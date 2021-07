Корабли России и Индии провели двухдневные учения в Балтийском море АПЛ «Красноярск» спустили на воду в Северодвинске Российских миротворцев и спецназ перебросили в Узбекистан на учения 30 июля 2021, 11:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Миротворцы и спецназ Центрального военного округа переброшены в Узбекистан для участия в совместных учениях, на которых будут отрабатывать задачи по обеспечению территориальной целостности на границе с Афганистаном, говорится в сообщении пресс-службы округа. «Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа завершили перегруппировку на полигон Термез для участия в совместных учениях с Вооруженными силами Республики Узбекистан. В ходе практических действий совместных учений военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению территориальной целостности государства», – передает ТАСС сообщение ЦВО. Напомним, в четверг военные ЦВО вылетели в район совместных учений на границе с Афганистаном.

США обеспокоило соглашение России и Индии по С-400 29 июля 2021, 08:21

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Вашингтон поделился обеспокоенностью с Индией в связи с ее соглашением с Россией по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете Times of India. «У нас есть свои законы. Мы применяем свои законы, но мы поделились с Индией нашей обеспокоенностью по поводу этого. Но я не собираюсь бежать вперед. Мы увидим, как будут развиваться события в ближайшие месяцы», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости». Ранее посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма подтвердил, что первая партия систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу 2021 года. В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более 5 млрд долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта». Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях. Против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о шантаже Вашингтона. В ОАК раскрыли ряд возможностей нового сверхтяжелого транспортника 30 июля 2021, 01:58 Текст: Антон Никитин

Перспективный сверхтяжелый транспортный самолет существенно расширит свои характеристики по сравнению с Ан-124 «Руслан», если будет иметь герметичную грузовую кабину, способность садиться на грунт и возможность для десантирования грузов, сообщил первый заместитель гендиректора ОАК Сергей Ярковой. «Существенным расширением характеристик может стать возможность парашютного десантирования груза. Для этого необходимо создавать полностью герметичную грузовую кабину», – сказал Ярковой в интервью ТАСС. По его словам, также важным свойством в плане использования перспективного самолета, станет возможность эксплуатации на грунтовых аэродромах. «Если в целом рассуждать о сверхтяжелом транспортнике, то направление, безусловно, перспективное, в том числе для гражданской авиации», – добавил первый заместитель гендиректора ОАК. Он отметил, что в настоящий момент с Министерством обороны прорабатывается перспективный облик военной версии тяжелого транспортника (ПАК-ВТА). Напомним, в январе 2020 года стало известно, что стоимость разработки техпроекта модернизации сверхтяжелого транспортника Ан-124 «Руслан» превысит 1 млрд рублей. Турция призвала Россию не беспокоиться из-за поставок оружия Украине 29 июля 2021, 09:24

Фото: Yulii Zozulia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Москве не следует переживать из-за поставок оружия из Турции на Украину, заявил старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз. «Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем», – сказал он, передает РИА «Новости». Кючюкйылмаз также заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится. «По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками – будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами», – заявил Кючюкйылмаз. Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России. В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России. Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта. Минобороны подписало контракт на первую партию С-500 «Прометей» 29 июля 2021, 03:54

Фото: Минобороны России/Youtube

Текст: Антон Антонов

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей», сообщил источник в ОПК. ВКС по контракту получат «более 10 систем», серийные поставки стартуют в первой половине 2022 года, сообщил источник ТАСС. Сейчас «продолжаются государственные испытания ЗРС С-500 на одном из полигонов на юге России». Испытания должны завершиться в конце 2021 года. Речь идет о наземном варианте, но при необходимости «он может стать корабельным». Как заявил источник, С-500 может уничтожать все существующие и потенциальные средства воздушно-космического нападения, включая боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на высоте до 200 км и на дальности до 500 км. Напомним, С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению систем класса «земля – воздух» и представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. США заявили о перехвате рекордного числа российских военных самолетов у Аляски 28 июля 2021, 04:10

