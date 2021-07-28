Путин назвал недопустимым количество школ в аварийном состоянии В Кремле заявили о невмешательстве в выборы в США В Кремле заявили о работающих на территории России спецслужбах США 28 июля 2021, 15:46 Текст: Наталья Ануфриева

В Кремле не стали сравнивать, чьи спецслужбы сильнее – России или США, но заверили, что у России есть много поводов гордиться своими разведчиками, при этом Москву беспокоит работа американских спецслужб, которая «испокон веков» не прекращается в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о том, что российского лидера Владимира Путина якобы «адски беспокоит», что американские разведчики «лучше, чем его команда», что, во-первых, спецслужбы США «работают у нас и, конечно, это нас беспокоит», это «было испокон веков и это не прекращается», передает РИА «Новости». Он признал, что «американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная». «Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то. Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками», – заключил представитель Кремля. Напомним, Байден заявил, что у Владимира Путина в распоряжении якобы только ядерное оружие и нефть, а также выразил мнение, что президент России «беспокоится» из-за сильных американских разведчиков. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Байден идет к «смертельному соперничеству» с Россией.

США объявили о «драматическом» запуске конкуренции в Арктике 28 июля 2021, 01:28

Фото: Bsee/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Изменение климата в Арктике привело к борьбе за ресурсы региона, заявил президент США Джо Байден. По его словам, «теплеющая Арктика драматическим образом запускает конкуренцию за ресурсы, которые некогда было трудно извлечь», передает ТАСС. Помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт считает, что у США и России «есть общие интересы в Арктике». Она сказала, что ей известно о желании Москвы «обсуждать в той или иной форме вопросы безопасности в Арктике», но Сиболт «не думает, что это произойдет скоро». Она «не исключала» бы таких переговоров в «долгосрочной перспективе», но «перед этим отношения между странами в целом должны значительно улучшиться». Сиболт подчеркнула, что «стратегические соперники» США «наращивают присутствие в Арктике». При этом она «не считает иррациональным» то, что это делает и Россия, у которой есть «большой стратегический интерес» в разработке газовых месторождений в регионе. Однако Сиболт считает немыслимыми заявления о том, что Китай является «приарктическим государством». Она заявила, что «не видит этого на карте». По ее мнению, Пекин хочет «придать легитимности своей роли в Арктике». «Честно говоря, это та сфера, в которой нам, возможно, нужно работать со всеми арктическими государствами для обеспечения защиты наши общих интересов», – заявила она. Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом объяснил, что опасения из-за якобы милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований, так как российская сторона лишь «восстанавливает утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру», причем не только военную. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США заявили о непричастности Москвы к кибератакам с территории России 27 июля 2021, 18:20 Текст: Алексей Дегтярев

Россия лидирует в списке стран, с территории которых проводятся кибератаки на США, но Вашингтон не считает причастным российское руководство, заявил заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг. «Безусловно, первое место в этом списке занимает Россия. Я не стал бы утверждать, что правительство России стоит за этими атаками, но мы действительно полагаем, что (российские власти) не делают того, что могли бы, для их прекращения», – сказал Даунинг в сенате, передает РИА «Новости». Ранее Вашингтон обвинял «связанных с министерством государственной безопасности КНР злоумышленников» в кибератаке через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft. ЕС также заявлял, что Китай провел кибератаку с помощью уязвимости в Exchange Server. Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсуждали продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». в Кремле отмечали, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. США отказались отвечать на запросы России по кибератакам 28 июля 2021, 09:46

Фото: Silas Stein/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Россия с 2020 года ответила на 12 запросов правоохранительных органов США по кибератакам, в то время как 80 российских запросов остались без ответа Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Без реакции американской стороны остаются и запросы российских компетентных органов относительно кибератак. В 2020 году таких было 45, а в первом полугодии 2021 года – 35. Со своей стороны мы удовлетворили 10 обращений из США в прошлом году и два в текущем. Все это говорит о том, что нашим странам есть над чем работать», – сказал Антонов, передает РИА «Новости». В то же время дипломат отметил, что эксперты профильных ведомств России и США уже начали активно контактировать по кибербезопасности, Москва надеется на всесторонний подход к проблеме. «Что касается непосредственно реализации достигнутой в Женеве договоренности, то при координации Советов Безопасности двух стран эксперты из профильных министерств и ведомств уже начали активно контактировать. В процесс вовлечены и представители специализированных структур по реагированию на вызовы в цифровой среде, в том числе российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам. И это очень важно», – сказал Антонов. «Американские коллеги, правда, выступают с избирательных позиций, предпочитая фокусировать консультации на вопросах кибервымогательства. Рассчитываем, что диалог все же приобретет всесторонний характер, поскольку проблематика информбезопасности намного шире», – добавил посол. «В любом случае надеемся, что регулярное предметное общение поможет снять накопившиеся в этой сфере озабоченности. Россия всегда открыта для честного и взаимовыгодного сотрудничества, без политизации и скрытых повесток. Мы ответственно подходим к вопросам обеспечения кибербезопасности. Свидетельство тому то, что Россия стала первым государством, разработавшим и внесшим 27 июля в ООН проект Конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», – добавил Антонов. В целом, по его словам, сотрудничество в этой сфере является одним из наиболее перспективных направлений российско-американских отношений. Ранее заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг заявил, что Россия лидирует в списке стран, с территории которых проводятся кибератаки на США, но Вашингтон не считает причастным российское руководство. Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсуждали продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. В США объяснили нежелание Байдена вводить санкции против Путина 28 июля 2021, 03:51

Фото: Bastiaan Slabbers/

Zuma/Global Look Press, kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Американские СМИ со ссылкой на источники заявили, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства Владимира Путина и его окружения. Politico утверждает, что в команде Байдена не уверены в способности санкций дать ощутимые результаты. Белый дом опасается, что санкции в отношении «российских олигархов» лишь усилят их зависимость от государства. При этом в администрации Байдена ссылаются на санкции, введенные при Бараке Обаме и Дональде Трампе. Также утверждается, что США опасаются спровоцировать кризис в России, помня о «хаосе эры после холодной войны» – указывается, что может возникнуть ситуация, при которой российское ядерное оружие попадет в ненадежные руки, передает РИА «Новости». В 2018 году минфин США составил «кремлевский список» (или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 предпринимателей – они, по мнению Вашингтона, составляют российскую элиту. Путин объявил о переносе начала «школьных выплат» 28 июля 2021, 15:14

Фото: Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Выплаты по 10 тыс. рублей на школьников начнутся раньше – со 2 августа вместо 16 августа, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году, заявил президент Владимир Путин на совещании с главой Минтруда. На совещании в среду по подготовке к новому учебному году глава государства поставил вопрос о проведении единовременных выплат на школьников ранее намеченного на 16 августа срока, чтобы «люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться» к 1 сентября. Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически все готово к том, чтобы на 17 млн детей осуществить выплаты уже 2 августа. «Мы продолжаем прием заявлений родителей. Действительно, Владимир Владимирович, согласно постановлению правительства, старт выплат намечен был на 16 августа. При этом технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 миллионов детей», – сказал министр, докладывая главе государства. «Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. Котяков уточнил, что для этого нужно внести изменения в постановление правительства, где указана дата начала выплаты. Минтруд готов провести эту работу оперативно. «Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства на 17 миллионов детей», – подчеркнул министр. Он также отметил, что Пенсионный фонд России уже получил 12,4 миллионов заявлений на выплату к 1 сентября, она назначена уже на 16,5 миллионов детей. «На текущий момент в Пенсионный фонд поступили заявления от 12 миллионов 400 тысяч родителей. Уже приняты решения о назначении выплаты в отношении 16,5 миллионов детей», – рассказал министр главе государства, передает РИА «Новости». Котяков напомнил, что всего единовременной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут свыше 20 миллионов детей школьного возраста. Средства на выплату в полном объеме доведены до ПФР, составляют 204 млрд рублей. Говоря о соответствующей выплате на людей с инвалидностью, министр отметил, что списки таких ребят, обучающихся в образовательных учреждениях, получены, по ним будет произведена сверка с поступающими заявлениями, произведена выплата. С 15 июля в России стартовала подача заявлений на выплаты родителям школьников 10 тыс. рублей, деньги более чем на 20 миллионов детей начнут перечислять с 16 августа. К 19 июля заявление на «школьную» выплату подали 10 миллионов родителей на 14 миллионов детей на портале госуслуг. Байден заявил о «попытках России вмешаться» в выборы–2022 в США 27 июля 2021, 23:27

Фото: Biden Campaign/CNP/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден утверждает, что Россия якобы пытается «вмешиваться». в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. Как сообщил пресс-пул Белого дома, Байден считает, что дезинформация о выборах становится все более серьезной проблемой. Президент США ссылается на данные разведки, согласно которым российская сторона якобы распространяет ложные сведения и пытается повлиять на предстоящее голосование, передает ТАСС. Говоря о саммите с президентом России Владимиром Путиным, Байден заявил, что у главы российского государства в распоряжении только ядерное оружие и нефть. Байден во вторник посетил офис директора разведки, где обратился к разведсообществу. «Он знает, что вы лучше, чем его команда, и это его адски беспокоит, – приводит РИА «Новости» слова президента США. – Он знает, что у него проблемы, и это делает его опасней». «Какая у них сейчас экономика? Восьмая из самых маленьких в мире?» – сказал Байден. Затем он тут же поправился: «(Восьмая) из самых больших в мире?». Кроме того, Байден заявил, что кибератаки однажды могут спровоцировать «войну со стрельбой». Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком и неправдой публикацию издания Guardian о том, что власти России в 2016 году якобы договаривались о поддержке Дональда Трампа. Песков также назвал «отличным бульварным чтивом» предположение о том, что Москва договаривалась о поддержке Трампа. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле ответили на заявления Байдена о российской экономике 28 июля 2021, 14:53

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заявления президента США Джо Байдена о том, что у России якобы ничего нет, кроме ядерного оружия и нефтегазовой сферы, неверны, налицо ошибочные знания Белого дома о современной России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, соответствующее выступление Байдена проходило перед американским разведсообществом, где подобные «бравурные заявления» востребованы, передает ТАСС. «Они (заявления Байдена) как минимум неверны по своей сути. Очевидно, что президент США озвучивает посылы, которые готовятся его аппаратом. Здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России. Да, Россия – это крупнейшая ядерная держава, и да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Но утверждать о том, что у РФ больше ничего нет, в корне неверно», – подчеркнул Песков. Он также заявил, что Россия и США вряд ли являются партнерами. «Если вы заметили, вряд ли можно сейчас назвать партнерами, скорее это наши оппоненты или наши визави. Пока никаких партнерских у нас ни программ, ни отношений нет, к нашему сожалению, хотя вы знаете, что президент (Владимир) Путин неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента также призвал не предаваться иллюзиям и не преувеличивать дух встречи лидеров России и США. «Не нужно предаваться излишним иллюзиям и преувеличивать дух Женевы. Там были очень прямые, они были полезные, конструктивные, но прямые переговоры, на которых четко констатировались те пункты, по которым у нас имеются серьезные разногласия», – заявил Песков. Он отметил, что позитивная сторона этих переговоров состоит в понимании необходимости начала контактов по ряду вопросов – это и кибербезопасность, и стратегическая стабильность. «Что касается кибербезопасности и стратстабильности – контакты идут. Это плюс. Но надевать розовые очки и рассматривать Женеву как некий порог, пройдя через который мы вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно», – уточнил Песков. Коме того, он уточнил, что Путин не поддерживает личных контактов с бывшими президентами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем – младшим. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы» и «это делает его опасней». Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть. Путин запустил движение по второму Байкальскому тоннелю 28 июля 2021, 13:42

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в среду по видеосвязи дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю, который пересекает Байкальский хребет и соединяет Иркутскую область и Бурятию. Путин назвал создание второй нитки Байкальского тоннеля большим, важным достижением, и поздравил железнодорожников с наступающим праздником. «Сегодня мы запускаем железнодорожное движение по второй нитке Байкальского тоннеля. Его создание - это большое, безусловно, важное достижение для нашей транспортной отрасли, да и очень важное для всей национальной экономики. Приятно, что именно такое значимое событие предваряет традиционный праздник - День железнодорожника, его мы будем отмечать 1 августа. Я искренне поздравляю с наступающим торжеством всех, кто работает в отечественном железнодорожном комплексе», – сказал Путин. Он отметил, что благодаря напряженному, добросовестному труду этих специалистов обеспечивается надежность перевозок по всей территории России, успешно реализуются перспективные проекты развития. Путин также поблагодарил железнодорожников за преданное, ответственное отношение к своему делу. Он отметил работу специалистов, которые принимали участие в строительстве второго Байкальского тоннеля. «Разрешаю», – сказал Путин, после чего движение было запущено, передает РИА «Новости». Церемония запуска движения прошла в режиме видеоконференции. В ней также участвовали строители тоннеля, специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и «УСК МОСТ». Строительство этого объекта началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. Старый Байкальский тоннель, построенный в 1985 году, является одним из самых узких мест на БАМе: поездам на перегоне Дельбичинда – Дабан приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. Теперь движение станет двухпутным. В Киеве захотели «конкретных результатов» от визита Зеленского в США 28 июля 2021, 12:41

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что собирается посетить США для подготовки визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, визит должен быть предметным и «с конкретными результатами». Кулеба заявил, что в данный момент «прорабатывается конкретная дата визита (украинской делегации в Вашингтон) Белым домом и Госдепом США», на повестке будет «подготовка встречи президентов и конкретно подготовка договоренностей президентов, потому что мы не хотим церемониального визита», передает ТАСС. Министр подчеркнул, что и Киев, и Вашингтон хотят, чтобы визит украинского президента был предметным и «с конкретными результатами». Ранее пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с американским лидером, в ходе которой, как он надеется, сторонам удастся обсудить, в частности, ситуацию в Донбассе. Он также уточнил, что рассчитывает обсудить «угрозы, которые «Северный поток – 2» представляет для Украины». Между тем американские конгрессмены направили обращения в адрес Белого дома с просьбой изменить дату визита президента Украины. При этом ранее стало известно, что вместо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис участие в «Крымской платформе» на Украине может принять первый открытый гей на посту министра США, глава Минтранса Питер Буттиджич. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Политолог Владимир Скачко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что США унизили Зеленского с помощью министра-гея. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США заявили о перехвате рекордного числа российских военных самолетов у Аляски 28 июля 2021, 04:10

Фото: mil.ru

Текст: Антон Антонов

В 2020 году у Аляски перехватили рекордное со времен холодной войны число российских военных самолетов, заявил замглавы штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут. Он заявил, что из-за потепления климата в Арктике «растет активность» в регионе, причем «не все проявления этой активности безобидны». По его словам, в 2020 году США «перехватили больше российских военных самолетов рядом с Аляской, чем когда-либо со времен холодной войны». Как заявил генерал, в связи с новой ситуацией американским ВВС пришлось сосредоточиться на Арктике, чтобы «конкурировать» и при необходимости «давать отпор военному соперничеству», которое «сейчас наблюдается» в регионе, передает РИА «Новости». Напомним, президент США Джо Байден заявил, что изменение климата в Арктике привело к борьбе за ресурсы региона. Помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт заявила, что «стратегические соперники» США «наращивают присутствие в Арктике». Политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя беседу Владимира Путина и Джона Керри, посвященную Арктике, назвал газете ВЗЛЯД ключевые разногласия США и России по Арктике. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Антонов назвал условие исключения США из списка недружественных стран 28 июля 2021, 10:01

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Если США хотят, чтобы их исключили из российского списка недружественных государств, они должны пересмотреть свои подходы к Москве, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Антонов заявил, что «пересмотр российских решений потребовал бы корректировки американских подходов, ставших генератором нестабильности в двусторонних отношениях», передает РИА «Новости». «Не надо ставить телегу впереди лошади. Нами дана объективная и справедливая оценка политике США, которая проводилась в отношении России все последние годы. Такого обращения с собой мы терпеть не намерены», – добавил он. При этом Москва постоянно доносит до коллег в Вашингтоне, что она открыта к «конструктивному сотрудничеству в той мере, в какой к этому готова американская сторона». «Как она (американская сторона) откликнется на это, будем судить по конкретным делам в контексте реализации пониманий, достигнутых на Женевском саммите», – добавил посол. Он также сказал, что ему не известно о том, чтобы США просили исключить их из этого списка: «В итоговом коммюнике саммита НАТО от 14 июня содержался призыв к России отменить решение о внесении США и Чехии в список недружественных государств. Насколько мы понимаем, это и есть официальная американская реакция. О каких-то обращениях на сей счет по двусторонним каналам нам неизвестно». «Думаю, коллеги прекрасно осознают, что указанный перечень стал закономерным следствием враждебных действий по ухудшению условий работы российских диппредставительств в США. В нелепой «охоте на ведьм» Вашингтон резко ужесточил процедуру выдачи виз. Нас полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч соотечественников. Регулярно осуществляются массовые высылки российских дипломатов. Нам закрыт доступ в собственные дома с тех пор, как американские власти по-гангстерски прибрали к рукам шесть дипломатических объектов, являющихся государственной собственностью России и обладающих иммунитетом», – заявил Антонов. В ответ на санкционную агрессию Москва была вынуждена «предпринять контрмеры, встречно выслав американских дипломатов и запретив дипмиссиям США, как «недружественному государству», нанимать граждан России и третьих стран». «К слову, наша формулировка семантически не столь радикальна, как у американцев. Россия еще в августе 2017 года на законодательном уровне была объявлена «противником Америки». Аналогичным враждебным восприятием нашей страны пронизаны основополагающие доктринальные документы США, подающие самостоятельный российский курс в качестве угрозы нацбезопасности», – заключил Антонов. Напомним, 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. Сообщалось, что к концу мая чешское посольство в Москве сократит 79 сотрудников. В июле в Кремле оценили возможность расширения списка недружественных стран. Путин поздравил гимнасток и тхэквондиста с золотыми медалями в Токио 27 июля 2021, 18:00 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поздравил российских гимнасток с первой за всю историю победой в командных соревнованиях на Олимпийских играх. «Впервые Россия выиграла олимпийское «золото» в командных соревнованиях по спортивной гимнастике. От души поздравляю вас с заслуженной победой. Этот успех стал достойной наградой за ваш талант и упорство в достижении поставленных целей, за дух товарищества, сплоченность и красивое, грациозное исполнение самых сложных элементов», – обратился глава государства к российским спортсменкам. Текст телеграммы в адрес Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой, Владиславы Уразовой, Лилии Ахаимовой опубликован на сайте Кремля. Президент отметил, что им удалось обойти в честной и бескомпромиссной борьбе обойти именитых соперниц, а также вписать «яркую страницу в летопись олимпийских достижений» и оправдать надежды тренеров, наставников и многочисленных болельщиков, почитателей спортивной гимнастики. Также Путин поздравил победителя Олимпийских игр по тхэквондо в весовой категории свыше 80 килограмм Владислава Ларина. «Ваш успех – яркое свидетельство того, что единоборства в России на подъеме, а отечественная школа тхэквондо готовит достойных борцов, которым по силам самые серьезные спортивные вызовы. Так держать», – отмечается в телеграмме президента. Путин выразил благодарность тренерам, наставникам Ларина и другим специалистам сборной. В понедельник женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде. В этот же день Ларин в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх принес сборной страны седьмую золотую награду. Путин поучаствует в открытии движения по новому Байкальскому тоннелю 27 июля 2021, 17:41 Текст: Алексей Дегтярев

В запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю примет участие президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля. «28 июля Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта Российской Федерации: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный – в Республике Бурятия», – цитирует сообщение РИА «Новости». Тоннель начали строить в 2014 году в рамках проекта развития БАМа и Транссиба, проект реализуется в соответствии с поручениями президента и кабмина. Первый однопутный Байкальский тоннель возвели в 1985 году, это одно из самых «узких» мест БАМа, из-за чего поезда на перегоне Дельбичинда – Дабан могут простаивать. Теперь же движение станет двухпутным. Под землей проложили дорогу в сложных геологических условиях длиной в 6682 метра. Скорость проходки достигала 300 метров в месяц. Тоннель залегает на глубине 300 метров. На строительстве задействовали 1,5 тыс. человек и свыше 100 единиц горно-шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств. Байден назвал Россию и Китай возможными «смертельными соперниками» США 28 июля 2021, 00:57 Текст: Антон Антонов

В будущем Россия и Китай, которые сейчас являются соперниками США, могут стать «смертельными соперниками», заявил глава американского государства Джо Байден. Он сказал, что «мир меняется значительно», но США работают «с партнерами и союзниками» для сохранения «технологических преимуществ, укрепления цепей поставок». США и союзники стремятся «обеспечивать, чтобы правила, которые регламентируют технологии, поддерживали демократию, а не автократию», сказал Байден. Однако он подчеркнул, что необходимо работать и «в сотрудничестве с такими странами, как Китай и Россия, которые являются соперниками» США, «возможно, смертельными соперниками в будущем». В частности, такая работа возможна в сфере борьбы против изменения климата, которое «форсирует нестабильность» в США и в мире. «Это важно. Это стратегический вопрос, а также вопрос окружающей среды», – приводит его слова ТАСС. При этом, как полагает Байден, китайский лидер Си Цзиньпин «совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира» к середине 2040-х годов. Напомним, Байден утверждает, что Россия якобы пытается вмешиваться в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. Президент США ссылается на данные разведки, согласно которым российская сторона распространяет ложные сведения и пытается повлиять на предстоящее голосование. Россия и США начали переговоры по стратегической стабильности 28 июля 2021, 10:45

Фото: facebook.com/RusEmbUSA

Текст: Алина Назарова

Консультации Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности начались в Женеве, заявили источники в американской и российской делегациях. Встреча проходит в развитие договорённостей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Переговоры проходят за закрытыми дверьми. Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков, американскую – первая замгоссекретаря Уэнди Шерман, передает РИА «Новости». В российском МИД в преддверии консультаций подчеркнули, что делегации обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. В госдепе отметили, что такой диалог с Россией должен заложить фундамент для будущего режима контроля над вооружениями и мер по снижению рисков. Рябков накануне переговоров в Женеве заявил, что Россия не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи и надеется понять, насколько серьезен настрой США на налаживание диалога по вопросам стратегической стабильности.