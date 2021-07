В США объяснили нежелание Байдена вводить санкции против Путина Путин пообещал поддержать мусульманские страны в преодолении кризисов 28 июля 2021, 10:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия окажет поддержку мусульманским странам в преодолении региональных кризисов и борьбе с проявлениями терроризма и экстремизма, заверил президент Владимир Путин в приветствии участникам XII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир», открывающегося в Казани. «Отношения между Россией и мусульманскими странами традиционно носят дружественный, конструктивный характер. Мы активно взаимодействуем в интересах продвижения межконфессионального и межцивилизационного диалога, обеспечения международной стабильности и безопасности, построения более справедливого, демократического миропорядка. Хорошую отдачу дают многоплановые связи в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, гуманитарной и многих других областях», – передает ТАСС текст послания российского лидера. «Хотел бы подчеркнуть, что наши партнеры могут в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны Российской Федерации в усилиях по преодолению региональных кризисов и острых социальных проблем, в противостоянии всем проявлениям терроризма и экстремизма», - указывается в приветствии Путина. Президент выразил уверенность в содержательности и конструктивности дискуссий на этом мероприятии.

Путин принял участие в спуске на воду супертраулера новейшего поколения 25 июля 2021, 13:35

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения – большого морозильного рыболовного траулера «Механик Сизов» на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. В церемонии спуска траулера участвовали генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, а также заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, которая стала «крестной матерью» траулера. Перед спуском на воду состоялась церемония освящения судна, передает РИА «Новости». Супертраулер «Механик Сизов» – третий в серии супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу «Русской рыбопромышленной компании». Он был заложен в июне 2020 года. Супертраулер назван в честь старшего механика Владимира Абрамовича Сизова, посвятившего более 30 лет работе на рыбопромысловом флоте. В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт, где пройдет главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота. Глава государства на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей с Днем военно-морского флота. Путин заявил о влиянии эмиссии доллара на мировую экономику 27 июля 2021, 15:52

Фото: Igor Golovniov/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике, заявил президент Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам. Президент отметил, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками. Так, по его словам, инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и США уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. «И этот дефицит гасят за счет чего? За счет эмиссии. Вот, отсюда инфляция. Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике, имея в виду значимость американской (экономики) для всего мира и значимость доллара как самой большой, самой востребованной резервной валюты», – сказал Путин, передает ТАСС. Последние несколько лет Россия последовательно переходит на расчеты по экспортным оружейным контрактам в национальных валютах. Причина «дедолларизации» ВТС – угроза санкций, вводимых США против заказчиков российского оружия в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции». Кроме того, в июле Минфин завершил конверсионные операции для приведения структуры ФНБ к новым нормативам: доля доллара сократилась до нуля, фунта – до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота – 20,2%. Австрийский мальчик рассказал, почему решил написать письмо Путину 26 июля 2021, 10:32

Фото: РИА Новости/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Десятилетний австриец Маттеус Брандштеттер, призвавший в своем письме президента Владимира Путина не терять веру в Европу, по-русски рассказал о своей любви к России и показал, где повесит фото российского лидера с автографом. «Иногда я слышал в новостях, что Россия и Европа недостаточно хорошо сотрудничают. При этом у России есть какие-то товары, у Европы – другие, поэтому я решил, что хорошо, если бы они сотрудничали», – рассказал Маттеус, объясняя, почему решил написать российскому президенту. По его словам, он не ожидал, что получит ответ от Путина на свое письмо. Маттеус поделился, что учит русский язык для того, чтобы в будущем стать футбольным вратарем в России. Также мальчик признался в любви к истории России, передает РИА «Новости». В свою очередь отец мальчика рассказал, что хорошо общается с сопредседателем российско-австрийского форума «Сочинский диалог» Кристофом Ляйтлем, который и передал письмо его сына российскому посольству в Австрии. По словам мужчины, Ляйтль лично знаком с Путиным и очень высокого мнения о президенте России. «Сначала я прочитал на Facebook, что получу фото с автографом, но я еще не был уверен, но на следующий день оно пришло по почте. Книги передал Кристоф Ляйтль», – поделился Маттеус, показывая полученные подарки. Он сказал, что повесит фотографию Путина с его автографом над кроватью в своей комнате. По словам родителей, идея написать письмо Путину принадлежит исключительно Маттеусу, текст тоже придумал он, взрослые лишь исправили грамматику и напечатали на компьютере. «Мы всегда его учили: говори, что чувствуешь и считаешь правильным, не бойся говорить об этом. Ты потеряешь много друзей, но получишь лучших», – сказала мама мальчика, объясняя желание сына обратиться к российскому лидеру. Независимо от того, как развернется эта история, семья планирует когда-нибудь отправиться в Россию. «Мы давно хотим посетить ее. Конкретных планов пока нет, да и коронавирус их корректирует. Но мы бы хотели как-нибудь поехать летом», – сказал отец семейства. Посольство России в Австрии ранее сообщило, что десятилетний Маттиас Брандштеттер в письме Путину попросил не терять веру в Европу. Он также рассказал, что очень интересуется Россией и начал учить русский язык. По его словам, страны Европы и Россия – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом, и он думает, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче. В США объяснили нежелание Байдена вводить санкции против Путина 28 июля 2021, 03:51

Фото: Bastiaan Slabbers/

Zuma/Global Look Press, kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Американские СМИ со ссылкой на источники заявили, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства Владимира Путина и его окружения. Politico утверждает, что в команде Байдена не уверены в способности санкций дать ощутимые результаты. Белый дом опасается, что санкции в отношении «российских олигархов» лишь усилят их зависимость от государства. При этом в администрации Байдена ссылаются на санкции, введенные при Бараке Обаме и Дональде Трампе. Также утверждается, что США опасаются спровоцировать кризис в России, помня о «хаосе эры после холодной войны» – указывается, что может возникнуть ситуация, при которой российское ядерное оружие попадет в ненадежные руки, передает РИА «Новости». В 2018 году минфин США составил «кремлевский список» (или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 предпринимателей – они, по мнению Вашингтона, составляют российскую элиту. Путин оценил уровень инфляции в России 27 июля 2021, 15:12

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая не столь значительна, но выходит за целевые ориентиры, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом – сейчас только говорил на примере США, – также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры», – сказал Путин, передает РИА «Новости». По его словам, роль здесь играют разные факторы – и внутренние, и внешние. «Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были – еще раз хочу это подчеркнуть – скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать», – заявил президент. Он предложил участникам совещания обсудить первоочередные задачи в этой сфере. Президент попросил министра финансов Антона Силуанова начать с доклада о результатах мероприятий по линии «Большой двадцатки», в которых тот принимал участие. «Он мне уже об этом докладывал, но все-таки, мне кажется, было бы правильно, если бы и все коллеги послушали, а потом мы пообсуждали бы и то, о чем там говорилось применительно к ситуации в нашей стране», – заключил Путин. Также глава государства отметил, что регулярно обсуждает с кабмином вопросы экономики. «Смотрим обычно на текущую ситуацию и на ближайшую перспективу, на более отдаленную. Нужно сверять часы – это совершенно очевидный факт – и координировать свою работу», – сказал он. «Сегодня предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками», – предложил Путин. Ранее Путин заявил, что экономика страны вышла практически на докризисный уровень, идет дальнейшее развитие. Путин: У ВМФ России есть все необходимое для гарантированной защиты страны 25 июля 2021, 11:43

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Россия способна найти и нанести военный удар любому противнику, у ВМФ России есть все необходимое для гарантированной защиты страны, заявил президент Владимир Путин во время главного военно-морского парада в Петербурге в честь 325-летия создания российского флота. «Сегодня у Военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар», – передает его слова РИА «Новости». Также Путин отметил, что Россия постоянно и успешно совершенствует новые виды вооружения. «Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров, обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно», – приводит его слова ТАСС. Напомним, главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ начался в Петербурге с прохождения группы противодиверсионных катеров, которую возглавляет «Нахимовец». В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт, где пройдет главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота. Глава государства на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей с Днем военно-морского флота. Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди 26 июля 2021, 16:10 Текст: Алексей Дегтярев

Детей-инвалидов и сопровождающих их в кафе, поликлиниках, магазинах будут обслуживать вне очереди, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «Внести в указ президента РФ от 2 октября 1992 года №1557 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»... изменение, дополнив абзац седьмой пункта 1 после слов «инвалиды I и II групп» словами «дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей», – цитирует документ РИА «Новости». В соответствующем абзаце закона говорится об обслуживании вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях. Указ вступает в силу со дня подписания. Путин предложил построить вокруг Петербурга новую кольцевую дорогу 26 июля 2021, 13:51

