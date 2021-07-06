Волкова оштрафовали за акцию с фонариками

В Грузии объяснили обвинения в адрес Москвы из-за срыва гей-парада в Тбилиси

Что касается заявлений о «руке Москвы» в событиях 5 июля в Тбилиси, то в Грузии всегда во всем принято обвинять Россию, пояснил газете ВЗГЛЯД грузинский аналитик Петрэ Мамрадзе. По словам эксперта, активизация грузинской оппозиции в связи с разгулом радикалов в Тбилиси объясняется исключительно политическими интересами.

Во вторник грузинская оппозиция решила собраться у парламента, чтобы осудить действия радикальных групп, которые не только не допустили проведение «марша достоинства», но и избили свыше 50 журналистов.

«Задача оппозиции – показать Западу, что только она может защищать права человека, права меньшинств. Однако на деле оппозиция понимает, что это не популярная в Грузии тема и, думаю, очень активничать не станет», – сказал эксперт.

В интервью газете ВЗГЛЯД Петрэ Мамрадзе заявил, что поэтому, очевидно, оппозиция будет делать упор не на защиту прав сексуальных меньшинств, а на защиту журналистов.

«Насилие на улицах Тбилиси в понедельник было совершенно неприемлемым. Это варварство. Оппозиция использует это, чтобы обвинить премьер-министра Ираклия Гарибашвили, заявит, что тот науськал радикалов, что, конечно же, является бредом. Дивиденды оппозиционеры получат только для общения с Западом. Педалировать тему меньшинств не станут, так как растеряют свой и без того хилый электорат», – сказал он.

«Что касается заявлений о «руке Москвы» в событиях 5 июля в Тбилиси, то в Грузии всегда во всем принято обвинять Россию. Лучше же нам самим не поступать так, чтобы Москва получала дивиденды от происходящих в Грузии внутриполитических или каких-то иных разборок», – отметил эксперт.

Комментируя недовольные отклики Запада на то, что грузинская полиция не предотвратила эксцессы, эксперт обратил внимание на то, что по горячим следам уже задержаны восемь нарушителей порядка, следствие продолжается, а власти Грузии однозначно осудили насилие.

«Когда мы так финансово зависим от Запада, то приходится все это слушать и принимать критику, – сказал он. – С другой стороны, надо понимать, что предотвращать массовое насилие бывает крайне сложно. Пример Капитолия тоже об этом говорит».

«Думаю, постепенно волна эмоций сойдет на нет», – считает эксперт.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во вторник заявил журналистам, что «полностью не приемлет насилие, осуждает его». Он сообщил, что все виновные будут идентифицированы и наказаны.

«Полиция работает активно», – заявил в этой связи председатель правительства Грузии.

Напомним, в понедельник в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. Тысячи сторонников традиционных ценностей с утра стали собираться на проспекте Руставели, чтобы не дать возможность провести эту акцию. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ фактически напали на журналистов, обвинив их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали до 50 представителей СМИ.

Организаторы отметили мероприятие из соображений безопасности участников акции. В тот же день в офис ЛГБТ-организации в Тбилиси бросили взрывное устройство.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил бывшего президента республики Михаила Саакашвили в поддержке проведения в Тбилиси гей-парада.

1 июля в Грузии началась «неделя достоинства». Тогда же в Тбилиси произошли столкновения противников и сторонников ЛГБТ, полиция задержала около 20 человек. Ранее противники гей-парада в Тбилиси потребовали выгнать посла США из Грузии.