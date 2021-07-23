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В Китае скончался один человек после заражения птичьим гриппом
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Три случая заражения вирусом птичьего гриппа H5N6 зафиксировано на юго-западе Китая, один из заболевший скончался, сообщили в департаменте здравоохранения Гонконга.
Один случай был выявлен в Сюаньхане провинции Сычуань, заболевшая – 51-летняя женщина, контактировавшая с домашней птицей. Симптомы у женщины появились 25 июня, 3 июля она была госпитализирована, а 4 июля скончалась, передает РИА «Новости».
Вторым заболевшим стал 57-летний мужчина из Кацзяна провинции Сычуань, который также контактировал с живой птицей. Симптомы у мужчина появились 22 июня, 5 июля больной был госпитализирован. Сейчас пациент находится в критическом состоянии.
Третий заболевший – 66-летний мужчина из Чунцина, который также контактировал с живой домашней птицей. Симптомы у больного проявились 23 июня, 40 июня его госпитализировали, сейчас он также в критическом состоянии.
1 июня первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 был выявлен в восточной китайской провинции Цзянсу.
Руководитель российской делегации пригрозил покинуть форум ОБСЕ из-за Украины
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Руководитель российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константин Гаврилов пригрозил покинуть форум в случае продолжения «лживой риторики» Украины.
«Необдуманные высказывания о якобы концентрации Вооруженных сил России в приграничных районах <...> используются представителями Украины на ФСОБ как ширма для продолжающейся в течение семи лет «необычной военной деятельности» в Донбассе с привлечением до 60 тыс. украинских военнослужащих», – заявил он, выступая на пленарном заседании, передает РИА «Новости».
Дипломат также уточнил, что после завершения контрольных проверок российские войска вернулись в места постоянной дислокации.
«Если делегация Украины будет и в дальнейшем придерживаться лживой, безответственной риторики, то профессионального обсуждения не получится, а еженедельные инсинуации южных соседей их западные спонсоры продолжат выслушивать без участия российской делегации», – пояснил Гаврилов.
Он также напомнил, что Россия осуждает «кровопролитную карательную операцию Киева против населения Донбасса» и выступает за мирное урегулирование внутриукраинского конфликта в прямом диалоге властей страны с Донецком и Луганском на основе неукоснительного соблюдения Минских договоренностей «во всей их полноте и последовательности».
«Призываем к этому и других», – добавил Гаврилов.
Ранее в ОБСЕ указали, что Россия не ведет существенной военной деятельности, о которой требуется отчитываться в рамках Венского документа, мероприятия по перемещению российских войск на территории страны не затрагивают безопасность других государств.
В Германии раскритиковали сделку с США по «Северному потоку – 2»
Читатели Der Spiegel критически высказались о соглашении США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2».
Многие немецкие читатели скептически отнеслись к соглашению. Многих возмутило то, что Германии придется вкладывать деньги в Украину, передает РИА «Новости».
«Все заработают на сделке канцлера Меркель, только расплачиваться придется, как всегда, немецкому налогоплательщику», – написал Klartext.
«Закачивать огромные суммы в украинскую коррупционную систему, чтобы деньгами отвратить Украину от России? Оно действительно того стоит?» – спросил Harald–4bsCilBMR.
Читатель предложил вместо Украины поддержать пострадавшие от недавнего наводнения немецкие земли.
«Непонятно, почему ЕС и в особенности Германия должны материально поддерживать Киев», – заявил Robert–VFnweERZ.
Он напомнил, что на Украине очень остро стоит вопрос коррупции, а власти не только препятствуют деэскалации в Донбассе, но еще и мечтают о ядерном оружии.
На проблему коррупции указали и другие комментаторы. Friedel_seins призвал создать механизмы контроля при выделении средств Киеву.
«Вся кутерьма только из-за Украины? Мы осыпаем ее деньгами, ничего не получая взамен», – возмутился Aprilscherz2021.
Он пояснил, что «Северный поток – 2» позволит сделать газ дешевле для Германии, и выразил недоумение, почему немцы должны тратить деньги на Украину.
«Жаль, что немецкая сторона не предъявляет никаких требований к Украине. Например, о том, чтобы русскоязычное население не подвергалось культурному насилию на основе издевательских законов о языке», – написал Jörg–YngWKtPZg.
«К чему эти стенания поляков и украинцев? Они годами получали деньги от транзита газа, но это не означает, что эти деньги должны течь им в руки вечно», – прокомментировал Emil–Jörge–kk8X6pPZR.
Он подчеркнул, что если одна сторона договора не хочет продлевать его, то другая обязана это принять и не требовать продления сделки.
