Туроператор рассказал о судьбе эвакуированных из отеля «Титаник» в Бодруме россиян МИД опроверг сообщения о пожаре в генконсульстве России в Стамбуле 29 июля 2021, 20:09 Текст: Вера Басилая

В МИД России опровергли распространенную турецкими СМИ информацию о пожаре в Генеральном консульстве России в Стамбуле, уточнив, что горело соседнее с представительством здание. «В ряде турецких СМИ ошибочно была распространена информация о пожаре на территории Генерального консульства России в Стамбуле. В действительности пожар случился в близлежащем здании. По имеющейся информации, пожар ликвидирован», – говорится в сообщении МИД в Facebook. Ранее туроператор рассказал о судьбе эвакуированных из отеля «Титаник» в Бодруме российских туристов. Сотрудница эвакуированного из-за лесного пожара отеля в Турции рассказала о грозившей туристам опасности. Турецкие СМИ сообщили, что в населенном пункте Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. До этого в Минобороны России отмечали, что глава ведомства Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль, тушение продолжается. Число погибших при пожаре в Анталье возросло до трех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало

Турция призвала Россию не беспокоиться из-за поставок оружия Украине 29 июля 2021, 09:24

Фото: Yulii Zozulia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Москве не следует переживать из-за поставок оружия из Турции на Украину, заявил старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз. «Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем», – сказал он, передает РИА «Новости». Кючюкйылмаз также заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится. «По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками – будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами», – заявил Кючюкйылмаз. Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России. В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России. Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта. Политолог: Эрдоган тестирует готовность России защищать свои интересы 29 июля 2021, 12:28

Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Турецкое оружие может быть использовано против Донбасса, поэтому у Москвы есть повод для беспокойства», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя призыв Турции к России не беспокоиться из-за поставок оружия Украине. «России нужно переживать по этому поводу. Мы не очень верим в рациональность современной украинской власти. Поэтому мы серьезно опасаемся того, что турецкое оружие может быть использовано против Донбасса», – отметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Собеседник выразил уверенность в том, что «против Крыма оружие из Турции никогда не будет использовано», однако в отношении Донбасса «в менталитете украинского руководства нет никаких ограничений». «Поэтому Москва по линии дипломатических и военных контактов будет говорить о том, что мы не приветствуем поставки турецкого оружия на Украину и это будет иметь последствия для российско-турецких отношений», – убежден Ткаченко. «Кроме того, Турция не является глобальной державой, которая может без оглядки действовать на международной арене. Эрдоган пытается вести такую игру и «тестирует» готовность России защищать свои интересы на разных направлениях, включая Украину, Азербайджан и даже Афганистан. Но в ответ Москва могла бы предложить некоторую помощь Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией», – допустил политолог. Любопытно и то, что подобные заявления Анкары звучат на фоне празднования в России знаменательной даты – ровно 325 лет назад, 29 июля 1696 года, Петр I одержал первую большую победу над турками, а русские войска взяли под контроль твердыню Азов. «Это красивая дата. С нее, грубо говоря, началась история России как причерноморской державы. Это выдающаяся военная победа, после которой Россия сначала утвердилась на Азовском море, в устье Дона, а затем и на Причерноморье», – пояснил политолог. «Естественно, турки не любят об этом упоминать. Наша дипломатия может использовать это событие, чтобы показать, что в истории наших взаимоотношений были и такие страницы. А для турецкой дипломатии это станет неприятной новостью», – заключил собеседник. Напомним, старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз заявил о том, что Москве не следует переживать из-за поставок оружия из Турции на Украину. «Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем», – сказал он. Кючюкйылмаз также заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится. «По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками – будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами», – заявил Кючюкйылмаз. Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России. В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России. Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о невозможности «сделки» России и Турции по Крыму. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российские Бе-200 начали тушить пожары в Турции 29 июля 2021, 15:55

Фото: Россия 24/Youtube

Текст: Алина Назарова

Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции, сообщило российское посольство в Анкаре. «Три российских самолета Бе-200 оказывают помощь турецкой стороне, которая ведет тушение лесных пожаров. Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее, с минимальным ущербом», – говорится в сообщении российской дипмиссии, передает РИА «Новости». Посольство разместило также видеоролик, где показано тушение лесных пожаров с участием российского самолета. Ранее в Минобороны России сообщили, что глава министерства Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль, тушение продолжается. Число погибших при пожаре в Анталье возросло до трех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Тем временем вслед за Манавгатом и Мармарисом, которые расположены в Анталье и Мугле соответственно, пожары вспыхнули в четверг в ряде турецких провинций. Так, возгорание лесных массивов зафиксировано в районе Бодрума в провинции Мугла, недалеко от Дидима в провинции Айдын. Кроме того, пожары разгорелись в Адане, Кайсери и Мерсине. Туроператор рассказал о судьбе эвакуированных из отеля «Титаник» в Бодруме россиян 29 июля 2021, 18:15 Текст: Вера Басилая

Российских туристов из отеля «Титаник» в турецком Бодруме временно переводят в расположенные рядом отели, которые пока не эвакуировали, сообщила заместитель генерального директора туроператора Anex Tour Яна Муромова. «Сам отель не горит, туристы эвакуируются превентивно. Горит прилегающий к нему лес на горе, на склоне которой располагаются корпуса пятизвездочного отеля Titanic Deluxe Bodrum. Пока туристов из этого отеля временно переводят в расположенные рядом премиальные отели Lujo Bodrum и La Blanche Resort Bodrum. В отношении этих последних решения об эвакуации на настоящий момент нет»,– цитирует РИА «Новости» Муромову. Ранее сотрудница эвакуированного из-за лесного пожара отеля в Турции рассказала о грозившей туристам опасности. Турецкие СМИ сообщили, что в населенном пункте Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. До этого в Минобороны России отмечали, что глава ведомства Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль, тушение продолжается. Число погибших при пожаре в Анталье возросло до трех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало. В Турции призвали не связывать конвенцию Монтрё и канал «Стамбул» 29 июля 2021, 09:35 Текст: Алина Назарова

Конвенция Монтрё не имеет отношения к каналу «Стамбул», строительство которого стартовало в июне, заявил старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз. «Неправильно связывать конвенцию Монтрё с новым каналом «Стамбул». Конвенция Монтрё была разработана в 1936 году, когда на первом плане была тема проливов. Конвенция не имеет отношения к новому водному пути, который будет открыт. Думаю, что это отдельная тема. Эта ситуация не станет препятствием для прохода кораблей какой-либо страны в ближайшее время», – сказал он, передает РИА «Новости». Он добавил, что по сравнению со старым водным путем канал «Стамбул» шире, позволяет пройти большему количеству кораблей, пройти безопасно, он предоставит альтернативный путь для судов. Канал будет преимуществом не только для Турции, но и для причерноморских стран и тех, кто использует проливы, отметил Кючюкйылмаз. В конце июня президент Турции Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии начала строительства канала «Стамбул», который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря. Реализация проекта стартовала с закладки одного из шести мостов через будущий канал. Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания. Турция собралась начать полноценную добычу газа в Черном море к 2023 году 29 июля 2021, 00:34 Текст: Антон Антонов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе в провинции Сакарья. Эрдоган заявил, что страна хочет «успеть к 2023 году начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения». Он подчеркнул, что турецкие «технические возможности в сфере бурения позволили избавиться от внешней зависимости». Эрдоган отметил, что «газ из Черного моря снизит зависимость от импорта топлива». На буровом судне «Фатих» зажгли газовый факел. «Сегодня мы проводим испытание газового потока на скважине «Тюрк Али 1». И первый раз зажигаем на поверхности газ, добытый с глубины в сотни метров», – приводит слова президента ТАСС со ссылкой на NTV. Глава государства сказал, что скважина полностью готова для тестовой выкачки. Эрдоган напомнил, что за год Турция пробурила пять скважин в Черном море. Кроме того, строится наземная инфраструктура для транспортировки и хранения газа. Год назад Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Найдено тело убитого медведем туриста в Красноярском крае 29 июля 2021, 14:15 Текст: Алексей Дегтярев

В Красноярском крае медведь напал на туриста и убил, тело погибшего нашли в природном парке «Ергаки», сообщили в региональном следственном управлении СК. «В результате поисково-спасательной операции в районе Долины девяти озер природного парка «Ергаки» на месте стоянки палаточного лагеря обнаружено тело туриста, подвергшегося нападению медведя, с рваными ранами. Тело погибшего доставлено в районный центр для производства судебной медицинской экспертизы», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведомство выяснило, что 24 июля четверо московских туристов после регистрации пошли по одному из маршрутов горного массива парка, поход был рассчитан на две недели. «Ранним утром 27 июля в районе девяти озер хребта Араданский, где туристы остановились на ночлег, при сборе палаточного лагеря на одного из туристов напал медведь. Другим участникам группы удалось покинуть место происшествия. Через несколько часов, добравшись до места спасательного поста МЧС, участники группы сообщили о произошедшем», – пояснили в СК. Региональное минэкологии отправило в парк дополнительные группы охотинспекторов, они будут патрулировать основные туристические маршруты и следить за безопасностью туристов. Также решено ограничить доступ на определенные территории для туристов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. Позже в региональном следственном управлении СК сообщили, что медведь был ликвидирован. Криминалисты взяли биоматериал у медведя, пояснили в ведомстве РИА «Новости». Ранее один из туристов, переживших нападение медведя в походе в Красноярском крае, рассказывал подробности трагедии. До этого красноярский СК сообщал о проверке обстоятельств нападения медведя на туристов из Москвы. В июне в Красноярском крае на озере Медвежье в результате нападения медведя погиб 16-летний подросток. Эвакуация отелей из-за пожара началась в турецком Мармарисе 29 июля 2021, 15:21 Текст: Алина Назарова

