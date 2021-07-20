Депутат Рады осудил соратника Зеленского за издевательство над русскими

Депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович раскритиковал члена фракции «Слуга народа» Олега Семинского после его резкого комментария о русскоговорящих жителях Украины.

Ранее Семинский написал в Facebook, что русские жители страны больше не будут обладать всеми правами человека после принятия закона о «коренных народах». Затем он удалил этот пост, однако скриншот опубликовал на своей странице в телеграме главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Рабинович считает, что такое заявление мог сделать только «идиот», а сам закон называет издевательским, передает РИА «Новости».

«Слуги» сами ответили на все вопросы: закон принят только для того, чтобы поиздеваться над теми, кто говорит на русском языке, закон лишил их элементарных прав. Такое просто невозможно, но власть сама это подтвердила – один идиот заявил, что «наконец-то все, кто разговаривает на русском языке, лишены всяких гражданских прав», – заявил Рабинович.

Депутат от ОПЗЖ отметил, что партия собирается подать в суд на Семинского после его высказывания.

Ранее Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма, – крымские татары, караимы и крымчаки. Закон инициировал Владимир Зеленский, в парламенте его поддержали 325 депутатов. Документ еще должен подписать президент.