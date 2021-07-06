На Украине рассказали о плане захвата Донбасса Россия допустила участие США в урегулировании на Украине 6 июля 2021, 11:30

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Москва не исключает участия США в процессе урегулирования на Украине, это зависит от того, кто будет назначен главным координатором усилий на этом направлении, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «Никакого желания считаться с нашими подходами и с нашими оценками мы не наблюдаем. Естественно, с такой позицией, сложно себе представить, конструктивный американский вклад в работу, например, в Минском формате. Хотя в прошлом, опыт подключения американцев к этим усилиям был», – сказал Рябков, передает РИА «Новости». По его словам, здесь могут быть разные опции. «Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет. И саммит в Женеве не добавил никаких штрихов в эту картину – черно-белую и одномерную. Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и в Донбассе, и вокруг Украины в целом», – заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Ранее республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В непризнанных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР.

Афины назвали Украину родиной греческой революции 5 июля 2021, 15:51 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что год 30-летия независимости Украины является знаковым и для его страны, и указал, что греческая национально-освободительная революция 200 лет назад началась на Украине. «В этом году мы отмечаем 200-летие начала нашей войны за независимость. И что важно здесь, в Киеве, в столице Украины, – это то, что мы всегда помним, что эта наша война за независимость, эта наша революция, началась на Украине. Мы всегда помним, что Одесса была городом, где в 1814 году было основано Общество друзей – в Греции мы называем его «Филики Этария». Общество с единственной целью – создать независимое греческое государство», – сказал Дендиас, передает РИА «Новости». «Вот почему этот украинский город, а также Украина как страна так близки сердцам нас, греков. И это одна из многих причин, по которым Греция всегда будет готова помочь Украине в ее европейских устремлениях. Мы считаем, что вы принадлежите к Европейскому Союзу рядом с нами», – продолжил министр. По словам Дендиаса, греки гордятся тем, что соглашение об ассоциации ЕС и Украины было подписано в 2014 году, во время председательства Греции в Совете Евросоюза. «Греция также последовательно поддерживает давнее партнерство Украины с НАТО. Мы продолжаем поощрять усилия страны по неуклонному углублению связей с Североатлантическим альянсом. Недавний саммит НАТО в Брюсселе подтвердил приверженность союзников решениям, принятым на саммите в Бухаресте в 2008 году», – сказал Дендиас. По его словам, статус партнера с расширенными возможностями, предоставленный в прошлом году, будет способствовать, в частности, участию Украины в учениях и тренировках НАТО. Кроме того, Дендиас заявил, что «Греция четко выразила свою принципиальную позицию» по поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Отметим, что ряд греческих политиков периодически заявляет о том, что греческая революция началась с Украины, которой в 1821 году еще существовало. Сам Дендиас меняет риторику в зависимости от собеседников. Так, на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в Сочи 25 мая он «выражал благодарность России за ее особый вклад в освобождение нашей страны». В телефонных разговорах с Лавровым греческий министр также постоянно говорил об «особо важной роли, которую Россия сыграла в период независимости Греции». На официальной церемонии открытия Года истории Россия-Греция 2 июля первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис заявил, что «нет никакого сомнения в том, что Россия внесла определяющий и решающий вклад в успех греческой борьбы за независимость, которая организовывалась и координировалась греческими общинами в Российской империи». Лавров предупредил о последствиях новых недружественных шагов США 6 июля 2021, 02:57

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Москва намерена жестко отвечать на возможные недружественные действия со стороны Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийскому изданию «Ракьят Мердека». «Российский лидер [Владимир Путин] четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах [с президентом США Джо Байденом в Женеве] возражений не прозвучало. Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, с удвоенной силой взялись за прежние «нотации»: мол, мы Москве «указали, четко предупредили, обозначили требования». К слову, все эти «предупреждения» стали сопровождаться угрозами: если Россия «в течение нескольких месяцев» не примет изложенные ей в Женеве «правила игры», то будет подвержена новому давлению», – приводит слова Лаврова ТАСС. «Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал: на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно. Взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых, как там выражаются, отношений», – добавил министр. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Москва считает, что саммит Россия – США прошел в откровенном и деловом ключе, но иллюзий не питает. «При этом удовлетворены тем, что, высказавшись в принципиальном ключе, стороны продемонстрировали желание понять друг друга. Главным итогом можно считать пусть и скромный, но все-таки шаг вперед к восстановлению нормальности между нашими странами, которая, как мы твердо убеждены, невозможна без взаимного уважения и учета интересов друг друга», – указал Лавров. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание, что президент США Джо Байден во время саммита в Женеве не пытался проявлять менторство, с главой российского государства Владимиром Путиным разговаривать в таком тоне невозможно. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ЛНР и ДНР готовы видеть США в нормандском формате 5 июля 2021, 15:24

