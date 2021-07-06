На учениях НАТО обнаружили «двойника» Зеленского Киев счел Францию и ФРГ виновными в утрате части украинских земель 6 июля 2021, 14:57 Текст: Евгения Шестак

Франция и Германия несут моральную ответственность за потерю Украиной и Грузией части своих территорий, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Наши международные партнеры упрекают нас, что у нас не преодолевается коррупция. В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на «Мистрали» от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть», – заявил Данилов в интервью украинскому изданию Forbes. По его словам, Россия якобы «напала» на Грузию и Украину после того, как Франция и Германия в 2008 году в Бухаресте заблокировали Украине план действий по членству в НАТО. При этом Данилов отметил, что в последнее время Германия «изменила свой тон». «Украина сейчас возвращает свою субъектность, с нами начинают общаться, нас начинают воспринимать отдельно от России», – сказал он. Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что новый закон Украины, позволяющий банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными землями в стране, приведет к потере 72% территории государства.

Афины назвали Украину родиной греческой революции 5 июля 2021, 15:51 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что год 30-летия независимости Украины является знаковым и для его страны, и указал, что греческая национально-освободительная революция 200 лет назад началась на Украине. «В этом году мы отмечаем 200-летие начала нашей войны за независимость. И что важно здесь, в Киеве, в столице Украины, – это то, что мы всегда помним, что эта наша война за независимость, эта наша революция, началась на Украине. Мы всегда помним, что Одесса была городом, где в 1814 году было основано Общество друзей – в Греции мы называем его «Филики Этария». Общество с единственной целью – создать независимое греческое государство», – сказал Дендиас, передает РИА «Новости». «Вот почему этот украинский город, а также Украина как страна так близки сердцам нас, греков. И это одна из многих причин, по которым Греция всегда будет готова помочь Украине в ее европейских устремлениях. Мы считаем, что вы принадлежите к Европейскому Союзу рядом с нами», – продолжил министр. По словам Дендиаса, греки гордятся тем, что соглашение об ассоциации ЕС и Украины было подписано в 2014 году, во время председательства Греции в Совете Евросоюза. «Греция также последовательно поддерживает давнее партнерство Украины с НАТО. Мы продолжаем поощрять усилия страны по неуклонному углублению связей с Североатлантическим альянсом. Недавний саммит НАТО в Брюсселе подтвердил приверженность союзников решениям, принятым на саммите в Бухаресте в 2008 году», – сказал Дендиас. По его словам, статус партнера с расширенными возможностями, предоставленный в прошлом году, будет способствовать, в частности, участию Украины в учениях и тренировках НАТО. Кроме того, Дендиас заявил, что «Греция четко выразила свою принципиальную позицию» по поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Отметим, что ряд греческих политиков периодически заявляет о том, что греческая революция началась с Украины, которой в 1821 году еще существовало. Сам Дендиас меняет риторику в зависимости от собеседников. Так, на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в Сочи 25 мая он «выражал благодарность России за ее особый вклад в освобождение нашей страны». В телефонных разговорах с Лавровым греческий министр также постоянно говорил об «особо важной роли, которую Россия сыграла в период независимости Греции». На официальной церемонии открытия Года истории Россия-Греция 2 июля первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис заявил, что «нет никакого сомнения в том, что Россия внесла определяющий и решающий вклад в успех греческой борьбы за независимость, которая организовывалась и координировалась греческими общинами в Российской империи». На Украине рассказали о плане захвата Донбасса 6 июля 2021, 08:40

Фото: Baz Ratner/Reuters

Текст: Мария Бобылева

Вооруженные силы Украины способны захватить часть территории Донецкой и Луганской народных республик, заявил советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. По его словам, Украина не выполняет Минские соглашения не просто так. Он отметил, что документ, который был одобрен специальной резолюцией Совета Безопасности ООН, якобы не имеет обязательного характера, пишет ФАН. «Политическая часть Минских соглашений является дискутабельной. То есть она является предметом переговоров. В чем вся загвоздка: все почему-то думают, что минские договоренности являются безальтернативными и должны быть обязательно выполнены. Но это не так. «Минск – 2» является доброй волей сторон. Это международно-правовой договор, который не имеет обязательного характера, то есть за его невыполнение не наступают правовые последствия. А это означает, что документ выполняется, когда есть добрая воля двух сторон», – сказал он. Также он заявил, что Минские соглашения не были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН. По его словам, в английском варианте документа нет слова «одобряет», а есть – «приветствует». Именно из-за этого, заявил Арестович, Украина и не должна выполнять минские договоренности. Советник украинской делегации в ТКГ рассказал и о военном пути решения конфликта в Донбассе. По его словам, вооруженные силы Украины могли бы захватить ДНР и ЛНР, захватив часть территории. Это бы сделало, по его мнению, невозможным дальнейшее существование народных республик. «Что такое Донбасс – большая городская агломерация, поэтому для нас такие жертвы неприемлемы. Единственный вариант, когда мы можем пойти в вооруженное наступление – если нам навяжут войну. Тогда мы пойдем в контрнаступление. Но сами мы «освобождать» Донбасс военным путем не будем. Нас от наступления останавливает только плотная городская застройка. А это означает, что если будут идти бои, то неминуемо будет гибнуть мирное население. Отвоевать Донбасс мы, конечно, можем. Мы освободим ту часть территории, которая сделает дальнейшее существование ДНР и ЛНР невозможным. Мы окружим, разделим и будем доставать артиллерией до границы с Россией», – резюмировал он. Тем временем республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В непризнанных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР. В Раде предупредили об окончательном развале Украины 6 июля 2021, 05:58 Текст: Антон Никитин

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил уверенность, что попытки героизации пособников нацистов в условиях внутреннего военного конфликта приведут к окончательному развалу Украины. «Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины», – приводит слова парламентария РИА «Новости». Кива добавил, что «именно эту задачу» выполнял бывший президент Украины Петр Порошенко, а сейчас в том же направлении работает действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Кроме того, Кива назвал силы, пришедшие к власти в Киеве после переворота в 2014 году, марионеточными. «Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада – расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла», – заключил парламентарий. К своему посту депутат приложил фотографии Шухевича в военной форме фашистской Германии и генерал-майора вермахта Рейнхарда Гелена, который был главой разведки Восточного фронта во время Великой Отечественной войны, а в апреле 1945 года сдался американцам и перешел к ним на службу вместе со своей агентурной сетью. Нацистский генерал при поддержке США создал «организацию Гелена», на базе которой в 1956 году под его руководством учредили Федеральную разведывательную службу Германии. Накануне в Раде предложили вернуть звание Героя Украины участникам коллаборационистских движений времен ВОВ Степану Бандере и Роману Шухевичу. Напомним, новое руководство Украины после захвата власти в 2014 году стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры. В 2019 году высказывалось мнение, что отношение к героизации пособников нацизма в Киеве начинает меняться. 16 декабря 2020 года ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. При этом США и Украина традиционно голосовали против. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Раде предложили вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу 5 июля 2021, 20:51 Текст: Елена Мирошниченко

Депутаты Верховной рады Украины предложили вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Роману Шухевичу и Степану Бандере. Предложение было выдвинуто в рамках законопроекта о праздновании на государственном уровне 80-летнего юбилея со дня создания сотрудничавшей с нацистами Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в России), говорится на сайте парламента. Помимо этого, инициаторы законопроекта попросили президента Зеленского дать звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу, а также ввести систему льгот и иных мер поддержки участникам коллаборационистского движения. В октябре 2007 года Президент Виктор Ющенко издал указ о присвоении Шухевичу звания Героя Украины. Степан Бандера был удостоен звания Героя Украины указом от 22 января 2010 года, сообщается на сайте НВ.ua. 2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича звания Героя Украины, мотивируя это тем, что он не был гражданином независимой Украины. 12 января 2011 года президентский указ о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины признан недействительным по решению суда. Ранее суд Киева отменил решение горсовета украинской столицы и запретил празднование памятных дат лиц, причастных к холокосту и сотрудничеству с нацистами. Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры. В 2019 году высказывалось мнение, что отношение к героизации пособников нацизма в Киеве начинает меняться. 16 декабря 2020 ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. США и Украина традиционно голосовали против. Киев поребовал от Германии поставок оружия 5 июля 2021, 16:15

Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет поставок оружия из Германии. «Я считаю, что это уже вопрос принципа. Это уже вопрос даже одной снайперской винтовки, условно говоря. Но эта поставка должна произойти, мы должны эту стену сломать, потому что она является чисто политической и, по нашему мнению, безосновательной», – сказал Кулеба на пресс-конференции в рамках форума «Украина 30. Международная политика», передает «Страна.ua». Министр отметил, что встретился в Берлине с представителями всех ключевых политических партий, которые претендуют на победу или достойный результат на выборах, для того, чтобы «заложить им на уровень подсознания важность, приоритетность украинской повестки дня и что именно мы ожидаем от Германии, но также что мы можем дать Германии». Он указал, что в ходе визита президента Украины в Германию между ним и канцлером состоится «доверительный разговор». «Они будут говорить о ключевых вещах. Безусловно, о безопасности, о нормандском формате, будут говорить о «Северном потоке – 2», будут говорить о торговле между нашими странами, немецких инвестициях в Украину», – пояснил Кулеба. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Германия могла бы поддержать Киев вооружениями, в том числе предоставив патрульные катера, винтовки, средства радиосвязи и БТР. Россия допустила участие США в урегулировании на Украине 6 июля 2021, 11:30

