии. Накануне в Раде предложили вернуть звание Героя Украины участникам коллаборационистских движений времен ВОВ Степану Бандере и Роману Шухевичу. Напомним, новое руководство Украины после захвата власти в 2014 году стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры. В 2019 году высказывалось мнение, что отношение к героизации пособников нацизма в Киеве начинает меняться. 16 декабря 2020 года ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. При этом США и Украина традиционно голосовали против. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев назвал «Люблинский треугольник» альтернативой «русскому миру» 7 июля 2021, 10:43

«Люблинский треугольник» является альтернативой «русскому миру», к нему должна присоединиться «демократическая Белоруссия», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Люблинский треугольник» – это, по сути, альтернатива «русскому миру» в этой части Европы», – сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. Он добавил, что хотел бы присоединения к этому формату «демократической Белоруссии». «Но пока ее нет, мы будем работать втроем, но будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Белоруссия вместо «русского мира» выберет «Люблинский треугольник», выберет пространство демократии, свободы и общего европейского будущего», – заявил министр, передает РИА «Новости». Ранее в России оценили перспективы присоединения Белоруссии к «Люблинскому треугольнику». Формат «Люблинского треугольника» был создан совместной декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины летом 2020 года в польском городе Люблин. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура. Киев счел Францию и ФРГ виновными в утрате части украинских земель 6 июля 2021, 14:57 Текст: Евгения Шестак

Франция и Германия несут моральную ответственность за потерю Украиной и Грузией части своих территорий, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Наши международные партнеры упрекают нас, что у нас не преодолевается коррупция. В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на «Мистрали» от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть», – заявил Данилов в интервью украинскому изданию Forbes. По его словам, Россия якобы «напала» на Грузию и Украину после того, как Франция и Германия в 2008 году в Бухаресте заблокировали Украине план действий по членству в НАТО. При этом Данилов отметил, что в последнее время Германия «изменила свой тон». «Украина сейчас возвращает свою субъектность, с нами начинают общаться, нас начинают воспринимать отдельно от России», – сказал он. Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что новый закон Украины, позволяющий банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными землями в стране, приведет к потере 72% территории государства. В Раде предложили вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу 5 июля 2021, 20:51 Текст: Елена Мирошниченко

Депутаты Верховной рады Украины предложили вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Роману Шухевичу и Степану Бандере. Предложение было выдвинуто в рамках законопроекта о праздновании на государственном уровне 80-летнего юбилея со дня создания сотрудничавшей с нацистами Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в России), говорится на сайте парламента. Помимо этого, инициаторы законопроекта попросили президента Зеленского дать звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу, а также ввести систему льгот и иных мер поддержки участникам коллаборационистского движения. В октябре 2007 года Президент Виктор Ющенко издал указ о присвоении Шухевичу звания Героя Украины. Степан Бандера был удостоен звания Героя Украины указом от 22 января 2010 года, сообщается на сайте НВ.ua. 2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича звания Героя Украины, мотивируя это тем, что он не был гражданином независимой Украины. 12 января 2011 года президентский указ о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины признан недействительным по решению суда. Ранее суд Киева отменил решение горсовета украинской столицы и запретил празднование памятных дат лиц, причастных к холокосту и сотрудничеству с нацистами. Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры. В 2019 году высказывалось мнение, что отношение к героизации пособников нацизма в Киеве начинает меняться. 16 декабря 2020 ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. США и Украина традиционно голосовали против. Киев поребовал от Германии поставок оружия 5 июля 2021, 16:15

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет поставок оружия из Германии. «Я считаю, что это уже вопрос принципа. Это уже вопрос даже одной снайперской винтовки, условно говоря. Но эта поставка должна произойти, мы должны эту стену сломать, потому что она является чисто политической и, по нашему мнению, безосновательной», – сказал Кулеба на пресс-конференции в рамках форума «Украина 30. Международная политика», передает «Страна.ua». Министр отметил, что встретился в Берлине с представителями всех ключевых политических партий, которые претендуют на победу или достойный результат на выборах, для того, чтобы «заложить им на уровень подсознания важность, приоритетность украинской повестки дня и что именно мы ожидаем от Германии, но также что мы можем дать Германии». Он указал, что в ходе визита президента Украины в Германию между ним и канцлером состоится «доверительный разговор». «Они будут говорить о ключевых вещах. Безусловно, о безопасности, о нормандском формате, будут говорить о «Северном потоке – 2», будут говорить о торговле между нашими странами, немецких инвестициях в Украину», – пояснил Кулеба. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Германия могла бы поддержать Киев вооружениями, в том числе предоставив патрульные катера, винтовки, средства радиосвязи и БТР. В Кремле заявили о сильном влиянии сторонников Бандеры на политику Украины 5 июля 2021, 13:03

