Москвичей предупредили об «обвале холода» Женщину ранили ножом в торговом центре Москвы 20 июля 2021, 13:41 Текст: Алексей Дегтярев

В торговом центре на Ярцевской улице в Москве женщину ударили ножом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу. «В торговом центре на Ярцевской улице женщина в ходе конфликта ударила ножом оппонентку», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Там отметили, что потерпевшую госпитализировали, а нападавшая скрылась, ее разыскивает полиция. Устанавливается причина произошедшего. Ранее в Калининградской области мужчина с ножом напал на отдыхающих, его задержали.

Глава Гидрометцентра пообещал скорое похолодание в Москве 17 июля 2021, 15:26 Текст: Вера Басилая

Жара в Московском регионе скоро спадет, финальный аккорд природной аномалии придется на выходные, дожди станут повсеместными и местами сильными, рассказал научный руководитель Гидромецентра Роман Вильфанд. «С 19-го числа ситуация значительно меняется. Восстанавливается так называемый зональный процесс. Вместо блокирующего антициклона, который определял погоду в течение длительного времени, начнется перемещение воздушных масс с запада на восток, воздух будет достигать центра Европейской России. Дожди станут повсеместными и будут уже не кратковременными и местами сильными», – приводит телеканал «360» слова главы Гидрометцентра. По словам Вильфанда, в начале следующей недели температура будет еще достаточно высокая, а со среды начнется похолодание. Ранее МЧС предупредило о грозе и шквалистом ветре в Подмосковье. Журналистку «Ленты.ру» задержали в Москве 18 июля 2021, 19:38 Текст: Алексей Дегтярев

В центре Москвы задержали журналистку «Ленты.ру» Анастасию Завьялову, которая стала свидетельницей задержания женщины с ребенком, в процессе задержания журналистке нанесли травмы. Инцидент произошел вечером 17 июля, Завьялова увидела, как на Чистых прудах правоохранители начали задерживать женщину с ребенком. После начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России «попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков», а затем задержали Завьялову, сообщает «Лента.ру». В ходе задержания журналистку толкнули, ударили головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки, утверждает издание. После того, как ее доставили в отдел, более шести часов ей не разъясняли суть претензий и не выдавали протокол об административном правонарушении. В конечном итоге Завьялову обвинили по статье 20.1.2 КОАП («Мелкое хулиганство») и задержали до решения суда до понедельника. Издание выразило возмущение произошедшим и потребовало тщательного расследования инцидента. СК начал проверку после видео с таскающим за волосы женщину полицейским в Москве 18 июля 2021, 21:08 Текст: Алексей Дегтярев

Следователи начали проверку после видеозаписи, на которой полицейский схватил женщину за волосы после того, как та толкнула его коллегу, сообщили в ГСУ СК по Москве. «По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве организована доследственная проверка. В ближайшее время будут опрошены все участники инцидента», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Там отметили, что в ролике запечатлено, как женщина толкнула одного полицейского, после чего другой взял ее за волосы и посадил в служебный автомобиль. Следователи проверят действия полицейских и женщины. «В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти)», – пояснили в СК. Ранее Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал видеозапись с таскающим за волосы женщину полицейским. По этим данным, инцидент произошел в одном из столичных районов. Хинштейн пообещал обжаловать домашний арест сбившей детей на переходе москвички 18 июля 2021, 13:00

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться в прокуратуру и призвать обжаловать домашний арест девушки, которая сбила на пешеходном переходе в Москве троих детей. «Сделаем все, чтобы не «отделалась». Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», – написал Хинштейн в своем Twitter. Напомним, 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Отец сбившей детей москвички рассказал о состоянии дочери 19 июля 2021, 15:11