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) предложили провести встречу «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина) вместе с представителями Донбасса и США, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник. Он рассказал, что предложение с просьбой инициировать проведение встречи было передано заместителю руководителя администрации президента России Дмитрию Козаку и главе российского МИД Сергею Лаврову. «Конструктивного и действенного диалога как в нормандском, так и в минском форматах, сегодня в действительности нет. Все переговорные процессы сознательно блокированы Украиной на процедурных вопросах, Киев сводит переговоры к ничего не значащей имитации процесса. Точкой перезапуска полноценного диалога могла бы стать совместная встреча советников нормандского формата, представителей США и представителей ЛДНР», – написал он в своем Telegram-канале. По его словам, проведение такого заседания было бы «вполне адекватной инвестицией в урегулирование конфликта, длящегося семь лет». «Конструктивной основой встречи должна быть приверженность всех ее потенциальных участников Минским соглашениям и понимание их безальтернативности на данный момент. Грубые попытки блокировать возможность донесения до мировой общественности точки зрения второй стороны конфликта контрпродуктивны, и к результатам не приводят годами. А между тем продолжается кровопролитие и деградация густонаселенных территорий», – написал он. Ранее президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Зеленский. На Украине рассказали о плане захвата Донбасса 6 июля 2021, 08:40

Фото: Baz Ratner/Reuters

Текст: Мария Бобылева

Вооруженные силы Украины способны захватить часть территории Донецкой и Луганской народных республик, заявил советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. По его словам, Украина не выполняет Минские соглашения не просто так. Он отметил, что документ, который был одобрен специальной резолюцией Совета Безопасности ООН, якобы не имеет обязательного характера, пишет ФАН. «Политическая часть Минских соглашений является дискутабельной. То есть она является предметом переговоров. В чем вся загвоздка: все почему-то думают, что минские договоренности являются безальтернативными и должны быть обязательно выполнены. Но это не так. «Минск – 2» является доброй волей сторон. Это международно-правовой договор, который не имеет обязательного характера, то есть за его невыполнение не наступают правовые последствия. А это означает, что документ выполняется, когда есть добрая воля двух сторон», – сказал он. Также он заявил, что Минские соглашения не были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН. По его словам, в английском варианте документа нет слова «одобряет», а есть – «приветствует». Именно из-за этого, заявил Арестович, Украина и не должна выполнять минские договоренности. Советник украинской делегации в ТКГ рассказал и о военном пути решения конфликта в Донбассе. По его словам, вооруженные силы Украины могли бы захватить ДНР и ЛНР, захватив часть территории. Это бы сделало, по его мнению, невозможным дальнейшее существование народных республик. «Что такое Донбасс – большая городская агломерация, поэтому для нас такие жертвы неприемлемы. Единственный вариант, когда мы можем пойти в вооруженное наступление – если нам навяжут войну. Тогда мы пойдем в контрнаступление. Но сами мы «освобождать» Донбасс военным путем не будем. Нас от наступления останавливает только плотная городская застройка. А это означает, что если будут идти бои, то неминуемо будет гибнуть мирное население. Отвоевать Донбасс мы, конечно, можем. Мы освободим ту часть территории, которая сделает дальнейшее существование ДНР и ЛНР невозможным. Мы окружим, разделим и будем доставать артиллерией до границы с Россией», – резюмировал он. Тем временем республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В непризнанных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР. В Раде предложили вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу 5 июля 2021, 20:51 Текст: Елена Мирошниченко

Депутаты Верховной рады Украины предложили вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Роману Шухевичу и Степану Бандере. Предложение было выдвинуто в рамках законопроекта о праздновании на государственном уровне 80-летнего юбилея со дня создания сотрудничавшей с нацистами Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в России), говорится на сайте парламента. Помимо этого, инициаторы законопроекта попросили президента Зеленского дать звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу, а также ввести систему льгот и иных мер поддержки участникам коллаборационистского движения. В октябре 2007 года Президент Виктор Ющенко издал указ о присвоении Шухевичу звания Героя Украины. Степан Бандера был удостоен звания Героя Украины указом от 22 января 2010 года, сообщается на сайте НВ.ua. 2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича звания Героя Украины, мотивируя это тем, что он не был гражданином независимой Украины. 12 января 2011 года президентский указ о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины признан недействительным по решению суда. Ранее суд Киева отменил решение горсовета украинской столицы и запретил празднование памятных дат лиц, причастных к холокосту и сотрудничеству с нацистами. Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры. В 2019 году высказывалось мнение, что отношение к героизации пособников нацизма в Киеве начинает меняться. 16 декабря 2020 ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. США и Украина традиционно голосовали против. В Раде предупредили об окончательном развале Украины 6 июля 2021, 05:58 Текст: Антон Никитин

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил уверенность, что попытки героизации пособников нацистов в условиях внутреннего военного конфликта приведут к окончательному развалу Украины. «Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины», – приводит слова парламентария РИА «Новости». Кива добавил, что «именно эту задачу» выполнял бывший президент Украины Петр Порошенко, а сейчас в том же направлении работает действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Кроме того, Кива назвал силы, пришедшие к власти в Киеве после переворота в 2014 году, марионеточными. «Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада – расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла», – заключил парламентарий. К своему посту депутат приложил фотографии Шухевича в военной форме фашистской Германии и генерал-майора вермахта Рейнхарда Гелена, который был главой разведки Восточного фронта во время Великой Отечественной войны, а в апреле 1945 года сдался американцам и перешел к ним на службу вместе со своей агентурной сетью. Нацистский генерал при поддержке США создал «организацию Гелена», на базе которой в 1956 году под его руководством учредили Федеральную разведывательную службу Германии. Накануне в Раде предложили вернуть звание Героя Украины участникам коллаборационистских движений времен ВОВ Степану Бандере и Роману Шухевичу. Напомним, новое руководство Украины после захвата власти в 2014 году стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры. В 2019 году высказывалось мнение, что отношение к героизации пособников нацизма в Киеве начинает меняться. 16 декабря 2020 года ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. При этом США и Украина традиционно голосовали против. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев поребовал от Германии поставок оружия 5 июля 2021, 16:15

Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет поставок оружия из Германии. «Я считаю, что это уже вопрос принципа. Это уже вопрос даже одной снайперской винтовки, условно говоря. Но эта поставка должна произойти, мы должны эту стену сломать, потому что она является чисто политической и, по нашему мнению, безосновательной», – сказал Кулеба на пресс-конференции в рамках форума «Украина 30. Международная политика», передает «Страна.ua». Министр отметил, что встретился в Берлине с представителями всех ключевых политических партий, которые претендуют на победу или достойный результат на выборах, для того, чтобы «заложить им на уровень подсознания важность, приоритетность украинской повестки дня и что именно мы ожидаем от Германии, но также что мы можем дать Германии». Он указал, что в ходе визита президента Украины в Германию между ним и канцлером состоится «доверительный разговор». «Они будут говорить о ключевых вещах. Безусловно, о безопасности, о нормандском формате, будут говорить о «Северном потоке – 2», будут говорить о торговле между нашими странами, немецких инвестициях в Украину», – пояснил Кулеба. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Германия могла бы поддержать Киев вооружениями, в том числе предоставив патрульные катера, винтовки, средства радиосвязи и БТР. В Кремле заявили о сильном влиянии сторонников Бандеры на политику Украины 5 июля 2021, 13:03