«Германия не должна отвечать за жизнеобеспечение других стран», – добавил он.
«Забавно, что мы должны спрашивать Украину, откуда нам получать газ. Ту самую Украину, которая неоднократно подвергала опасности наше газоснабжение, нелегально подключаясь к газопроводу и не платя России по счетам», – написал Ciryamir–YtOBhtUWg.
Некоторые читатели обратили внимание, что ряд американских политиков недовольны сделкой с Германией.
«Если американцы дуются, то значит, Меркель наконец-то настояла на своем! Пусть сами жгут свой сланцевый газ, чтоб им еще жарче было!» – прокомментировал Rummel666.
«Это звонок для нас! Ведь известно, что чем подлее и несправедливей «компромисс», тем громче «потерпевшие» кричат: «Плохая сделка»!... Я удивлюсь, если в данном случае это не так. Интересно, когда мы узнаем, в чем тут подвох?» – написал Tue.
Один из читателей заявил, что Берлин после Второй мировой войны так и не вернул полный суверенитет.
«Ведь в противном случае оккупационная держава США не смогла бы ставить условия относительно немецкого промышленного проекта», – пояснил он.
AusBayern назвал соглашение с США хорошей сделкой, так как Германия получит больший вес в Европе.
«Это заслуга Меркель. Пусть она выглядит так, как будто вот-вот появится из-за угла в фартуке и с кастрюлей в руках, но она может вести международные переговоры и действовать там настойчиво!» – написал комментатор.
Он призвал преемников нынешнего канцлера брать пример с Меркель.
«Сейчас даже многие из тех, кто критиковал Меркель после 2015 года, стали ее ярыми сторонниками, посмотрев на тех, кто придет ей на смену», – добавил он.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
При этом в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты не намерены отказываться ни от каких ограничительных и других подобных инструментов в отношении «Северного потока – 2», несмотря на сделку с Германией. Там также допустили новые санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». На неприемлемость риторики США и Германии для России указал и посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В МИД обвинили США в попытках навязать другим странам жесткие рамки для реализации суверенных интересов, а заявление Берлина и Вашингтона по «Северному потоку –2» в Москве расценили как неоколониальные отношения.
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Украина озвучила условия согласия на достройку «Северного потока – 2»
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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», – заявила вице-премьер, передает РИА «Новости».
Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», – добавила Стефанишина.
Как отметила вице-премьер, запрос в Еврокомиссию по вопросу компенсаций был направлен Киевом более семи месяцев назад. «К сожалению, до сих пор ответа нет. Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением», – заключила она.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
Погребинский: Украина ничего не получила за поражение в войне против «Северного потока – 2»
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«Заявления Кулебы и Стефанишиной показывают, что Киев ничего не получил из обещанных ему компенсаций», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя озвученные властями Украины условия, при выполнении которых Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«И глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина явно дают понять, что Украина ничего не получила из обещанных компенсаций. Их заявления демонстрируют высокую степень неудовлетворенности от того, что Украина проиграла войну за остановку «Северного потока – 2», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Эксперт напомнил о том, что «Кулеба с польским МИД заявили о планах пытаться зарубить проект газопровода на последних этапах». «Но вряд ли они всерьез в это верят. Думаю, они понимают, что это нереально», – добавил собеседник.
Говоря о возможности создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС, Погребинский отметил, что «в данный момент это маловероятно, но то, что сама идея прозвучала – это позитивно».
«Чтобы возврат к этой идее стал возможен, нужен прорыв в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины. В сегодняшнем статусе отношений между Киевом и Москвой, когда Украина называет Россию «агрессором», трудно представить переговоры о создании консорциума», – считает политолог.
Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», – заявила вице-премьер.
Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», – добавила Стефанишина.
В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
Кулеба выразил уверенность, что германо-американское соглашение – это еще «не конец истории». По его словам, у Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора.
Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук выразил мнение, что «украинская власть вместо бессмысленно агрессивных заявлений о «Северном потоке – 2» должна сосредоточиться на создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС».
«Совместное заявление США и Германии по «Северному потоку – 2» стало холодным душем для украинской власти и приговором ее недальновидной и русофобской политике. Этот абсолютный стратегический проигрыш Украины – следствие непродуманного и даже дилетантского подхода официального Киева к построению международных экономических отношений», – сказал Медведчук.
По его мнению, Киеву для защиты своих интересов «стоило реализовать давно разработанный проект трехстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС как потребителя российского газа и России как его поставщика и гаранта заполненности украинской ГТС голубым топливом».
Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала об условиях Украины на согласие с достройкой «Северного потока – 2».
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Китайцы о сделке по «Северному потоку – 2»: Украина может только смотреть на себя и плакать
Читатели китайского портала «Гуаньча», комментируя сделку США и Германии по «Северному потоку – 2», пришли к выводу, что теперь Украина «не имеет никакой пользы и полностью брошена».
«Больше всех проиграла Украина – не надо было виснуть на ноге США», – отметил один из читателей, передает РИА «Новости».
«Украина всегда полагалась на деньги за транзит, которые она снимала с России, и на это она жила и неплохо зарабатывала. Так еще все время хотела шантажировать этим Россию, вынуждая ее напрягаться. А теперь плачется и возмущается. Вот уж сброд так сброд», – выразил мнение другой пользователь.
«Америка обрела лицо, Германия получила страховку, а Украина может только смотреть на себя в зеркало и плакать», – сыронизировал еще один комментатор.
«Украина наконец-то не имеет никакой пользы и полностью брошена», – подытожили читатели.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность.
Путин анонсировал уникальные предложения по вовлечению Японии в экономику Курил
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Президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов.
Он напомнил о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами «работу, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности». Глава российского государства добавил, что обсуждал это с премьер-министром Михаилом Мишустиным, и у того есть хорошие наработки и предложения, передает ТАСС.
«Скажу, что то, о чем мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте, мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», – подытожил Путин.
Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. «Хочу, Михаил Владимирович, попросить вас, – у вас там большая программа, вы мне докладывали, я знаю – и аварийное жилье по некоторым регионам посмотреть, и медицину, и так далее, но просил бы вас особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах», – распорядился глава государства.
Основным препятствием для заключения мирного соглашения России с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.
Железнодорожный мост обрушился на Транссибе в Забайкалье
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Сильные дожди в Забайкальском крае привели к обрушению железнодорожного моста на перегоне Куэнга – Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Забайкалью.
«В 09.00 (03.00 мск) от оперативного дежурного ОАО РЖД получена информация о том, что на Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга – Укурей вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края в результате выпадения обильных осадков произошло обрушение железнодорожного моста. Погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях», – приводит текст сообщения ТАСС.
На место выехала оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда РЖД.
Как уточнили в пресс-службе Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, филиал РЖД), из-за происшествия ожидается задержка пассажирского поезда № 12 сообщением Самара – Владивосток.
Очередные паводки в Забайкалье начались в четверг. По последним данным, подтоплены порядка 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах. Смыто пять автомобильных мостов.
Напомним, в начале июля обрушившийся мост в Кодорском ущелье отрезал несколько сел и две военные части Погрануправления ФСБ России в Абхазии. Еще одно обрушение моста произошло в конце июня в Приморье. Кроме того, в начале мая в результате крушения метромоста в столице Мексики погибли шесть человек, еще 80 пострадали.
Лавров рассказал о просьбе Байдена к Путину «отстать» от «Радио Свобода»
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Президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве просил «отстать» от «Радио Свобода*» (признано в России иноагентом), заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, американцы многие десятилетия не просто имеют закон об иноагентах, но и активно его применяют, в том числе к целому ряду западных стран, передает РИА «Новости».
«Это все было как бы в порядке вещей и никто об этом вообще не вспоминал. А как только мы позаимствовали прогрессивный опыт ведущей демократии мира, на нас сразу посыпались обвинения, что мы начинаем зажимать оппозицию, начинаем искусственно приклеивать ярлыки», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».
Глава МИД подчеркнул, что Россия первой никогда не начинает действий, направленных на усиление конфронтационных тенденций. «Но вот Russia Today и Sputnik были объявлены США иностранными агентами. И они, как законопослушные средства массовой информации, когда вещают, обозначают себя как иностранный агент в соответствии с законом Соединенных Штатов», – сказал министр.
Он отметил, что Россия применила абсолютно зеркальный подход к «Радио Свобода*», обозначив их в качестве иностранных агентов, однако они категорически оказываются отмечать свой контент требуемым образом по закону. «А американские коллеги, в том числе устами Джо Байдена, на встрече с Владимиром Путиным в Женеве стали говорить «нехорошо так себя вести, давайте от них все-таки отстаньте», – заявил Лавров.
Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в Конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.
Украина пообещала «серию пенальти» в игре за «Северный поток – 2»
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
«Игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того, чтобы максимально защитить Украину», – приводит слова министра РИА «Новости».
Кулеба выразил уверенность, что германо-американское соглашение – это еще «не конец истории». По его словам, у Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора.