Власти турецкого Мармариса начали эвакуацию местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар, передает телеканал NTV. Телеканал показывает кадры, на которых видно, что лес горит в непосредственной близости от жилых домов и отелей. Отмечается, что их эвакуация идет в профилактических целях. Направление ветра дает надежду, что огонь не доберется до зданий, передает РИА «Новости». Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе Мармариса. Тем временем CNN Turk сообщает, что вслед за Манавгатом и Мармарисом, которые расположены в Анталье и Мугле соответственно, пожары вспыхнули в четверг в ряде турецких провинций. Так, возгорание лесных массивов зафиксировано в районе Бодрума в провинции Мугла, недалеко от Дидима в провинции Айдын. Кроме того, пожары разгорелись в Адане, Кайсери и Мерсине, передает ТАСС. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль, тушение продолжается. Число погибших при пожаре в Анталье возросло до трех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Сотрудница отеля с российскими туристами в Турции рассказала об эвакуации 29 июля 2021, 17:50 Текст: Вера Басилая

Сотрудница эвакуированного из района Гюверджинлик турецкого Бодрума отеля «Титаник» рассказала об эвакуации, а также о грозящей опасности туристам из соседней гостиницы. «Представляете, в нашем и в соседнем отеле в общей сложности около 5 тыс. человек – гостей и персонала! И эвакуация началась как раз, когда у нас была пересменка. И на нас идет огромный пожар! Его потушить будет очень сложно. Мы сейчас приехали в Бодрум, а на той стороне сейчас очень опасно», – приводит РИА «Новости» слова сотрудницы отеля. Она отметила, что оба отеля находятся в не в самом Бодруме, а в 25 километрах от него. Эвакуирован пока только отель «Титаник». Ранее в городе Бодрум в Турции из-за лесного пожара эвакуировали отель. Турецкие СМИ сообщили, что в населенном пункте Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. До этого в Минобороны России отмечали, что глава ведомства Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль, тушение продолжается. Число погибших при пожаре в Анталье возросло до трех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Из-за землетрясения магнитудой 8,1 у берегов Аляски объявлена угроза цунами 29 июля 2021, 09:53 Текст: Дмитрий Зубарев

Магнитуда землетрясения у побережья американского штата Аляска была увеличена до 8,1, объявлена угроза цунами, сообщает американский центр по предупреждению о цунами (NWS). «Угроза цунами: землетрясение магнитудой 8,1, к юго-востоку от поселения Чигник на Аляске», – передает РИА «Новости» сообщение центра. Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщала, что магнитуда землетрясения составила 7,3. Землетрясение было зафиксировано в 06.15 по времени UTC (09.15 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к юго-востоку от небольшого населенного пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 3,4 километра. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Напомним, 5 июля 2020 года у берегов Аляски было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 219 км к югу от населенного пункта Санд-Пойнт, где проживают более 1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Генконсульство оценило необходимость эвакуации россиян из Антальи 29 июля 2021, 10:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Основные туристические объекты в Анталье находятся вне зоны пожара, вопрос об эвакуации туристов не стоит, информация о пострадавших россиянах не поступала, заявил представитель генконсульства России в Анталье. «Мы внимательно следим за ситуацией. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска и им, по утверждению местных властей, с которыми поддерживаем постоянный контакт, ничего не угрожает. Поэтому вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался. На телефон экстренной связи генконсульства в течение ночи поступали одиночные обращения российских туристов, информировавших о гари и задымлении, о перебоях в электроснабжении», – сообщил источник РИА «Новости». Он добавил, что по ситуации на утро 29 июля властям удалось справиться с очагами возгорания на большей части территории Манавгата и его окрестностей. «Работы по пожаротушению продолжаются в горных районах уезда Аксеки. По данным правоохранительных органов, в результате стихийного бедствия погиб один, пострадали более 60 человек. Эвакуированы жители 18 жилых кварталов и деревень», – сказал представитель российской дипмиссии. Ранее министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли сообщил, что по меньшей мере один человек погиб в результате лесного пожара в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции. При лесном пожаре в турецкой Анталье погиб человек 29 июля 2021, 09:34 Текст: Дмитрий Зубарев