Фото: mil.ru

Текст: Антон Антонов

В 2020 году у Аляски перехватили рекордное со времен холодной войны число российских военных самолетов, заявил замглавы штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут. Он заявил, что из-за потепления климата в Арктике «растет активность» в регионе, причем «не все проявления этой активности безобидны». По его словам, в 2020 году США «перехватили больше российских военных самолетов рядом с Аляской, чем когда-либо со времен холодной войны». Как заявил генерал, в связи с новой ситуацией американским ВВС пришлось сосредоточиться на Арктике, чтобы «конкурировать» и при необходимости «давать отпор военному соперничеству», которое «сейчас наблюдается» в регионе, передает РИА «Новости». Напомним, президент США Джо Байден заявил, что изменение климата в Арктике привело к борьбе за ресурсы региона. Помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт заявила, что «стратегические соперники» США «наращивают присутствие в Арктике». Политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя беседу Владимира Путина и Джона Керри, посвященную Арктике, назвал газете ВЗЛЯД ключевые разногласия США и России по Арктике.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные начали передислокацию из Самарской области в район совместных с узбекскими военными учений на границе с Афганистаном, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). «Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения ЦВО начали перегруппировку войск на полигон «Термез» для участия в совместном учении России и Узбекистана, которое пройдет в Сурхандарьинской области Узбекистана», – цитирует сообщение ЦВО «Интерфакс». В округе пояснили, что в самарском международном аэропорту «Курумоч» военные погрузили в Ил-76 оружие, вещи, прошли таможенные процедуры и вылетели в город Термез. Учения пройдут с 30 июля по 10 августа, военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению целостности государств Центрально-Азиатского региона. До этого в четверг в ЦВО сообщали, что российские Су-25 с объединенной российской военной базы в Киргизии отправились на учения к афгано-таджикской границе. «Звено самолетов Су-25 переброшено с аэродрома российской военной базы в Киргизии на аэродром «Гиссар» в Таджикистане для участия в трехстороннем учении, которое состоится с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне «Харб-Майдон», – отмечали в округе. Ранее российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон близ границы с Афганистаном. Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. В Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город страны. При этом талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан. В Афганистане продолжается противостояние сил правительства и боевиков запрещенного в России террористического движения «Талибан». Талибы овладели значительными территориями в сельских районах, они начали наступление на города. ОАК назвала место производства новейшего истребителя Checkmate 28 июля 2021, 07:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ), который является филиалом ПАО «Компания Сухой», сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. «Checkmate» будут собирать здесь», – подтвердил Слюсарь. В среду КнААЗ посетил премьер России Михаил Мишустин, передает РИА «Новости». Основным направлением работы предприятия является строительство самолетов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Мишустин осмотрел агрегатно-сборочные цеха по производству военных самолетов, поднялся в кабины истребителей, побеседовал с летчиками-испытателями. В цеху финальной сборки главу правительства ждали практиканты – студенты Московского авиационного института, у которых Мишустин поинтересовался, нравится ли им работать на КнААЗе и представил им врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, рассказав о его первом техническом образовании. Дегтярев подтвердил, что его первая специализация, которую он получил в самарском вузе, это «двигатели энергетических установок». Кроме того, Мишустин в ходе рабочего визита в Комсомольск-на-Амуре ознакомился с процессом сборки российского пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). На производственной площадке Объединённой авиастроительной корпорации глава правительства, в частности, осмотрел агрегатно-сборочный цех по изготовлению отъемной части крыла самолета, цех окончательной сборки и летно-испытательную станцию. Во время осмотра Мишустин задавал уточняющие вопросы о производстве. Премьер также поднялся на борт самолета Superjet 100, который находится на летно-испытательной станции. Мишустин лично ознакомился и с работой цифровой доски для управления производством. Премьеру доложили, что данное решение так называемого «визуального менеджмента» будет растиражировано на все производственные участки. Глава правительства пообщался с рабочими цеха: спросил, откуда они, где проходили обучение и сколько уже работают на предприятии. «Мы посмотрели цеха, мы посмотрели сборку, новые технологии. Конечно же, на сегодняшний день все технологические решения, которые были осуществлены, дают совершенно другую возможность построить целый парк таких машин для использования в России для всех видов наших авиакомпаний», – сказал Мишустин после обхода производственной площадки. Он подчеркнул, что важным является то, чтобы данные машины по качеству и по сервисном обслуживанию «были на высоком уровне». «Я скажу очень важную вещь: у нас в Советском Союзе машин такого класса – фактически такого класса, это были ЯК-42, было примерно 200 штук произведено, хотя эта машина распространённая, и многие ее знают, кто жил в СССР. Так вот, уже сегодня здесь (в производстве) – 224-й Суперджет. То есть по количеству мы уже преодолели даже такую известную машину», – отметил премьер. Ранее в ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью. Названы причины обеспокоившей американцев активизации российской авиации в Арктике 28 июля 2021, 12:34