Фото: кадр канала Москва 24

Текст: Алексей Дегтярев

Сбившая троих детей жительница Москвы сейчас в тяжелом психологическом состоянии, она не намерена скрываться от правосудия, заявил ее отец в интервью. Мужчина рассказал, что его дочь пьет таблетки и работает с психологом, интервью опубликовано в Telegram-канале «Москва 24». Также он предположил, из-за чего могла произойти трагическая авария. «Неопытность, и не заметила [переходивших дорогу] из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило», – пояснил отец. Он добавил, что «не выгораживает» дочь, такие выводы он сделал о самом происшествии после анализа. Отец пояснил, что девушка находится в тяжелом психологическом состоянии, употребляет таблетки. «Я, как могу, ее поддерживаю. Конечно, она никуда не денется, естественно. Мы никуда не бегаем, не прячемся, любая помощь [потерпевшим] – абсолютно. Как себе», – заключил он. 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, комментируя газете ВЗГЛЯД ДТП, пояснил, что автомобилистам просто необходимо всегда обращать внимание на других участников движения, следить за дорожной ситуацией, особенно при плохой видимости. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему это ДТП вызвало возмущение среди политиков и в блогосфере, и какое наказание грозит автолюбительнице. Юрист предположил наказание для сбившей троих детей москвичке 18 июля 2021, 15:14 Текст: Алексей Дегтярев

Сбившая троих детей на пешеходном переходе жительница Москвы может получить наказание в виде лишения свободы более чем на 10 лет, заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. «Наезд был на пешеходном переходе, автомобиль на параллельной полосе совершил остановку, чтобы пропустить пешеходов. Обстоятельства происшествия довольно простые, и, скорее всего, вина ее будет судом доказана, и она получит наказание. Если она была пьяна, и погибло два человека, то там наказание очень жесткое, вплоть до 15 лет лишения свободы», – заявил юрист в эфире «Говорит Москва». При этом адвокат счел заключение девушки под домашний арест справедливым. «Что касается меры пресечения, то в каждом конкретном случае она определяется с учетом личности виновника, обстоятельств происшествия. Возможно, сыграло роль то, что у нее есть у самой дети, может быть, какие-то медицинские противопоказания, потому что есть перечень болезней, при которых мера пресечения в виде заключения под стражу не может применяться. Могут быть эти обстоятельства. В данном случае следствие посчитало, что этой меры будет достаточно, тем более что она никуда скрыться не сможет, за ней будет установлено наблюдение. Мера пресечения является абсолютно справедливой», – указал Радько. Напомним, 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что обратится в прокуратуру, чтобы обжаловать домашний арест девушки, а СК повторно инициировал передачу дела от полиции. Суд отправил под домашний арест сбившую детей на переходе в Москве девушку 17 июля 2021, 16:32 Текст: Вера Басилая

Никулинский суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе трех детей, один из которых позже скончался, сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев. «Никулинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия», – приводит РИА «Новости» слова Лазарева. Башкирова останется под домашним арестом как минимум до 15 сентября. Женщине предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Напомним, ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля, водитель иномарки сбила троих детей (девяти месяцев, четырех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе Москвы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. Немец сравнил темпы развития Москвы и Берлина 19 июля 2021, 08:38 Текст: Алина Назарова

Немецкий автор Бернхард Шульц в статье для газеты Tagesspiegel сравнил темпы развития Москвы и Берлина и пришел к выводу, что российская столица меняется быстрее и лучше немецкой. В качестве аргумента обозреватель привел личные впечатления от пароходной прогулки по Москве-реке, во время которой услышал доклад консалтинговой фирмы Boston Consulting. «Берлин оказался где-то в хвосте, и несмотря на весь наш местный берлинский патриотизм отрицать это трудно. А то, что Москва в этом отношении находится в лидерах, видно при каждом визите в этот город или даже во время каждой прогулки по нему», – пояснил Шульц, передает РИА «Новости». Публицист обратил внимание, что мэр Москвы Сергей Собянин после вступления в должность начал проводить целенаправленную политику создания городских пространств и модернизацию улиц путем расширения тротуаров, высаживания деревьев, устройства велосипедных полос. Еще одним достижением российской столицы Шульц называет создание Московского центрального кольца (МЦК). «Оно (МЦК) функционирует, как описано в докладах, с новыми поездами и суперсовременной системой оплаты проезда. По сравнению с этим Берлин кажется городом, враждебно настроенным по отношению к модернизации. … Берлинским политикам стоит подумать о командировках в российскую столицу», – высказался немец. Шульц также высоко оценил строительство новых станций московского метро, офисов для создания рабочих мест вне центра города, автомобильных дорог, создание парка «Зарядье». Автор заключил, что это место олицетворяет стремительные изменения, произошедшие в Москве в последние годы. Москвичей предупредили об «обвале холода» 20 июля 2021, 10:54

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

В Москве похолодает в четверг, и это будет ощущаться как «обвал холода» по сравнению с длительной жарой, которая установилась в столице, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Вильфанд сообщил, что ветры в Москве будут северные, «действительно холодные», передает ТАСС. Он отметил, что если бы солнце активно не прогревало эти холодные воздушные массы, москвичи ощутили бы значительное похолодание. Кроме того, к концу рабочей недели изменится и качество воздуха в Москве в связи с похолоданием: он станет свежим и можно будет «дышать полной грудью». Ранее москвичам пообещали дожди и грозы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности 18 июля 2021, 08:37 Текст: Ксения Панькова

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты. «Оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», – приводит РИА «Новости» сообщение. Предупреждение о температуре 30-32 градуса действует с 10.00 до 18.00. Кроме того, в Москве и области действует предупреждение о высокой пожароопасности. Накануне научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд рассказали, что жара в Московском регионе скоро спадет, финальный аккорд природной аномалии придется на выходные, дожди станут повсеместными и местами сильными. СК повторно инициировал передачу дела от полиции о сбившей детей москвичке 18 июля 2021, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

Следователи повторно инициировали передачу дела из полиции о гибели двух детей в аварии в Москве, сообщили в ГСУ СК по столице. «Принимая во внимание широкий общественный резонанс, с учетом последствий, и в целях объективности повторно инициирован вопрос перед надзорным ведомством о передаче из органов полиции уголовного дела», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее в июле водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что обратится в прокуратуру, чтобы обжаловать домашний арест девушки. Эпидемиолог: Волна заболеваемости COVID в Москве пошла на спад 19 июля 2021, 15:48 Текст: Елена Мирошниченко

Ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что уже несколько дней в Москве наблюдается устойчивый спад заболеваемости коронавирусом. «Мы сейчас можем констатировать, что та волна, которая накрыла Россию весной, уже летом, по сути дела, уже действительно идет на спад. В Москве спад идет заболеваемости устойчивый почти несколько дней», – сказал Лисицын в эфире канала «Россия 24», сообщает РИА «Новости». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число вновь выявленных больных коронавирусом и их госпитализаций продолжает снижаться, если ситуация будет улучшаться, задействованные в борьбе с COVID-19 врачи и медсестры поликлиник смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи. Девочка пострадала в аварии на МКАД 18 июля 2021, 19:48 Текст: Алексей Дегтярев

На МКАД столкнулись два автомобиля, пострадала несовершеннолетняя девочка, сообщили в ГУ МВД по Москве. «На 43 километре внутренней стороны МКАД столкновение двух транспортных средств и один пострадавший – несовершеннолетняя девочка», – пояснили в ведомстве РИА «Новости». Там добавили, что авария произошла около 18.45 мск. Ранее в воскресенье на Ярославском шоссе в Подмосковье водитель «Камаза» не справился с управлением и опрокинулся, повредив восемь легковых автомобилей. До этого на Крымском Валу в центре Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей, пострадали два человека. Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче дела со сбитыми детьми в СК 18 июля 2021, 20:19 Текст: Алексей Дегтярев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК направить ходатайство о передаче дела о сбитых москвичкой детях в органы СК. «В связи с широким общественным резонансом, с целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего, председатель СК России поручил ГСУ СК России ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство Главного следственного управления СК России уголовного дела по факту ДТП, приведшего к гибели малолетних детей», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее в прокуратуре Москвы заявляли, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется. 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему это ДТП вызвало возмущение среди политиков и в блогосфере, и какое наказание грозит автолюбительнице. Ребенок выпал из многоэтажки в Москве и погиб 18 июля 2021, 16:14 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве шестилетняя девочка скончалась после падения из окна шестиэтажного дома, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК по столице. Девочку с повреждениями, характерными для падения с высоты, нашли утром 18 июля около жилого дома по улице Лестнева, ребенок скончался, несмотря на медицинскую помощь, говорится в сообщении на сайте ведомства. «Установлено, что ребенок оперся руками на москитную сетку и выпал с высоты пятого этажа», – указали в ГСУ СК по столице. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия.