Путин предложил Совбезу обсудить вопросы цифровизации в сфере нацбезопасности ОНФ: Все обращения граждан на «Прямую линию» с президентом будут рассмотрены 2 июля 2021, 17:22 Текст: Евгения Шестак

«Все обращения будут рассмотрены, приняты во внимание, во всех случаях, когда это возможно люди получат конкретную помощь», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, говоря о прошедшей в среду прямой линии президента России Владимира Путина. По его словам, уже в третий раз глава государства доверяет Народному фронту следить за тем, чтобы ни одно обращение не осталось незамеченным. Он отметил, что в рамках проекта «Прямая линия. Продолжение» ОНФ работает со всем массивом обращений граждан, а не только с теми, что прозвучали в эфире. «По линии 2019 года был рассмотрен 1 млн вопросов, в 2020 году «Прямая линия» была совмещена с пресс-конференцией и обращений было 344 тыс. В этом году мы также будем работать со всеми поступившими обращениями, в которых есть контакты заявителя или сформулированы конкретные предложения. Что-то можно решить сразу, что-то требует времени для проработки и бюджетного планирования», – отметил Кузнецов. В частности, он уточнил, что за первое полугодие 2021 года ОНФ решил еще 40 тыс. вопросов, заданных в июне 2019. По его словам, обобщение и анализ материалов «Прямой линии» позволяет находить системные решения. «Бесплатная подводка газа до границ домовладений, надбавка за 30 лет работы в сельском хозяйстве при переезде в город, выплаты на детей от 3 до 7 лет из малоимущих семей – ответы на тысячи обращений граждан. Все обращения будут рассмотрены, приняты во внимание, во всех случаях, когда это возможно люди получат конкретную помощь», – заключил Кузнецов. Напомним, 18-я по счету прямая линия Путина прошла 30 июня. Президент за 3 часа 42 минуты, которые длилась прямая линия, ответил на 68 вопросов. Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, говоря о прошедшей в среду прямой линии президента Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД, что «это был реальный диалог президента с людьми. Не было заранее подготовленных вопросов от звезд, журналистов. Даже наличие технических сбоев показывает отсутствие постановочности».

Ален Делон поделился впечатлениями от встречи с Путиным 2 июля 2021, 01:58

Фото: Panoramic/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Французский актер Ален Делон в интервью международному франкоязычному телеканалу «ТВ-5» сообщил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным и считает деятельность российского лидера на высшем государственном посту успешной. «Мне довелось встречаться с Владимиром Путиным. Он очень способный человек. Весьма непросто управлять такой огромной страной столько лет, а он это делает», – приводит слова Делона ТАСС. «Не знаю, как он добивается этого, но понимаю, что это весьма непросто», – сказал артист, добавив, что не боится критики, которую могут вызвать такие слова у его недоброжелателей. Напомним, в 2019 году Делон был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» 72-го Каннского кинофестиваля «за выдающуюся карьеру в кинематографе». Путин распорядился о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми 2 июля 2021, 10:11

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей, сообщает пресс-служба Кремля. «В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю: … произвести в августе-декабре 2021 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей следующим гражданам РФ, проживающим на территории РФ: … одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от шести до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года)», – говорится в документе на сайте Кремля. Кроме того, выплаты предназначены «инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство РФ и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей)». Указ вступает в силу со дня его подписания. Ранее Путин уточнил, что разовые «детские выплаты» на подготовку к школе следует выделять даже на детей шести лет, которые не пойдут в первый класс в этом году. Японцы увидели угрозу в заявлении Путина о британском эсминце «Дефендер» 2 июля 2021, 07:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Читатели японского издания Sankei Shimbun прокомментировали заявление президента России Владимира Путина об инциденте с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, сделанное в ходе прямой линии российского лидера. Публикация вызвала активный отклик читателей портала Yahoo News Japan, передает РИА «Новости». «Заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии. Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море», – считает пользователь nekozamurai. «Теперь новому альянсу QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием США, Индии, Японии и Австралии. – прим. ВЗГЛЯД), в том числе и Японии, в Тихом и Индийском океане предстоит противостоять уже не одному Китаю, но еще и России! Дело становится опасным!», – добавил sab. «В такое турбулентное время Японии, наверное, нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении «северных территорий». Сколько еще будем мы оставаться «пай-мальчиками»? Если сохраним такой подход, то острова никогда не вернем! Хотя это теперь и опасно!», – выразил мнение qnc. «Америка и Британия все упорнее разрушают послевоенный ялтинский миропорядок!», – отметил sor. «А что же это англичане ничего не предпринимали, только наблюдая за боевыми полетами российских истребителей Су. Испугались? Ведь, говорят, зенитные ракеты у них были в полной боеготовности», – написал tim. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Кроме того, Путин заверил, что если бы Россия потопила британский эсминец, Третья мировая война не началась бы. Путин отменил обязательный техосмотр автомобилей 2 июля 2021, 14:26

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Сейчас, согласно закону «О безопасности дорожного движения», обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется лишь при условии проведения государственного технического осмотра или техосмотра, проведение которого предусмотрено законодательством в области техосмотра, передает РИА «Новости». Подписанный закон исключает данную норму, одновременно внося корреспондирующие изменения в закон об ОСАГО. В результате для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон должен будет вступить в силу с 22 августа 2021 года. «Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно было перенесено в этот закон. В принципе, все согласны, и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России – с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром», – пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Необходимо, по его словам, также учитывать, что вокруг получения диагностической карты и прохождения техосмотра сложился определенный незаконный бизнес. «Кроме того, возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет», – отмечал депутат. Он подчеркивал также, что еще одной проблемой является недостаток станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона, из-за чего люди вынуждены покупать диагностические карты. Политологи: В ходе прямой линии президент преподал урок российским чиновникам 1 июля 2021, 22:25

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Михаил Мошкин,

Андрей Резчиков

Если 20 лет назад в ходе первой прямой линии граждане задавали президенту вопросы о борьбе с терроризмом, невыплатах бюджетникам и разгуле криминала, то нынешняя напоминала семейный разговор с обсуждением бытовых проблем. При этом президент своим внимательным и уважительным отношением к людям продемонстрировал российским чиновникам образец общения представителя власти с гражданами, считают политологи. «У опрошенных нами россиян, которые посмотрели прямую линию президента, доминируют три эмоции – надежда, уважение и доверие. Респонденты говорят о высокой степени заинтересованности главы государства в решении проблем, о которых ему рассказывали на прямой линии. У людей есть надежда на подвижки по различным направлениям», – рассказал социолог Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). На прошедшем в четверг круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Мамонов представил данные опроса, который был проведен сразу после прямой линии. «Подавляющее большинство – 68% – заявили, что им в целом понравилось: понравилось то, как выступал президент, как он отвечал на вопросы. Около 57% опрошенных отметили, что Путин говорил, в первую очередь, о том, что волнует простых людей», – сообщил эксперт ВЦИОМ. Лишь 12% заявили, что прямая линия им показалась неинтересной, в то время как 62% назвали интересными все темы, которые поднимались в беседе с президентом, добавил Мамонов. «Опрошенные полагают, что вопросы, с которыми люди обращались к главе государства, будут разрешены по итогам прямой линии. 35% считают, что будет решена большая часть проблем как отдельных людей, так и целых регионов. Еще 42%, – что удастся снять, по крайней мере, часть проблем», – перечислил социолог. Мамонов напомнил, что подобные опросы по горячим следам прямых линий президента уже вошли в практику ВЦИОМ, «так что мы можем фиксировать определенные тенденции». Так, в сравнении с прошлой прямой линией, выросло число тех, у кого общение главы государства с гражданами вызвало только положительные эмоции (50% против 47%), и уменьшилась доля тех, кто испытал беспокойство и другие отрицательные чувства (28% против 35%). Напомним, что предыдущая прямая линия состоялась два года назад, а в 2020-м из-за пандемии общение президента с гражданами решили совместить с большой пресс-конференцией. Нынешний разговор Путина продолжался почти четыре часа, за это время глава государства подробно ответил на 68 вопросов. Основными темами общения стали борьба с