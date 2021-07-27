В СК назвали грозящую прогонявшей детей-аутистов в Петербурге женщине уголовную статью В ЕР предложили привлекать к контролю за капремонтами школ родителей 27 июля 2021, 19:46 Текст: Елена Мирошниченко

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила расширить стандартную практику капремонтов школ и привлекать к программе родительское сообщество и коллектив учреждения. По ее мнению, муниципалитеты должны включать ремонт школы в процессы комплексного благоустройства территорий. Инициативу Елена Шмелева обсудила с коллективом школы №29 в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте «Единой России». «Наша задача остается прежней – создавать доступную образовательную среду. Сам капремонт школ сегодня нужно пересматривать и содержательно расширять. Надо анализировать все потребности, которые есть и у начальной школы, и у молодых семей. Поэтому родительские комитеты и родительские сообщества важны для контроля капремонта и изменения инфраструктуры. Ремонт школы, как очень важного социального объекта и процессы улучшения среды жизни должны идти синхронно», – сказала Шмелева. Представители Минобразования Нижегородской области обратились с просьбой включить в народную программу «Единой России» предложение дополнить проекты капремонтов школ задачами по обновлению оборудования. По словам Шмелевой, инициатива найдет в программе свое отражение. Нижегородская область одной из первых в стране внедрила программу капитального ремонта школ и детских садов, отметил губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Глеб Никитин. В 2021 году запланирован комплексный капремонт – в 8 школах и капремонт по отдельным видам работ в 58 школах и в 76 детских садах. «Много обращений было из Нижнего Новгорода и районов области с жалобами на состояние школ и детских садов. Точечных решений было недостаточно, и я принял решение о создании отдельной программы капремонта школ, а потом и детских садов. Инициатива Президента России по запуску федеральной программы позволит расширить эту работу», – добавил Никитин. Также в регионе рассматривают перспективы внедрения продукции молочной кухни в меню садов и школ. Практику планируется наладить в регионе уже в этом году. «Считаю, что это прекрасный план расширения охвата детей здоровым питанием. Производство будет активизироваться за счет внедрения цифровых технологий. Кроме того, это сократит логистику доставки полезных продуктов до потребителей», – отметила Шмелева. Она выразила уверенность, что данный проект может стать для других регионов примером системного подхода к возрождению подобных объектов, а также семейных привычек и традиций питания. «Все базовые решения приняты и точно есть потенциал для роста», – заявила Шмелева в ходе визита на молочную кухню в Нижнем Новгороде. Помимо этого, она провела встречу с представителями педагогического сообщества в центре «Вега» и поддержала предложение победителя Международной Олимпиады по биологии из Нижнего Новгорода Михаила Хандохина о внедрении единой системы поддержки призеров олимпиад по школьным предметам и общего подхода к их поощрению. Оно также войдет в народную программу «Единой России». «По решению президента России премии для победителей международных олимпиад, их педагогов учреждены и выплачиваются – это огромный труд и успех. В региональных, муниципальных этапах хотелось бы их равной доступности для каждого ребенка, связи предметного знания с интересами развития регионов», – отметила Шмелева. Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент Владимир Путин поручил на съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепят в народной программе партии. В свою очередь, фракция «Единой России» окажет правительству и региональным властям всестороннее содействие в подготовке программы капремонта школ. На съезде «Единой России» 19 июня по предложению главы государства Елена Шмелева была включена в первую пятерку списка партии.

Водитель BMW сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве 25 июля 2021, 04:28 Текст: Антон Антонов

В Москве автомобиль BMW сбил 15-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает столичная Госавтоинспекция. Девочка доставлена в больницу с «ушибами конечностей». ДТП произошло в столичном районе Марьино, передает Агентство городских новостей «Москва». Напомним, 18-летняя москвичка Валерия Башкирова на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября. В СК назвали грозящую прогонявшей детей-аутистов в Петербурге женщине уголовную статью 27 июля 2021, 16:10

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Мирошниченко

Следственный комитет проверяет материалы после конфликта на детской площадке в Красносельском районе Петербурга, в произошедшем есть признаки 282-й статьи Уголовного кодекса – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». «Материалы, которые накануне забрали у полиции, еще в работе и решение по ним пока не принято. После опроса всех сторон конфликта может быть вынесено решение о возбуждении уголовного дела. СК видит в действиях женщины признаки 282-й статьи Уголовного кодекса – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», – сообщает «Фонтанка» со ссылкой на СК. Напомним, в воскресенье в ряде СМИ была опубликована информация о том, что одна из жительниц Санкт-Петербурга, находясь на детской площадке одного из жилых комплексов, расположенных на территории Красносельского района города, пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые якобы испугали ее ребенка, высказываясь в адрес детей в грубой форме. СК проводит проверку. СК решил проверить сообщения о попытке выгнать детей-инвалидов с площадки 26 июля 2021, 23:33

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Следователи СК России по Петербургу организовали доследственную проверку по факту появившейся в Сети информации о попытке женщины выгнать детей с особенностями развития с игровой площадки. На появившемся в Сети видео видно, что жительница ЖК «Балтийская жемчужина» пытается выбить из рук сопровождающей детей-инвалидов телефон, а также требует немедленно уйти с детской площадки. Слышно, как она говорит о детях и их тьюторах: «Вам здесь не место», «больные дети пугают наших детей», «у нас еще этого не было в доме», «вы отсюда съедете». «26 июля 2021 года в ряде СМИ опубликована информация о том, что одна из жительниц Санкт-Петербурга, находясь на детской площадке одного из жилых комплексов, расположенных на территории Красносельского района города, пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые якобы испугали ее ребенка, высказываясь в адрес детей в грубой форме. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Петербургу. Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов и сопровождающих их вне очереди. В частности, обслуживание детей-инвалидов и сопровождающих их вне очереди вводится на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях. Девятилетняя Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены в МГУ 27 июля 2021, 15:43 Текст: Наталья Ануфриева

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете имени Ломоносова, идет конкурсный отбор, заявил ректор вуза Виктор Садовничий. Садовничий отметил, что у него большой опыт приема, он видел ребят, которые поступали в возрасте 14-15 лет, и это всегда особый случай, «любой врач скажет, что ребенок еще формируется, такие ребята требуют особого внимания», передает РИА «Новости». «В этом году к нам подала документы девочка в восемь лет, она закончила школу, у нее сданы все ЕГЭ, она подала документы и сдала наши испытания дополнительные. Сейчас идет процесс конкурсного отбора, зачисления», – заявил он, добавив, что недавно девочке исполнилось девять. Ректор отметил, что не узнавал, какой балл получила Алиса за вступительные испытания и удается ли ей поступить. Если девочку примут, ему бы хотелось, чтобы ей выделили педагога-психолога, который бы помог ей комфортно учиться в МГУ. Напомним, Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языке, профильной математике, биологии и информатике. Она уже закончила школу. По словам отца, девочка хочет поступить на психологический факультет МГУ. В университете заявляли, что готовы принять девочку. Детский омбудсмен Москвы взяла под контроль ситуацию со сбежавшим от семьи ребенком 25 июля 2021, 19:40 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве ребенок сбежал из дома и сообщил правоохранителям, что к нему применили физическую силу, детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская взяла на контроль эту ситуацию. «Я знаю об этой ситуации, мы работаем с правоохранительными органами. Держу ситуацию на контроле», – пояснила Ярославская РИА «Новости». Прокуратура столицы сообщала на своем сайте, что 11-летний ребенок из многодетной семьи сбежал из дома и сообщил правоохранителям о применении к нему родителями физической силы и недопустимых методов воспитания. Ведомство начало проверку. ЕР предложила возместить расходы самостоятельно оплатившим газификацию людям 26 июля 2021, 17:02 Текст: Елена Мирошниченко