Фото: mil.ru

Текст: Елена Лексина,

Наталья Макарова

«Сегодня в Арктике присутствует дальняя, военно-транспортная и стратегическая авиация России. Конечно, американцев это беспокоит. Но они забывают, что наша страна отстаивает здесь свои национальные интересы», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владимир Попов. Так он оценил заявление замглавы штаба ВВС США о том, что у Аляски было перехвачено рекордное число российских военных самолетов. «Когда высокопоставленные американские военные говорят об активизации российских ВКС в Арктике, они отчасти правы. Но в США забывают о том, что в арктические регионы – зона также и наших интересов», – считает заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов. В среду замглавы генштаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут сообщил, что в минувшем году в районе Аляски перехватили рекордное со времен холодной войны число российских военных самолетов. По словам американского генерала, в связи с новой ситуацией американским ВВС пришлось сосредоточиться на Арктике, чтобы «конкурировать» и при необходимости «давать отпор военному соперничеству», которое «сейчас наблюдается» в регионе. Добавим, что президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее заявил, что изменение климата в Арктике привело к борьбе за ресурсы региона. Помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт заявила, что «стратегические соперники» США «наращивают присутствие в Арктике». Не следует забывать, что наиболее значительная часть арктических ресурсов находится в российском секторе Северного Ледовитого океана – нашей стране, как известно, принадлежит побережье от Кольского полуострова до мыса Дежнева, заметил Попов. «А у американцев в Арктике – небольшая полоса. В районе Берингова пролива – очень узкое место, где могут пролетать военные самолеты обеих стран для осуществления патрулирования и ледовой разведки», – отметил эксперт. В отличие от 1990-х, когда мы совершали в Арктике только эпизодические полеты пограничной и морской авиации, сейчас Соединенным Штатам действительно может показаться, что Россия активизировалась в регионе, указывает Попов. «Сегодня там присутствует и дальняя, и военно-транспортная, и стратегическая, и гражданская авиация. Конечно, американцев это беспокоит. Для них это как кость в горле. Отсюда – неверное представление о том, что Россия наращивает свою военно-воздушную мощь в приарктической зоне. Но это не совсем верно: Россия отстаивает свои национальные интересы» – уверен собеседник. – Почему мы должны отдавать кому-то приоритет над этой территорией?» – задается он вопросом. «Кроме того, мы показываем свое военно-воздушную силу не для демонстрации мускулов, а для выполнения оперативно-тактических задач», – уточнил Попов. При этом, как напомнил генерал-майор, «американские самолеты постоянно заходят в воздушное пространство над Черным или Балтийским морями». «Поэтому в чем-то обвинять нас неправильно. Нужно исходить из того, что Москва и Вашингтона действуют на паритетных началах», – констатирует Попов, напомнив, что российская авиация не нарушает суверенное воздушное пространство США. Россия сохранила в Арктике отдельные аэродромы, заставы, комендатуры погранвойск для того, чтобы обозначить свои территории. «Сегодня интенсивно работают аэродромы, предназначенные для гражданской и военной авиации. Также мы восстанавливаем аэродромы ледового класса на зимний период времени, а там он очень большой – с ноября по апрель–май, – пояснил собеседник. – Появляется контингент спецсил и средств быстрого реагирования за полярным кругом. Армейские подразделения, другие силовики размещают свою технику в Арктике. Восстанавливаются морские, сухопутные и военно-воздушные базы, развивается техника, адаптированная для северных территорий». Попов отметил, что «для американцев, японцев и других стран, которые работают в Арктике, стало большой неожиданностью, что Россия восстановила свою мощь в регионе». «Кроме того, Россия ведет в Арктике газовые разработки. Также мы добываем там нефть, полиметаллы. Там строятся заводы, обогатительные фабрики по переработке полезных ископаемых. Поэтому наши интересы в регионе очень большие», – добавил эксперт. «Северный морской путь примерно на 18–20% короче, чем путь через Индийский океан. Но это наша территория, и соответственно, для прохода другим странам нужно наше разрешение, уведомление. Поэтому транспортная магистраль сегодня очень загружена», – заключил Попов. Напомним, что президент России Владимир Путин после с беседы с Байденом объяснил американской стороне, что опасения из-за якобы милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований, так как российская сторона лишь «восстанавливает утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру», причем не только военную. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, таяние льдов делает Арктику экономически привлекательной: это упростит добычу углеводородов на шельфах, а морской путь из Азии в Европу через Арктику станет вдвое короче и дешевле, чем через Суэцкий канал. Именно поэтому к региону приковано пристальное внимание США и их союзников по НАТО, и Китая. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Ярс» впервые транспортировали через Оку на пароме 28 июля 2021, 18:11 Текст: Алексей Дегтярев

