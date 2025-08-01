Боец «Руси» с позывным «Асыл» десять суток держал опорпункт в Часовом Яре

Tекст: Ирма Каплан

По словам «Миссионера, группа «Асыла» должна была прикрывать левый фланг, чтобы не дать противнику ударить во фланг двухсотой бригады.

«Они двигались с левого фланга, и они прошли определенный участок, закрепились на нем, после чего противник начал давить на наши позиции, и «Асыл» 10 дней оборонял данный опорник и не давал противнику пройти во фланг двухсотой бригады, находясь при этом без еды и воды, на морально-волевых качествах», – рассказал «Миссионер» ТАСС.

Он добавил, что в Часовом Яре бойцы проявляли нечеловеческие мужество, героизм и отвагу.

«Все прекрасно знали, что данный город нужно удержать и выбивать оттуда противника всеми силами – моральными, физическими. Героическую работу проделали люди», – добавил командир штурмовиков.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

Во время эвакуации гражданских из Часова Яра бойцы добровольческого корпуса «Русь» подвергались атакам ВСУ, но продолжали спасать людей.