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Москва не исключает участия США в процессе урегулирования на Украине, это зависит от того, кто будет назначен главным координатором усилий на этом направлении, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «Никакого желания считаться с нашими подходами и с нашими оценками мы не наблюдаем. Естественно, с такой позицией, сложно себе представить, конструктивный американский вклад в работу, например, в Минском формате. Хотя в прошлом, опыт подключения американцев к этим усилиям был», – сказал Рябков, передает РИА «Новости». По его словам, здесь могут быть разные опции. «Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет. И саммит в Женеве не добавил никаких штрихов в эту картину – черно-белую и одномерную. Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и в Донбассе, и вокруг Украины в целом», – заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Ранее республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В непризнанных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР. В Киево-Печерской лавре заявили об аварийной ситуации в Ближних пещерах 5 июля 2021, 19:14

Фото: РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Киево-Печерская лавра попросила власти Украины помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер, которые являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) написал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность выделения из резервного фонда государственного бюджета средств для проведения неотложных противоаварийных работ в лабиринтах Ближних пещер. «В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов Ближних пещер Киево-Печерской лавры, что может привести к человеческим жертвам», – говорится в сообщении центра информации УПЦ в Facebook. Отмечается, что в последнее время увеличился уровень увлажненности грунтов и если не принять срочных мер, то существует угроза разрушения лабиринтов пещер. В письме настоятеля лавры указано, что вследствие природных и техногенных факторов гидрологические условия аварийных участков в лабиринте пещер остаются сложными, что очень скоро может привести к дальнейшему развитию опасных и негативных гидрологических процессов. «По результатам неоднократно созванных комиссий технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) относительно состояния аварийных участков пещер ситуация определена как чрезвычайная регионального масштаба», – говорится в сообщении. Напомним, в апреле у всех священнослужителей в Киево-Печерской лавре выявили коронавирус. Лавру еще 5 апреля закрыли на карантин после 90 случаев коронавируса. 12 апреля был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел. Украинский госканал показал карту России с Крымом 5 июля 2021, 16:06 Текст: Елена Мирошниченко

На украинском государственном телеканале «Дом» была продемонстрирована карта России с Крымом, началась служебная проверка, сообщили в телекомпании. «Проект «Русский дневник» имеет графическую заставку с картой РФ, но без изображения оккупированного полуострова. Вместе с тем в одном из выпусков внезапно появляется изображение полуострова и затем так же внезапно исчезает. Выпуск был изъят из эфира канала. Все предыдущие плановые выпуски проекта «Русский дневник» имеют утвержденную каналом графическую заставку – карта России без Крыма. Источники происхождения и попадания фейковой заставки выясняются Службой внутренней безопасности», – говорится в заявлении телеканала в Facebook. Уточняется, что на телеканале проводят служебную проверку. Утверждается, что в распоряжении телеканала распоряжении нет заставки с картой России с Крымом. «Все, кто приобщен к этому проекту, пока отстранены от выполнения своих обязанностей. Предварительно виновный установлен. Крым – это Украина, и канал «Дом» делает все возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций. Публично обращаемся в Службу безопасности Украины относительно помощи нам в проведении внутреннего расследования», – добавили на телеканале. Телеканал «Дом» – это украинский государственный телеканал, созданный для жителей неподконтрольных территорий Украины. Напомним, на форму украинской сборной нанесена карта Украины с силуэтом Крыма. Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт. Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины. Украинский военный погиб в Донбассе 5 июля 2021, 21:45 Текст: Ксения Панькова

В результате обстрелов в Донбассе один украинский военный погиб, еще трое получили ранения, говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил. «В результате обстрела один военнослужащий погиб, трое получили ранения», – говорится в сообщении штаба в Facebook. Уточняется, что раненых военных срочно эвакуировали и доставили в медучреждение. В понедельник в ДНР сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли поселок на юге Донецка. В Киеве радикалы напали на магазин из-за сотрудничества бренда с певцом Дорном 5 июля 2021, 15:32 Текст: Елена Мирошниченко

Украинские националисты напали на магазин Puma в Киеве из-за того, что бренд сотрудничает с певцом Иваном Дорном, передают СМИ. «В киевском ТРЦ Sky Mall националисты атаковали магазин спортивных товаров Puma из-за того, что компания сотрудничает с музыкантом Иваном Дорном. Видео последствий нападения в Facebook опубликовал радикал Сергей Стерненко (экс-глава одесской ячейки, запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*»)», – сообщает Страна.ua. Уточняется, что радикалы разрисовали пол перед входом магазин Puma надписями: «Спонсор сепара», «Террористы», «Бизнес на крови». Издание отмечает, что бренд, по мнению радикалов, должен был прекратить сотрудничество с Дорном, так как он «пророссийский коллаборант». Ранее в Киеве на концерте российского рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста, группа радикально настроенных украинских националистов бросила дымовую шашку в поклонников артиста. ВСУ обстреляли поселок в Донбассе из противотанкового ракетного комплекса 5 июля 2021, 19:26 Текст: Ксения Панькова

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли поселок на юге Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Уточняется, что ВСУ обстреляли село Таврическое на юге ДНР. «Огонь был открыт в 16.45 со стороны населенного пункта Чермалык. Всего произведено два выстрела из ПТРК», – приводит сообщение представительства Донецкое агентство новостей. В пятницу подразделения ВСУ обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, повредив три дома. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США не ответили на приглашение участвовать во встрече по урегулированию в Донбассе 6 июля 2021, 13:15 Текст: Алина Назарова

Москва пока не получила ответа от Вашингтона и стран «нормандского формата» относительно созыва встречи с участием самопровозглашенных ЛНР и ДНР по урегулированию в Донбассе, сказал замглавы МИД Андрей Руденко. «Предложение было направлено, мы будем ждать реакции. Пока реакции не получили со стороны США и со стороны других членов «нормандского формата», устраивает ли их в какой-то степени предложенный состав», – заявил Руденко. По его словам, пока Москва ответа от партнеров не получила, передает РИА «Новости». Ранее республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В непризнанных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР.

Компания JBL извинилась за публикацию карты с российским Крымом 6 июля 2021, 12:47 Текст: Евгения Шестак

Украинское представительство американской компании JBL оказалось в центре скандала из-за поста в соцсетях с картой Украины без Крыма и неподконтрольной Киеву части Донбасса. Компания JBL Ukraine опубликовала в Instagram сториз, на котором изображена карта Украины без Крыма и части Донбасса. К истории был прикреплен вопрос: «А из какого ты города?» После этого украинцы забросали компанию возмущениями и призвали к бойкоту, передает ТАСС. «Просим прощения за последний cториз. Компания проводит служебное расследование по факту происшествия», – сообщила пресс-служба компании в Facebook. Позже компания пообещала уволить ответственных за ошибку и обратиться к правоохранительным органам. «Мы официально приносим извинения всем украинцам за ошибку <...>. Наша позиция неизменна: мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк – это территория Украины. Мы изменим часть команды, которая привела к ошибке, и будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступку сотрудников», – сообщили в компании. Ранее на украинском государственном телеканале «Дом» была продемонстрирована карта России с Крымом, началась служебная проверка. На учениях НАТО обнаружили «двойника» Зеленского 6 июля 2021, 14:49 Текст: Евгения Шестак

На Украине во время военных учений Sea Breeze, в которых участвуют страны НАТО, обнаружили «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского. Поразительно похожего на Зеленского человека заметили на итальянском фрегате Virginio Fasan, который принимает участие в учениях в Черном море. «Двойником» украинского президента оказался итальянский матрос, сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua». Напомним, в 2019 году в Москве нашли мужчину, внешне похожего на президента Украины Владимира Зеленского. «Двойник» украинского лидера оказался рабочим из Узбекистана и заявил, что готов подменить Зеленского на съемках. По его словам, он, как и Зеленский, «плохо разговаривает на украинском, ни черта не понимает в политике и вел свадьбу в Узбекистане». США начали поиски советника по реформе правоохранительной системы на Украине 6 июля 2021, 14:41 Текст: Ксения Панькова

Госдепартамент США ищет специалиста на должность старшего советника по вопросам реформы правоохранительной системы на Украине, который будет помогать Киеву разрабатывать и внедрять новые инициативы. «Советник должен предоставлять правительству Украины помощь и консультации в разработке, внедрении и продвижении системной, организационной, правовой и нормативной реформы в правоохранительной сфере и секторе уголовного правосудия», – говорится в заявлении Госдепа, сообщает RT. Подчеркивается, что специалист будет тесно сотрудничать с представителями Министерства внутренних дел Украины и «развивать конструктивные отношения с коллегами» украинском правительстве. Кроме того, как следует из документа, советнику необходимо будет проанализировать неотложные потребности страны относительно преобразования правоохранительной системы и изучить текущие усилия киевских властей, гражданского общества и международных доноров, предпринимаемые в этом направлении. Советники от западных ведомств работают на Украине и в других сферах. Так, ранее Госдеп искал специалиста, который займется «укреплением потенциала» Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Напомним, что в апреле в Госдепартаменте пообещали, что Соединенные Штаты поставят Украине оружие. В мае Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Украину и назвал «продуктивным времяпрепровождением« свой визит в Киев и встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что США проверили Зеленского на покорность. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД