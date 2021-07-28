Крымские татары призвали Анкару признать Крым частью России Депутат от КПРФ не признал Крым российским 28 июля 2021, 14:25

Фото: msk.kprf.ru

Текст: Мария Бобылева

Вопрос о принадлежности Крыма поставил в тупик депутата Саратовской думы от партии КПРФ Николая Бондаренко. В итоге политик отказался признать, что республика входит в состав России. Видео с коммунистом появилось в Telegram-канале «Заборовский». Ролик сопровождает подпись: «Вопрос, выводящий предателей на чистую воду». «Вы хотите, чтобы я сказал, что Крым – наш? Не скажу», – заявил депутат, передает Рен ТВ. Автор поста, комментируя ответ депутата, добавил: «Член КПРФ, скандалист Бондаренко считает, что Крым не принадлежит России? Мельчает нынче «коммунист». Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Саблисты США отказались выходить на матч со сборной России 28 июля 2021, 09:14

Фото: REUTERS/Leah Millis

Текст: Дмитрий Зубарев

Мужская сборная США по фехтованию не выйдет на поединок с российской командой за 7-8 места на Олимпийских играх в Токио, сообщил старший тренер российский сборной по сабле Дмитрий Глотов. Российские саблисты Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников и Дмитрий Даниленко ранее потерпели поражения в командном турнире от сборных Германии и Египта. Сборная России должна была встретиться с американцами и разыграть 7-8 места. «Сборная США отказалась от участия в поединке. У них две травмы, поэтому будет засчитано техническое поражение. Решалось только то, будем ли мы формально выходить на дорожку или нет», – передает РИА «Новости» слова Глотова. Таким образом, российские саблисты заняли 7-е место на олимпийском турнире. Немцы предложили Украине научиться самой «зарабатывать на пропитание» 28 июля 2021, 11:05

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Читатели немецкой газеты Die Zeit осудили критику в адрес Германии из-за «Северного потока – 2», заявив, что Украина должна сама «зарабатывать на пропитание» вместо того, чтобы «собирать мзду у дороги». Новый виток дискуссии вызвала статья обозревателя издания Тео Зоммера, в которой автор назвал кампанию, развернувшуюся против «Северного потока – 2», чистым лицемерием. Многие пользователи согласились с мнением журналиста, отметив, что практически все индустриально развитые страны зависят от поставок энергоресурсов из России, передает РИА «Новости». «Достаточно взглянуть на импорт сырья из России в ЕС, чтобы понять, что любая критика была чистым лицемерием. Россия – самое богатое сырьем государство», – написал insLot. «Остановка строительства («Северного потока – 2») была бы безответственным шагом. Не устаю удивляться, насколько наивно ведут себя в этом деле «зеленые», – рассуждает panicameusa. Другие комментаторы не забыли напомнить о роли США в противодействии реализации газового проекта, охарактеризовав действия Вашингтона как «экономический фашизм». «Со стороны США и Великобритании речь идет о поддержании послевоенной геостратегической доктрины, призванной сохранять экономический и политический клин между континентальной Европой и Россией», – заключил RickDeckard. По мнению некоторых читателей, те, кто осуждал Германию за поддержку «Северного потока – 2», преследовали лишь одну цель – заставить Берлин и дальше финансировать Украину. «Теперь, правда, нам придется расплачиваться за это лицемерие, участвуя в финансировании геополитического опорного пункта США под названием Украина», – написал Mamakic. «Я и дальше буду вынужден участвовать в получении Украиной дохода, ради которого она практически ничего не делает. … Украинцы должны устроить свою жизнь так, чтобы самим зарабатывать себе на пропитание вместо того, чтобы собирать мзду у дороги», – подытожил uhuplus. Ранее читатели китайского портала «Гуаньча», комментируя сделку США и Германии по «Северному потоку – 2», пришли к выводу, что теперь Украина «не имеет никакой пользы и полностью брошена». Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Губерниев объяснил причину «всероссийской прухи» на Олимпиаде в Токио 27 июля 2021, 17:50

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Причина успешного выступления российской команды на Олимпиаде в Токио кроется в ее хорошей подготовке, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя золотые медали наших спортсменов на Олимпийских играх–2020. Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде. Таким образом девушки принесли стране шестую по счету золотую медаль на Играх в Токио. «Мы сейчас переживаем возрождение явления «всероссийской прухи». А когда начинается всероссийская пруха, нас не остановить! У нас выросло прекрасное молодое поколение спортсменов. Я горжусь своей страной и этим поколением. Мы выиграем еще немало золотых наград на этой Олимпиаде», – говорит Губерниев. При этом он призывает пока не подсчитывать общекомандный зачет, поскольку без легкой атлетики это сделать очень трудно. Поэтому, по его словам, пока следует отдельно радоваться каждой победе, очередной медали, делать максимум для развития спорта, в том числе и детского, потому что после Олимпиады появится очень много желающих попробовать себя в том или ином виде спорта. «Не важно, что это, тхэквондо, гимнастика – нужно помогать массовому спорту. А причина такой прухи очень простая: у нас готовая команда. Я еще ранее говорил, что в эпоху ковида сильные станут сильнее, а слабые – слабее. Мы – сильные», – заключил собеседник. Напомним, первую золотую медаль на Олимпийских играх–2020 России принесла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Позже золото стране завоевали гимнасты в командном турнире, а сборная по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета, досрочно обеспечив себе первое место. Кроме того, золото и серебро принесли стране российские фехтовальщицы и пловцы. Теннисист Медведев резко ответил провокатору на ОИ 28 июля 2021, 08:45

Фото: Michael Kappeler/DPA/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Российский теннисист Даниил Медведев резко ответил на провокационный вопрос иностранного журналиста в микст-зоне после матча третьего круга Олимпиады в Токио с итальянцем Фабио Фоньини. Во время общения в микст-зоне иностранный журналист, задавая вопрос Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» (обманщиками – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости». На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

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«Я впервые в жизни не отвечу на вопрос журналиста и требую, чтобы этого человека я здесь больше не видел», – сказал Медведев, парируя реплику и обращаясь к представителям Международной теннисной федерации (ITF). Напомним, во время против итальянца Фоньини у российского спортсмена возникли проблемы со здоровьем, ему пришлось вызвать врача на корт. «Я могу доиграть матч, но могу и умереть. Если я умру, кто будет нести ответственность?», – приводит слова Медведева британский журналист Тымани Карайол во время диалога с медиком. После того, как 25-летнему теннисисту оказали помощь, он продолжил матч. Россиянин выиграл за 2 часа 25 минут – 6:2, 3:6, 6:2. Следующий соперник Медведева – шестой номер посева Олимпиады испанец Пабло Карреньо Буста. Отметим, что в апреле Медведев болел коронавирусом. Ранее женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде. В этот же день спортсмен Владислав Ларин в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх принес сборной страны седьмую золотую награду. Эксперт: Увольнения Хомчака и Авакова – звенья одной цепи 27 июля 2021, 22:00

Фото: mil.gov.ua

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Увольнение Руслана Хомчака с поста главы Вооружённых сил Украины стоит в одном ряду с отставкой Арсена Авакова с должности руководителя МВД», – пояснил политолог Константин Бондаренко, комментируя масштабную кадровую ротацию, осуществляемую украинским президентом Владимиром Зеленским. «Глава государства Владимир Зеленский расставляет на все главные посты не назначенцев каких-либо групп влияния, а людей, преданных лично ему и только ему. Сюда же можно отнести увольнение и главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка, а также отставки в СБУ», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Аналитик рассказал, что министр обороны на Украине превратился в интенданта, который занимается лоббированием выделения бюджетных средств для армии, ее обеспечением, тогда как глава ВСУ командует непосредственно военными операциями. «На практике же деятельность Хомчака и Тарана много где пересекалась, поэтому еще одной причиной отставки стала попытка делать полномочия и борьба за влияние на бюджетные средства», – добавил эксперт. Кроме того, он заметил, что 54-летний Хомчак и 66-летний Таран – это люди разных взглядов, что также способствовало разжиганию конфликтов. Бондаренко напомнил, что в феврале Хомчак, командующий Воздушными силами Сергей Дроздов и начальник Генерального штаба Сергей Корнийчук подали в суд на Минобороны. Военные оспаривали вынесенные в ноябре прошлого года министром обороны Андреем Тараном строгие выговоры по результатам служебного расследования. Причины дисциплинарных взысканий и содержание служебной проверки не назывались. Корнийчук и Хомчак подали жалобы в Окружной административный суд Киева, а Дроздов – в Винницкий суд. Все трое высокопоставленных военных заявили, что отказываются выполнять ряд приказов Тарана. «Тот скандал был просто поводом. Не будь его, нашлись бы другие «возбудители», приведшие в итоге к тому, что натянутые отношения двух генералов стали достоянием общественности и дали курс на увольнение одного из них», – пояснил аналитик. Руслан Хомчак был уволен с поста главнокомандующего Вооруженных сил в рамках кадровых изменений в Минобороны и в секторе безопасности, заявил во вторник Зеленский. Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями, указал президент. По его словам, ротации проводятся для улучшений в сфере обороны: от подготовки гособоронзаказа до командования военными «на передовой». При этом, пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров высказался более предметно: Хомчак уволен из-за постоянных конфликтов с Тараном. По словам Никифорова, «Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализме Хомчака», но между Минобороны и ВСУ должна быть «синергия», которой пока нет. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтверждал ранее, что конфликт Хомчака и Тарана вызван тем, что у военачальников пересекаются полномочия, а их решения по многим вопросам противоречат друг другу. По его словам, решить этот вопрос можно, только законодательно разделив сферу влияния обеих должностей. «Пока это не урегулировано, во главе этих ведомств можно поставить хоть лучших друзей, но через неделю они станут худшими врагами. В профильном комитете Верховной рады тоже это понимают, задача на этот год – разграничить их полномочия на законодательном уровне», – указывал Арестович. Во вторник Хомчак был назначен на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности вместо уволенного Михаила Коваля. Хомчак пробыл на посту главы ВСУ чуть больше двух лет. Ранее он командовал группировкой украинских военных подразделений «Сектор «Б», принимавших активное участие в вооружённом конфликте в Донбассе, в частности – в боях за Иловайск. В апреле Хомчак назвал Россию «исконным врагом» Украины. Об этом говорилось в обращении главкома ВСУ, опубликованном пресс-службой Генштаба. Что касается Валерия Залужного, то он родился в Новограде-Волынском Житомирской области в 1973 году. Окончил общевойсковой факультет Одесского высшего объединенного командного училища и Национальную академию обороны. Последние два года командовал войсками оперативного командования «Север». В Эстонии объявили о подорожании газа на 50% 27 июля 2021, 16:12

Фото: McPHOTO/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Цена на голубое топливо в Эстонии вырастет с осени, заявил член правления компании Eesti Gaas Маргус Каазик. «Новая цена будет зависеть от потребляемого объема газа и условий договора. В среднем цены вырастут примерно на 51%», – цитирует Каазика телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Повысившиеся тарифы в компании обосновали резким скачком цен на мировом рынке топлива, передает Err.ee. По этим данным, цены начали расти с осени 2020 года, они удвоились по сравнению с весной и достигли рекордных значений в июле за последние десять лет. Рост цен связали с быстрым увеличением спроса в условиях восстановления экономики после ущерба от пандемии. США объявили о «драматическом» запуске конкуренции в Арктике 28 июля 2021, 01:28