Кремль не считает, что на Украине нацистская власть, но признает значительную роль сторонников нацизма и бандеровцев в политической и общественной жизни страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «То, что сторонники нацизма и бандеровцы на Украине в почете, вряд ли кто-то сможет с этим спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины. Это первое. А что касается заявления Владимира Рудольфовича Соловьева, то он волен делать любые заявления. Это журналист, это не официальное лицо, это журналист, который тонко чувствует пульс, что называется, и политологический, и экспертной мысли. И он волен давать те оценки, которые считает нужным», – сказал Песков. Так он ответил на вопрос, разделяют ли в Кремле тезис, высказанный журналистом Владимиром Соловьевым, о том, что к власти в Украине пришли бандеровцы, которые исповедуют нацистскую идеологию, передает РИА «Новости». Также Песков заявил, что президент России Владимир Путин сам работает над статьей про Украину, никакой помощи в этом ему не нужно. «Никакой помощи не нужно, президент сам работает над этой статьей, как только она будет готова, мы ее опубликуем», – заявил Песков. Отвечая на вопрос о возможном выпуске полного издания сочинений Путина, куда бы были включены его речи и интервью, Песков ответил, что все эти материалы опубликованы на сайте президента и доступны всем желающим. «Вы знаете, они фактически изданы. Все они на сайте президента и доступны желающим ... Это все доступно для любого гражданина и для любого издательства, потому что это находится в открытом доступе для всех граждан», – отметил Песков. Ранее на прямой линии с гражданами Путин заявил, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу. Украинских журналистов возмутило поведение главы Минобороны Украины во время учений 6 июля 2021, 15:26 Текст: Ксения Панькова

На Украине поведение министра обороны Андрея Тарана, над головой которого во время военных учений See Breeze несли зонт, вызвало возмущение. В ходе военных учений на Украине See Breeze 2021 журналисты сняли, как министр обороны Украины посетил один из военных кораблей. Украинских журналистов поразило, что глава Минобороны Таран не смог сам нести свой зонт, его над головой министра несет его помощник, сообщает «Царьград». Таран уже настолько преисполнился, сидя на больших финансовых государственных потоках, что аж почувствовал себя аристократом в довольно нищей стране, пишут авторы канала «Украинский формат». Как отметили журналисты, министр обороны Украины – «очередное истинное олицетворение команды Зе – без кортежей и помощников с зонтиками». Ранее вокруг Минобороны Украины разгорелся скандал. Министерство опубликовало фото, как девушки-военнослужащие тренируются ходить строевым шагом в туфлях. После этого группа депутатов Рады выступила с открытым обращением к Минобороны страны с требованием провести служебное расследование по факту марша в туфлях на каблуках. Парламентарии эту ситуацию охарактеризовали как «лютый треш», а также заявили, что такая форма в армии превращает «женщин в карнавальных кукол» и не соответствует стандартам НАТО. Таран встретился с участницами военного парада в 30-ю годовщину независимости Украины после разгоревшегося скандала вокруг каблуков и поручил закупить обувь экспериментального образца. Россия допустила участие США в урегулировании на Украине 6 июля 2021, 11:30

Москва не исключает участия США в процессе урегулирования на Украине, это зависит от того, кто будет назначен главным координатором усилий на этом направлении, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «Никакого желания считаться с нашими подходами и с нашими оценками мы не наблюдаем. Естественно, с такой позицией, сложно себе представить, конструктивный американский вклад в работу, например, в Минском формате. Хотя в прошлом, опыт подключения американцев к этим усилиям был», – сказал Рябков, передает РИА «Новости». По его словам, здесь могут быть разные опции. «Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет. И саммит в Женеве не добавил никаких штрихов в эту картину – черно-белую и одномерную. Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и в Донбассе, и вокруг Украины в целом», – заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Ранее республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В непризнанных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР.