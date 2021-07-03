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3 июля, суббота | Последнее обновление — 23:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Сборная Украины с разгромным счетом проиграла команде Англии на Евро-2020
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Сборная Украины с разгромным счетом проиграла команде Англии на Евро-2020
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Четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Украины завершился крупным поражением украинцев, сообщают информационные агентства.
Игра в Риме завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Англии. Голы забили Гарри Кейн (четвертая и 50-я минуты), Гарри Магуайр (46) и Джордан Хендерсон (63). 7 июля Англию ждет полуфинал против сборной Дании, днем ранее состоится полуфинальный мачтч между командами Италии и Испании. Решающая игра пройдет 11 июля, передает ТАСС.
В плей-офф ЧЕ вышли по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, ставшие третьими. Сборная Украины стала четвертой среди третьих команд, прошедших в плей-офф. В матче 1/8 финала ЧЕ сборная Украины победила команду Швеции. После того, как Украина в 1/8 прошла, а Россия – нет, многие россияне болели за украинскую сборную.
Пушков после ошибки CNN предложил переименовать Киев в Улан-Батор
Российский сенатор Алексей Пушков после казуса американского телеканала CNN предложил переименовать Киев в Улан-Батор.
«На телеканале CNN убеждены, что столица Украины, которая якобы так важна для США, Улан-Батор. Видимо, исходят из того, что Украина – очень далекая окраина. А поскольку власти Украины всегда согласны с тем, что исходит от США, то они срочно должны переименовать Киев в Улан-Батор», – написал Пушков в Twitter.
Ранее в Сети появились сообщения о том, что американский телевизионный канал CNN пустил в эфир карту Украины, на которой Киев был обозначен как «Улан-Батор».
Ранее Пушков заявил, что Киев стремится в Европу не из любви к ее принципам и ценностям, а из-за неукротимого желания получить доступ к ее финансовым средствам, бесконечным дотациям и субсидиям. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что европейский проект «не будет завершенным и полноценным» без Украины.
Ракетный катер ЧФ отправился спасать терпящих бедствие украинских рыбаков
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На помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, сообщил Национальный центр управления обороной России.
«Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна ОД-2592 (экипаж – четыре человека, порт приписки – Очаков), экипаж которого в 01.27 3 июля 2021 г. запросил помощь», – приводит текст сообщения ТАСС.
Отмечается, что ранее экипаж «Ивановца» по международному каналу связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна ОД-2592, капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе, и просил помощи об информировании властей Украины об аварии.
«Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна ОД-2592», – добавили в центре.
В настоящее время в районе терпящего бедствие судна в готовности к оказанию помощи находятся ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» Пограничной службы ФСБ России.
Напомним, в ноябре 2016 года большой противолодочный корабль Северного флота России «Вице-адмирал Кулаков» спас экипаж украинского судна в Средиземном море. Российские моряки передали терпевшее бедствие украинское рыболовецкое судно спасателям из Греции.
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В Раде предсказали объединение России, Украины и Белоруссии
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал обращение к жителям Белоруссии по случаю дня независимости, предсказав объединение республики с Россией и Украиной.
«Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения», – приводит слова украинского парламентария РИА «Новости».
Депутат назвал белорусский народ «родным и братским», подчеркнув, что жители соседней страны смогли защитить и отстоять свою независимость, которую Украина, по словам Кивы, потеряла.
Парламентарий отметил, что белорусы всегда будут для украинцев «примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое».
Кива также добавил, что украинский народ всегда будет нести сердце любовь к своим славянским соседям.
Напомним, в четверг белорусский президент Александр Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии.
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Британская телеведущая сравнила карту Украины на форме сборной с пятном грязи
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Ведущая телешоу «Доброе утро, Британия» Кейт Гэрруэй сравнила контур карты Украины на футболке сборной страны по футболу с грязным пятном, сообщило Daily Star.
В передаче также принимал участие посол Украины Вадим Пристайко.
«Я не знаю, хорошо ли вам видно, но на передней части вашей футболки изображена карта. Тяжело разглядеть <…> Это похоже на футболку, которую мой сын поднял с пола и сказал, что она еще не совсем грязная», – передает слова журналистки РИА «Новости».
На форму украинской сборной нанесена карта Украины с силуэтом Крыма.
Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
Россия расширила список запрещенных к ввозу с Украины продуктов
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Правительство России расширило перечень запрещенных к ввозу с территории Украины продуктов, следует из соответствующего постановления за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения внесены в приложение к постановлению от 29 декабря 2018 года.
Согласно документу, теперь в Россию с территории соседней страны нельзя ввозить сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые готовые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и готовые соусы, готовые супы и бульоны, а также заготовки для них, мороженое и сладкие воды.
Кроме того, эта мера коснулась ячменя, пальмового масла и его фракций в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовых или консервированных продуктов из мяса, готовых или консервированных ракообразных и моллюсков.
Также ограничен ввоз некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины.
Напомним, в марте Украина запретила ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и туалетной бумаги. Киев уже несколько раз расширял перечень товаров, запрещенных для ввоза из России. Россия в ответ в декабре 2018 года также ввела новые санкции против Украины. В апреле 2019 года Россия вновь расширила запрет на оборот товаров с Украиной.
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В Совфеде заявили о попытке Киева придать политический подтекст инциденту с рыбаками
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Украина пытается придать рядовому происшествию с рыбацким судном в Черном море политический подтекст, отвечать на заявления Киева о якобы отказе в оказании помощи не следует, заявил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
«Я не думаю, что надо какие-то ноты принимать и так далее. Так мы ноты начнем принимать уже по разным бытовым или производственным вещам, которые происходят на Украине. Мы свое дело сделали, поступили по общепринятым международным стандартам. … Если они делают такие заявления, то это фактически переводится в какую-то политическую плоскость», – сказал Цеков ТАСС.
Крымский сенатор напомнил, что из Киева в адрес России регулярно звучат подобные заявления. «Спорить с ними по этому поводу и доказывать, что (помощь была оказана), я думаю, не надо», – считает Цеков.
В субботу Национальный центр управления обороной России сообщал, что украинское рыболовецкое судно ОД-2592 терпит бедствие и просит помощи в информировании властей Украины об аварии. На помощь экипажу был направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота. В то же время в Росморречфлоте заявили, что жизни людей, находящихся на борту украинского судна, ничего не угрожает, к нему вышел буксир из Одессы. Однако позже Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящим бедствие рыбакам.
На Украине обвинили ЕС в нежелании «разрушить» Россию санкциями
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Киев» упрекнул Евросоюз за то, что он не желает не хочет вводить против России более жесткие санкции, чтобы «разрушить» ее.
«Нам бы хотелось, чтобы санкции реально как ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически. Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию? Нет, сто процентов я вам скажу, при этом в любой стране. Может быть в Литве на что-то готовы, а в ЕС – нет», – передает его слова РИА «Новости».
По мнению Климкина, США усилят антироссийскую санкционную политику только в том случае, если в Вашингтоне решат, что у них не получится «договориться» с Москвой. Однако даже в этом случае США будут действовать постепенно, поскольку в Вашингтоне, по его словам, есть стороны, которые заинтересованы в сохранении экономических связей с Россией.
Кроме того, экс-министр подчеркнул, что Киев «проиграл битву» за «Северный поток – 2».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что продление Украиной санкций в отношении российских компаний можно расценивать как шаг по недопущению встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги.
На Украине мужчина умер после прививки Pfizer
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Мужчина 47 лет умер в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса, сообщила пресс-служба украинского министерства здравоохранения.
«Второго июля в 18.02 (мск) была зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13.45. В 17.00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18.02 медики констатировали смерть мужчины», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Отмечается, что в течение первого часа после прививки никаких неблагоприятных реакций на препарат зафиксировано не было.
«По информации департамента здравоохранения Винницкой области, мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У пяти других человек, которые прививались из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное», – добавили в минздраве.
Напомним, в апреле жительницу Киева парализовало на третий день после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca. Ранее в том же месяце на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки Covishield.
Кроме того, в апреле в Эстонии мужчина умер после получения вакцины от коронавируса Comirnaty производства компании Pfizer/BioNtech.
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Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящим бедствие рыбакам в Черном море
Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что российские корабли якобы проигнорировали сигнал о помощи с украинского рыболовецкого судна, которое терпело бедствие в Черном море.
«Ракетный крейсер «Ивановец» (на самом деле ракетный катер – прим. ВЗГЛЯД) и пограничный сторожевой корабль «Безупречный» пограничной службы ФСБ России к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала «SOS», – цитирует сообщение украинского минобороны РИА «Новости».
Между тем пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко уточнил, что владелец украинского судна сам отказался от помощи со стороны российских военных.
«У них слабенькая радиостанция и рассчитана на небольшой радиус. Первыми получили сигнал наши моряки. Они уточнили, необходима ли помощь. Дежурный тут же связался с украинской стороной, к этому моменту сигнал получили и украинские спасательные службы», – передает ее слова «Пятый канал».
Ранее Национальный центр управления обороной России сообщил, что на помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота.
В Росморречфлоте заявили, что жизни людей, находящихся на борту украинского судна, ничего не угрожает, к нему вышел буксир из Одессы.
Слова Путина об Украине сочли предупреждением Киеву
Президент России Владимир Путин во время прямой линии обозначил темы для диалога между Москвой и Киевом, однако отсутствие прогресса на ряде направлений может, напротив, привести к ухудшению двусторонних отношений, пишут украинские СМИ.
«Компромиссы по Украине возможны, если стороны уйдут от наращивания военного присутствия у российских границ и милитаризации украинской территории», – отмечается в статье портала «Страна.ua».
Так, автор отмечает, что сотрудничество между Украиной и странами НАТО может уже сейчас привести к вооруженным столкновениям. В частности, в статье упоминаются слова Путина об инциденте с британским эсминцем «Дефандер», чей заход в территориальные воды России, по мнению журналиста, был согласован с Киевом. Эти действия Путин охарактеризовал как провокацию, однако подчеркнул, что даже потопление российскими военными этого корабля не привело бы к началу третьей мировой войны.
«Это явный намек на то, что в следующий раз последствия будут серьезнее», – предположил автор, передает РИА «Новости».
Кроме того, согласно статье, Москва может пойти на диалог с Киевом только в том случае, если на Украине прекратится дискриминация русскоязычного населения. «Видимо, если по данным пунктам не будет никаких подвижек со стороны Украины и Запада, Путин встречаться с Зеленским не планирует», – подчеркивается в материале.
Российский президент во время прямой линии назвал результаты работы украинского руководства разрушительными и сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Также Путин отметил, что видит недружественное отношение к России только со стороны властей Украины, а не ее жителей. Кроме того, он напомнил, что Москва недавно отреагировала на негодование Запада из-за учений, проводившихся вблизи украинских границ, и завершила маневры. Вместо шагов навстречу, как отметил президент, западные партнеры Украины «приперлись к российским границам».
Росморречфлот рассказал об экипаже терпящего бедствие в Черном море украинского судна
Жизни людей, находящихся на борту украинского судна, которое терпит бедствие в Черном море, ничего не угрожает, к нему вышел буксир из Одессы, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
«В 50 милях от Очакова в Черном море в зоне ответственности Одесского морского спасательно-координационного центра (Украина) у фелюги [небольшое судно прибрежного плавания] отказал главный двигатель. На борту – четыре человека», – передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
«Для решения вопроса был привлечен судовладелец, он принял решение не привлекать дополнительные силы от российской стороны, а отправить из Очакова спасательный буксир. Зона аварии находится не в штормовых условиях, погода хорошая», – передает «Пятый канал» слова пресс-секретаря Росречморфлота Алексея Кравченко.
Ранее Национальный центр управления обороной России сообщил, что на помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота.
Макрон заявил о важности нормандского формата переговоров по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон считает нормандский формат необходимым для продолжения усилий по прекращению конфликта на востоке Украины, заявили в Елисейском дворце по итогам разговора главы республики с президентом России Владимиром Путиным.
Как отметили в администрации французского лидера, в ходе беседы Макрон напомнил, что нормандский формат, участниками которого являются Франция, Германия, Россия и Украина, важен для продолжения «усилий по прекращению конфликта и поиска долговременного решения», передает ТАСС.
Кроме того, как сообщили в Елисейском дворце, французский президент обсудил с президентом России ситуацию в Ливии, призвав все заинтересованные стороны «соблюдать заключенные соглашения, которые должны привести к быстрому выводу ополченцев иностранных войск».
Накануне Макрон выступил за доверительные отношения между Россией и ЕС. Президент России в свою очередь назвал условие для возвращения к диалогу с Евросоюзом.
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Военные Украины после скандала решили закупить новую женскую обувь для парада
Министр обороны Украины Андрей Таран встретился с участницами военного парада в 30-ю годовщину независимости Украины после разгоревшегося скандала вокруг каблуков и поручил закупить обувь экспериментального образца.
«Выслушав предложения курсанток, которые активно участвовали в беседе, министр обороны Украины дал поручение профильному заместителю рассмотреть возможность закупки необходимого количества образцов экспериментальных моделей обуви специально для юбилейного парада. Новая, усовершенствованная обувь должна быть лучше, эргономичнее и изготовленной в кратчайшие сроки, отметил министр. В случае положительного опыта использования этой партии будет проработан вопрос закупки такой модели для всего личного состава военнослужащих-женщин», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение украинского ведомства.
По словам Тарана, руководство минобороны сейчас «практически с нуля» организует надлежащее вещевое обеспечение именно военнослужащих-женщин: в первую очередь бельем, хотя подобная практика до сих пор отсутствовала, формой и обувью, что соответствовало бы эргономическим характеристикам и удовлетворяло эстетические вкусы военных.
«Министр обороны также выразил сожаление, что повод, который должен стать толчком для конструктивного решения актуальных проблем, отдельные политсилы использовали для банального политиканства и самопиара», –отмечается в сообщении.
Напомним, ранее Минобороны опубликовало фото, как девушки-военнослужащие тренируются ходить строевым шагом в туфлях. После этого группа депутатов Рады выступила с открытым обращением к Минобороны страны с требованием провести служебное расследование по факту марша в туфлях на каблуках. Парламентарии эту ситуацию охарактеризовали как «лютый треш», а также заявили, что такая форма в армии превращает «женщин в карнавальных кукол» и не соответствует стандартам НАТО.
ВСУ обстреляли западные окраины Донецка
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пятницу обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, повредив три дома, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
Обстрел поселка Старомихайловка из станкового противотанкового гранатомета и пулеметов был зафиксирован в 19.30 пятницы, огонь велся со стороны подконтрольного ВСУ города Красногоровка, повреждения получили кровля и оконные блоки трех домов, передает «Донецкое агентство новостей».
В результате обстрелов со стороны украинских силовиков за прошлую неделю в Донецкой народной республике погиб один человек, еще трое получили ранения. В среду Народная милиция провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выявила в жилом районе подконтрольного Киеву Северодонецка танки Т-64 из состава 14-ой бригады ВСУ.
В понедельник подразделения украинских силовиков обстреляли из артиллерии село Новоласпа на юге ДНР. Ранее в тот же день противовоздушная оборона ЛНР сбила два киевских беспилотника, проводивших разведку в районе поселков Донецкий и Калиново.
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Белоруссия усилила охрану на границе с Украиной
На участках границы Белоруссии с Украиной увеличено количество пограничных отрядов, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
«Охрана государственной границы Республики Беларусь с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля. На украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска», – передает его слова ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о связанных с Западом «спящих» террористических ячейках в Белоруссии, готовящих смену власти в стране.
Между тем в МИД Украины сообщили, что пока не получали официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Белоруссии.
Представитель Белого дома заявил, что решение властей Белоруссии закрыть границу с Украиной является попыткой отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа.
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