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Политолог предсказал «региональные дуэли» между партиями на выборах в Госдуму
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На региональном уровне партиям для участия в выборах нужно собрать небольшое количество подписей. Поэтому на периферии стоит ждать острых поединков между партиями в ходе сентябрьских выборов, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Константин Комков, комментируя доклад политологов, посвященный уровню конкурентности нынешней избирательной кампании.
«Чтобы составить себе мнение о степени свободы нынешней предвыборной кампании, достаточно проехаться по магистралям Москвы, других мегаполисов, областных центров. Мы видим, что на рекламных площадях размещены плакаты и парламентских, и непарламентских партий. КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» – все они представлены в наглядной агитации существенно больше, чем, скажем, партия власти. Это тоже пример свободной конкуренции», – заявил член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков.
«Мы также видим, как широко представлены эти партии в прессе, в том числе и в регионах – им дана максимальная возможность объяснить избирателю свою точку зрения. Представители этих партий имеют возможность выступать и на телеканалах. Говорю и как член Общественной палаты, и как эксперт по региональной политике: за прошедшие 10 дней с начала избирательной кампании, я не слышал каких-либо претензий от партий на то, что их не допускают к каким-то информационным ресурсам или к процедуре сбора подписей. Можно констатировать, что повсеместно дан «зеленый свет» избирательной гонке. Так что теперь все зависит от креатива и от материально-организационного ресурса каждой отдельной партии», – считает Комков.
«Представленный сегодня доклад Фонда исследования проблем демократии показывает, как на практике реализуется призыв федеральной власти о том, что выборы должны быть конкурентными», – подчеркивает эксперт.
В пользу развития конкуренции послужила и недавно принятая поправка о возможности расширения общефедеральной части избирательного списка в Госдуму с 10 до 15 человек, считает политолог. «Кто-то использует эту квоту полностью, кто-то частично. Но в любом случае, эта поправка дает возможность для маневра, для выстраивания внутрипартийного позиционирования», – пояснил он.
Как сообщила «Лента.ру», в среду в Москве политологи обсудили доклад Фонда исследования проблем демократии, посвященного вероятным главным интригам сентябрьских выборов в Госдуму. По словам экспертов, наибольший интерес представляет будущее расположение партий в списке победителей – в каком порядке расположатся партии, занявшие второе, третье и четвертое места. Также, по мнению авторов, остается вопросом, войдет ли в новый парламент пятая партия, кто победит в левой, правой, зеленой и остальных «нишах», а также чем завершатся «баталии» лидеров региональных списков.
По прогнозам политологов, «Единая Россия» сохранит первенство, КПРФ останется на втором месте, а за третье и четвертое будут бороться «Справедливая Россия» и ЛДПР. Аналитики отметили рост общего числа зарегистрированных кандидатов на региональных кампаниях. Исходя из этого эксперты ожидают и на этом уровне «высокую конкурентную борьбу».
«Как мы видим, вопреки заявлениям ряда наших недоброжелателей, конкуренция в эту избирательную кампанию высока, – добавляет Комков. – Ограничивает конкуренцию только состояние самих партий. Например, «Родина» выдвинула своих кандидатов не по всем одномандатным округам – из-за кадрового дефицита».
В этой связи политолог напомнил, что выборное законодательство в последнее время было смягчено. «Скажем, партиям на выборах в региональные ЗакСобрания разрешено сдавать неполные списки, не выбирать полностью свои квоты. Поскольку кадровый голод испытывает не только «Родина», но и многие другие политические силы, участие в кампаниях для них существенно упростилось», – отметил он.
«На региональном уровне партиям для участия в выборах нужно собрать весьма небольшое количество подписей – полпроцента от общего числа избирателей, то есть, условно 4-5 тысяч. Сама по себе процедура сбора помогает мобилизации небольших партий. В результате уже сейчас ясно, что мы увидим острые поединки между партиями на периферии – так называемые региональные дуэли. Вспомните предыдущий политический цикл – тогда Партия пенсионеров и «Новые люди» показали нормальный результат на выборах и смогли пройти в несколько региональных парламентов», – сказал Комков.
