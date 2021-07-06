Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

Белоруссия попросила Россию выдать певицу Анжелику Агурбаш

Генеральная прокуратура Белоруссии подтвердила возбуждение уголовных дел в отношении белорусской певицы Анжелики Агурбаш и направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

«Генеральная прокуратура в мае 2021 года возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 (Оскорбление президента) Уголовного кодекса Республики Белоруссия в отношении Агурбаш А.А.», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

В отношении артистки санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В связи с этим в Генеральную прокуратуру России в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

По данным Генпрокуратуры, в августе 2020 года Агурбаш, как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами, размещала в интернете, в том числе на YouTube, сведения, «направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Белоруссия».

Кроме того, ей инкриминируется размещение в группе с неустановленными лицами сведений, содержащих оскорбления президента страны Александра Лукашенко, «соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».

После президентских выборов в августе прошлого года Агурбаш неоднократно участвовала в акциях солидарности у белорусского посольства в Москве. 20 сентября полиция задержала около десяти человек у посольства Белоруссии, в том числе и певицу, но ее вскоре отпустили.