Фото: Bsee/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Изменение климата в Арктике привело к борьбе за ресурсы региона, заявил президент США Джо Байден. По его словам, «теплеющая Арктика драматическим образом запускает конкуренцию за ресурсы, которые некогда было трудно извлечь», передает ТАСС. Помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт считает, что у США и России «есть общие интересы в Арктике». Она сказала, что ей известно о желании Москвы «обсуждать в той или иной форме вопросы безопасности в Арктике», но Сиболт «не думает, что это произойдет скоро». Она «не исключала» бы таких переговоров в «долгосрочной перспективе», но «перед этим отношения между странами в целом должны значительно улучшиться». Сиболт подчеркнула, что «стратегические соперники» США «наращивают присутствие в Арктике». При этом она «не считает иррациональным» то, что это делает и Россия, у которой есть «большой стратегический интерес» в разработке газовых месторождений в регионе. Однако Сиболт считает немыслимыми заявления о том, что Китай является «приарктическим государством». Она заявила, что «не видит этого на карте». По ее мнению, Пекин хочет «придать легитимности своей роли в Арктике». «Честно говоря, это та сфера, в которой нам, возможно, нужно работать со всеми арктическими государствами для обеспечения защиты наши общих интересов», – заявила она. Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом объяснил, что опасения из-за якобы милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований, так как российская сторона лишь «восстанавливает утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру», причем не только военную. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Литва призвала ЕС не говорить с Москвой без отказа России от Крыма 27 июля 2021, 22:54 Текст: Антон Антонов

Нельзя говорить о саммите Россия – ЕС, пока Украина не получит контроль над Крымом, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «С нашей точки зрения, Россия сначала должна уйти с востока Украины и вернуть Крым. Это минимум. Тогда можно говорить», – приводит его слова RT со ссылкой на Die Welt. Ландсбергис выразил разочарование сделкой Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2». Канцлер Германии Ангела Меркель, по его словам, «очень много сделала для развития Европы». Он заявил, что «восхищается ориентированной на компромисс политикой, которую проводят немцы». «Но «Северный поток – 2» – это разрыв именно с этой политикой», – сказал Ландсбергис, упрекнув Германию в том, что она «не учла мнений своих маленьких партнеров». Он полагает, что Берлин «спровоцировал в Европе раскол на сторонников и противников проекта по строительству трубопровода». Глава МИД Литвы утверждает, что российский газ якобы небезопасен. Он сказал, что у его страны «есть соответствующий опыт» – «трубопроводы из России сломаны уже многие годы». «Что, если под таким же предлогом будут остановлены поставки газа на Украину? Тогда нам, европейцам, останется только возмущаться. Россия же не пойдет навстречу», – заявил дипломат. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Политолог: Украине придется на коленях просить Россию о транзите газа 28 июля 2021, 08:26

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Алина Назарова

Из-за запуска трубопровода «Северный поток – 2» Украину ждет дефицит газа, и власти «чуть ли не коленях поползут» договариваться с Россией о транзите, заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne. По его мнению, страна может остаться без газа даже при условии сохранения транзита в объеме 15-20 млрд кубометров. Эксперт напомнил, что с 2015 года Украина покупает «мифический» европейский газ, который на самом деле представляет собой российский газ из транзитной трубы, передает РИА «Новости». «В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто останемся без газа. Об этом власть не говорит и нагло нас обманывает», – рассказал Корнейчук. Политолог заключил, что при снижении Россией транзита до минимума в домах на Украине не будет газа, а также отопительного сезона. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти». Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода. Напомним, 21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Свердловской области мужчину заживо похоронили из-за долга в 500 рублей 27 июля 2021, 20:52 Текст: Елена Мирошниченко