Ранее Кулеба заявил, что сделка США и Германии о по газопроводу «Северный поток – 2» не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года. Украина и Польши договорились о продолжении противодействия проекту с целью помешать запуску газопровода.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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Танк из бригады имени Мазепы случайно обстрелял украинское село
Прокуратура Николаевской области возбудила уголовное дело после обстрела танком села в ходе учений Cossack Mace 2021 («Казацкая булава – 2021»).
«В ходе стрельб, которые выполняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы из танков Т-64, зафиксированы снаряды, которые разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
В результате инцидента никто не пострадал. «По факту халатного отношения к военной службе во время учений начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. Назначена проверка, в ходе которой виновные будут установлены и привлечены к ответственности», – подчеркнули в пресс-службе.
В июне истребитель МиГ-29 ВВС Польши во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре такой же самолет.
Умер таранивший американский крейсер «Йорктаун» контр-адмирал Богдашин
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Контр-адмирал Владимир Богдашин, командовавший в 1988 году сторожевым кораблем «Беззаветный», который тараном вытеснил из территориальных вод СССР американский крейсер «Йорктаун», умер в Москве на 70-м году жизни, сообщили в Клубе адмиралов.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера на 70-м году жизни ушел контр-адмирал Владимир Иванович Богдашин», – передает ТАСС сообщение Клуба адмиралов.
По информации клуба, Богдашин умер из-за последствий коронавирусной инфекции. Ожидается, что прощание с ним состоится после Дня Военно-морского флота в начале следующей недели. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.
Владимир Иванович Богдашин стал широко известен в феврале 1988 года, когда он, командуя сторожевым кораблем Черноморского флота «Беззаветный», тараном вытеснил из советских территориальных вод американский крейсер УРО «Йорктаун» и сопровождавший его эсминец «Кэрон».
Богдашин родился 14 марта 1952 года в Саратовской области. В 1974 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, затем Военно-морскую академию имени адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. В разные годы служил командиром боевой части на большом противолодочном корабле «Николаев», командиром ракетного крейсера «Москва», заместителем начальника Центрального командного пункта ВМФ по боевому управлению. С 2007 года – в запасе.
В Еврейской АО закрыли последний роддом
Беременные жительницы Еврейской автономной области будут вынуждены рожать в Хабаровском крае из-за того, что единственный в регионе роддом закрывается.
Согласно информации департамента здравоохранения, медучреждение не принимает пациенток с 19 июля по 1 августа в связи с необходимостью проведения дезинфекции помещения.
«Для рожениц области предусмотрена плановая маршрутизация в КГБУЗ «Перинатальный центр г. Хабаровска». А также оборудован ургентный зал для приема экстренных родов. 1 августа родильное отделение ОГБУЗ «Областная больница» вновь откроет свои двери и будет принимать рожениц», – передает «Коммерсант» сообщение ведомства.
Согласно неофициальным источникам, роддом закрылся из-за нехватки неонатологов. В учреждении работают два специалиста данного профиля, и оба одновременно ушли в отпуск. Начальник департамента здравоохранения Андрей Лебедев подтвердил это местному информагентству EAOmedia. «Ближайшее время их будет замещать врач из другого отделения, но с соответствующей подготовкой, имеющий сертификат врача-неонатолога. Отделение работает в штатном режиме, в ночные смены выходят врачи-дежуранты. В случае необходимости пациенты из ЕАО транспортируются для получения высококвалифицированной медицинской помощи в стационар хабаровского перинатального центра», – рассказал чиновник.
Источники издания в региональной медицине уверяют, что специалисты ушли в отпуск с последующим увольнением. Тем временем беременным женщинам придется выдерживать трехчасовые поездки в Хабаровск. Добраться до столицы соседнего региона можно поездом или на автомобиле. Популярное у жителей Биробиджана междугородное такси до Хабаровска стоит 500 рублей.
Ранее московский роддом закрыли из-за утаившей информацию о кори роженицы.
СК заподозрил убийство замминистра культуры Москвы
Следователи СКР вышли с ходатайством об аресте севастопольского судмедэксперта Александра Пенцакова, который проводил вскрытие погибшего замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина и установил, что тот свел счеты с жизнью.
Как сообщает «Московский комсомолец», в СК посчитали, что во время проведения экспертизы были допущены ошибки, которые не позволили выявить реальную причину смерти.
Севастопольский судмедэксперт Александр Пенцаков был приглашен в Москву для дачи показаний, в среду он был допрошен и сразу после разговора со следователем задержан.