По меньшей мере один человек погиб в результате лесного пожара в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли. «Пожар в Манавгате находится под контролем, однако огонь еще есть в районе Аксеки, где погиб один человек. Еще 10 человек из-за пожара оказались заблокированы на плотине Оймапынар», – передает ТАСС слова министра в эфире телеканала Эн-ти-ви. Он добавил, что лесной пожар в Манавгате взят под контроль «В Аксеки все еще продолжается. К сожалению, в Аксеки у нас есть погибший, 82-летний гражданин. Эвакуированы 18 населенных пунктов», – сказал Пакдемирли. По словам главы минздрава Турции Фахреттина Коджи, за медицинской помощью в результате пожара обратились 62 человека. Ранее в администрации провинции Анталья сообщили о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата, который находится в 76 км от Антальи и менее 5 км от курортного города Сиде. Кроме того, министр сельского и лесного хозяйств Бекир Пакдемирли заявил, что в результате пожара пострадали 53 человека. После сильного землетрясения у Аляски произошли более 20 афтершоков 29 июля 2021, 12:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Свыше 20 афтершоков произошли после сильного землетрясения у берегов Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS). Магнитуда зафиксированных после сильного землетрясения толчков у Аляски составляет от 3,3 до 6,1, передает РИА «Новости». Власти ряда населенных пунктов на Аляске рекомендовали эвакуироваться жителям, находящимся в зонах, где возможна угроза цунами. Полиция города Гомер призвала местных жителей эвакуироваться на возвышенности. Также сообщается, что организованы специальные пункты эвакуации. Таким же образом поступили власти города Кадьяк. «Действует предупреждение о цунами ... Если вы находитесь в зоне затопления, переправьтесь на более высокое место», – говорится в сообщении центра чрезвычайных операций города. По сообщению местного канала Alaska's News Source, представитель министерства внутренней безопасности Аляски Джереми Зидек заявил, что власти связались с жителями Перривилля, «сообщества, которое находится ближе всего к эпицентру». «Там живет довольно мало народу. Люди в Перривилле сказали нам, что толчки были очень сильными, и они начали эвакуацию», – подчеркнул Зидек. «Предупреждение о цунами действует для южной Аляски и полуострова Аляска ... Алеутских островов», – говорится в сообщении Американского центра по предупреждению о цунами (NWS). Центр также сообщил, что волна цунами уже сформировалась. Как ожидается, она не превысит 30 сантиметров. Ранее у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,1. NWS объявил об угрозе цунами. МИД допустил участие Турции в процессе урегулирования в Афганистане 29 июля 2021, 11:46 Текст: Алина Назарова

Турция может стать участником процесса по мирному урегулированию в Афганистане, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. «Такой формат уже существует. В нем Турция пока не участвует, но это не значит, что она не будет участвовать в дальнейшем», – сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли создание многостороннего формата переговоров по Афганистану по примеру астанинского формата по Сирии с участием Турции. Он также уточнил, что новая встреча расширенной «тройки» по Афганистану пройдет в августе в Дохе. «Мы находимся в постоянном контакте по телефону с моим коллегой (специальным представителем США по Афганистану Залмаем) Халилаздом, который сейчас (находится) в Вашингтоне. На следующей неделе мы планируем вместе с ним, нашими китайскими и пакистанскими коллегами встретиться в Дохе на очередной встрече расширенной «тройки», – сказал спецпредставитель президента. «На днях в Пекине назначен новый спецпредставитель их министерства иностранных дел по Афганистану, с которым я до сих пор не знаком, но рассчитываю с ним увидеться в Дохе 11 августа. Мы будем продолжать углубленные консультации как в двустороннем формате, так и в расширенной «тройке» и готовы к более широким разговорам с заинтересованными международными игроками», – добавил он, передает ТАСС. Дипломат также подтвердил, что больше половины территории Афганистана находится под контролем боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России). При этом Кабулов отметил, что «Талибану» вряд ли удастся захватить всю территорию страны. Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру. Океанолог предсказал влияние цунами у берегов Аляски на Камчатку и Курилы 29 июля 2021, 13:59 Текст: Наталья Ануфриева

Учитывая силу аляскинского землетрясения (8,1 балла), поднятые им волны, скорее всего, достигнут берегов Камчатки и Курильских островов, но их разрушительную силу не стоит преувеличивать, заявил научный сотрудник института океанологии РАН Александр Рабинович. Рабинович заявил, что «землетрясения, у которых основной очаг находится в заливе Аляски, направлены в основном на юг и юго-запад – в район Гавайских островов, а не России и Японии», и «для наших берегов эти землетрясения не самые опасные», передает «Ридус». Он добавил, что сила волн также зависит от механизма очага землетрясения. «Если землетрясение с вертикальной подвижкой, они вызывают сильные цунами. Если подвижка горизонтальная, то значительного цунами не наблюдается», – сказал океанолог. Ранее у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,1. NWS объявил об угрозе цунами. После зафиксировали более 20 афтершоков.