Политолог: Эрдоган тестирует готовность России защищать свои интересы

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29 июля, четверг | Последнее обновление — 12:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации данных россиян
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Киевские политики могут изобретать любые ритуалы, символы и политические конструкции, но русские и украинцы продолжают осознавать себя разделенным помимо своей воли в 1991 году единым народом. С единой верой, общей историей и единым языком.
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Уже несколько десятилетий Москва с надеждой смотрит на своих соседей и не теряет веры в то, что они научатся вести себя сообразно геополитическому положению и силовым возможностям.
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Возможно, в этот раз и удастся избежать идеального финансового шторма. Но уже лет через пять, а, может быть, и раньше, система снова закачается и будет угрожать похоронить всех под своими обломками.
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Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Политолог: Эрдоган тестирует готовность России защищать свои интересы
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«Турецкое оружие может быть использовано против Донбасса, поэтому у Москвы есть повод для беспокойства», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя призыв Турции к России не беспокоиться из-за поставок оружия Украине.
«России нужно переживать по этому поводу. Мы не очень верим в рациональность современной украинской власти. Поэтому мы серьезно опасаемся того, что турецкое оружие может быть использовано против Донбасса», – отметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
Собеседник выразил уверенность в том, что «против Крыма оружие из Турции никогда не будет использовано», однако в отношении Донбасса «в менталитете украинского руководства нет никаких ограничений».
«Поэтому Москва по линии дипломатических и военных контактов будет говорить о том, что мы не приветствуем поставки турецкого оружия на Украину и это будет иметь последствия для российско-турецких отношений», – убежден Ткаченко.
«Кроме того, Турция не является глобальной державой, которая может без оглядки действовать на международной арене. Эрдоган пытается вести такую игру и «тестирует» готовность России защищать свои интересы на разных направлениях, включая Украину, Азербайджан и даже Афганистан. Но в ответ Москва могла бы предложить некоторую помощь Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией», – допустил политолог.
Любопытно и то, что подобные заявления Анкары звучат на фоне празднования в России знаменательной даты – ровно 325 лет назад, 29 июля 1696 года, Петр I одержал первую большую победу над турками, а русские войска взяли под контроль твердыню Азов.
«Это красивая дата. С нее, грубо говоря, началась история России как причерноморской державы. Это выдающаяся военная победа, после которой Россия сначала утвердилась на Азовском море, в устье Дона, а затем и на Причерноморье», – пояснил политолог.
«Естественно, турки не любят об этом упоминать. Наша дипломатия может использовать это событие, чтобы показать, что в истории наших взаимоотношений были и такие страницы. А для турецкой дипломатии это станет неприятной новостью», – заключил собеседник.
Напомним, старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз заявил о том, что Москве не следует переживать из-за поставок оружия из Турции на Украину.
«Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем», – сказал он.
Кючюкйылмаз также заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится. «По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками – будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами», – заявил Кючюкйылмаз.
Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о невозможности «сделки» России и Турции по Крыму.
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Зеленский заявил «дальним родственникам» о единоличном праве Украины на наследие Киевской Руси
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси и заявил, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.
Зеленский заявил, что «крещение великим князем Владимиром Киевской Руси – это не часть нашей истории, это и есть наша история», и «нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями», так как «наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне», не в «мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», передает ТАСС.
Вместе с тем он вспомнил о Крыме: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров».
Зеленский также провел видеоэкскурсию по святым местам в Киеве и разным уголкам Украины, которые связаны с историей христианства. Он напомнил о религиозном многообразии Украины и призвал граждан страны «совместно стремиться к одному: что построено – не потерять, что разрушено – восстановить, захвачено – вернуть», «а значит – сохранить себя и государство».
Ранее патриарх Кирилл поздравил Зеленского с Днем Крещения Руси.
День Крещения Киевской Руси-Украины – государственная памятная дата, которая с 2008 года после издания соответствующего указа президента страны отмечается ежегодно 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как православие создало русскую нацию.
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Эксперт: Встречей с Тихановской Байден демонстрирует отношение к Зеленскому
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То, что Байден провел встречу со Светланой Тихановской раньше, чем с Владимиром Зеленским, демонстрирует отношение президента США к переговорам с главой Украины, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев.
«Встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской подчеркивает приоритетность. Тут у Владимира Зеленского осадочек, безусловно, останется. Тем более Тихановская – белорусский аналог бывшего лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который также возник из ниоткуда, но по причине абсолютной никчемности и бесполезности был спрятан куда-то в чулане», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Тихановская, добавляет эксперт, «пока еще в работе, но ее встреча в Белом доме с Байденом – уже пустая трата времени». «Если бы в Вашингтоне Зеленского ожидал мажорный формат встречи и речь шла о позитивных моментах, то Владимир Александрович летел бы на эту встречу как на крыльях. Но разговор будет тяжелым с учетом тех пяти позиций, по которым госсекретарь Энтони Блинкен сформулировал домашнее задание Киеву, начиная с судебной реформы, реформы СБУ и заканчивая преследованием олигархов. Плюс еще Донбасс и «Северный поток – 2», так что нелегкий будет разговор для украинского президента», – прогнозирует политолог.
В среду президент США Джозеф Байден провел встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден.
Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа.
Ранее Тихановская, которую в США называют «белорусским лидером», встречалась с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. До этого она провела переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам Энтони Блинкен. На этих переговорах Тихановская просила США ввести секторальные санкции против Белоруссии, однако в Вашингтоне заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
Украина выбыла из топ-50 общемедального зачета на Олимпиаде
Украинская сборная на Олимпийских играх в Японии на пятый день соревнований выбыла из топ-50 общего медального зачета среди всех стран, сообщают украинские СМИ.
Сборная Украины 28 июля не смогла завоевать ни одной медали, это послужило причиной выпадения страны из списка, пишет УНИАН.
Отмечается, что лишь трое украинцев в среду могли теоретически бороться за медали.
Сейчас общемедальный зачет в Токио возглавляет Япония (13 золотых наград, четыре серебра и пять бронз), второе место занимает Китай (12-6-9), третье – США (11-11-9). Россия занимает четвертую позицию (7-10-6).
В среду мужская сборная России завоевала серебро в дебютном олимпийском турнире в Токио по баскетболу 3х3. До этого 28 июля российская женская сборная завоевала серебряную медаль в той же дисциплине.
Назвавший Донбасс «раковой опухолью» чиновник может стать главой делегации Киева на переговорах
Сравнивший Донбасс с «раковой опухолью» вице-премьер Украины Резников может возглавить переговорную группу от Киева и заменить находящегося в реанимации Кравчука.
«Об этом сообщил сам Резников. Действующий глава украинских переговорщиков Кравчук сейчас находится в реанимации и подключен к ИВЛ», – сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».
В ноябре прошлого года Резников сравнил ДНР и ЛНР с «опухолью», назвал их «ментально больными», отметив, что выступает за «терапию», а не за вариант «резекции и полной ампутации». Он признал, что произнес «жесткие, плохие слова с точки зрения такого сравнения», но подчеркнул, что говорил не о гражданах Украины, не о «жителях украинской территории Донбасса».
На украинского мэра завели дело после фото с серпом и молотом
Глава города Хорол в Полтавской области Сергей Волошин опубликовал в соцсетях фотографию с флагом, на котором изображены серп с молотом и красная звезда, полиция начала расследование.
Волошин опубликовал снимок в честь Дня военно-морского флота, он сообщил, что в городе десятки лет есть традиция собираться на День ВМФ вместе, передает «Страна.ua».
Через некоторое время в соцсетях началось возмущение снимком, и мэр удалил пост с фотографией.
Глава отделения коммуникации нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев сообщил, что по этому факту началось расследование.
Отмечается, что согласно статье 436-1 УК Украины, главе города грозит до пяти лет лишения свободы.
После 9 мая 2021 года на Украине открыли 17 уголовных дел за распространение запрещенной в стране коммунистической символики.
Зеленский уволил начальника Генштаба Украины Корнийчука
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника генерального штаба страны Сергея Корнийчука, на его место глава государства назначил Сергея Шапталу, соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы государства.
«Освободить Корнийчука Сергея Петровича от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Следующим указом Зеленский назначил на эту должность Шапталу Сергея Александровича, документ также опубликован на сайте.
Ранее Шаптала занимал должность командующего войск оперативного командования «Запад» на Донбассе.
Накануне стало известно, что главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак уходит в отставку, его пост займет командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. По словам замглавы МВД Антона Геращенко, Аваков решил уйти в отставку с поста главы МВД Украины после просьбы президента страны Владимира Зеленского. Замминистра заявил, что «решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно».
Турция призвала Россию не беспокоиться из-за поставок оружия Украине
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Москве не следует переживать из-за поставок оружия из Турции на Украину, заявил старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз.
«Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем», – сказал он, передает РИА «Новости».
Кючюкйылмаз также заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится. «По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками – будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами», – заявил Кючюкйылмаз.
Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
Пушков раскритиковал ответ Зеленского на статью Путина
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Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.
По мнению Пушкова, в своем выступлении Зеленский «юлит и изворачивается», поскольку не имеет возможности доказать древность Украины. «Не было у Украины государственности до 20-го века. И древней земли такой не было. А потому нет никаких «камней», которые бы это опровергли. Киевская Русь была, а не Украина – это и есть факт», – написал Пушков в Telegram.
Также он обратил внимание на несостоятельность тезиса об исторической связи Украины и Крыма. «А уж Крым вообще никогда ни к чему украинскому отношения не имел. Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали», – подчеркнул сенатор.
«Так что весь «ответ» Зеленского – демагогия и увиливание от реальных вопросов, которые ставит история и на которые у Зеленского и ему подобных нет и не может быть ответа», – добавил Пушков.
В среду Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси и посоветовал «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам» не посягать на наследие этого древнего государства. Он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну – «наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы». По словам политика, 24 области Украины и Крым – это родные дети и наследники Древнерусского государства.
Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
Украинка пожаловалась на назвавшего Харьков «исконно русским» таксиста
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Водитель такси в Харькове вступил в перепалку с пассажиркой из-за разговоров на украинском языке, а также назвал город исконно русским, сообщила участница инцидента Дарья Конох в соцсетях.
Конох, являющаяся координатором организации «Солидарная Молодежь» (организация при партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» – прим. ВЗГЛЯД), написала в Facebook, что в такси она говорила по телефону, после чего водитель спросил, почему она разговаривает на украинском, назвал бандеровкой и посоветовал «ехать в Бандерштат».
«Выслушала столько хейта по поводу украинского, что Харьков – исконно русский город, что украинский здесь навязывают, заставляют на нем говорить», – рассказала она.
Девушку также возмутили слова водителя о том, что в Донбассе нет российских войск, а украинские власти сами все выдумали, чтобы зарабатывать деньги на войне.
Ранее украинский журналист возмутился из-за русской озвучки трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2.
При крушении самолета на Украине погибли четыре человека
Пилот и трое пассажиров-иностранцев погибли в результате падения спортивного самолета на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.
«По предварительной информации, на борту находились пилот, житель Прикарпатья, и трое пассажиров-иностранцев», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
По данным пресс-службы, в частном жилом доме, на который упал самолет, во время аварии людей не было.
На месте инцидента работают следственно-оперативная группа областной полиции, эксперты-криминалисты и другие экстренные службы, устанавливают все обстоятельства аварии.
Ростуризм порекомендовал туристам в Анталье не покидать отели из-за пожаров
Ростуризм следит за ситуацией с пожарами в турецкой Анталье и рекомендует туристам не покидать территории отелей, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ростуризм на связи с генконсульством России в Анталье и туроператорами. Мы отслеживаем ситуацию, жалоб от туристов пока не поступало. Рекомендуем всем туристам в регионе Антальи не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Ранее в администрации провинции Анталья сообщили о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата, который находится в 76 км от Антальи и менее 5 км от курортного города Сиде. Кроме того, министр сельского и лесного хозяйств Бекир Пакдемирли заявил, что в результате пожара пострадали 53 человека.
Эксперт оценил перспективы создания «тюркской армии» Турции и Азербайджана
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«Скорее всего, на практике речь пойдет о создании неких смешанных частей или соединений – в большей степени для демонстрации единства действий и близости двух тюркских народов», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Павел Фельгенгауэр, комментируя сообщения о том, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной «тюркской армии».
«Заявление Турции о возможности создания единой «тюркской армии» с Азербайжданом – пока что в большей степени политическая декларация. Создание объединенной военной структуры подразумевает единое командование и единое политическое руководство. Сомнительно, чтобы президент Азербайджана Ильхам Алиев перевел бы вооруженные силы республики в подчинение турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану», – полагает военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
О том, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной «тюркской армии» заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп. «Наша идея – одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей», – подчеркнул спикер. В рамках этих договоренностей, в том числе проводятся и азербайджано-турецкие военные учения, пояснил Шентоп.
«Скорее всего, на практике речь пойдет о создании неких смешанных частей или соединений – в большей степени для демонстрации единства действий и близость двух тюркских народов», – заметил Фельгенгауэр. Подобного рода проекты периодически создавались, в том числе, странами НАТО, напомнил собеседник. «Так в свое время была создана франко-германская бригада, которую потом переформировали в корпус, затем опять свернули, – привел пример Фельгенгауэр. – Похожие инициативы возникали и в Восточной Европе, в том числе с участием стран, не входящих в альянс. Так, в 2014-м году было заявлено о создании Литовско-польско-украинской бригады (LITPOLUKRBRIG). Но во всех этих случаях главной была именно политическая составляющая».
При этом надо учесть реальное усиление турецкого военно-политического влияния на Южном Кавказе, заметил собеседник. «Азербайджан в очередной раз показывает, что Турция – ее ближайший союзник, и Москве не следует слишком сильно давить на Баку», – подчеркнул Фельгенгауэр. По его оценке, для России будет проблематично быстро нарастить контингент миротворческих сил в Нагорном Карабахе – например, оперативно усилить его бронетехникой.
С другой стороны, маловероятно, что Азербайджан и Турция вознамерятся возобновить карабахский конфликт, и довести его до победного конца, взяв Степанакерт, полагает эксперт. «Если бы они хотели это сделать, то сделали бы. Но входить в прямую конфронтацию с Москвой явно не входит ни в планы Азербайджана, ни в планы Турции», – отметил Фельгенгауэр. По его мнению, российское присутствие в Карабахе позволяет сохранить статус-кво по крайней мере на ближайшие 5-10 лет. «При всех инцидентах на линии соприкосновения, ситуация там стабильная», – указал эксперт.
Что можно прогнозировать в связи с заявлениями турок о создании «единой тюркской армии» – так это недовольную реакцию другой страны НАТО, Греции, заметил Фельгенгауэр. «При этом США, возможно, будут не против реализации такого проекта Турции. Для Вашингтона важно теснее привязать Азербайджан к проектам, направленным против Ирана. И в целом, для США стратегически важен Азербайджан», – указал эксперт. Поэтому, делает вывод эксперт, не следует ожидать противодействия со стороны руководства НАТО пантюркистским военным проектам Эрдогана.
Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности создания
турецкой военной базы в Азербайджане в рамках декларации о союзнических намерений от 15 июня. Это соглашение, заметим, было подписано Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в карабахском городе Шуша, отвоеванном азербайджанской армии на последнем этапе войны 2020 года.
В Шушинской декларации также отмечается, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Таким образом, если Азербайджан обвинит Армению или непризнанную Нагорно-Карабахскую республику в агрессивных действиях, то у Турции будет легальный повод вступить в конфликт.
Добавим, что на прошедших в июне в Баку турецко-азербайджанских тактических учениях «Мустафа Кемаль Ататюрк-2021» отрабатывалось взаимодействие армий двух стран в ходе боевых действий.
Спикер турецкого парламента Шентоп, выступая в азербайджанском городе Гянджа, обвинил Армению в провокациях на границе с Азербайджаном, что может привести к региональной войне. «Если эти провокации не прекратятся, то неизбежны еще более горькие последствия. Мировое сообщество также должно призвать Армению прекратить провокации, представляющие угрозу миру в регионе», – цитировал спикера «Спутник Азербайджан».
