В МВФ заявили о восстановлении экономики России быстрее прогноза

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27 июля, вторник | Последнее обновление — 17:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заявил о влиянии эмиссии доллара на мировую экономику
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Одного уголька достаточно для начала пожара. А дальше огонь разойдется по лесу, уйдет по лесным горючим материалам далеко от дороги, от ручья, превратится в огромный пожар, который будут тушить сотни людей, дым от которого придет в города и унесет чьи-то жизни.
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Откровенно слабая церемония открытия и поступающие новости о творящемся абсурде только усиливают градус отторжения у одних, а равнодушия – у других.
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Японские власти все прекрасно понимают. Что острова не вернут. Что хорошие отношения с Россией им нужны для сдерживания Китая. Что предложение Путина об особых условиях экономического сотрудничества на Курилах им выгодно. Понимают – но все равно устраивают скандалы.
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Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В МВФ заявили о восстановлении экономики России быстрее прогноза
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Российская экономика восстанавливается от пандемии раньше, чем ожидалось, заявила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
МВФ в обновленном докладе о перспективах мировой экономики улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,4% в 2021 году. «В случае с Россией мы наблюдаем более быстрое восстановление. Рост ВВП в первом квартале был увереннее, чем мы ожидали, <...> это привело к улучшению [прогноза в докладе]», – пояснила Гопинат ТАСС.
Заместитель директора исследовательского департамента фонда Петя Коева-Брукс отметила, что восстановление началось раньше, чем ожидали в МВФ.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета США сказывается на всей мировой экономике.
Япония отреагировала на российские предложения по Курилам
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Правительство Японии в курсе высказываний премьер-министра России Михаила Мишустина по льготам для инвесторов на Курильских островах, однако не знает деталей, поэтому воздержится от конкретных комментариев, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.
«Мы в курсе высказываний премьер-министра Мишустина, но поскольку мы не знаем деталей, то хотели бы воздержаться от каких-либо конкретных комментариев», – приводит ТАСС ответ Като на просьбу прокомментировать слова Мишустина о возможности освобождения инвесторов на Курилах от части налогов, а также установления там режима свободной таможенной зоны.
Като в очередной раз подчеркнул, что Япония все это время вела с Россией переговоры о возможной совместной хозяйственной деятельности на островах в таком формате, «который не нарушал бы правовые позиции обеих стран».
Накануне Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил. Ранее президент России Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
В понедельник Москва заявила послу Японии решительный протест в связи с недружественными шагами Токио по отношению к России. Перед этим первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. Однако Россия отказалась принять ноту. После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений. Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал «нервную реакцию» Японии на развитие Южных Курил.
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Российская гимнастка резко раскритиковала США
Российская гимнастка Каролина Севастьянова ответила на вопрос подписчика о том, как она относится к Соединенным Штатам.
«Скажу так: мне США не нравятся от слова совсем. Ни политикой, ни мировоззрением, ни тем, что они несут в массы. Особенно плохо то, что они делают с современным обществом и неокрепшими умами детей и подростков. Жить там я бы точно не хотела и не хочу», – написала спортсменка в сторис в Instagram.
Севастьянова завершила спортивную карьеру после победы на олимпийских играх в 2012 году. Также 26-летняя гимнастка имеет победы в двух дисциплинах на чемпионате Европы.
Польша похвалилась «спасением Европы» от «Северного потока – 2»
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Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с Польским Радио заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода «Северный поток – 2».
«Мы задерживали финализацию «Северного потока – 2» на протяжении нескольких лет. Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен <...>. Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза», – приводит слова Пшидача РИА «Новости».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.
Напомним, 21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
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Закупленные Украиной БПЛА Bayraktar назвали прямой угрозой гражданам России
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Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России, заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
«Закупка Украиной «Байрактаров» связана прежде всего с идеей Киева использовать их против республик Донбасса. В случае, если украинские военнослужащие будут должным образом обучены их применению, то даже несколько десятков таких ударных дронов будут представлять угрозу безопасности жителей ДНР и ЛНР, многие из которых являются гражданами России. Очевидно, что мы не можем спокойно реагировать на эти поставки, так как безопасность наших граждан является предметом первостепенного внимания для Москвы», – сказал Коротченко, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что эффективность этих беспилотников была подтверждена в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. По мнению Коротченко, именно «Байрактары» стали одним из решающих факторов успеха азербайджанской армии. «Данный опыт не мог быть не принят во внимание в Киеве», – добавил Коротченко.
Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в интервью «Ленте.ру» призвал Москву смириться с тем, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По его словам, из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию в военной мощи, а потому это не должно повлиять на отношения Турции и России.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
Актриса «Comedy Woman» вышла замуж за итальянца на 12 лет моложе себя
Комедийная актриса и телеведущая Марина Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, это третий брак артистки, сообщают СМИ.
Как утверждает издание Super со ссылкой на собственный источник, избранник 49-летней Федункив итальянец Стефано Маджи занимается предпринимательством и несколько лет живет и работает в России.
Предполагается, что Федункив и Маджи подписали документы о заключении брака в одном из столичных МФЦ, где их и застали очевидцы. По некоторым данным свадьба запланирована на конец лета. Актриса информацию о заключении брака не прокомментировала.
Федункив была замужем дважды. Первым ее мужем стал однокурсник Сергей Щелчков, с которым она прожила 12 лет. Вторым супругом актрисы стал предприниматель Михаил Федункив, с ним она провела вместе 13 лет.
Врач рассказал о последствиях длительной медикаментозной комы для певицы МакSим
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Медикаментозная кома в состоянии певицы Марины Абросимовой (МакSим) полезна, вне зависимости от того, как долго артистка в ней пребывает, сказал газете ВЗГЛЯД врач-анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев.
Представитель певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала, что исполнительница стала чувствовать себя лучше. Она пояснила, что врачи периодически выводят девушку из комы, а как только видят, что ее организму нужен отдых – погружают в медикаментозный сон.
«Медикаментозная кома ничем не вредит здоровью, она только полезна. Когда автогонщик Михаэль Шумахер разбился, он находился в коме с 2013 года. А недавно его вывели из комы, и он более-менее восстановился. Да, он не смог продолжать свою гоночную деятельность, но благодаря коме смог победить болезнь», – говорит Николаев.
Он также вспоминает, как в 2009 году на санно-бобслейной трассе в Кенигзее в боб, где сидела российская спортсменка Ирина Скворцова с напарницей, на большой скорости врезались другие участники. Девушка приняла на себя страшный удар. Врачи предупреждали, что с такими травмами выживает один человек из ста, однако после четырехмесячной медикаментозной комы Скворцова пошла на поправку, а со временем смогла встать на ноги.
«Медикаментозная кома – это практически наркоз. Она нужна для того, чтобы мозг мог немного отдохнуть, да и чтобы он в целом сохранился. У певицы ковид, ей нужно давать большие дозы кислорода. А для того, чтобы он хорошо усваивался, человек не должен никаким образом сопротивляться. А выводят ее периодически из комы для того, чтобы проверить общее состояние, способность организма функционировать, уровень вентиляции легких и так далее», – объясняет реаниматолог.
Врач поясняет, что от медикаментозной комы никогда никаких рисков нет, а вот основное заболевание человека, из-за которого его погрузили в данное состояние, может по-разному вести себя в тех или иных ситуациях. В случае с певицей МакSим угрозу ее здоровью представляет исключительно основная болезнь.
«Естественно, она вполне сможет восстановиться. Другое дело, что после ковида очень длительная реабилитация – необходимо восстановление легких. Но, по моему мнению, у нее очень много шансов: она молодая энергичная женщина, пройдет полную реабилитацию и все будет в порядке. Что касается времени, то здесь у всех по-разному: от полугода до нескольких лет длится восстановление», – заключил Николаев.
Напомним, в начале июня певица почувствовала себя плохо, после чего отправилась в больницу с диагнозом «пневмония с поражением 40% легких». Через некоторое время исполнительнице стало хуже, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Эксперт: США унизили Зеленского с помощью министра-гея
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«Отправляя на саммит министра-гея, Вашингтон политкорректно обозначил вектор движения Украины в сторону ЕС и НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко, комментируя сообщения об участии в «Крымской платформе» первого открытого гея на посту министра США, главы Минтранса Питера Буттиджича.
«Во-первых, отказ Джо Байдена и Камалы Харрис посетить «Крымскую платформу» означает политическое поражение украинской дипломатии и отказ Вашингтона от той модели развития Украины, которая была заложена после 2014 года», – полагает киевский политолог Владимир Скачко.
«После саммита лидеров США и России в Женеве Зеленскому и его администрации был послан унизительный сигнал о том, что Украина должна готовиться жить в новых геополитических и геоэкономических реалиях. США больше не намерены содержать украинских политиков за красивые глаза, попрошайничество и клятвы в верности демократии. В результате Украина может превратиться в разменную карту на переговорах о новом геополитическом раскладе между Вашингтоном, Москвой и Пекином», – объяснил эксперт.
Во-вторых, отправка на «Крымскую платформу» Питера Буттиджича имеет несколько смысловых значений. «С одной стороны, США указали Украине необходимость следовать западным образцам толерантности, включая принятие ЛГБТ-ценностей. С другой стороны, Вашингтон политкорректно обозначил, так сказать, вектор движения Украины в сторону ЕС и НАТО», – подчеркнул Скачко.
Собеседник напомнил, что саммит «Крымской платформы» задумывался для того, чтобы «вернуть в повестку дня вопрос Крыма, а также связать его с проблематикой Донбасса и таким образом способствовать отказу Украины от Минских соглашений». Кроме того, саммит подразумевался как антироссийская площадка, мобилизующая противников Москвы в регионе и в мире.
«Приезд Джо Байдена на саммит как «светоча либеральной демократии» поднял бы статус этого мероприятия. Но его отказ от приезда существенно снижает значимость «платформы» и подает сигналы лидерам других государств о том, что на саммит можно не ехать. В итоге «платформа» превратится в собрание геополитических лузеров, которые создают истеричный фон, но никаких серьезных решений не принимают», – резюмировал Скачко.
Ранее стало известно, что вместо президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис участие в «Крымской платформе» на Украине может принять первый открытый гей на посту министра США, глава Минтранса Питер Буттиджич.
Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады, сопредседатель «Крымской платформы» Мустафа Джемилев. При этом официально Белый дом пока не объявлял, кто именно возглавит американскую делегацию на саммите.
«Америка с тонким чувством юмора показала истинное отношение к саммиту «Крымской платформы», отправив своего представителя, официального *** (гея – прим. ВЗГЛЯД) Питера Пола Монтгомери Буттиджича. В народе уже говорят: опущенное мероприятие!» – написал депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
Комментируя заявление Кивы, тележурналист Владимир Соловьев с иронией отметил, что украинский депутат слишком жестко обходится с либеральными ценностями в США. «Упс. Как-то жестковато обходится с либеральными ценностями народный депутат Украины Кива. Так может и под раздачу попасть на очередном заседании СНБО Украины», – написал Соловьев в Telegram.
«Уровень, конечно. К Зеленскому на форум «Крымская платформа» отрядили целого министра транспорта США Пола Буттиджича. Интересно, он с мужем приедет?» – добавил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
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Пекин прокомментировал спор России и Японии вокруг Курил
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Китай считает спор вокруг Курильских островов вопросом двусторонних отношений России и Японии, но выступает за уважение итогов Второй мировой войны, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Мы видели эти сообщения. Это двусторонний вопрос России и Японии, он должен быть урегулирован непосредственно между двумя сторонами. Вместе с тем китайская сторона последовательно выступает за уважение и выполнение итогов мировой войны против фашизма», – заявил на брифинге Чжао Лицзянь, передает РИА «Новости».
В понедельник Москва заявила послу Японии решительный протест в связи с недружественными шагами Токио по отношению к России. Перед этим первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. Однако Россия отказалась принять ноту. После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений.
Также накануне премьер Михаил Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил. Ранее президент России Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
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Российские фехтовальщики пожаловались на невыносимую ситуацию с допинг-тестами
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Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной России Ильгар Мамедов заявил, что в Международный олимпийский комитет (МОК) была направлена просьба наладить процедуру допинг-тестирования и логистику на олимпийском турнире.
«После произошедшего мы написали обращение в Международную федерацию фехтования. Наше обращение уже передано в Международный олимпийский комитет, будет какой-то ответ. Соревнования еще идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, многим из них еще выступать в командных соревнованиях. Причем касается это не только нашей сборной, в такой ситуации, как выяснилось, оказались многие фехтовальщики из других команд», – передает РИА «Новости» слова Мамедова.
Ранее физиотерапевт национальной команды Александр Буров сообщил, что саблистка Софья Великая не спала сутки из-за затянувшегося допинг-тестирования и доставки в Олимпийскую деревню, а рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова смогли лечь спать после олимпийского турнира в три часа ночи.
Посадивший самолет с Протасевичем диспетчер уехал из Белоруссии
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Диспетчер минского аэропорта Олег Галегов, экстренно посадивший в мае самолет Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту, уехал из республики вместе с семьей, сообщил источник в «Белаэронавигации» изданию «Наша Ніва».
По словам источника, в конце июня Галегов ушел в отпуск, но в июле на работу не вернулся. Коллеги Галегова добавили, что он также удалил аккаунты в социальных сетях. В «Белаэронавигации» утверждают, что до диспетчера не смогли дозвониться, но якобы знают, что он живет у тещи. По другим данным, мужчина забрал семью и уехал в Грузию, уроженцем которой является, сообщил телеканал «360».
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Россия выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО и приостановить возможности Минска использовать международные организации.
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Российскому чемпиону ОИ запретили выходить на награждение в маске с котиком
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Россиянин Евгений Рылов, выигравший Олимпиаду в заплыве на 100 метров на спине, рассказал, что организаторы игр запретили ему выходить на награждение в счастливой маске «с котиком».
«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: «Извините, в такой маске нельзя». Ну я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», – передает «Чемпионат» слова Рылова после церемонии награждения.
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На маску Рылова болельщики обратили внимание еще в апреле на чемпионате России в Казани. Он объяснил, откуда она у него взялась и почему.
«Маску мне девушка подарила. Уговаривать не пришлось, котиков я люблю», – признался тогда пловец.
Рылов выходил в своей маске на заплывы и на чемпионате Европы в мае. В Казани в комментариях к трансляции болельщики задавались вопросом: возьмет ли ее Евгений с собой в Токио? Взял. Вышел. Выиграл.
Теперь болельщики ждут «котика» в финальном заплыве на дистанции 200 метров и в комплексной эстафете.
Ранее во вторник россиянин Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников.
Кремль оценил идею о «сделке» России и Турции по Крыму
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Российские регионы никогда не будут предметом сделок с другими странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова профессора из Турции Хасана Унала.
«Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Таким образом он прокомментировал высказывание профессора из Турции Хасана Унала, который предположил, что Москва и Анкара смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Россия признает независимым государством Турецкую республику Северного Кипра.
«Вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары», – добавил Песков.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в свою очередь заявил, что считает неправомерным в принципе ставить вопрос о «сделке» между Россией и Турцией по обмену признания Крыма и турецкой республики Северного Кипра.
«Я вообще не приемлю слово «сделка». Мы говорим о свободе и волеизъявлении народа, проживающего как на территории Северного Кипра, так и на территории Крыма. И в данном случае Крым – это волеизлияние людей, которые референдумом подтверждают свое желание, и только поэтому мы защитили людей, проживающих на территории Крыма. Неважно, русскоязычные это, украинцы или крымские татары», – сказал Чепа РИА «Новости».
По его словам, те, кто проживают на территории Северного Кипра, тоже должны высказать свое мнение на референдуме, и «надо определяться с этим». «А сделка – это очень плохое слово, мне оно не нравится», – добавил депутат Госдумы.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Модуль «Пирс» затопили в океане
Российский модуль «Пирс», отстыкованный от МКС и сведенный с орбиты, погребен на дне Тихого океана, сообщили в Роскосмосе.
«Пирс» затопили на «Кладбище космических кораблей», в 3630 км от столицы Новой Зеландии Веллингтона, в несудоходном районе, передает РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию.
Также Роскосмос показал видеозапись отстыковки модуля от Международной космической станции. В ролике продолжительностью в минуту запечатлен процесс отсоединения «Пирса» от МКС.
Ранее сообщалось об успешной отстыковке «Пирса» от МКС и о том, что модуль свели с орбиты с помощью грузового корабля «Прогресс МС-16».
В субботу специалисты Центра управления полетами провели очередную коррекцию орбиты модуля «Наука» по пути к станции.
Захарова предложила США «убрать» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джона Хайтена, предложив Соединенным Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.
«Может, перед ориентацией тела на угрозы убрать свои «небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты, видя, как развиваются события в Афганистане и Ираке, «должны не игнорировать угрозы на Ближнем Востоке, но разбираться с ними по-другому, оставляя небольшой след, чтобы наше «тело» было больше ориентировано на угрозы от Китая и России».
Накануне президент США Джо Байден объявил о намерении Соединенных Штатов отказаться от проведения военных операций в Ираке и сосредоточиться на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация). В субботу на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила, что страна не нуждается в присутствии иностранных военных. Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявлял, что на встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.
Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно подвергались ракетным обстрелам. 17 июня Палата представителей Конгресса США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак. 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод войск США после убийства американцами на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Позже командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе.
Кроме того, в апреле НАТО приступило к выводу войск из Афганистана. Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. Президент США Джо Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. При этом Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Напомним также, в сентябре прошлого года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти. Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. Россия указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.
Выборы-2021: ЛДПР призвала выгнать Украину из ООН, ЕР помогла домовладельцам с газификацией
Россиянам, оплатившим газификацию до запуска госпрограммы, возместят расходы – правительство согласилось с такой идеей «Единой России». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал исключить Украину из ООН. ЦИК зарегистрировал список «Гражданской платформы» на выборы в Думу.
Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак провел встречу с вице-премьером Александром Новаком. Вице-премьер сообщил, что правительство согласилось с инициативой «ЕР» компенсировать затраты рядовых граждан на прокладку газового оборудования, которое было проведено до старта программы социальной газификации. Турчак поблагодарил за поддержку этой инициативы. Новак также сообщил, что программа социальной газификации – уже перешла в стадию практической реализации, порядка 20 тыс. домовладений бесплатно подключены к газу.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал исключить Украину из ООН, говорится в сообщении на сайте ЛДПР. В качестве аргумента он приводит закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который запрещает использовать на официальных мероприятиях любой другой язык. Жириновский также указывает на то, что подавляющая часть времени ТВ-вещания ведется на Украине на титульном языке и такая норма, по словам лидера ЛДПР, дискриминирует русских.
По словам Жириновского, не менее весомой причиной для исключения из ООН является перекрытие Северо-Крымского канала, по которому вода из Днепра до 2014 года подавалась жителям Крыма. Такие действия Киева депутат назвал «варварством».
Центризбирком зарегистрировал федеральный список «Гражданской платформы» для участия в выборах в Госдуму – 234 человек. После проведенной проверки сведений о кандидатах установлено, что у восьми человек имелись судимости, которые они не указали в заявлениях о согласии баллотироваться, говорится в постановлении ЦИКа. На этом основании они исключены из списка.
Как пишет ТАСС, общефедеральную часть списка возглавили председатель федерального политкомитета «платформы» Рифат Шайхутдинов, его заместитель Сергей Милицкий и секретарь политкомитета Валерий Вакарюк. Список разделен на 41 региональную группу. Кроме того, ЦИК заверил список кандидатов партии по 59 одномандатным округам.
Правительство поддержало хорошую идею «ЕР» о компенсации расходов россиянам, успевшим провести газ за собственный счет – уже после того, как такая мера была анонсирована, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев. «Новость позитивная. Когда люди услышат, что им вернут деньги, потраченные на газификацию, то будут действительно довольны. Эта мера касается большого количества домовладений», – указал аналитик. По его мнению, такие инициативы единороссов помогут росту их популярности.
Потребовать исключения Украины из ООН – нормальный ход для ЛДПР, которая с 90-х годов регулярно поднимает внешнеполитическую проблематику, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Я вам даже больше скажу: на фокус-группах многие избиратели регулярно говорят, что Москва в некоторых своих решениях сейчас использует внешнеполитическую программу Жириновского образца 90-х годов», – указал эксперт. Минченко допустил, что практических следствий идея либерал-демократов иметь не будет. «Но в канун выборов, для закрепления образа Жириновского как внешнеполитического ястреба инициатива очень уместна», – подчеркнул аналитик.
«Если бы «Гражданская платформа» захотела увеличить свои шансы на прохождение в парламент, она начала бы всерьез работать в регионах, – сетует политтехнолог Алена Август. –У партии Рифата Шайхутдинова нет никакого уникального содержания. Хотя уникальная повестка вполне могла бы появиться – во многих регионах растет недовольство, так или иначе связанное с угрозой ковида. В провинции многие люди очень растеряны, многие не знают, чего им боятся больше – вакцинации или коронавируса. В такой ситуации, к примеру, как поступать будущим мамам – рожать детей или делать аборт? То есть рядовым гражданам нужна поддержка, помощь. Но, похоже, лидерам партии некогда».
После предыдущих выборов в парламент прошло пять лет – пять выборных сезонов, и это не считая внеочередные избирательные кампании, отмечает Август. «Но «Платформа» о себе напоминает только теперь, перед новыми выборами. Выходит, это очень узкая «платформа». Удивительно, что партия вообще еще существует», – подытожила политтехнолог.
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