Женщины в ВС Британии столкнулись с несправедливым обращением

Женщины, которые служат в вооруженных силах Британии, подвергаются несправедливому обращению, многие из них становились жертвами абьюза, травли и домогательств во время службы, сообщила благотворительная организация Королевский британский легион (RBL).

RBL со ссылкой на парламентское расследование сообщила, что подкомитет министерства обороны по делам женщин в вооруженных силах провел в рамках расследования опрос среди 4106 нынешних и бывших женщин-военнослужащих. Расследование помогло выяснить, что 64% женщин-ветеранов и 58% служащих женщин подвергались травле, домогательствам и дискриминации в вооруженных силах, передает РИА «Новости».

«RBL борется с несправедливостью, затрагивающей сообщество (служащих в) вооруженных силах, а из этого отчета ясно, что женщины-военнослужащие до сих пор не получают справедливого обращения. Важно, чтобы правительство, вооруженные силы и все, кто предоставляет услуги или поддержку женщинам-военнослужащим, изучили его выводы с необходимой серьезностью», – сообщается в заявлении представителя Королевского британского легиона.

При этом почти 90% женщин-военнослужащих и ветеранов заявили, что они по-прежнему рекомендовали бы службу в вооруженных силах. 80% женщин сообщили, что они столкнулись с дополнительными проблемами на службе из-за того, что они женщины.

Отмечается, что в пресс-релизе, сопровождающем письменный отчет по расследованию, парламентский подкомитет обвинил министерство обороны в «неспособности защитить женский персонал».

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