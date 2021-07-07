Политолог предсказал «региональные дуэли» между партиями на выборах в Госдуму

На региональном уровне партиям для участия в выборах нужно собрать небольшое количество подписей. Поэтому на периферии стоит ждать острых поединков между партиями в ходе сентябрьских выборов, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Константин Комков, комментируя доклад политологов, посвященный уровню конкурентности нынешней избирательной кампании.

«Чтобы составить себе мнение о степени свободы нынешней предвыборной кампании, достаточно проехаться по магистралям Москвы, других мегаполисов, областных центров. Мы видим, что на рекламных площадях размещены плакаты и парламентских, и непарламентских партий. КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» – все они представлены в наглядной агитации существенно больше, чем, скажем, партия власти. Это тоже пример свободной конкуренции», – заявил член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков.

«Мы также видим, как широко представлены эти партии в прессе, в том числе и в регионах – им дана максимальная возможность объяснить избирателю свою точку зрения. Представители этих партий имеют возможность выступать и на телеканалах. Говорю и как член Общественной палаты, и как эксперт по региональной политике: за прошедшие 10 дней с начала избирательной кампании, я не слышал каких-либо претензий от партий на то, что их не допускают к каким-то информационным ресурсам или к процедуре сбора подписей. Можно констатировать, что повсеместно дан «зеленый свет» избирательной гонке. Так что теперь все зависит от креатива и от материально-организационного ресурса каждой отдельной партии», – считает Комков.



«Представленный сегодня доклад Фонда исследования проблем демократии показывает, как на практике реализуется призыв федеральной власти о том, что выборы должны быть конкурентными», – подчеркивает эксперт.

В пользу развития конкуренции послужила и недавно принятая поправка о возможности расширения общефедеральной части избирательного списка в Госдуму с 10 до 15 человек, считает политолог. «Кто-то использует эту квоту полностью, кто-то частично. Но в любом случае, эта поправка дает возможность для маневра, для выстраивания внутрипартийного позиционирования», – пояснил он.

Как сообщила «Лента.ру», в среду в Москве политологи обсудили доклад Фонда исследования проблем демократии, посвященного вероятным главным интригам сентябрьских выборов в Госдуму. По словам экспертов, наибольший интерес представляет будущее расположение партий в списке победителей – в каком порядке расположатся партии, занявшие второе, третье и четвертое места. Также, по мнению авторов, остается вопросом, войдет ли в новый парламент пятая партия, кто победит в левой, правой, зеленой и остальных «нишах», а также чем завершатся «баталии» лидеров региональных списков.

По прогнозам политологов, «Единая Россия» сохранит первенство, КПРФ останется на втором месте, а за третье и четвертое будут бороться «Справедливая Россия» и ЛДПР. Аналитики отметили рост общего числа зарегистрированных кандидатов на региональных кампаниях. Исходя из этого эксперты ожидают и на этом уровне «высокую конкурентную борьбу».

«Как мы видим, вопреки заявлениям ряда наших недоброжелателей, конкуренция в эту избирательную кампанию высока, – добавляет Комков. – Ограничивает конкуренцию только состояние самих партий. Например, «Родина» выдвинула своих кандидатов не по всем одномандатным округам – из-за кадрового дефицита».

В этой связи политолог напомнил, что выборное законодательство в последнее время было смягчено. «Скажем, партиям на выборах в региональные ЗакСобрания разрешено сдавать неполные списки, не выбирать полностью свои квоты. Поскольку кадровый голод испытывает не только «Родина», но и многие другие политические силы, участие в кампаниях для них существенно упростилось», – отметил он.

«На региональном уровне партиям для участия в выборах нужно собрать весьма небольшое количество подписей – полпроцента от общего числа избирателей, то есть, условно 4-5 тысяч. Сама по себе процедура сбора помогает мобилизации небольших партий. В результате уже сейчас ясно, что мы увидим острые поединки между партиями на периферии – так называемые региональные дуэли. Вспомните предыдущий политический цикл – тогда Партия пенсионеров и «Новые люди» показали нормальный результат на выборах и смогли пройти в несколько региональных парламентов», – сказал Комков.



«Что касается принятых властями антиковидных мер, то и эти ограничения условны. Можно обойтись без массовых мероприятий и работать с избирателем напрямую, проводить онлайн-встречи и даже онлайн-пикеты, и таким образом все равно дойти до своей целевой аудитории. На самом деле, всем партиям пора перестраиваться и внедрять подобные инструменты в свою политическую практику», – считает член ОП.