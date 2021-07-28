В Литве незаконные мигранты по ошибке присоединились к протестам местных жителей

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28 июля, среда | Последнее обновление — 22:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВВП России вернулся на доковидный уровень
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Возможно, в этот раз и удастся избежать идеального финансового шторма. Но уже лет через пять, а, может быть, и раньше, система снова закачается и будет угрожать похоронить всех под своими обломками.
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И тут на сцену выходит Батька: вы хотите белорусских беженцев? Вы их получите! И поскольку минский аэропорт простаивает, организует прямые рейсы Минск – Ирак. А там беженцев – море.
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Крещение Руси – важнейшее событие нашей истории. Собственно, именно крещение и создало нас как нацию и одновременно вписало в мировой контекст. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу».
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Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В Литве незаконные мигранты по ошибке присоединились к протестам местных жителей
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В Литве на митинг против наплыва мигрантов случайно вышли четверо чернокожих мужчин, которые только что перешли границу.
«Об этом пишет Delfi. Жители Девянишкес крайне возмутились, когда во время протеста из-за нелегалов к ним подошли четверо чернокожих мужчин. Как выяснилось, все они пересекли границу Литвы и пришли в этот городок», – сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Мы даже не знаем, плакать нам или смеяться. Это ещё одно доказательство того, что граница не защищена», – пояснили местные жители.
Уточняется, что протестующие вызвали полицию, мигрантов задержали.
Ранее в Литве местные жители устроили протест против строительства палаточного лагеря для мигрантов. Кроме того, Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
Посадивший самолет с Протасевичем диспетчер уехал из Белоруссии
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Диспетчер минского аэропорта Олег Галегов, экстренно посадивший в мае самолет Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту, уехал из республики вместе с семьей, сообщил источник в «Белаэронавигации» изданию «Наша Ніва».
По словам источника, в конце июня Галегов ушел в отпуск, но в июле на работу не вернулся. Коллеги Галегова добавили, что он также удалил аккаунты в социальных сетях. В «Белаэронавигации» утверждают, что до диспетчера не смогли дозвониться, но якобы знают, что он живет у тещи. По другим данным, мужчина забрал семью и уехал в Грузию, уроженцем которой является, сообщил телеканал «360».
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Россия выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО и приостановить возможности Минска использовать международные организации.
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Протестующие в Литве заблокировали строительство лагеря для мигрантов
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В Литве местные жители устроили протест против строительства палаточного лагеря для мигрантов, сообщают СМИ.
Протестующие закрыли проезд к полигону Руднинкай, где планируется установить палаточный лагерь для 1,5 тыс. нелегальных мигрантов, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Глава службы общественной безопасности сообщил, что несогласные не пропускают грузовики с палатками и другим оборудованием.
Министр внутренних дел страны Агне Билотайте отметила, что беженцев уже нельзя удерживать в приграничных пунктах, это затрудняет работу чиновников.
Ранее Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
Тихановская назвала ошибкой свой отъезд из Белоруссии во время протестов
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что считает ошибочным решение покинуть страну во время протестов.
«Во-первых, хорошо, что нет у истории сослагательного наклонения. Потому что, оглядываясь назад, наверняка были сделаны ошибки. И лично с моей стороны, мне кажется, что сейчас я бы не уехала из страны в тот момент», – заявила Тихановская телеканалу RTVI, комментируя ситуацию в августе 2020 года, передает РИА «Новости».
При этом она отметила, что сами белорусы оказались тогда не готовы к протестам.
«У нас не было никакой структуры. У нас не было какого-то понятного, четкого плана действий. Можно было бы, наверное, все изменить, но уже невозможно», – отметила она.
Ранее Тихановская встретилась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал ее «белорусским лидером».
До этого она встретилась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглянул» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
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Байден рассказал о встрече с Тихановской
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что провел встречу с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.
«Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил глава американской администрации, передает РИА «Новости».
Ранее Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал ее «белорусским лидером».
До этого она виделась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
Стала известна реакция США на просьбу Тихановской
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская просила о секторальных санкциях против Белоруссии, но «США сами определят, какие санкции вводить», заявил источник.
Источник ТАСС сообщил, что США продолжают работу над новыми санкциями. Тихановской «не было дано каких-либо обещаний, сроки не назывались». Указывается, что «работа над санкциями ведется США независимо от ее поездки». Источник пояснил, что «работа началась раньше и пока не закончилась». Объявить о новых мерах планируется в ближайшие недели.
В прошлую среду Тихановская встретилась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал Тихановскую «белорусским лидером». Днем ранее она встретилась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглянул» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Тихановская встретилась с белорусами в православном соборе Бруклина
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская встретилась в нью-йоркском Бруклине с белорусами-прихожанами православного собора святого Кирилла Туровского.
Тихановская в воскресенье прибыла в Нью-Йорк из Вашингтона. Бывшая кандидат в президенты появилась в православном соборе святого Кирилла Туровского в Бруклине в сопровождении охраны и покидала церковь также в тесном кольце телохранителей, на черных внедорожниках, передает РИА «Новости».
Общение с Тихановской организовали на первом этаже собора, желающие смогли задать ей вопросы. Общались на белорусском языке. Жители Бруклина и люди в команде Тихановской временами подсказывали ей, как звучит то или иное слово на белорусском языке.
Пришедших интересовало в числе прочего, чем отличаются политические реалии США от белорусской политики. Тихановская заявила, что американские политики гораздо доступнее для народа, а их деятельность более открыта. Речь шла о роли женщины в Белоруссии, касалась темы санкций, в частности, Тихановская подчеркнула, что сегодня «белорусы страдают не от санкций, а от репрессий».
Один из вопросов касался темы суверенитета и независимости Белоруссии. «Наша независимость, наш суверенитет не на продажу. Белорусы будут защищать нашу независимость», – указала она. По ее мнению, белорусский язык во многом является олицетворением суверенитета, его нужно защищать.
В прошлую среду Тихановская встретилась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. После встречи глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс назвал Тихановскую «белорусским лидером». По его словам, встреча была «беспрецедентным уровнем взаимодействия в этом столетии».
Днем ранее Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд. На встречу «заглянул» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Тихановская говорила, что планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы обсудить введение новых американских рестрикций против Белоруссии, в том числе секторальных. Однако в Белом доме заявили об отсутствии в графике Байдена встречи с Тихановской.
Кроме того, по словам Тихановской, в ходе визита в Вашингтон она собиралась обсудить необходимость проведения международного расследования и организации справедливого судебного процесса в отношении совершавших преступления против жителей Белоруссии.
Ранее стало известно о планах Тихановской встретиться с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США.
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Жителя Белоруссии приговорили за поджог танка
В Белоруссии вынесли приговор местному жителю за поджог танка Т-72, его обвинили в акте терроризма, сообщила пресс-служба минской прокуратуры.
«Прокуратура Фрунзенского района Минска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя столицы М., которому инкриминировано совершение акта терроризма. По материалам уголовного дела М. в ночь на 31 января 2021 года совершил акт терроризма путем поджога военной техники – танка Т-72», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что обвиняемый позже опубликовал в Сети и распространил видеозапись с фрагментом преступления.
Суд признал подозреваемого виновным, ему назначили наказание в виде 10 лет исправительной колонии «в условиях усиленного режима».
В результате поступка мужчины возникла опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений и «наступления иных тяжких последствий». «Целью преступления являлось воздействие на принятие решений органами власти, устрашение населения, а также дестабилизация общественного порядка», – добавили в прокуратуре.
Приговор пока в силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован.
В середине июля в Белоруссии задержали всех фигурантов вскрытых «спящих» террористических ячеек, которыми управляли из-за границы. Они дали признательные показания.
В начале июля президент страны Александр Лукашенко заявлял, что в республике раскрыли «спящие» ячейки террористов, готовившие насильственную смену власти. Он добавил, что в этом участвовали Германия, Украина, США, Польша и Литва.
Белоруссия подсчитала ущерб от Великой Отечественной войны
Материальный ущерб, причиненный Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, составляет не менее 500 млрд долларов в нынешних ценах, заявил генеральный прокурор республики Андрей Швед.
«Сейчас Генеральная прокуратура изучает возможный материальный ущерб, причиненный Беларуси действиями немцев и их пособников в годы Великой Отечественной войны... После изучения всех архивных материалов, в том числе Нюрнберга, можно сказать, что эта сумма может составлять не менее 500 млрд долларов в нынешних ценах», – передает РИА «Новости» со ссылкой на госагентство Белта слова Шведа.
Ранее белорусы решили отряхнуть пыль с уголовных дел почти восьмидесятилетней давности. Первым о намерении Минска добиваться официального признания истребления белорусов нацистами геноцидом сообщил генпрокурор страны Андрей Швед. По его словам, «предварительно можно сделать предположение, что официальные данные о количестве уничтоженного мирного населения будут значительно выше». Швед добавил: «Сегодня мы располагаем данными о сотнях ранее неизвестных мест массового уничтожения населения, либо о малоизученных».
Напомним, 11 июля генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой допросить экс-президента Валдаса Адамкуса в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Минск считает, что Адамкус может быть причастен к чудовищным преступлениям нацистов на территории Белоруссии.
В Белоруссии решили добиваться признания экстремистским бело-красно-белого флага
Генпрокуратура Белоруссии решила добиться признания бело-красно-белой символики экстремистской, подготавливаются соответствующие материалы, сообщил глава ведомства Андрей Швед.
«Мы завершаем подготовку материалов для обращения в Верховный суд с целью признания этого полотна экстремистской символикой», – цитирут его госагентство БелТА.
По словам прокурора, бело-красно-белая символика использовалась во время войны карательными батальонами как элемент униформы.
Ранее Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарда Ринкевича уголовное дело за действия, направленные на возбуждение национальной вражды, после инцидента с флагом республики. Они публично сняли государственный флаг Белоруссии, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды республики в чемпионате мира по хоккею, и поменяли флаг на бело-красно-белое полотнище.
Москва и Минск обсудили развитие совместных ядерных проектов в Белоруссии
Белоруссия планирует развивать ядерные технологии и рассчитывает в этом на поддержку Курчатовского института, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с президентом Национального исследовательского центра Михаилом Ковальчуком.
«Думаю, эта встреча, как часто говорят, может стать исторической, потому что она придаст новый импульс развитию ядерных технологий в Белоруссии. Когда-то лет 10 назад, может больше, я посетил наш ядерный центр в Соснах. Я все время думаю, как бы нам активизироваться в этом центре», – приводит слова Лукашенко Рен ТВ.
В свою очередь Ковальчук отметил, что «сегодня успех науки, научного движения, прорыва связан с большими установками – так называемыми мегасайенс. Это крупные дорогостоящие установки, куда входят ускорители, специальные мощные источники рентгеновского излучения, нейтронов, лазерные источники, они послед атомного проекта».
Он отметил, что в течение пяти-семи лет в России будет создана самая совершенная в мире научно-исследовательская инфраструктура, значительная часть которой уже работает.
Также Ковальчук рассказал, что формирование единого научно-исследовательского пространства России и Белоруссии будет способствовать реальному развитию Союзного государства. «Мы предлагаем создать единое исследовательское пространство, для чего мы сегодня подписали с руководителем Национальной академии наук (Белоруссии) дорожную карту», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что «важно, что у Белоруссии и России есть необходимый инструментарий. Если мы создадим это единое инфраструктурное исследовательское пространство, то станем лидерами по втягиванию в это пространство других партнеров по СНГ».
Ковальчук добавил, что в ходе переговоров в Минске стороны договорились, что «будет готовиться проект межправительственного соглашения о вступлении Белоруссии в международный центр на базе самого мощного реактора в мире ПИК в Гатчине под Санкт-Петербургом».
«Мы также предложили для усиления интеграции и кооперации открыть филиал Курчатовского института на базе Национальной академии наук Белоруссии. Также в сфере нового образования мы предложили открыть в Белоруссии филиал Московского инженерно-физического института», – отметил Ковальчук.
Ранее белорусский премьер Роман Головченко заявил, что Белоруссия рассчитывает, что за счет поддержки из России ей удастся полностью перекрыть возможные негативные последствия от санкций Запада.
Литва сравнила «гибридную войну» Белоруссии с политикой Эрдогана
Белоруссия с помощью мигрантов ведет против Литвы «гибридную войну», заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Он подчеркнул, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продолжается. По мнению министра, переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не помогут, так как на них Литва будет «в слабой позиции», передает RT со ссылкой на Die Welt.
Ландсбергис призвал ЕС «принять новые, более жесткие санкции против Белоруссии», если «миграционная ситуация в Литве вновь обострится». «Я уже предлагал это в совете. Это не миграционный кризис. Против нас ведётся гибридная война», – сказал он, заявив, что власти Белоруссии могут каждую неделю перевозить в соседнюю страну около 6 тыс. мигрантов с Ближнего Востока или из Африки.
Латвийское общество от этого очень сильно страдает, ведь в расчете на душу населения им приходится принимать больше беженцев, чем Италии или Греции, сказал Ландсбергис, отметив, что Лукашенко берет пример с главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако мигрантов у Анкары гораздо больше, Белоруссия же создает искусственный маршрут.
По его словам, Белоруссию и Турцию «объединяет то, что они не боятся использовать миграцию как оружие», а для Минска это еще и «выгодный бизнес». Кроме того, «маршрут привлекателен для мигрантов, так как он безопасен», ведь «ни в какое сравнение не идет с маршрутом через Средиземное море, где многие люди тонут».
Ландсбергис пояснил, что мигранты бегут не в Литву, а в Германию. По его словам, многие мигранты, «когда их ловят пограничные службы, думают, что пересекли границу с Германией». Ландсбергис призвал страны Европы объединиться и «разрушить контрабандистскую сеть Лукашенко». Он заявил также, что «мигрантов нужно как можно скорее вернуть в их родные страны». «Только так мы сможем показать, что незаконные поездки в Европу того не стоят, и они передумают в них отправляться», – сказал он, выразив уверенность, что Кремль в курсе происходящего, ведь Лукашенко и российский президент Владимир Путин «не случайно очень часто встречаются».
На днях сообщалось, что количество задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. В этом власти Литвы всецело винят именно президента Белоруссии. Эту точку зрения разделяют и европейские чиновники.
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Лукашенко сказал, какую партию возглавил бы на Западе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что является приверженцем природы, и пошутил, что мог бы возглавить партию «Зеленые», если бы жил на Западе.
Во вторник в Минске Лукашенко провел встречу с президентом Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком, отрывок беседы разместил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».
«Мне говорят: вот Лукашенко там историк, аграрий и прочее. Никакой я не историк и не аграрий. Я самый страшный приверженец природы. Вот если бы надо было какую-то партию возглавить на Западе – в России и у нас-то нет – партию «Зеленых» я бы возглавил. Искренне. Которая защищает природу», – сказал, смеясь, президент.
Ранее Лукашенко заявил о необходимости изменить внешнеполитическую стратегию Белоруссии.
В МВД отметили рост конфликтов с участием иностранцев в России
Число конфликтов с участием иностранных граждан выросло в России, в том числе массовых, сопровождающихся насилием в отношении представителей власти, сообщили в МВД.
«В последнее время участились случаи возникновения конфликтов с участием иностранных граждан, при этом некоторые их них были массовыми и публичными. Столкновения наблюдались в ряде субъектов Российской Федерации: в Амурской, Московской и Свердловской областях, Республике Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Эти конфликты сопровождались насилием, некоторые из них – нападением на представителей власти, перекрытием дорог, помехам в работе государства.
«В отношении иностранных граждан судебными органами вынесены решения о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде административного ареста сроком на 15 суток», – указали в МВД.
Участников подобных происшествий депортируют из страны и закрывают для них дальнейший въезд в Россию.
В июле на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек были госпитализированы. При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупреждали о предстоящей массовой драке мигрантов.
Эксперт: Встречей с Тихановской Байден демонстрирует отношение к Зеленскому
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То, что Байден провел встречу со Светланой Тихановской раньше, чем с Владимиром Зеленским, демонстрирует отношение президента США к переговорам с главой Украины, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев.
«Встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской подчеркивает приоритетность. Тут у Владимира Зеленского осадочек, безусловно, останется. Тем более Тихановская – белорусский аналог бывшего лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который также возник из ниоткуда, но по причине абсолютной никчемности и бесполезности был спрятан куда-то в чулане», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Тихановская, добавляет эксперт, «пока еще в работе, но ее встреча в Белом доме с Байденом – уже пустая трата времени». «Если бы в Вашингтоне Зеленского ожидал мажорный формат встречи и речь шла о позитивных моментах, то Владимир Александрович летел бы на эту встречу как на крыльях. Но разговор будет тяжелым с учетом тех пяти позиций, по которым госсекретарь Энтони Блинкен сформулировал домашнее задание Киеву, начиная с судебной реформы, реформы СБУ и заканчивая преследованием олигархов. Плюс еще Донбасс и «Северный поток – 2», так что нелегкий будет разговор для украинского президента», – прогнозирует политолог.
В среду президент США Джозеф Байден провел встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден.
Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа.
Ранее Тихановская, которую в США называют «белорусским лидером», встречалась с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. До этого она провела переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам Энтони Блинкен. На этих переговорах Тихановская просила США ввести секторальные санкции против Белоруссии, однако в Вашингтоне заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
Самолет «Белавиа» задержали из-за столкновения с трапом
Рейс из Белоруссии в Хургаду задержали из-за столкновения борта с телескопическим трапом, который повредил законцовку крыла, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Белавиа».
Boeing 737-800 столкнулся с телескопическим трапом и повредил законцовку крыла (винглет) в национальном аэропорту Минска, сообщает «Sputnik Белоруссия» со ссылкой на пресс-службу «Белавиа».
Там пояснили, что из-за инцидента задержан рейс в Хургаду.
Инцидент произошел во вторник во время буксировки самолета для выполнения полета, изначально его запланировали на 2.25 мск вторника, но задержали. Пассажиров разместили в зоне ожидания аэропорта, им подали напитки и питание в соответствии со стандартами обслуживания авиакомпании.
«Рейс В2-8213 вылетел из Минска в Хургаду на резервном воздушном судне в 06.52. Для установления точных причин инцидента, в том числе оценки действий водителя буксировщика, будет создана специальная комиссия», – добавили в «Белавиа».
Авиакомпания извинилась перед пассажирами и заверила, что для обеспечения доставки пассажиров в максимально короткий срок предприняты все усилия.
В понедельник самолет «Белавиа», следовавший рейсом Минск – Анталья, штатно сел в подмосковном аэропорту Домодедово с одним выключенным двигателем.
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