В Свердловской области было раскрыто дело пятилетней давности, когда мужчину вывезли в лес в багажнике и похоронили заживо из-за долга в 500 рублей. В пресс-службе областного Следственного комитета рассказали, что в ночь на 3 июля 2016 года в Карпинске обвиняемый с подельником похитили Кирилла Смирнова, чтобы заставить его вернуть деньги. Смирнова вывезли в лес в районе поселка Сосновка, сообщается на сайте СК. «Угрожая убийством и избивая, его заставили копать себе могилу. Когда он остановился, похитители потребовали копать глубже. Он отказался, тогда его стали избивать и заставили продолжить копать. Затем его снова избили деревянной дубинкой. Чтобы жертва не заявила в полицию, мужчины решили убить его. Они скинули его в яму, которую засыпали землей», – рассказали в пресс-службе. Когда убитого начали искать, следователи изучили круг знакомых погибшего и вышли на подозреваемых. В ходе расследования было установлено место убийства. «Молодой человек давно собирался уехать на работу в другой город Свердловской области, где он ранее уже работал и жил. Незадолго до похищения он позвонил матери и сказал, что поедет в этот город, чтобы трудоустроиться на местный завод. С собой он намеревался взять 4 тыс. рублей и документы. Именно поэтому, не получая в течение нескольких дней вестей от сына, мать не предполагала, что с ним что-то могло случиться», – рассказали в СК. Сведения о том, что он собирался уехать в другой город, а также отсутствие тела не позволили быстро понять, что молодой человек стал жертвой преступников. Похитителю предъявили обвинения в насильственном похищении человека группой лиц и в убийстве, сопряженном с похищением. Его подельник за пять лет, которые прошли со времени убийства, умер. Похитителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия) и п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление). Ранее похитившему и избившему свою супругу предпринимателю Дмитрию Трапезникову предъявили обвинение по статье о похищении человека. Опубликовано видео нападения Барецкого на мужчину в платье во «ВкусВилле» 28 июля 2021, 03:20

Фото: Стас Барецкий/Youtube

Текст: Антон Антонов

Вадим Горжанкин, PR-директор петербургского шоумена Стаса Барецкого, сообщил, что тот подрался в магазине «ВкусВилл» с мужчиной в платье. В комментариях в Сети высказывается мнение, что конфликт был постановочным. В сети опубликована видеозапись инцидента. Барецкий напал на мужчину в зеленом парике и женском платье. «Ты че, бананы покупаешь? Что вы здесь развели? У вас магазин для геев?» – принялся кричать шоумен. Он напал на мужчину, повалил того на пол, облил пивом из банки. Сам Барецкий заявил, что «увидел эту гадость – мужчину в женском платье», из-за чего его «передернуло». «Этот *** покупал бананчик и творожок обезжиренный. А я пришел за «балтикой» девяткой», – приводит слова Барецкого РЕН ТВ. Барецкий заявил, что наблюдается «возвращение в грязь 2000-х, они опять повыползали». Он заявил, что «не фашист, но не хочет, чтобы на них обращали внимание». РЕН ТВ сообщает, что инцидент произошел в Москве. Другие СМИ публикуют новость, указывая Санкт-Петербург. В комментариях к видео на Youtube (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на видео, так как оно содержит нецензурную лексику) высказывается мнение, что конфликт был постановочным. Напомним, продюсер и композитор Максим Фадеев резко раскритиковал обилие информации об ЛГБТ в СМИ и соцсетях, призвав вспомнить о традиционных ценностях. Летом 2021 года торговая сеть «ВкусВилл» опубликовала рекламу с однополой парой. На кадре были изображены две лесбиянки, а также сестра и мама одной из героинь. После публикации рекламного снимка с однополой парой торговая сеть «ВкусВилл» начала получать угрозы: угрожают не только представителям ретейлера, но и самим героиням материала. Позже «ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-парой. В СК назвали грозящую прогонявшей детей-аутистов в Петербурге женщине уголовную статью 27 июля 2021, 16:10

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Мирошниченко

Следственный комитет проверяет материалы после конфликта на детской площадке в Красносельском районе Петербурга, в произошедшем есть признаки 282-й статьи Уголовного кодекса – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». «Материалы, которые накануне забрали у полиции, еще в работе и решение по ним пока не принято. После опроса всех сторон конфликта может быть вынесено решение о возбуждении уголовного дела. СК видит в действиях женщины признаки 282-й статьи Уголовного кодекса – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», – сообщает «Фонтанка» со ссылкой на СК. Напомним, в воскресенье в ряде СМИ была опубликована информация о том, что одна из жительниц Санкт-Петербурга, находясь на детской площадке одного из жилых комплексов, расположенных на территории Красносельского района города, пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые якобы испугали ее ребенка, высказываясь в адрес детей в грубой форме. СК проводит проверку. Путин заявил о влиянии эмиссии доллара на мировую экономику 27 июля 2021, 15:52

Фото: Igor Golovniov/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике, заявил президент Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам. Президент отметил, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками. Так, по его словам, инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и США уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. «И этот дефицит гасят за счет чего? За счет эмиссии. Вот, отсюда инфляция. Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике, имея в виду значимость американской (экономики) для всего мира и значимость доллара как самой большой, самой востребованной резервной валюты», – сказал Путин, передает ТАСС. Последние несколько лет Россия последовательно переходит на расчеты по экспортным оружейным контрактам в национальных валютах. Причина «дедолларизации» ВТС – угроза санкций, вводимых США против заказчиков российского оружия в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции». Кроме того, в июле Минфин завершил конверсионные операции для приведения структуры ФНБ к новым нормативам: доля доллара сократилась до нуля, фунта – до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота – 20,2%. МОК объяснил запрет Рылову выходить на награждение в маске «с котиком» 28 июля 2021, 08:25

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Российскому пловцу Евгению Рылову запретили выйти на церемонию награждения после победы на Олимпийских играх в Токио в маске с изображением кошки, так как она не является частью официальной формы Олимпийского комитета России (ОКР), сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК). «Спортсмены, участвующие в церемониях награждения, обязаны носить форму своего национального олимпийского комитета, а маска с кошкой не является частью официальной формы ОКР. Спортсмену, о котором идет речь, было предложено сменить свою кошачью маску на обычную перед церемонией награждения. Спортсмен принял это без каких-либо обсуждений», – передает ТАСС сообщение МОК. Рылов стал первым за 25 лет россиянином, завоевавшим золото в плавании. В предыдущий раз российские пловцы побеждали на Олимпийских играх 1996 года. Тогда золото брали Александр Попов и Денис Панкратов. Напомним, во вторник россиянин Евгений Рылов, выигравший Олимпиаду в заплыве на 100 метров на спине, рассказал, что организаторы игр запретили ему выходить на награждение в счастливой маске «с котиком». Девятилетняя Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены в МГУ 27 июля 2021, 15:43 Текст: Наталья Ануфриева

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете имени Ломоносова, идет конкурсный отбор, заявил ректор вуза Виктор Садовничий. Садовничий отметил, что у него большой опыт приема, он видел ребят, которые поступали в возрасте 14-15 лет, и это всегда особый случай, «любой врач скажет, что ребенок еще формируется, такие ребята требуют особого внимания», передает РИА «Новости». «В этом году к нам подала документы девочка в восемь лет, она закончила школу, у нее сданы все ЕГЭ, она подала документы и сдала наши испытания дополнительные. Сейчас идет процесс конкурсного отбора, зачисления», – заявил он, добавив, что недавно девочке исполнилось девять. Ректор отметил, что не узнавал, какой балл получила Алиса за вступительные испытания и удается ли ей поступить. Если девочку примут, ему бы хотелось, чтобы ей выделили педагога-психолога, который бы помог ей комфортно учиться в МГУ. Напомним, Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языке, профильной математике, биологии и информатике. Она уже закончила школу. По словам отца, девочка хочет поступить на психологический факультет МГУ. В университете заявляли, что готовы принять девочку.