Роскачество усомнилось в безопасности женского нижнего белья

Адвокат предположил, какое наказание грозит напавшей на сына Пьехи женщине

Учитывая наличие троих детей и отсутствие судимости, женщине, которая применила физическую силу к сыну певца Стаса Пьехи и ударила бабушку ребенка, с большой долей вероятности удастся избежать лишения свободы, но не условного срока, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Максим Калинов.

После того, как в поселке Рощино под Петербургом супруга футбольного судьи Владислава Безбородова напала на сына Стаса Пьехи, ребенка госпитализировали в больницу. В лечебном учреждении мальчику диагностировали черепно-мозговую травму (ЧМТ) и ушибы, о чем сообщает адвокат семьи Сергей Жорин. Следственный комитет по Выборгу проводит проверку по факту избиения ребенка.

«Исходя из поведения Безбороовой, вполне вероятно то, что она имеет какие-то психические расстройства, не исключающие вменяемость. Поэтому, скорее всего, она все-таки будет привлечена к ответственности. Если, конечно, будет возбуждено уголовное дело и в ходе следствия будет назначена психиатрическая экспертиза, которая покажет, что у нее нет психического заболевания», – говорит Калинов.

В случае, если подобное заболевание у напавшей на ребенка и его бабушку будет найдено, и оно подтвердит, что дама во время инцидента не отдавала отчет своим действиям и была невменяема, то в таком случае ей полностью удастся избежать какого-либо наказания, продолжает адвокат. Однако он сомневается в таком развитии событий.

«На мой взгляд, Безбородова все-таки понимала, что делает, поэтому должна понести наказание. Исходя из того, что она нанесла удары бабушке, то максимум, что там может быть, это статья 116 УК РФ «Побои». Но, естественно, никакого лишения свободы не будет», – считает собеседник.

По словам экс-супруги Стаса Пьехи Натальи Горчаковой, ее маме, которая заступилась за внука, во время инцидента жена Безбородова попыталась нанести удар в шею, но та успела прикрыться рукой. Она «получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить».

«Мальчика положили с сотрясением мозга, поэтому тут можно инкриминировать и пункт «д» статьи 112 Уголовного кодекса «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений». Но она имеет трех детей и ранее, вероятнее всего, не совершала никаких преступлений. Это выступит в качестве смягчающего обстоятельства. Поэтому о реальном лишении свободы здесь речь не идет», – убежден Калинов.

Он подчеркивает, что если же дело будет возбуждено, то женщина получит условное и административное наказания. Кроме того, адвокат обращает внимание на то, что семье Пьехи следует подать гражданский иск на возмещение морального и материального вреда.

«На мой взгляд, необходимо все-таки решиться на возбуждение уголовного дела и требовать для Безбородовой максимального наказания. Лишения свободы в ее случае точно не будет, но получит хотя бы условный срок. Применение физической силы к ребенку безнаказанным не должно остаться», – заключил специалист.

Напомним, Горчакова поделилась в социальных сетях историей о том, что во время отдыха в поселке Рощино под Петербургом жена Безбородова запретила семилетнему сыну артиста дружить с одним из ее троих детей. Ребенок в отместку проткнул их надувной бассейн карандашом. После инцидента супруга Безбородова примчалась на участок соседей, «швырнула на пол» семилетнего сына Пьехи, а также ударила бабушку, которая попыталась защитить внука. Кроме того, экс-супруга Пьехи рассказала, что Безбородова и ранее проявляла агрессию к няням своих детей, регулярно устраивала скандалы. Также есть видео, на котором напавшая заявляет, что «бабушку вообще надо было грохнуть».