«Что касается принятых властями антиковидных мер, то и эти ограничения условны. Можно обойтись без массовых мероприятий и работать с избирателем напрямую, проводить онлайн-встречи и даже онлайн-пикеты, и таким образом все равно дойти до своей целевой аудитории. На самом деле, всем партиям пора перестраиваться и внедрять подобные инструменты в свою политическую практику», – считает член ОП.
Стало известно об ухудшении состояния Веры Алентовой
Супруга режиссера Владимира Меньшова актриса Вера Алентова вновь оказалась в реанимации из-за коронавирусной инфекции, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.
По словам источника, еще в понедельник днем актрису на фоне улучшения самочувствия перевели в обычную палату, однако позже стало известно, что ее перевели обратно в реанимацию. Врачи оценивают состояние пациентки как среднетяжелое, но стабильное, передает РИА «Новости».
Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился.
В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы – народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19.
Зеленский захотел обсудить с Меркель «Северный поток – 2»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель 12 июля планирует обсудить вопросы проекта «Северный поток – 2» и безопасности.
«Вопрос «Северного потока – 2» – это вопрос глобальный. <...> Что ожидаю от встречи с Ангелой Меркель? Разделять вопросы «Северного потока – 2» и безопасности мы не будем. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей», – цитирует ТАСС Зеленского.
Ранее Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.
Кремль назвал способ избежать повторения ситуации с «Дефендер»
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Чтобы избежать ситуаций, подобных той, что произошла с британский эсминцем «Дефендер» в Черном море, необходимо просто не нарушать границу, да еще таким провокационным образом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, существует (способ), просто не нужно нарушать государственную границу Российской Федерации, и еще делать это абсолютно провокационным образом», – передает его слова РИА «Новости».
Песков уточнил, что Москва и Лондон не ведут консультации по соблюдению границ и проходу кораблей.
«Сейчас фактически отношения находятся в таком подмороженном состоянии. Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность», – отметил представитель Кремля, говоря о высказываниях главы МИД Британии Доминика Рааба о том, что ВМС Британии продолжат заходить в «территориальные воды Украины».
«[И на уровне] президента России, и на других уровнях было неоднократно уже отмечено, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море, поэтому в данном случае каждый раз, когда будет нарушаться российская государственная граница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать. Пограничники будут выполнять те действия, которые предписаны им по всем инструкциям на случай нарушения государственной границы и, конечно же, весь дипломатический инструментарий также будет задействоваться», – отметил Песков.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Британия пообещала продолжить провокации в Черном море
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ВМС Британии продолжат заходить в «территориальные воды Украины», заявил глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб во время слушаний в Палате общин по поводу инцидента в Черном море с эсминцем «Дефендер».
Как утверждает министр, британский корабль, вторгшийся в территориальные воды России, следовал самым коротким и прямым маршрутом. «Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать», – передает РИА «Новости» слова Рааба.
При этом он добавил, что полностью поддерживает действия экипажа эсминца.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Датчанина испугала «гигантская» российская подлодка
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Жителей Дании удивила «гигантская» российская атомная подводная лодка «Орел», которая прошла через территориальные воды королевства, сообщает местный телеканал TV2.
Так, монтажник Мадс Кристенсен, работающий на мосту через пролив Большой Бельт, заявил, что уже видел проходившие мимо моста субмарины, однако таких больших – «никогда». «Я поразился, насколько она большая. Тогда я полез проверять в интернете и поразился, что на морском радаре никаких данных не оказалось», – отметил датчанин, передает РИА «Новости».
По его словам, большие контейнеровозы, которые проходят мимо, являются для него обычным зрелищем. «Но это было что-то с чем-то. Она была просто гигантская!» – добавил Кристенсен.
При этом капитан Дитте Дюреборг, специалист по подводным лодкам, рассказал, что, несмотря на размеры и превышающий 100 человек экипаж, данную субмарину трудно отследить, в том числе потому, что она построена из особого типа стали. «Можно сказать, у нее низкая магнитная сигнатура», – пояснил он.
Датские военные подчеркнули, что проход «Орла» через воды королевства – «не повод для драмы», так как подводная лодка соблюдала международные правила безопасного судоходства.
«Орел» был построен на верфи «Севмаш» в Северодвинске и вошел в состав флота 5 февраля 1993 года. Он относится к многоцелевым атомным подлодкам третьего поколения. Водоизмещение представителей проекта 949А «Антей» достигает 24 тыс. тонн, скорость подводного хода – 32 узлов, экипаж – 107 человек. Эти субмарины оснащены 24 пусковыми установками крылатых ракет «Гранит» (дальность около 500 км) и шестью торпедными аппаратами. Субмарина примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 25 июля.
Рошаль объяснил, почему некоторые врачи не рекомендуют прививаться от COVID-19
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Поскольку все врачи – люди, то и они могут ошибаться, сказал газете ВЗГЛЯД сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль, отвечая на вопрос, почему некоторые врачи отговаривают пациентов проходить вакцинацию против коронавирусной инфекции.
После объявления массовой вакцинации от COVID-19 в России в Сети все чаще стали появляться сообщения от обычных граждан о том, что врач (причем это может быть как терапевт, так и медик другой специализации) отговаривает их от вакцинации против коронавируса.
«Врачи тоже люди и, к сожалению, могут и они ошибиться. Считаю, что «Спутник V», который прошел все стадии испытаний, и которым привились уже миллионы, в том числе и я, отвечает всем требованиям», – заявил Рошаль.
По данным на 7 июля, в России выявлено 5,7 млн случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране заболели почти 24 тыс. граждан. Из них 5621 зарегистрировано в Москве, 2531 в Московской области и 1906 в Санкт-Петербурге.
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Сухоруков назвал имена ответственных за его уход из театра
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Актер, народный артист России Виктор Сухоруков назвал «три фамилии», из-за которых он покинул Театр имени Моссовета, при этом, по его словам, у него нет «нет ни обид, ни претензий».
«Есть три человека: Юрий Еремин, с которым я выпускал спектакль «Странник» в идущем сезоне, есть директор театра Панфилова Валентина Тихоновна, которую, по-моему, сейчас хотят поменять на кого-то другого, есть новый художественный руководитель – Марчелли Евгений Жозефович, который за целый сезон скопировал спектакль «Фрекен Жюли» на малой сцене. Вот их и спросите. Нет ни обид, ни претензий, ни вопросов. Я заявляю три фамилии, трех людей, из-за которых я ушел из театра, а все остальное – это ведро на кухне. Никто меня не выгонял, не увольнял, не вынуждал, но эти три человека накопили во мне решимость уйти из этого театра», – рассказал артист в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Сухоруков добавил, что свою творческую карьеру он намерен продолжать, ему уже поступают предложения о новых проектах.
«Вы думаете, уйдя из этого театра, я остановился, я заболел, я умер, меня парализовало? Нет! Я просто ушел из этого заведения, а жизнь у меня продолжается, она у меня активная, интересная, творческая. У меня много замыслов, у меня много планов. Юбилейный год тоже подталкивает меня пересмотреть какие-то свои настроения, силу, энергию переосмыслить. Я живу очень интересно, у меня впереди много задач. Это реальность. Если я всю жизнь боролся за себя самого, почему вы думаете, что я сегодня отчаюсь? У меня сейчас и кино будет, и в театре я работаю. Предложений море и даже таких неожиданных, что даже растерялся», – сказал актер.
Напомним, накануне художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли сообщил, что Сухоруков ушел из театра после десяти лет службы.
В Театре Моссовета Сухоруков играл в спектаклях «Странник», «Встречайте, мы уходим», «Римская комедия (Дион)», «Царство отца и сына». В театре он служил с 2011 года.
На Украине раскрыли план силового захвата Донбасса
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В случае обострения конфликта в Донбассе украинская армия окружит крупные города, разрежет пути снабжения и возьмет под артиллерийский огонь восточную границу ДНР и ЛНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
Арестович выразил мнение, что ВСУ технически способны взять под контроль регион, передает РИА «Новости».
«Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска», – заявил Арестович в эфире телеканала «Наш».
Накануне в представительстве провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что за минувшие две недели украинские силовики 53 раза нарушали перемирие в Донбассе.
В июне полпред России в минской Контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в стремлении завести в тупик урегулирование конфликта в Донбассе. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей, о котором «будет голосовать народ Украины».
Киевский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что «проведение референдума – не самый худший вариант завершения конфликта, однако в интересах Киева продолжить спекуляции на теме Минских соглашений». В свою очередь политолог Евгений Копатько предсказал исход референдума об отделении Донбасса от Украины.
На Украине предсказали сроки «нападения» со стороны России
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Украинский генерал-лейтенант, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Россия якобы обостряет конфликт вокруг Украины и может на нее «напасть» в конце лета или в начале осени.
По его словам, беспокойство вызывает ситуация на любой из сторон: на юге Москва параллельно с учениями НАТО совершает собственные маневры, якобы устраивая провокации, а на севере стало потенциально опасно из-за действий президента Белоруссии Александра Лукашенко, который распорядился закрыть границу с Украиной, передает издание «Телеграф».
«Осуществляется постоянное военно-политическое давление с востока. И продолжается процесс паспортизации. Тем самым готовится вариант, когда при необходимости Россия сможет «защищать своих граждан» на этой территории», – заявил Романенко.
Он предположил, что Россия вряд ли станет нападать на Украину в июле, поскольку ожидаются встречи Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом, после которых могут принять решение о встрече с Владимиром Путиным.
Также Романенко отметил, что именно переговоры между украинским и российским лидером или их отсутствие могут стать причиной эскалации конфликта вплоть до уровня локальной войны. По его мнению, Россия может напасть на Украину в конце лета или в начале осени на фоне совместных учений с Белоруссией, «под видом которых Россия может нарастить силы дополнительно».
Ранее экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян призвал не обманывать украинский народ заявлениями о способности Украины противостоять России в случае войны.
Тем временем генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил, что Киеву в случае вооруженного конфликта с Россией не стоит ждать военной помощи от Североатлантического альянса.
204 млрд рублей из бюджета пойдут на выплату 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет
Выплату в 10 тыс. рублей на детей от 6 до 18 лет семьи начнут получать с 16 августа, на данную меру поддержки из бюджета пойдут 204 млрд рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
«С 15 июля начнется прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста – это от 6 до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе, ...выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года, с 16 августа», – сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства России, передает РИА «Новости».
По его словам, планируется, что такой мерой поддержки накануне учебного года будут охвачены более 20 млн детей, общий объем расходов федерального бюджета составит 204 млрд рублей, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей.
Глава ВОЗ предупредил о наступлении очень опасной стадии пандемии
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Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, сейчас государства, у которых есть инструменты для борьбы с вирусом, прежде всего – вакцины, смягчают ограничения, передает РИА «Новости».
«Тем временем страны, не имеющие доступа к эффективным средствам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется новыми штаммами вируса», – продолжил глава ВОЗ.
Как считает Гебрейесус, единственный выход в такой ситуации – это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами.
«Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам», – добавил он.
Глава организации подчеркнул, что есть надежда на перемены в лучшую сторону, в частности, это программа распределения вакцин COVAX. Он призвал страны увеличить усилия в этом направлении.
COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
Накануне директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире стабилизировалась «на очень высоком уровне». В тот же день американские ученые спрогнозировали появление десятков новых мутаций коронавируса.
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Адмирал Комоедов пригрозил Британии жесткими мерами за провокации
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«На любые провокации Москва ответит жестко и неожиданно», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя заявление главы МИД Британии о готовности британских ВМС продолжать провокации в территориальных водах России.
«На хамство нужно отвечать адекватно. Если британцы не признают суверенитет России над Крымом и ее территориальными водами, то пусть спросят у крымчан об их государственной принадлежности», – предложил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.
Собеседник подчеркнул, что население полуострова добровольно вошло в состав России, в результате демократического голосования. «А британцы просто нагло заигрывают с Украиной и устраивают провокации против России», – добавил он.
Адмирал убежден, что любые попытки Британии раздразнить Россию вызовут ответную реакцию. Москва, конечно же, ответит жестко, отметил адмирал. В этой связи он напомнил о недавнем инциденте с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма. «Тогда пришлось произвести предупредительные выстрелы. На сегодняшний день есть масса предложений о том, как реагировать на подобные провокации, но о них говорить пока рано. Могу сказать, что Москва ответит жестко и неожиданно для британцев», – заключил Комоедов.