Пусковую установку ракетного комплекса «Ярс» первый раз переправили через Оку на пароме во время учений во Владимирской области, сообщили в Минобороны. «Впервые автономная пусковая установка мобильного ракетного комплекса ПГРК «Ярс» Тейковского ракетного соединения (Ивановская область) переправлена с помощью 360-тонного парома двойной ширины через глубоководные и протяженные участки Оки в рамках масштабного специального учения во Владимирской области», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Военные собрали паром при помощи понтонного парка ПП-2005М для транспортировки техники РВСН. Отмечается, что эта конструкция гарантированно позволяет переправить пусковую установку даже при сильном ветре и волнах. Другие части «Ярса», включая машину обеспечения боевого дежурства, переправили на участке протяженностью более 500 метров при помощи наплавного моста. Согласно сценарию учения, автомобильный и железнодорожный мосты были уничтожены диверсантами, и ракетчикам пришлось сменить маршрут движения колонны. Учения проводятся под руководством главы инженерных войск России генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого. В них задействованы свыше 8 тыс. военнослужащих и около 1,5 тыс. единиц военной техники. Ранее российские военные прибыли в Брест для учений «Запад». Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что стратегические военные маневры «Запад-2021», которые проведут осенью Россия и Белоруссия, носят сугубо оборонительный характер. Инозаказчики после МАКС попросили скорейшей поставки «Орионов-Э» 28 июля 2021, 13:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Ряд новых иностранных заказчиков по итогам авиасалона МАКС-2021 заинтересованы в скорейшей закупке российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орион-Э», сообщил гендиректор «Кронштадта» Сергей Богатиков. По его словам, МАКС-2021 отличался «необычайно высоким интересом к комплексу «Орион-Э» со стороны зарубежных заказчиков». «Впервые в течение выставки мы провели переговоры с рекордно большим количеством зарубежных представителей, среди которых были как традиционные заказчики, так и совершенно новые, выразившие заинтересованность в поставках комплексов в самое ближайшее время», – передает РИА «Новости» слова Богатикова. Помимо «Ориона», добавил Богатиков, многие выразили намерение начать сотрудничество и по другим разработкам компании – беспилотным аппаратам «Гелиос-РЛД» и «Гром». В «Кронштадте» отметили, что компания совместно с «Рособоронэкспортом» провела на авиасалоне МАКС-2021 переговоры по поставкам комплекса с беспилотными летательными аппаратами «Орион-Э» с делегациями из 13 стран из СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. В настоящее время Россия предлагает на экспорт беспилотный комплекс с аппаратом «Орион-Э» как в разведывательном, так и в ударном вариантах. Также на экспорт предлагаются разведывательные дроны «Элерон» и «Орлан». Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия в среднесрочной перспективе планирует занять 10% мирового рынка вооружений со своими разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Россия перебросила войска на границу с Афганистаном 28 июля 2021, 08:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон близ границы с Афганистаном, сообщает Центральный военный округ (ЦВО). «Российские подразделения 201-ой военной базы в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон для проведения совместного учения с воинскими контингентами России, Узбекистана и Таджикистана», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО. Мотострелки, танкисты, артиллеристы, зенитчики и военные инженеры в сопровождении вертолетов армейской авиации прибыли из Душанбе в район проведения учения, совершив 200-километровый марш. Во время него военнослужащие отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоления условно зараженных участков местности, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации «противника». В районе сосредоточения войск военнослужащие развернули пункты управления, выполнили инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники, уточняет ЦВО. Ранее российские танкисты выдвинулись к границе Афганистана. Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. Движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город Афганистана. Талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан. Вынесен приговор о контрабанде оборудования для С-300 на Украину 28 июля 2021, 10:00 Текст: Дмитрий Зубарев