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Вокруг Санкт-Петербурга можно было бы построить новую кольцевую автодорогу, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла. «Мы сейчас привлекаем средства ФНБ для того, чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань. Таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала. В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье», – сказал глава государства, передает ТАСС. Также Путин, говоря о развитии транспорта в Петербурге и Ленинградской области, заявил, что приоритет должен и дальше отдаваться экологически чистому транспорту, так как экологическая ситуация в регионе непростая. «Обновляется и парк общественного транспорта Петербурга, причем приоритет отдается экологически чистому транспорту, использованию электротранспорта, газомоторного топлива и так далее. Здесь, конечно, нужно подумать о реализации таких проектов, которые улучшали бы и дальше экологическую ситуацию в регионе, она здесь непростая», – сказал президент, передает РИА «Новости». Также Путин отметил планы переноса порта из Петербурга для городского строительства на его месте. «Знаю, что есть планы переноса портовых сооружений и использования этих площадок для городского строительства», – сказал президент. Он попросил доложить на совещании о развитии авиационной составляющей и о других транспортных темах, предложив выступить руководителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а затем – представителям РЖД, ВТБ и других крупных структур. Путин поздравил гимнасток и тхэквондиста с золотыми медалями в Токио 27 июля 2021, 18:00 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поздравил российских гимнасток с первой за всю историю победой в командных соревнованиях на Олимпийских играх. «Впервые Россия выиграла олимпийское «золото» в командных соревнованиях по спортивной гимнастике. От души поздравляю вас с заслуженной победой. Этот успех стал достойной наградой за ваш талант и упорство в достижении поставленных целей, за дух товарищества, сплоченность и красивое, грациозное исполнение самых сложных элементов», – обратился глава государства к российским спортсменкам. Текст телеграммы в адрес Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой, Владиславы Уразовой, Лилии Ахаимовой опубликован на сайте Кремля. Президент отметил, что им удалось обойти в честной и бескомпромиссной борьбе обойти именитых соперниц, а также вписать «яркую страницу в летопись олимпийских достижений» и оправдать надежды тренеров, наставников и многочисленных болельщиков, почитателей спортивной гимнастики. Также Путин поздравил победителя Олимпийских игр по тхэквондо в весовой категории свыше 80 килограмм Владислава Ларина. «Ваш успех – яркое свидетельство того, что единоборства в России на подъеме, а отечественная школа тхэквондо готовит достойных борцов, которым по силам самые серьезные спортивные вызовы. Так держать», – отмечается в телеграмме президента. Путин выразил благодарность тренерам, наставникам Ларина и другим специалистам сборной. В понедельник женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде. В этот же день Ларин в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх принес сборной страны седьмую золотую награду. Путин поздравил генерал-губернатора Канады с вступлением в должность 26 июля 2021, 22:57 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание представительнице коренных народов Канады Мэри Саймон, которая в понедельник официально вступила в должность генерал-губернатора страны, сообщила пресс-служба российского посольства в Оттаве. «Президент России Владимир Путин направил письмо <…> Мэри Саймон с поздравлениями по случаю ее вступления в должность 30-го генерал-губернатора Канады. Посольство присоединяется к поздравлениям <…> и желает ей успешного и плодотворного управления», – говорится в сообщении на странице российского посольства в Оттаве в соцсети Twitter. 73-летняя Саймон является представительницей народности инуитов. Она стала первой представительницей коренных народов Канады на посту генерал-губернатора Канады. Ранее Саймон занимала должность посла в Дании, пост представителя МИД Канады по делам Арктики, а также работала в качестве радиожурналиста. Генерал-губернатор традиционно назначается британским монархом после консультаций с канадским премьер-министром. Саймон стала 13-м представителем Елизаветы II в Канаде. Предыдущий генерал-губернатор Жюли Пейетт покинула свой пост в январе этого года после скандала с подчиненными. Назначение Саймон состоялось на фоне скандала с обнаружением на территориях так называемых резидентских школ останков более 1 тыс. детей коренных народов Канады. Последнее подобное заведение было закрыто только в 1996 году. Напомним, в начале июля представители коренных народов Канады облили статуи британских королев Виктории (1819-1901) и Елизаветы II в провинции Манитоба краской, а затем сбросили монументы с пьедесталов. Ранее стало известно, что представители коренного населения Канады обнаружили возле здания бывшей школы-интерната сотни безымянных могил. В ноябре 2017 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время поездки в провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор принес «запоздалые» извинения индейцам за издевательства в «резидентских школах». В 1876 году при правлении премьер-министра Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. По статистике, от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс. детей. Управлением учебными заведениями занималась Римско-католическая церковь. Путин поучаствует в открытии движения по новому Байкальскому тоннелю 27 июля 2021, 17:41 Текст: Алексей Дегтярев

В запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю примет участие президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля. «28 июля Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта Российской Федерации: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный – в Республике Бурятия», – цитирует сообщение РИА «Новости». Тоннель начали строить в 2014 году в рамках проекта развития БАМа и Транссиба, проект реализуется в соответствии с поручениями президента и кабмина. Первый однопутный Байкальский тоннель возвели в 1985 году, это одно из самых «узких» мест БАМа, из-за чего поезда на перегоне Дельбичинда – Дабан могут простаивать. Теперь же движение станет двухпутным. Под землей проложили дорогу в сложных геологических условиях длиной в 6682 метра. Скорость проходки достигала 300 метров в месяц. Тоннель залегает на глубине 300 метров. На строительстве задействовали 1,5 тыс. человек и свыше 100 единиц горно-шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств. Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом 26 июля 2021, 19:26 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин наградил ряд медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. «За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить почетной грамотой президента РФ», – цитирует распоряжение главы государства РИА «Новости». Некоторым медикам объявлена благодарность президента страны. Путин также наградил ряд медработников почетной грамотой за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, высокие показатели в служебной деятельности. Кремль анонсировал совещание Путина по развитию Петербургского транспортного узла 26 июля 2021, 13:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в понедельник проведет совещание по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент принял решение продолжить работу в Санкт-Петербурге, он там остался после Военно-морского парада (парад прошел накануне, 25 июля – прим. ВЗГЛЯД). [Путин] будет заниматься вопросами развития Санкт-Петербургского транспортного узла, проведет достаточно большое совещание в режиме конференц-связи», – передает ТАСС слова Пескова. При этом, по его словам, ситуация с коронавирусом в России далека от нормализации, поэтому в отношении президента Путина принимаются меры предосторожности при общении с людьми. «В зависимости от ситуации, в зависимости от человека. Вы знаете, что в процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то мог недавно перенести болезнь из собеседников президента, и так далее, и тому подобное. Кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин. Но пока с учетом того, что ситуация пока далека от нормализации, применяются особенные меры предосторожности в отношении главы государства», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, изменились ли требования по мерам безопасности при встрече с президентом, по-прежнему ли должны участники таких встреч соблюдать двухнедельный карантин перед ними. Вместе с тем, добавил Песков, это не мешает главе государства интенсифицировать свой рабочий график. «Я имею в виду передвижения по регионам страны, встречи, беседы и так далее, и тому подобное», – подчеркнул он. Путин поздравил саблистку Позднякову с победой на Олимпиаде в Токио 26 июля 2021, 17:49 Текст: Елена Мирошниченко

Россиянку Софию Позднякову, завоевавшую на Олимпиаде в Токио золото в соревнованиях по фехтованию на саблях поздравил президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля. «Уважаемая София Станиславовна! Примите поздравления с отличным, триумфальным выступлением в Токио. В соревнованиях по фехтованию на саблях вы блестяще справились с поставленными задачами, вновь убедительно подтвердили высочайший класс мастерства, умение бороться до конца и побеждать. И конечно, самые теплые слова признательности в адрес ваших тренеров и наставников, которые верили в вас и помогли добиться успеха, стать олимпийской чемпионкой», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Он также пожелал победительнице новых спортивных достижений и всего наилучшего. В понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. После этого саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую. Песков рассказал, как в Кремле «болеют за наших» на ОИ 26 июля 2021, 13:17 Текст: Дмитрий Зубарев

У президента Владимира Путина нет возможности смотреть за всеми олимпийскими соревнованиями, но в Кремле «болеют за наших» и ждут новых побед, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Вы знаете, что нашу олимпийскую чемпионку он уже поздравил (Виталину Бацарашкину, завоевавшую на Олимпиаде в Токио золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров) ... с золотой медалью. Мы, конечно же, все вместе ждем новых золотых медалей, новых призеров Олимпийских игр. Президент, как вы понимаете, не имеет возможности прямо смотреть, что называется, онлайн выступления наших спортсменов. Но, конечно же, так же, как и мы все, болеем за наших», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос журналистов о том, наблюдает ли Путин за выступлением российских спортсменов на Олимпиаде, считают ли в Кремле медали и будет ли президент звонить призерам. На вопрос о возможности третьего места олимпийской сборной в медальном зачете пресс-секретарь главы государства ответил, что «этого никто не знает». Напомним, в воскресенье Путин поздравил золотую медалистку Олимпиады в Токио Бацарашкину.