ковидом, социальные выплаты, проблемы ЖКХ, бесплатная газификация. Как отметила модератор круглого стола, директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, прямая линия прошла в технологически новом формате – упор был сделан на сбор обращений через сайт и через приложение для смартфона. «Не было ни приглашенных звезд, ни журналистов, ни интерпретаторов вопросов. Ведущие выступали только в роли ведущих и задающих вопросы», – отметила Кислицына. «Интересно, что фактически президент был единственным мужчиной, который появился в студии – и его образ поэтому не размывался. Кроме него, работали только девушки-ведущие, – поделился впечатлением политтехнолог Марат Баширов. – Также было заметно, как по-командному президент вникает в вопросы, в первую очередь, по внутренней повестке. При этом мы не услышали ни одного разноса местных руководителей». Президент продемонстрировал, что спокоен и уверен, считают участники дискуссии. «Даже когда звучали самые острые вопросы из регионов, он не устраивал разносы, делал уважительные пасы губернаторам. Показательной порки не было», – отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Кроме того, заметила Кислицына, сам формат беседы лидера страны с гражданами – без гостей в студии – напомнил первый опыт телевизионного общения Путина с россиянами в 2001 году. «Но при сравнении прямых линий 20-летней давности, очевидно, что мы видим две разные страны. В 2001 году во главе угла стояли борьба с террором, невыплаты бюджетником, льготы ветеранам, разрушенный ВПК, разгул криминала, – напомнила эксперт. – А вчерашний разговор показался мне семейным разговором на кухне, когда обсуждаются более бытовые проблемы». На доверительный характер общения президента с россиянами обратил внимание и Минченко. Прямая линия действительно по сути началась «разговора на кухне»: с обсуждения того, как сам президент перенес вакцинацию, с того, как перенесла ковид одна из ведущих. «Это четкое попадание в главную тему разговоров почти в каждой семье», – отметил политтехнолог. Сравнение прямых линий 2001-го и 2021-го говорит о том, какой путь проделала страна за это время, добавил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Тогда, в начале нулевых, власть воспринималась как слабая, как придаток олигархической системы», – заметил эксперт. За 2000-е и 2010-е годы доверие к руководству страны заметно выросло, а власть стала восприниматься, в первую очередь, как гарант стабильности, отметил эксперт. Но за последний ковидный год ожидания граждан изменились, подчеркнул Потуремский – от государства ждут не столько гарантий стабильности, сколько помощи и поддержки. «Ожидание прямой коммуникации людей с государством – тренд, который мы наблюдаем с 2019 года, но сейчас можно наблюдать более категоричное требование к власти, которая должна прислушаться к нашим проблемам», – констатировал аналитик. В этой связи актуален призыв президента к региональным лидерам проводить аналогичные прямые линии, отметил руководитель Департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. «Губернаторы новой волны уже проводят прямые линии в Instagram и других форматах, напрямую общаясь с гражданами. Очевидно, что такой честный и прямой диалог крайне востребован. К примеру, губернатор Мурманской области Андрей Чибис быстро отреагировал и уже назначил на 4 июля свою прямую линию», – отметил эксперт. При этом Добромелов посоветовал местным властям не превращать телевизионный разговор с жителями ни в пиаровское шоу, ни, наоборот, в рутинное мероприятие для галочки. Губернаторы и раньше часто «заседали в прямом эфире», и не всегда этот формат был эффективен, заметил Минченко. «Но сейчас президент продемонстрировал новый стиль коммуникации – показал, что нужно внимательно и уважительно говорить с людьми. Это урок для нашей бюрократии», – подчеркнул эксперт. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков назвал «неудачными» слова Зеленского о флаге Украины на Госдуме 2 июля 2021, 13:33

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Слова президента Украины Владимира Зеленского о «желто-голубом флаге Украины на здании Госдумы» не укладываются в процесс подготовки ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным, хотя такая работа и не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Подобные заявления (Зеленского) никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи. Да и к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, актуальна и возможна ли встреча президентов РФ и Украины после противоположной риторики в отношении двух стран. Также, комментируя высказывания украинского лидера про «желто-голубой флаг (Украины) на здании Госдумы», Песков, заявил, что у России нет намерений размещать свой триколор на Украине, так как российская сторона с уважением относится к украинскому суверенитету. «У нас нет желания размещать флаг на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно как-то реагировать на подобные слова президента Зеленского. Здесь я затрудняюсь в том, чтобы хоть как-то проанализировать, почему сказаны эти слова. С другой стороны, может быть, они как-то выдраны из контекста. Этого я тоже не могу исключить. Звучит странно», – сказал Песков. Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством. В МХАТе Горького оценили письмо Дорониной к Путину 2 июля 2021, 08:27 Текст: Алина Назарова

Президента МХАТ имени Горького Татьяну Доронину, которая написала письмо главе государства Владимиру Путину, могут использовать в корыстных целях, считает пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина. Письмо народной артистки СССР и президента МХАТа Татьяны Дорониной на имя президента было опубликовано несколько дней назад в издании «Аргументы недели». В обращении актриса просит уволить действующего худрука театра Эдуарда Боякова. По ее словам, если этого не сделать, то от МХАТа «не останется даже и воспоминаний». «Нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах», – написала Мусина-Пушкина в Facebook. По ее словам, в МХАТе не видели письмо Дорониной и не знают, было ли оно направлено Путину. Однако там предполагают, что написано оно было в первую очередь для публикации в СМИ. «В противном случае Татьяна Васильевна давно бы приехала в театр, который живет в невероятном ритме премьер, гастролей, событий и мероприятий, и давно приступила бы к своим обязанностям президента театра - тем более что министерство культуры РФ в новом уставе четко прописало обязанности президента, за которые ей выплачивается зарплата из государственного бюджета», – добавила Мусина-Пушкина. Она также заявила, что Доронина не появляется в театре и не видела ни одной премьеры. В 2019 году ряд деятелей искусств уже написали главе государства открытое письмо, в котором раскритиковали работу Эдуарда Боякова и потребовали вернуть к руководству Доронину, передает РИА «Новости». Руководство и артисты МХАТа опубликовали свои ответы на письмо деятелей культуры, в которых поддержали Боякова и попросили президента «защитить МХАТ от агрессивной кампании клеветы». Последней громкой премьерой МХАТа Горькго стало представление с участием Ольги Бузовой, которая сыграла в спектакле «Чудесный грузин», посвященом молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа Эдуард Бояков признался, что театр «хайпанул» на том, что решил пригласить артистку в спектакль о Сталине, и это стало «удавшимся экспериментом», а «стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы». Малые предприятия общепита освободили от НДС 2 июля 2021, 15:20 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) предприятия общепита с выручкой до 2 млрд рублей. Документ, вносящий изменения в Налоговый кодекс, опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, рестораны, кафе, бары, столовые и закусочные освободят от НДС, если они соответствуют определенным условиям. К примеру, сумма годового дохода организации не должна превышать два миллиарда рублей, а среднемесячный размер выплат, начисленных организацией или индивидуальным предпринимателем в пользу физлиц, был не ниже размера среднемесячной начисленной заработной платы в каждом регионе. Кроме того, документ освобождает учреждения культуры от авансовых платежей по налогу на прибыль в 2020 и 2021 годах. Не будут облагаться НДФЛ и НДС региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Ранее замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что власти Москвы могут рассмотреть новые меры поддержки для бизнеса при поступлении от предпринимателей обращений. Путин освободил учителей и воспитателей от заполнения лишних учебных планов 2 июля 2021, 12:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому детсады и школы частично освобождаются от разработки дополнительной учебно-методической документации. Изменения вносятся в закон об образовании, передает «Интерфакс». В нем появляется уточнение, что при разработке основной общеобразовательной программы методисты, учителя и воспитатели могут использовать примерные учебные планы и рабочие программы учебных предметов, которые включены в примерную программу. В этом случае методическая документация не разрабатывается. Путин подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках 2 июля 2021, 11:33 Текст: Евгения Шестак

Частные медицинские организации, которые участвуют в территориальной программе обязательного медицинского страхования, смогут проводить бесплатную вакцинацию россиян. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Документ разрешает таким медицинским организациям бесплатно проводить включенные в национальный календарь и календарь по эпидпоказаниям профилактические прививки. Прописано, что обеспечивать клиники вакцинами будут федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Порядок обеспечения вакцинами, включенными в национальный календарь прививок, установит правительство, а для вакцин, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, – высший исполнительный орган власти субъекта России. Ранее в 20 пунктах столицы стартовала ревакцинация жителей Москвы от коронавируса «Спутником Лайт» и «Спутником V». Путин подписал закон о бесплатном втором высшем творческом образовании 2 июля 2021, 13:22 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном втором высшем образовании для людей творческих профессий. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения внесены в закон «Об образовании». В настоящее время гражданам России гарантирована возможность получения первого бесплатного высшего образования. При этом, как отмечают разработчики инициативы, в творческие профессии зачастую приходят люди в зрелом возрасте, имеющие высшее образование по другой специальности. В связи с этим в законе появилась возможность для граждан, имеющих высшее образование, получать на конкурсной основе второе или последующее высшее образование за счет средств федерального бюджета по образовательным программам в области искусств. Речь идет о программах специалитета в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования. Специальности и направления подготовки утвердит правительство России. Кабмин установит и порядок принятия таких граждан на обучение за счет бюджета, а также перечни образовательных организаций, в которых такое обучение будет проходить. Путин подписал закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам 2 июля 2021, 12:34 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым сайтам. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, услуги абонентам по предоставлению доступа к «сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оказываются без взимания платы». Соответствующий список интернет-ресурсов будет определяться в порядке, установленном правительством. В перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов будут включены сайты госорганов и органов местного самоуправления, сайты государственных внебюджетных фондов России, а также портал госуслуг. При этом остальные подобные ресурсы будут определяться специальной правительственной комиссией. Кроме того, согласно закону, собственниками или владельцами трансграничных линий связи могут являться только российские юридические лица. Инициатива бесплатного доступа по всей территории страны к социально значимым отечественным интернет-сервисам принадлежит президенту Владимиру Путину. Минцифры с 1 апреля начало эксперимент по этому проекту и планировало завершить его 1 июля, но продлило до 31 декабря. В сентябре Институт развития интернета (ИРИ), Общественная палата России, а также «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group подписали меморандум, который призван помочь всем некоммерческим организациям России в продвижении своих общественно-полезных инициатив в интернете. Кремль пообещал обратиться в МВД после избиения активиста в Тамбовской области 2 июля 2021, 13:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратится в МВД с запросом о ситуации с мусорным полигоном в Тамбовской области, где напали на протестовавшего активиста. «Мы действительно видели эти сообщения. И, конечно, мы имеем в виду к нашим коллегам в МВД обратиться, чтобы разобраться, что там произошло на самом деле», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, в Кремле проводят анализ информации об угрозах тем, кто обратился к президенту с жалобой в рамках прямой линии. «Такое бывало неоднократно, и, знаете, я помню, в начале 2000-х и журналистам, которые приезжали в некоторые регионы, угрожали. Нам приходилось этим заниматься», – отметил Песков. Он добавил, что это неприемлемо, но не нужно это преувеличивать, создавать систему. «Нет, это отдельные такие нелепые ситуации, которые являются абсолютно неприемлемыми», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Ранее сообщалось, что утром в четверг на Герасимова, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета ранее записал видео для прямой линии с президентом Владимиром Путиным с просьбой не допустить строительство мусорного полигона, у дома в селе Березовка напали трое неизвестных. Мужчине, по сообщениям в соцсетях, нанесли три ножевых ранения, днем ранее ему «порезали колесо автомобиля». Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов 2 июля 2021, 11:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон направлен на урегулирование на территории России хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов, передает РИА «Новости». Кроме того, документом вводится понятие «целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов», который будет установлен с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития. Закон также дает право юрлицам и индивидуальным предпринимателям реализовывать климатические проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения. Для этого будут установлены критерии отнесения проектов к климатическим и порядок верификации их результатов. Напомним, 27 июня Путин поручил правительству создать план по снижению выбросов парниковых газов за счет повышения эффективности использования лесов и земель. Песков рассказал об оценке Путиным прошедшей прямой линии 2 июля 2021, 13:15 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин положительно оценил прямую линию, которая состоялась 30 июня, и уже дал необходимые поручения по итогам мероприятия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент оценил весьма положительно. А главное, что он уже отдал все необходимые распоряжения, сейчас готовится перечень поручений», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС. Он также заявил, что прямая линия не создает впечатление, что «все плохо», поскольку туда обращаются за помощью. «Смотрите, очевидно, что по умолчанию все должно быть хорошо – и школы должны быть новые, и дороги должны быть новые, и все выплаты должны вовремя доходить до людей, и воздух должен быть чистым и прозрачным, и так далее, и тому подобное. И это все по умолчанию должно быть. И, конечно же, те, кто обращается на прямую линию к президенту, они обращаются в основном и главным образом, чтобы попросить помощи и рассказать о том, что выходит за грани нормы, что плохо», – заявил он, отвечая на вопрос о том, не оставляет ли прямая линия ощущения, что в стране «все плохо». Песков напомнил, что цель прямой линии – определить те места, где какой-то непорядок, а делать такие выводы, «что все плохо», неверно, а помимо разрушающихся школ есть и программа строительства почти двух тысяч новых, передает РИА «Новости». Он добавил, что на линию приходили не только просьбы о помощи, но и «пожелания простые человеческие» президенту – «берегите себя», «берегите свое здоровье», «спасибо», однако это не обращения, а просто эмоциональные послания, «вряд ли есть смысл обсуждать это в прямом эфире». Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, говоря о прошедшей в среду прямой линии президента Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД, что «это был реальный диалог президента с людьми. Не было заранее подготовленных вопросов от звезд, журналистов. Даже наличие технических сбоев показывает отсутствие постановочности».