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Кремль не считает, что на Украине нацистская власть, но признает значительную роль сторонников нацизма и бандеровцев в политической и общественной жизни страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «То, что сторонники нацизма и бандеровцы на Украине в почете, вряд ли кто-то сможет с этим спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины. Это первое. А что касается заявления Владимира Рудольфовича Соловьева, то он волен делать любые заявления. Это журналист, это не официальное лицо, это журналист, который тонко чувствует пульс, что называется, и политологический, и экспертной мысли. И он волен давать те оценки, которые считает нужным», – сказал Песков. Так он ответил на вопрос, разделяют ли в Кремле тезис, высказанный журналистом Владимиром Соловьевым, о том, что к власти в Украине пришли бандеровцы, которые исповедуют нацистскую идеологию, передает РИА «Новости». Также Песков заявил, что президент России Владимир Путин сам работает над статьей про Украину, никакой помощи в этом ему не нужно. «Никакой помощи не нужно, президент сам работает над этой статьей, как только она будет готова, мы ее опубликуем», – заявил Песков. Отвечая на вопрос о возможном выпуске полного издания сочинений Путина, куда бы были включены его речи и интервью, Песков ответил, что все эти материалы опубликованы на сайте президента и доступны всем желающим. «Вы знаете, они фактически изданы. Все они на сайте президента и доступны желающим ... Это все доступно для любого гражданина и для любого издательства, потому что это находится в открытом доступе для всех граждан», – отметил Песков. Ранее на прямой линии с гражданами Путин заявил, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу. Зеленский счел «Северный поток – 2» оружием против Украины и Европы 5 июля 2021, 14:39 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. «В данный момент самый большой вызов для Украины, и вы все знаете об этом, в этой сфере (энергетической) – достройка и запуск газопровода «Северный поток – 2». Введение его в эксплуатацию – это не об экономике, это оружие против Украины, и уверен, что будет оружием против всей Европы в будущем», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости». Он призвал международных партнеров Украины в дальнейшем противодействовать запуску российского газопровода, а также использовать для этого механизмы международных организаций, в частности ООН, ОБСЕ и других. Ранее в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. В Киево-Печерской лавре заявили об аварийной ситуации в Ближних пещерах 5 июля 2021, 19:14

Фото: РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Киево-Печерская лавра попросила власти Украины помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер, которые являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) написал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность выделения из резервного фонда государственного бюджета средств для проведения неотложных противоаварийных работ в лабиринтах Ближних пещер. «В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов Ближних пещер Киево-Печерской лавры, что может привести к человеческим жертвам», – говорится в сообщении центра информации УПЦ в Facebook. Отмечается, что в последнее время увеличился уровень увлажненности грунтов и если не принять срочных мер, то существует угроза разрушения лабиринтов пещер. В письме настоятеля лавры указано, что вследствие природных и техногенных факторов гидрологические условия аварийных участков в лабиринте пещер остаются сложными, что очень скоро может привести к дальнейшему развитию опасных и негативных гидрологических процессов. «По результатам неоднократно созванных комиссий технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) относительно состояния аварийных участков пещер ситуация определена как чрезвычайная регионального масштаба», – говорится в сообщении. Напомним, в апреле у всех священнослужителей в Киево-Печерской лавре выявили коронавирус. Лавру еще 5 апреля закрыли на карантин после 90 случаев коронавируса. 12 апреля был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел. Украинский госканал показал карту России с Крымом 5 июля 2021, 16:06 Текст: Елена Мирошниченко

На украинском государственном телеканале «Дом» была продемонстрирована карта России с Крымом, началась служебная проверка, сообщили в телекомпании. «Проект «Русский дневник» имеет графическую заставку с картой РФ, но без изображения оккупированного полуострова. Вместе с тем в одном из выпусков внезапно появляется изображение полуострова и затем так же внезапно исчезает. Выпуск был изъят из эфира канала. Все предыдущие плановые выпуски проекта «Русский дневник» имеют утвержденную каналом графическую заставку – карта России без Крыма. Источники происхождения и попадания фейковой заставки выясняются Службой внутренней безопасности», – говорится в заявлении телеканала в Facebook. Уточняется, что на телеканале проводят служебную проверку. Утверждается, что в распоряжении телеканала распоряжении нет заставки с картой России с Крымом. «Все, кто приобщен к этому проекту, пока отстранены от выполнения своих обязанностей. Предварительно виновный установлен. Крым – это Украина, и канал «Дом» делает все возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций. Публично обращаемся в Службу безопасности Украины относительно помощи нам в проведении внутреннего расследования», – добавили на телеканале. Телеканал «Дом» – это украинский государственный телеканал, созданный для жителей неподконтрольных территорий Украины. Напомним, на форму украинской сборной нанесена карта Украины с силуэтом Крыма. Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт. Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины. В ДНР назвали преимущества от участия США в нормандском формате 5 июля 2021, 22:17 Текст: Елена Мирошниченко