Правительство согласилось компенсировать затраты людей на прокладку газового оборудования, которое было проведено до старта программы социальной газификации, рассказал вице-премьер правительства Александр Новак на встрече с первым заместителем председателя Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. «Поскольку нормативная база о социальной газификации вступает в силу в марте, а ваша инициатива была поддержана президентом в апреле, то в течение заявочной кампании заявки подавались по старой схеме. Нужно дать возможность людям, которые заключили договор с 21 апреля и по момент выхода нормативной базы, вернуть деньги, которые заплатили по старой схеме», – приводятся его слова на сайте партии. В свою очередь, Андрей Турчак поблагодарил его за поддержку этой инициативы. «Мы с этой просьбой обращались. Действительно, люди после 21 апреля тратили свои средства, программа была проанонсирована, но пока не принята. Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено. Рады, что Правительство предложение поддержало», – сказал секретарь Генсовета партии. Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан. Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди 26 июля 2021, 16:10 Текст: Алексей Дегтярев

Детей-инвалидов и сопровождающих их в кафе, поликлиниках, магазинах будут обслуживать вне очереди, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «Внести в указ президента РФ от 2 октября 1992 года №1557 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»... изменение, дополнив абзац седьмой пункта 1 после слов «инвалиды I и II групп» словами «дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей», – цитирует документ РИА «Новости». В соответствующем абзаце закона говорится об обслуживании вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях. Указ вступает в силу со дня подписания. Из детсада в Москве сбежали двое воспитанников 26 июля 2021, 15:30 Текст: Алексей Дегтярев

На западе столицы двое детей сбежали из детского сада, московская прокуратура начала проверку по этому факту, сообщили в пресс-службе ведомства. «По предварительной информации, 26 июля из дошкольного образовательного учреждения, расположенного на улице Профсоюзная, двое малолетних 2015 и 2016 года рождения пролезли под забором и покинули территорию детского сада. Позднее мальчики были обнаружены. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», – сообщается на сайте ведомства. Проверку проводит Черемушкинская межрайонная прокуратура, надзорный орган даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников. При наличии основании будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. В воскресенье в Москве ребенок сбежал из дома и сообщил правоохранителям, что к нему применили физическую силу. Эксперт оценил востребованность народной программы «Единой России» 25 июля 2021, 14:02

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Михаил Мошкин

Народная программа «Единой России» – инициатива, которая позволит уменьшить дистанцию между разработчиками партийных концепций – и избирателями, которые ждут от партии учета своих запросов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Виноградов. Так он прокомментировал сообщение о более чем 100 тыс. предложений по улучшению жизни, которые россияне прислали на сайт «Единой России». «Я думаю, что это интересный и полезный эксперимент в части детализации программы. Избиратели обычно более чувствительны к деталям, а не к общим рамочным положениям, из которых обычно состоит программа», – заметил президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. За неделю на сайт народной программы «Единой России» поступило более 100 тысяч предложений от жителей регионов, сообщается в воскресенье на сайте партии. Такая инициатива «позволяет снизить дистанцию между разработчиками программ (которые не всегда погружены в конкретные аспекты стоящих перед гражданами проблем) и избирателями, которые стремились бы увидеть в риторике партий собственные запросы», – заметил Виноградов. По данным сайта «Единой России», всего граждане заполнили более 2,3 млн анкет с конкретными предложениями по 11 направлениям, которые касаются всех сфер жизни. «Это, в том числе, уровень жизни, здравоохранение, образование и наука, развитие экономики, аграрный сектор, экология, культура, пространственное развитие. Респонденты могут не только заполнить анкеты на сайте NP.ER.RU, но и оставить личные инициативы. Самые важные из них войдут в федеральный или региональный блок документа», – сообщили в партии. Принять участие в формировании народной программы «Единой России» может каждый житель страны. Сделать это можно на сайте NP.ER.RU двумя способами. Первый – проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни. Второй способ – направить свои предложения через специальную форму на сайте. Предусмотрен и офлайн-формат: можно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин. «Единая Россия» уже провела три стратегических сессии по сбору предложений в народную программу: по поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, по поддержке фермерства и развитию сельских территорий. В работе сессий приняли участие общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Их инициативы войдут в тематические блоки документа. В Петербурге дети упали на рельсы Московского вокзала 26 июля 2021, 22:11 Текст: Елена Мирошниченко

В Петербурге на рельсы Московского вокзала упали девочка 2018 года рождения и младенец, они получают помощь в детской городской больнице имени Раухфуса. Как сообщает «Фонтанка», в понедельник детей из медицинской службы вокзала перевезли в больницу на Лиговском проспекте. Состояние пострадавших оценивают как тяжелое, обоих пациентов обследуют. По предварительным данным, у старшего ребенка диагностирован перелом орбиты. Отмечается, что несчастный случай произошел в 16.20. Девочка 2018 года рождения сделала несколько шагов с коляской, в которой был младенец, и не смогла ее остановить. Девочка ухватилась за ручку коляски, доехала до края платформы и упала на рельсы. Как сообщили в транспортной прокуратуре, родители и другие дети семьи в этот момент находились рядом. Подробности произошедшего выясняются, ход и результаты проверки находятся на контроле Северо-Западного транспортного прокурора. Ранее сообщалось, что упавший на рельсы в московском метро мужчина погиб. Делавшие селфи на вагоне дети получили сильные ожоги под Оренбургом 26 июля 2021, 14:02 Текст: Алексей Дегтярев

Делавшие селфи на вагоне поезда девочки в Оренбургской области получили серьезные ожоги, одна из них скончалась, сообщили в Следственном комитете. Девочки 2010, 2007 и 2006 годов рождения забрались на вагон-цистерну на станции Халилово Оренбургской области, они собирались делать селфи, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. «Находясь на цистерне, в результате контакта с проводами, дети получили травму электрическим током высокого напряжения. После обнаружения работниками железной дороги дети были доставлены в городскую больницу Орска с многочисленными ожогами», – пояснили в СК. У самой младшей диагностировали термические ожоги головы, шеи, туловища верхних и нижних конечностей первой, второй и третьей степени, всего 80% поражения тканей. Она умерла в больнице. У двух других поражение составило от 30% до 40%. Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело о неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, повлекшем смерть человека. Ранее в июле забравшегося на крышу грузового вагона для селфи в Воронеже подростка ударило током, его госпитализировали. Инициативу «Единой России» о безопасных выборах поддержали пять партий 27 июля 2021, 15:43 Текст: Алина Назарова

Политические партии ЛДПР, «Родина», «Гражданская платформа», «Новые люди» и «Зеленые» подписали инициированное «Единой Россией» соглашение «За безопасные выборы», посвященное обеспечению санитарной безопасности в ходе предвыборной кампании. Церемония подписания документа прошла в Центризбиркоме России, отмечается в сообщении «Единой России» в Telegram. «У нас разные политические взгляды, программы, но все мы вместе – одна страна и один народ. В сложную минуту мы должны быть примером ответственного поведения и соблюдения необходимых санитарных требований. Вне зависимости от политических взглядов участники избирательной кампании должны думать, прежде всего, о здоровье и безопасности граждан. Действительно ответственные политические силы не имеют права игнорировать это во время избирательной кампании. Хочу подчеркнуть – именно ответственные политические силы. Те, кто присутствует сегодня за этим столом», – сказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал соглашение за безопасные выборы правильным решением. «Меня возмущает что левые силы практически постоянно против всего. Это те партии, которые занимают разрушительную позицию. Это не идеология. Ладно они не хотят заботиться о своем здоровье – они ведут пропаганду. Она направлена на что? Чтобы люди болели. Это риск безопасности. Если ты будешь заражать, будучи больным, должна наступать ответственность», – подчеркнул лидер ЛДПР в ходе церемонии подписания. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев назвал инициативу «Единой России» о подписании соглашения за безопасные выборы «правильной и своевременной». «Уверен, что наша общая работа в этом направлении получит оценку избирателей и членов комиссии», – сказал он, добавив, что ЦИК РФ «категорически» поддерживает подписание предложенного соглашения. По мнению председателя партии «Родина», депутата Госдумы Алексея Журавлева, соглашение должны подписать абсолютно все российские партии. «Мы столкнулись с такой проблемой, с которой не может справиться ни одна страна в мире. И спекулировать на этом, чтобы получить политические очки – недопустимо. Меня удивляет, что тут так мало партий представлено, хотя абсолютно очевидно, что должны быть представлены все. Соглашение открытое. Я надеюсь, что хватит разума у всех остальных политических сил, и они присоединятся к этому соглашению», – отметил он. Председатель исполнительного комитета партии «Гражданская платформа» Юрий Юрченко заверил, что представляемая им партия будет выполнять все пункты соглашения. «Мы, как и любая другая партия, столкнулись с этой проблемой с самых первых дней. У нас болели члены партии, у нас переболели руководители региональных отделений, у нас болели члены семей, сторонники. Мы потеряли своих друзей и соратников. Мы развернули активную работу в рамках подбора агитаторов и наблюдателей, чтобы они и все наши кандидаты, уважая избирателей, шли к ним в разных вариантах безопасного общения. Это правильное и мудрое решение», – сказал Юрченко. Соглашение подписал также председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. «Мы все заинтересованы, чтобы люди пришли и реализовали свой выбор. Уверен, когда все в равных условиях, когда все уважительно и очень бережно относятся к гражданам, выборы будут такие, которые нас всех устроят», – отметил он. Коллег поддержал и председатель «Российской экологической партии «Зеленые» Андрей Нагибин. «Здоровье человека и экология – это все единое целое. Поэтому безусловно мы за то, чтобы на каждом избирательном участке была хорошая экология. Подписать мы с удовольствием согласились, потому что полностью поддерживаем то, что говорили предыдущие коллеги», – сказал он. 20 июля «Единая Россия» призвала все политические партии и участников избирательной кампании подписать соглашение за безопасные выборы. Между тем, КПРФ решила не подписывать предложенное «Единой Россией» соглашение об обеспечении санитарной безопасности в предвыборной кампании. Политолог Петр Кирьян в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что КПРФ перед выборами пытается заручиться поддержкой ковид-диссидентов, скептиков, критиков ограничительных мер. Россияне прислали «Единой России» более 100 тыс. предложений по улучшению жизни 25 июля 2021, 11:15 Текст: Ксения Панькова

За неделю на сайт народной программы «Единой России» поступило более 100 тыс. предложений от жителей регионов. Всего они заполнили более 2,3 млн анкет с конкретными предложениями по 11 направлениям, которые касаются всех сфер жизни. «Это, в том числе, уровень жизни, здравоохранение, образование и наука, развитие экономики, аграрный сектор, экология, культура, пространственное развитие. Респонденты могут не только заполнить анкеты на сайте NP.ER.RU, но и оставить личные инициативы. Самые важные из них войдут в федеральный или региональный блок документа», – сообщается на сайте партии. Наиболее активны в ходе онлайн-голосования за предложения по разделам программы жители Оренбургской, Ростовской, Брянской областей, Краснодарского и Ставропольского края. Одно из самых популярных направлений сбора предложений в народную программу «Единой России» касается помощи семьям с детьми. В частности, люди предлагают назначать федеральные и региональные доплаты в беззаявительном порядке, оказывать комплексную помощь приемным, опекунским семьям и семьям с детьми-инвалидами, а также увеличивать количество мест в детских садах и школах. В сфере здравоохранения люди считают важным ввести систему целевого обучения в медицинских вузах, после окончания которых выпускники должны отработать определенное время по распределению. Также - предоставлять медицинским работникам готовое жилье и служебный транспорт, развивать практику оказания услуг телемедицины. Помимо этого, по мнению россиян, необходимо расширять и меры соцподдержки врачей, работающих на селе – в том числе, увеличить размер подъемных, расширить парк автомобилей скорой помощи и количество бригад, выезжающих в сельскую местность, реконструировать фельдшерско-акушерские пункты. Одну из лидирующих позиций занимают и вопросы поддержки старшего поколения. Это помощь негосударственным социально ориентированным коммерческим и некоммерческим организациям, работающим с пожилыми, развитие программ активного долголетия, расширение госпрограммы социальной поддержки (включая уход на дому, социальное такси), предоставление товаров и услуг по льготным ценам. Для людей с ОВЗ респонденты предлагают внедрить единый электронный сертификат на приобретение лекарств, обеспечить полный охват нуждающихся системой долговременного ухода, в том числе в интернатах, разработать меры для трудоустройства людей с инвалидностью. Сбор предложений ведется не только онлайн. Жители регионов заполняют анкеты в общественных приемных «Единой России», а также участвуют в стратегических сессиях и экспертных круглых столах с общественниками и представителями профильных НКО. Например, в Тюмени дискуссия была посвящена развитию науки и образования. Председатель регионального общественного совета партпроекта «Новая школа», депутат Тюменской облдумы Николай Токарчук (фракция «Единой России») назвал одним из актуальных вопросов прохождение студентами производственной практики во время учебы в вузах. Сейчас они устраиваются на нее сами, и нередко сталкиваются с трудностями. Упростить этот процесс могли бы льготные преференции для предприятий, которые будут брать практикантов и организованно работать с ними. В Перми в ходе общественных обсуждений региональный координатор партпроекта «Городская среда» Михаил Борисов предложил снять ограничения для участия в федеральных программах по благоустройству для населенных пунктов с численностью населения менее 20 тыс. человек. В свою очередь, председатель регионального совета сторонников партии, председатель АНО «Центр поддержки гражданских инициатив в Пермском крае» Ирек Хазиев поднял вопрос финансовых расходов самозанятых. «В прошлом году был введен налог на самозанятых. Это правильно и удобно. Такого нет нигде в мире. Но забыли один момент. Когда самозанятые получают перевод, они платят комиссию, как при переводе физическому лицу. Мы предлагаем приравнять самозанятых, чтобы банки квалифицировали их как юрлицо. Это облегчит работу очень многим людям», – отметил он. Принять участие в формировании народной программы «Единой России» может каждый житель страны. Сделать это можно на сайте NP.ER.RU двумя способами. Первый – проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни. Второй способ – направить свои предложения через специальную форму на сайте. Предусмотрен и офлайн-формат: можно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин. «Единая Россия» уже провела три стратегических сессии по сбору предложений в народную программу: по поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, по поддержке фермерства и развитию сельских территорий. В работе сессий приняли участие общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Их инициативы войдут в тематические блоки документа. Кузнецова сочла суррогатное материнство «шагом в Средневековье» 26 июля 2021, 11:08 Текст: Алина Назарова

Суррогатное материнство – это шаг в Средневековье в восприятии защиты прав детей, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. «Вы знаете, что в договорах, документах, которые заключаются сурагентствами, ребенок значится как «предмет сделки»? Это в наше время, когда так много говорят о правах человека. Мне кажется, это о многом говорит. Откат назад, шаг в Средневековье в восприятии защиты прав ребенка, защиты детства, просто колоссальный», – сказала Кузнецова. Она также сообщила, что усыновленные в англоязычных странах дети все чаще пытаются найти родителей в России. «Но еще какая интересная тенденция сейчас есть: дети, которых усыновили, например, в США, в англоязычные государства, хотят найти своих родителей», – сказала Кузнецова, передает РИА «Новости». Как отметила детский омбудсмен, на сегодняшний день невозможно контролировать то, что происходит с российскими детьми на территории США, потому что никакой информации об этом Штаты не направляют. «Хотя я считаю, что отношения между государствами могут быть разными, но ради интересов ребёнка нужно найти компромиссы», – заключила она. Ранее Кузнецова заявила, что практика суррогатного материнства для иностранцев в России является «безобразием» и ее необходимо прекратить. Напомним, депутаты Госдумы разработали законопроект, предполагающий, что правом на суррогатное материнство смогут пользоваться только граждане России не старше 55 лет, состоящие в зарегистрированном браке. Также законопроект предлагает запретить рекламу услуг в сфере суррогатного материнства. Госдуме предложили запретить тратить детские пособия на алкоголь и табак 27 июля 2021, 12:33 Текст: Алина Назарова

Курганская областная Дума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий запретить тратить детское пособие на покупку алкоголя и сигарет. «Пособие на ребенка не может расходоваться на приобретение алкогольной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий и иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребенка, перечень которых устанавливается правительством РФ», – говорится в законопроекте, передает ТАСС. Такие изменения предлагается внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». В качестве одного из механизмов контроля за расходованием этих денег курганские депутаты предлагают перечисление пособия на «социальный электронный счет», транзакции с которого смогут отслеживаться. «Полагаем, что внесение соответствующих изменений, несмотря на несущественный размер пособия на ребенка, установленный в отдельных субъектах РФ, но с учетом количества получателей данного пособия, будет способствовать защите прав и законных интересов несовершеннолетних», – указывают авторы в пояснительной записке.