Накануне глава британского МИД Доминик Рааб, выступая в палате общин по поводу инцидента с эсминцем «Дефендер», заявил: корабли королевских ВМС продолжат заходить в «территориальные воды Украины».
Британский эскадренный миноносец, вторгшийся в территориальные воды России близ крымского побережья (которые Лондон считает украинскими), следовал самым коротким и прямым маршрутом, утверждает Рааб. «Это международно признанный маршрут движения», – подчеркнул министр.
На заявление руководителя британской дипломатии отреагировали в Кремле. Чтобы избежать ситуаций, подобных той, что произошла с британский эсминцем «Дефендер» в Черном море, необходимо просто не нарушать границу, да еще таким провокационным образом, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил – Москва и Лондон не ведут консультации по соблюдению границ и проходу кораблей
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер», при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование корабля ВМС Британии в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
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Инфекционист: COVID обходит иммунные барьеры и заражает людей по третьему разу
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В мире наблюдаются новые случаи заболевания COVID-19 в третий раз, причем они могут быть тяжелее первого и второго, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Мы сейчас видим с вами, что люди заболевают не просто второй раз. Те, кто болел в первую-вторую волну, а сейчас поступают в больницы – это люди, которые болеют в третий раз. То есть вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два», – пояснил Тимаков на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в России, передает РИА «Новости».
Он также добавил, что организм зачастую не воспринимает индийский штамм, как настоящую инфекцию, и иммунитет вовремя не реагирует. «Если упущена ситуация в начале заболевания, а человек не получил стартовой терапии, то есть большой риск, что он может попасть в больницу после видимого периода благополучия, на седьмой-восьмой день после начала болезни, так как индийский штамм обходит наши иммунные барьеры» – уточнил эксперт.
Ранее специалисты в Москве начали наблюдать обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатию у тех пациентов, которое перенесли коронавирус. Кроме того, при заражении штаммом коронавируса «дельта» у пациентов отмечаются сильные головные боли, высокая температура на начальном этапе.
В Пентагоне объяснили вывод войск США из Афганистана под покровом ночи
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Соединенные Штаты по соображениям безопасности не раскрыли властям Афганистана точное время вывода американских сил с базы Баграм, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«В целях безопасности проведения операции мы не сообщили точное время, когда силы США уйдут с базы Баграм», – приводит слова Кирби ТАСС.
«Я не могу говорить о том, как афганская сторона интерпретировала это решение, но оно было приято в интересах безопасности наших сил», – пояснил представитель военного ведомства США, добавив, что военные США координировали свои действия с афганской стороной при передаче ей контроля над данным военным объектом.
Во вторник утром стало известно, что американские военные ночью тайком оставили авиабазу Баграм в Афганистане, не уведомив нового командира объекта из числа местных военных. Он обнаружил отсутствие военных США только через два часа после их отъезда.
В минувшую субботу официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил о передаче крупнейшей в Афганистане авиабазы Баграм местным силам безопасности.
Специалист по Афганистану Андрей Серенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Американцы ушли по-английски не только с авиабазы Баграм. Другие афганские базы они тоже покидали без парадов и фанфар. В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят».
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.
В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
В Крыму оценили условия Киева для возобновления поставок воды
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Условия, озвученные украинской стороной по возобновлению поставок воды в Крым, комичны, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Строго говоря, мистера Умерова никто, в том числе, на самой Украине, не уполномочивал выдвигать какие-либо условия нашей стране. В этой связи его попытки раздуть собственную значимость выглядят весьма комично», – сказал РИА «Новости» Молохов.
По его словам, любой шантаж Киева относительно поставок воды в Крым выглядит весьма нелепо, глупо и топорно. Он отметил, что водохранилища пополнились за счет выпавших за последние месяцы обильных садков, а также из-за собственных усилий России по ликвидации последствий водной блокады полуострова.
«Перефразируя известный роман <...> сообщаем: «Никогда и ничего мы просить не будем. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто слабее нас. Сами предложат и сами все дадут», – подчеркнул Молохов.
Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента «деоккупации» полуострова.
Накануне сообщалось, что уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где прошли сильные ливни, превысил 50% от общего объема. Также ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.