Спикер турецкого парламента также напомнил о том, что по договоренностям о прекращения огня в Нагорном Карабахе, Армения должна открыть Зангезурский коридор для сухопутной связи между основной территорией Азербайджана и его эксклавом – Нахичеванью (у которого, в свою очередь, есть граница с Турцией). «Зангезурский коридор создаст сухопутный маршрут между основной частью Азербайджана и Нахичеванью, между Азербайджаном и Турцией... Соответствующая договоренность достигнута, и каждая сторона должна сдержать свое слово. Коридор должен быть открыт», – цитировал Шентопа «Спутник Азербайджан»
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В Крыму нашли ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси
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Президент Украины Владимир Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях, заметил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов указал, что, вероятно, «бывший шоумен (Зеленский) по-прежнему пользуется услугами писателей-юмористов», так как иначе невозможно объяснить то, «что в «дети» к Киевской Руси, которая сама себя именовала исключительно Русью или Русской землей, попали те регионы, которые никогда в состав Древнерусского государства не входили, в отличие от российских Новгорода и Смоленска, белорусского Полоцка и многих других регионов России и Белоруссии», передает РИА «Новости».
При этом, по его словам, и вовсе смешно звучит упоминание среди «детей» Крыма.
«Если уж речь идет о крещении Руси, то Крым для нее скорее не сын, а крестный отец. Одним словом, неплохо было бы президенту Украины какую-нибудь книжку почитать. Или хотя бы дочитать внимательно последнюю статью нашего президента. Глупо выглядит Зеленский», - заключил глава парламента.
Ранее Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.
Вместе с тем он вспомнил о Крыме: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров».
До этого президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы».
Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление Зеленского: по его мнению, в своей речи президент Украины «юлит и изворачивается», так как не имеет возможности доказать древность Украины.
«Не было у Украины государственности до 20-го века. И древней земли такой не было. А потому нет никаких «камней», которые бы это опровергли. Киевская Русь была, а не Украина – это и есть факт (...) А уж Крым вообще никогда ни к чему украинскому отношения не имел. Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали», – заявил Пушков.
В Турции опровергли сообщения о создании совместной с Азербайджаном тюркской армии
Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что не говорил о переговорах между Баку и Анкарой по созданию совместной тюркской армии, сообщают СМИ.
«Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп не говорил о переговорах между Баку и Анкарой по созданию совместной тюркской армии. Ранее агентство Oxu.Az распространило неверный перевод слов Шентопа», – говорится в сообщении Sputnik Азербайджан в Telegram-канале.
Агентство передает, что во время пресс-конференции отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли сформирована объединенная тюркская армия, Шентоп заявил, что на данный момент в рамках договоренностей проходят только совместные военные учения двух стран.
«Совместные мероприятия запланированы и в сфере военного сотрудничества. Работа по этим соглашениям ведется. Наш главный девиз – одна нация и два государства. Вокруг этого было проведено много переговоров и договоренностей», – приводит Sputnik его слова.
Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что глава турецкого парламента заявил, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии.
Захарова напомнила о «запасах Яценюка» после решения Украины помочь Литве колючей проволокой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла решение Украины предоставить Литве колючую проволоку для оборудования границы с Белоруссией, намекнув, что Киев таким образом стремится избавиться от ржавеющих запасов времен премьер-министра Арсения Яценюка.
«Стратегические запасы Яценюка ржаветь начали?» – прокомментировала она в своем Telegram-канале информацию о том, что кабмин Украины одобрил проект указа президента о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для усиления границы с Белоруссией из-за возросшего числа нелегальных мигрантов из этой страны.
Захарова напомнила таким образом о проекте бывшего премьер-министра украинского правительства Яценюка возвести на границе с Россией систему укреплений «Европейский вал». По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, украинское власти намерены помочь литовской стороне в сдерживании потока нелегальных мигрантов. Киев обвиняет в «беспрецедентном миграционном кризисе, с которым столкнулась Литва», президента Белоруссии Александра Лукашенко. В среду литовские пограничники задержали рекордное количество нелегалов из Белоруссии – 171 человека.
Напомним, Литва, столкнувшаяся с нехваткой колючей проволоки с острыми лезвиями для строительства заграждения на границе с Белоруссией, обратилась за помощью к Эстонии.
Ранее Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
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