Ростовский областной суд приговорил россиянина Дениса Лобова к 9 годам и 6 месяцам колонии и гражданина Армении Арарата Хачатряна к 10 годам и 5 месяцам лишения свободы за контрабанду оборудования для зенитно-ракетных систем С-300 на Украину, признав их виновными в государственной измене и шпионаже, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры гражданину РФ Денису Михайловичу Лобову и гражданину Республики Армения Арарату Рубиковичу Хачатряну, причастным к осуществлению контрабандных поставок с территории Российской Федерации на Украину составляющего государственную тайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300. За совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 («Государственная измена») и ст. 276 («Шпионаж») УК РФ суд приговорил Лобова к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна – на 10 лет и 5 месяцев соответственно», – передает ТАСС сообщение ЦОС. Они будут отбывать срок в колонии строгого режима. По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. «Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания «Укроборонпром», – сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным. Ранее сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины Дениса Данченко, пытавшегося вывезти из России электронные блоки к ЗРК «С-300» и «Бук-М1» под видом кондиционеров. В ведомстве сообщают, что это не единичный случай. В условиях разрыва военно-технического сотрудничества украинская промышленность не может поддерживать технику в боеспособном состоянии и идет на ухищрения. Напомним, в апреле гражданина Украины приговорили к 10 годам лишения свободы за попытку вывезти на Украину запчасти к зенитно-ракетному комплексу С-300. Шойгу указал на рост боевого потенциала НАТО у границ России 28 июля 2021, 13:39 Текст: Наталья Ануфриева

Рост боевого потенциала Североатлантического альянса вблизи границ России и Белоруссии вызывает серьезную тревогу, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Шойгу заявил на совещании министров обороны стран-участниц ШОС, что «серьезную тревогу вызывает тенденция к усилению военного противостояния в Европейской зоне», так как «наращивается передовое присутствие НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии», а также «совершенствуется военная инфраструктура, создаются запасы материальных средств, вооружения и военной техники, отрабатываются маршруты переброски войск», передает ТАСС. В качестве примера министр привел учения Defender Europe «с переброской войск и ведением наступательных операций на восточном фланге альянса». «Запад отказывается конструктивно рассматривать наши предложения по деэскалации напряженности, в том числе отведение районов учений от линии соприкосновения и мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе», – отметил министр. Ранее Шойгу заявил о создании США очагов напряженности вокруг стран ШОС. До этого глава МИД Сергей Лавров заявил, что попытки НАТО испытывать Россию на прочность будут продолжаться. Двигатель гиперзвуковой ракеты США не запустился в ходе испытаний 30 июля 2021, 12:05

Фото: U.S. Air Force/Giancarlo Casem/REUTERS

Текст: Дмитрий Зубарев

Двигатель американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A не запустился в ходе испытаний, говорится в заявлении военно-воздушных сил страны. Новые испытания проводились на авиабазе ВВС США Эдвардс 28 июля. Специалисты заявили, что ракета «не выполнила все цели полета». Задачей было «продемонстрировать безопасный пуск» оружия с бомбардировщика B-52H и затем провести оценку испытания. «B-52 с базы Эдвардс запустил ракету ARRW в рамках испытания ... Ракета отделилась от воздушного судна и успешно показала то, как последовательно проходит запуск ... Ракета также продемонстрировала работу стабилизатора ... После безопасного отделения (от самолета) ракетный двигатель не запустился», – передает РИА «Новости» заявление ВВС. Бригадный генерал Хит Коллинз, чьи слова приводятся в релизе, заявил, что разработка таких ракет – «сложное дело», поэтому необходимо проводить испытания. «Команда наших самых лучших специалистов работает над тем, чтобы выяснить, что произошло, исправить это и начать движение, чтобы как можно быстрее ракета ARRW была поставлена на вооружение», – подчеркнул военный. Ранее в Конгрессе США задумались над сокращением расходов на первые гиперзвуковые ракеты. В Кремле оценили участие Азербайджана в учениях НАТО 29 июля 2021, 13:10 Текст: Алина Назарова

В Кремле считают важным, чтобы сценарии учений Североатлантического альянса не подразумевали завуалированно действий против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Россия оценивает участие Азербайджана в учениях Agile Spirit. «Азербайджан – это суверенное государство, мы дорожим нашими отношениями с Азербайджаном. Это партнерские отношения, и имеется общая политическая воля к дальнейшему развитию этих отношений. Конечно, для нас важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали какие-то... завуалированные действия в отношении нашей страны», – сказал Песков. Он отметил, что «сценарии учений верстаются в НАТО, в альянсе, а альянс не скрывает, кто является главным противником для них», передает РИА «Новости». В то же время Песков отметил, что в Кремле считают учения НАТО в Грузии предметом для внимательного отслеживания. «Лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой вокруг наших границ, не просто вокруг наших границ, а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны, а главное – это, конечно, обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности. Это то, о чем неоднократно говорил и президент, и министр обороны, и на самых различных уровнях наши представители», – сказал Песков. Во вторник в Грузии начались многонациональные военные учения Agile Spirit с участием более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран и партнеров НАТО, в том числе из Азербайджана.