«Мой доверитель не ожидал, что все закончится задержанием. Он купил билет за свои деньги, прилетел в столицу, приехал на допрос к назначенному времени. Он даже подумать не мог, что для него так все сложится», – рассказал адвокат Александр Шевчук.
Судмедэксперту вменили служебный подлог и халатность, по данным СК, специалист в экспертизе допустил некие технические ошибки и указал, что чиновник погиб, сведя счеты с жизнью. В правоохранительных органах не исключили, что могло произойти убийство, но сейчас точно это выяснить будет очень сложно.
Леонид Ошарин пропал 25 марта 2020 года. Мужчина выехал в аэропорт, купил себе билет до Сочи, снял 300 тысяч рублей в банкомате и отправился в Краснодарский край. Тело чиновника нашли в съемной квартире на берегу реки Водопадной в Ялте, куда он приехал после Сочи.
Ошарин лежал на полу в ванной комнате, на шее и руках мужчины были обнаружены ранения. В комнате на столе стояли недопитые бутылки крепкого алкоголя. Также были обнаружены нетронутыми около 300 тысяч рублей наличными.
Ранее сообщалось о пропавшем в Крыму замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Позднее его нашли мертвым без признаков насильственной смерти.
Пушков оценил угрозы Киева о «пенальти» по «Северному потоку – 2»
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «серии пенальти» в игре за «Северный поток – 2».
«Кулеба намерен сражаться с «Северным потоком – 2» в «овертайме и с помощью серии пенальти». Видно, не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла», – написал сенатор в своем Twitter.
По его словам, теперь Киев может лишь «клянчить» компенсацию у сильных игроков. «А настаивать на своем – все равно, что бить пенальти в свои ворота», – добавил сенатор.
Накануне Кулеба заявил, что соглашение между США и Германией по газопроводу не остановит Киев в борьбе против него. При этом он выразил мнение, что соглашение – это еще «не конец истории», а у Украины «есть еще два тайма и серия пенальти». Он также заявил, что сделка США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2» не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.
Между тем глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук посоветовал украинским властям вместо бессмысленно агрессивных заявлений о «Северном потоке – 2» сосредоточиться на создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии Евросоюза.
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Украине посоветовали вернуться к идее газотранспортного консорциума
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Украинская власть вместо бессмысленно агрессивных заявлений о «Северном потоке – 2» должна сосредоточиться на создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС, выразил мнение глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.
«Совместное заявление США и Германии по «Северному потоку – 2» стало холодным душем для украинской власти и приговором ее недальновидной и русофобской политике. Этот абсолютный стратегический проигрыш Украины – следствие непродуманного и даже дилетантского подхода официального Киева к построению международных экономических отношений», – приводит ТАСС заявление Медведчука, сделанное в интервью изданию «Стена» и опубликованное на сайте ОПЗЖ.
По мнению Медведчука, Киеву для защиты своих интересов «стоило реализовать давно разработанный проект трехстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС как потребителя российского газа и России как его поставщика и гаранта заполненности украинской ГТС голубым топливом».
«Поскольку только Россия способна выступить гарантом поставок и обеспечить бесперебойную прокачку голубого топлива через территорию Украины, необходимость безотлагательного создания трехстороннего газотранспортного консорциума выходит на первый план», – пояснил политик и добавил, что таким образом можно было бы также привлечь средства партнеров для модернизации ГТС Украины. Кроме того, по мнению Медведчука, создание трехстороннего газотранспортного консорциума «могло бы стать драйвером «перезагрузки» отношений между Украиной и Россией».
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Однако, отметил политик, в решении важнейшего вопроса сохранения транзита газа высшее руководство Украины «продемонстрировало полный инфантилизм и оторванность от реальности». «Вместо того чтобы поставить на первое место экономические интересы своей страны и учитывать потребности экономик других стран, вовлеченных в кооперацию, взять на вооружение тактику сотрудничества с основным партнером в газовой сфере – Российской Федерацией, украинская власть не оставляла попыток подменить рациональные решения бессмысленно агрессивными заявлениями о «Северном потоке – 2» и сомнительными договоренностями с западными партнерами», – заключил он.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.
Напомним, в среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Позже руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не намерены отказываться ни от каких ограничительных и других подобных инструментов в отношении «Северного потока – 2», несмотря на сделку с Германией, направленную на урегулирование разногласий по этому проекту.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». На неприемлемость риторики США и Германии для России указал и посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В МИД обвинили США в попытках навязать другим странам жесткие рамки для реализации суверенных интересов, а заявление Берлина и Вашингтона по «Северному потоку –2» в Москве расценили как неоколониальные отношения.
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