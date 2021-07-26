Захарова: Британия сэкономила на охране стадиона Уэмбли перед финалом ЧЕ по футболу

Разрушения в результате погромов после матча чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне оказались гораздо серьезнее, чем сообщалось ранее, а стадион охраняли не сотрудники полиции, а стюарды, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Численность проникших на Уэмбли хулиганов-безбилетников идет на сотни и тысячи, а не «десятки представителей фанатского сообщества», как изначально сообщалось. Причем хулиганы заранее планировали свои действия в социальных сетях, а во время штурма – координировали через мессенджеры. В одной из закрытых групп состояло несколько тысяч участников», – уточнила Захарова в Telegram.

Она также сообщила, что охраняли Уэмбли не сотрудники полиции, а стюарды. «Организаторы попросту решили сэкономить и не привлекать департамент полиции к всего лишь самому важному футбольному состязанию за два года. Действительно, что плохого может произойти, если тысячи разгоряченных эмоциями и не только ими молодых мужчин будут смотреть главный матч одного из важнейших спортивных чемпионатов в Англии, с которой футбольные хулиганы ассоциируются в неменьшей степени, чем с 5 o’clock tea, королевской семьей и не распутываемыми веками убийствами», – сыронизировала представитель МИД.

Он отметил, что погромы в городе тоже оказались весьма жестокими. «Настолько, что возмутились не только бизнесмены, витрины магазинов которых были разбиты, но и сам легендарный автор мюзиклов «Кошки», «Призрак Оперы» и рок-оперы ««Иисус Христос – суперзвезда» Эндрю Ллойд Уэббер, чей театр также пострадал от беснующейся толпы», – добавила Захарова.

«Дальше – больше. Проанализировав кричалки и лозунги фанатов, общественность оказалась шокирована, увидев в них откровенно расистские и неонацистские призывы. Борис Джонсон показательно призвал соцсети к ответу, но эксперты боятся, что единственный вывод, который власти сделают из всей этой истории, – что надо закручивать и без того на грани срыва резьбы затянутые гайки государственного контроля в соцсетях», – написала Захарова.

В этой связи она подытожила, что «если еще раз Лондон будет «выражать озабоченность» по поводу мер обеспечения правопорядка, их «недостаточности» или наоборот – «избыточности» (в России – прим. ВЗГЛЯД), в ответ просто можно будет отправить подборку британских достижений в этой сфере от 2021 года с вопросом: дома у себя порядок навели?».

Ранее Захарова прокомментировала «зверства британских болельщиков» на финальном матче чемпионата Европы по футболу и припомнила Британии заявления о «русских футбольных хулиганах».

Напомним, финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Английские фанаты перед матчем напали на итальянских, атаковали зрителей прямо на стадионе «Уэмбли», а после матча принялись жечь файеры и переворачивать мусорные баки.