Участие ДНР, ЛНР и США во встрече в «нормандском формате» даст импульс урегулированию конфликта в Донбассе и позволит донести Соединенным Штатам правдивую информацию о происходящем в регионе, заявил полпред в контактной группе и глава МИД ДНР Наталья Никонорова. «Мы не приветствуем и не видим возможности изменения «нормандского формата» ни в каком виде, в том числе и в виде включения США в его состав, однако в виде исключения допускаем их единоразовое участие на паритетной основе с ЛНР и ДНР. Не просто допускаем, а даже выступили с такой инициативой, в отличие от Украины, не ограничившись пустыми заявлениями», – цитирует РИА «Новости» Никонорову. По ее мнению, переговоры в таком формате дали бы шанс донести США правдивую информацию о происходящем в Донбассе и о том, в каком тупике находятся минские переговоры. «Предложенный нами вариант разовой встречи политических советников «нормандского формата» без каких-либо «модернизаций» с участием представителей США и республик мог бы дать хороший импульс в разрешении конфликта и, возможно, поиска новых решений в сложившейся ситуации по выполнению минских договоренностей», – отметила она. Никонорова добавила, что такой подход может обеспечить «равномерное освещение событий в Донбассе и разрушит стену однобокой информационной профанации со стороны Украины». В понедельник Луганская и Донецкая народные республики предложили провести встречу «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина) вместе с представителями США. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник также анонсировал, что в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон тот обсудит со своим американским коллегой Джо Байденом привлечение США к урегулированию в Донбассе. «Будет ли это роль путем прямого участия в «нормандском формате» или какого-то параллельного трека, который будет пересекаться с «нормандским форматом», – это предмет разговора», – цитируют министра «Украинские новости». Точные даты визита, по его словам, пока не определены. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что участие Вашингтона «допускалось», но «вопрос в том», насколько «конструктивной» будет роль США – понимают ли они, что «без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс». По словам Рябкова, если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать. Украинский военный погиб в Донбассе 5 июля 2021, 21:45 Текст: Ксения Панькова

В результате обстрелов в Донбассе один украинский военный погиб, еще трое получили ранения, говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил. «В результате обстрела один военнослужащий погиб, трое получили ранения», – говорится в сообщении штаба в Facebook. Уточняется, что раненых военных срочно эвакуировали и доставили в медучреждение. В понедельник в ДНР сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли поселок на юге Донецка. МИД Украины опроверг утверждения о поставках оружия в Белоруссию 5 июля 2021, 14:26 Текст: Ксения Панькова

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о поставках оружия с Украины не отвечают действительности, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что граница с Белоруссией остается открытой. «Александр Лукашенко – это человек, по которому нужно делать тщательные fact-checking (проверка фактов – прим. ВЗГЛЯД). И уверяю вас, что его заявление про контрабанду оружия с Украины в Белоруссию не пройдет ни один fact-checking, потому что это не соответствует действительности. Как и его заявления о том, что граница закрылась», – сказал дипломат на пресс-конференции в рамках форума «Украина 30. Международная политика», передает РИА «Новости». Как отметил Кулеба, по его информации граница между Украиной и Белоруссией работает. «Украина не ищет конфликта, но Украина всегда будет очень жестко защищать свои интересы, если кто-то попытается этот конфликт нам навязать», – добавил он. В пятницу Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в Белоруссию поступает «огромное количество оружия». Кроме того, официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил что на участках границы Белоруссии с Украиной увеличено количество пограничных отрядов. Между тем в МИД Украины сообщили, что пока не получали официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Белоруссии. Представитель Белого дома заявил, что решение властей Белоруссии закрыть границу с Украиной является попыткой отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа. В Киеве радикалы напали на магазин из-за сотрудничества бренда с певцом Дорном 5 июля 2021, 15:32 Текст: Елена Мирошниченко

Украинские националисты напали на магазин Puma в Киеве из-за того, что бренд сотрудничает с певцом Иваном Дорном, передают СМИ. «В киевском ТРЦ Sky Mall националисты атаковали магазин спортивных товаров Puma из-за того, что компания сотрудничает с музыкантом Иваном Дорном. Видео последствий нападения в Facebook опубликовал радикал Сергей Стерненко (экс-глава одесской ячейки, запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*»)», – сообщает Страна.ua. Уточняется, что радикалы разрисовали пол перед входом магазин Puma надписями: «Спонсор сепара», «Террористы», «Бизнес на крови». Издание отмечает, что бренд, по мнению радикалов, должен был прекратить сотрудничество с Дорном, так как он «пророссийский коллаборант». Ранее в Киеве на концерте российского рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста, группа радикально настроенных украинских националистов бросила дымовую шашку в поклонников артиста.