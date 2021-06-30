Сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал Евро-2020

Пушков сравнил власти Украины с паразитом

Киев стремится в Европу не из любви к ее принципам и ценностям, а из-за неукротимого желания получить доступ к ее финансовым средствам, бесконечным дотациям и субсидиям, отметил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что европейский проект «не будет завершенным и полноценным» без Украины.

«Невозможно взять в толк, почему «европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины», как утверждает Зеленский. Европа веками жила без Украины – и обходилась. Затем, когда был создан ЕС, Украины по-прежнему не было – и это было самое успешное время для Евросоюза. Потом возникла Украина, и в Европе тоже не ощутили ее нехватки в ЕС», – указал Пушков в Telegram.

По его словам, лишь затем в Евросоюзе решили «оторвать Украину от России». Но сделав это, Брюссель получил не развивающееся государство у своих границ, «а большую проблему в виде нахлебника» со множеством собственных внутренних проблем.

«Европе, у которой и так немало проблем, надо осознать, что прием Украины станет не завершением «евро-проекта», а крупным шагом к его подрыву и разрушению. С чего вдруг европейский проект станет «полноценным», если его распространить на экономически и социально неполноценную Украину? Киев стремится в Европу не из любви к ее принципам и ценностям, а из-за неукротимого желания получить доступ к ее финансовым средствам, бесконечным дотациям и субсидиям, как паразит всегда стремится поселиться в способном прокормить его дееспособном организме», – указал Пушков.

Как подчеркнул сенатор, у самой Украины сейчас нет никакого созидательного потенциала. Поэтому включение Киева в ЕС может привести лишь к проблемам для самой Европы, заключил Пушков.

Ранее Зеленский записал обращение к возможным преемникам Ангелы Меркель, в котором спросил их: согласны ли они с тем, «что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины».