Путин подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках Путин освободил учителей и воспитателей от заполнения лишних учебных планов Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов 2 июля 2021, 11:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон направлен на урегулирование на территории России хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов, передает РИА «Новости». Кроме того, документом вводится понятие «целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов», который будет установлен с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития. Закон также дает право юрлицам и индивидуальным предпринимателям реализовывать климатические проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения. Для этого будут установлены критерии отнесения проектов к климатическим и порядок верификации их результатов. Напомним, 27 июня Путин поручил правительству создать план по снижению выбросов парниковых газов за счет повышения эффективности использования лесов и земель.

Историк указал на заблуждения Зеленского о гривне и желто-голубом флаге 1 июля 2021, 13:18

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Елена Лексина

«То, что говорит Зеленский, свидетельствует о незнании им истории страны, которую он возглавляет», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «если бы украинцы и россияне были одним народом, то в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой развивался желто-голубой флаг». «Все это довольно смешно. Но самое поразительное, что Зеленский вдруг вспомнил про желто-голубой флаг. Он даже не знает, что над украинским парламентом висит сине-желтый флаг, а желто-голубой аналог относится к петлюровцам, которые были на Украине в 1917-1918 годах, – отметил историк и публицист Владимир Корниллов. – Получается, Зеленский хочет сказать, что до появления петлюровского флага украинцев как таковых не было?». По словам эксперта, исторически россияне и украинцы относятся к одному народу – «русским». «Да, было три ветви православного русского народа – великороссы, малороссы и белорусы. Никаких украинцев тогда и близко не было. Если Зеленский в этом сомневается, он может поехать во Львов и посмотреть, что в историческом центре города главная улица носит название «Русская» («Руська»). То есть мы все были русинами, русичами, русскими», – рассказывает Корнилов. Также собеседник указал, что сине-желтый флаг не имеет никакого отношения к Руси. «Это перевернутый петлюровский флаг», – уточнил он. При этом Корнилов напомнил, что сейчас украинские геральдисты ведут спор о необходимости снова поменять местами цвета украинского флага. «Якобы именно тогда Украина заживет счастливо», – пояснил историк. «Если углубляться в историю, то сине-желтая символика в середине XIX века была дарована Австро-Венгерской империей львовским русинам. Украинцами их тогда еще не считали. Если вы проедете по городам Чехии, Словакии и Австрии, то увидите очень много подобной символики. При чем тут гордые и независимые украинцы? Непонятно», – объяснил Корнилов. Кроме того, историк заметил, что гривна была введена на Украине в качестве государственной валюты лишь в 90-е годы ХХ века. «Действительно, гривна использовалась на Руси в X-XIII веках. Но в то же время были в обороте и рубли, и копейки. А в XIII веке рубль вытеснил гривну. Почему вдруг Зеленский посчитал, что гривна является признаком украинства – тоже сложный вопрос», – считает Корнилов. Он также подчеркнул, что в бытность существования желто-голубого флага на Украине использовалось иное название рубля – карбованец. «Почему украинский президент об этом не вспомнил? Это лишний раз свидетельствует о том, что Зеленский совершенно незнаком с историей той страны, которую он по стечению обстоятельств возглавляет. И в этой связи я очень надеюсь на анонсированную Владимиром Путиным статью об истории России и Украины. Возможно, из нее Зеленский узнает для себя что-то новое», – заключил Корнилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии». «Давайте, наконец-то, расставим точки над i. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», – сказал он, передает «Интерфакс Украина». По словам Зеленского, «были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой развивался бы желто-голубой флаг». В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пожаловавшегося Путину активиста избили под Тамбовом 1 июля 2021, 14:11 Текст: Алина Назарова

Полиция Тамбовской области выясняет обстоятельства нападения на активиста Романа Герасимова, который записал видео для прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил представитель УМВД по региону. Информация об избиении Романа Герасимова, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета снял ролик с просьбой не допустить строительство мусорного полигона, изначально появилась на страницах местных интернет-групп. Там сообщалось, что в четверг утром трое неизвестных напали на мужчину у дома в селе Березовка, передает РИА «Новости». Герасимов, по данным соцсетей, получил три ножевых ранения – «в область сердца, в живот и в ногу». Днем ранее, в день прямого эфира, ему «порезали колесо автомобиля». Активиста доставили в больницу. Как уточнил источник, на место ЧП выехала оперативно-следственная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в ходе прямой линии с Путиным стало известно, что чиновники из Новокузнецка якобы угрожали женщине лишением права на опеку над ее восьмилетним внуком, если она не отзовет направленное президенту обращение. Женщина пожаловалась, что в детском саду, куда раньше ходил ее внук, протекает крыша. Позже в Кузбассе опровергли поступление угроз обратившейся к Путину жительнице Новокузнецка. Ален Делон поделился впечатлениями от встречи с Путиным 2 июля 2021, 01:58

Фото: Panoramic/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Французский актер Ален Делон в интервью международному франкоязычному телеканалу «ТВ-5» сообщил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным и считает деятельность российского лидера на высшем государственном посту успешной. «Мне довелось встречаться с Владимиром Путиным. Он очень способный человек. Весьма непросто управлять такой огромной страной столько лет, а он это делает», – приводит слова Делона ТАСС. «Не знаю, как он добивается этого, но понимаю, что это весьма непросто», – сказал артист, добавив, что не боится критики, которую могут вызвать такие слова у его недоброжелателей. Напомним, в 2019 году Делон был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» 72-го Каннского кинофестиваля «за выдающуюся карьеру в кинематографе». Путин подписал закон о бесплатной трансляции 20 телеканалов в интернете 1 июля 2021, 14:25 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин подписал закон о создании системы бесплатной трансляции телеканалов первого и второго мультиплекса в интернете. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно новым правилам, телеконтент будут распространять аудиовизуальные сервисы (АВС), включенные в перечень Роскомнадзора. Закон также предусматривает, что трансляция телеканалов в Сети должна осуществляться в неизменном виде. При этом распространение контента будет бесплатным как для вещателей, так и для распространителей. Закон вступит в силу с 1 августа. При этом обязывающие нормы для АВС начнут действовать с 1 октября. Ранее сообщалось, что в России планируют создать Фонд отечественного онлайн-контента по аналогии с Фондом кино. Японцы увидели угрозу в заявлении Путина о британском эсминце «Дефендер» 2 июля 2021, 07:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Читатели японского издания Sankei Shimbun прокомментировали заявление президента России Владимира Путина об инциденте с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, сделанное в ходе прямой линии российского лидера. Публикация вызвала активный отклик читателей портала Yahoo News Japan, передает РИА «Новости». «Заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии. Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море», – считает пользователь nekozamurai. «Теперь новому альянсу QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием США, Индии, Японии и Австралии. – прим. ВЗГЛЯД), в том числе и Японии, в Тихом и Индийском океане предстоит противостоять уже не одному Китаю, но еще и России! Дело становится опасным!», – добавил sab. «В такое турбулентное время Японии, наверное, нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении «северных территорий». Сколько еще будем мы оставаться «пай-мальчиками»? Если сохраним такой подход, то острова никогда не вернем! Хотя это теперь и опасно!», – выразил мнение qnc. «Америка и Британия все упорнее разрушают послевоенный ялтинский миропорядок!», – отметил sor. «А что же это англичане ничего не предпринимали, только наблюдая за боевыми полетами российских истребителей Су. Испугались? Ведь, говорят, зенитные ракеты у них были в полной боеготовности», – написал tim. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Кроме того, Путин заверил, что если бы Россия потопила британский эсминец, Третья мировая война не началась бы. Путин распорядился о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми 2 июля 2021, 10:11

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей, сообщает пресс-служба Кремля. «В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю: … произвести в августе-декабре 2021 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей следующим гражданам РФ, проживающим на территории РФ: … одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от шести до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года)», – говорится в документе на сайте Кремля. Кроме того, выплаты предназначены «инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство РФ и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей)». Указ вступает в силу со дня его подписания. Ранее Путин уточнил, что разовые «детские выплаты» на подготовку к школе следует выделять даже на детей шести лет, которые не пойдут в первый класс в этом году. Политологи: В ходе прямой линии президент преподал урок российским чиновникам 1 июля 2021, 22:25

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Михаил Мошкин,

Андрей Резчиков

Если 20 лет назад в ходе первой прямой линии граждане задавали президенту вопросы о борьбе с терроризмом, невыплатах бюджетникам и разгуле криминала, то нынешняя напоминала семейный разговор с обсуждением бытовых проблем. При этом президент своим внимательным и уважительным отношением к людям продемонстрировал российским чиновникам образец общения представителя власти с гражданами, считают политологи. «У опрошенных нами россиян, которые посмотрели прямую линию президента, доминируют три эмоции – надежда, уважение и доверие. Респонденты говорят о высокой степени заинтересованности главы государства в решении проблем, о которых ему рассказывали на прямой линии. У людей есть надежда на подвижки по различным направлениям», – рассказал социолог Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). На прошедшем в четверг круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Мамонов представил данные опроса, который был проведен сразу после прямой линии. «Подавляющее большинство – 68% – заявили, что им в целом понравилось: понравилось то, как выступал президент, как он отвечал на вопросы. Около 57% опрошенных отметили, что Путин говорил, в первую очередь, о том, что волнует простых людей», – сообщил эксперт ВЦИОМ. Лишь 12% заявили, что прямая линия им показалась неинтересной, в то время как 62% назвали интересными все темы, которые поднимались в беседе с президентом, добавил Мамонов. «Опрошенные полагают, что вопросы, с которыми люди обращались к главе государства, будут разрешены по итогам прямой линии. 35% считают, что будет решена большая часть проблем как отдельных людей, так и целых регионов. Еще 42%, – что удастся снять, по крайней мере, часть проблем», – перечислил социолог. Мамонов напомнил, что подобные опросы по горячим следам прямых линий президента уже вошли в практику ВЦИОМ, «так что мы можем фиксировать определенные тенденции». Так, в сравнении с прошлой прямой линией, выросло число тех, у кого общение главы государства с гражданами вызвало только положительные эмоции (50% против 47%), и уменьшилась доля тех, кто испытал беспокойство и другие отрицательные чувства (28% против 35%). Напомним, что предыдущая прямая линия состоялась два года назад, а в 2020-м из-за пандемии общение президента с гражданами решили совместить с большой пресс-конференцией. Нынешний разговор Путина продолжался почти четыре часа, за это время глава государства подробно ответил на 68 вопросов. Основными темами общения стали борьба с ковидом, социальные выплаты, проблемы ЖКХ, бесплатная газификация. Как отметила модератор круглого стола, директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, прямая линия прошла в технологически новом формате – упор был сделан на сбор обращений через сайт и через приложение для смартфона. «Не было ни приглашенных звезд, ни журналистов, ни интерпретаторов вопросов. Ведущие выступали только в роли ведущих и задающих вопросы», – отметила Кислицына. «Интересно, что фактически президент был единственным мужчиной, который появился в студии – и его образ поэтому не размывался. Кроме него, работали только девушки-ведущие, – поделился впечатлением политтехнолог Марат Баширов. – Также было заметно, как по-командному президент вникает в вопросы, в первую очередь, по внутренней повестке. При этом мы не услышали ни одного разноса местных руководителей». Президент продемонстрировал, что спокоен и уверен, считают участники дискуссии. «Даже когда звучали самые острые вопросы из регионов, он не устраивал разносы, делал уважительные пасы губернаторам. Показательной порки не было», – отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Кроме того, заметила Кислицына, сам формат беседы лидера страны с гражданами – без гостей в студии – напомнил первый опыт телевизионного общения Путина с россиянами в 2001 году. «Но при сравнении прямых линий 20-летней давности, очевидно, что мы видим две разные страны. В 2001 году во главе угла стояли борьба с террором, невыплаты бюджетником, льготы ветеранам, разрушенный ВПК, разгул криминала, – напомнила эксперт. – А вчерашний разговор показался мне семейным разговором на кухне, когда обсуждаются более бытовые проблемы». На доверительный характер общения президента с россиянами обратил внимание и Минченко. Прямая линия действительно по сути началась «разговора на кухне»: с обсуждения того, как сам президент перенес вакцинацию, с того, как перенесла ковид одна из ведущих. «Это четкое попадание в главную тему разговоров почти в каждой семье», – отметил политтехнолог. Сравнение прямых линий 2001-го и 2021-го говорит о том, какой путь проделала страна за это время, добавил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Тогда, в начале нулевых, власть воспринималась как слабая, как придаток олигархической системы», – заметил эксперт. За 2000-е и 2010-е годы доверие к руководству страны заметно выросло, а власть стала восприниматься, в первую очередь, как гарант стабильности, отметил эксперт. Но за последний ковидный год ожидания граждан изменились, подчеркнул Потуремский – от государства ждут не столько гарантий стабильности, сколько помощи и поддержки. «Ожидание прямой коммуникации людей с государством – тренд, который мы наблюдаем с 2019 года, но сейчас можно наблюдать более категоричное требование к власти, которая должна прислушаться к нашим проблемам», – констатировал аналитик. В этой связи актуален призыв президента к региональным лидерам проводить аналогичные прямые линии, отметил руководитель Департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. «Губернаторы новой волны уже проводят прямые линии в Instagram и других форматах, напрямую общаясь с гражданами. Очевидно, что такой честный и прямой диалог крайне востребован. К примеру, губернатор Мурманской области Андрей Чибис быстро отреагировал и уже назначил на 4 июля свою прямую линию», – отметил эксперт. При этом Добромелов посоветовал местным властям не превращать телевизионный разговор с жителями ни в пиаровское шоу, ни, наоборот, в рутинное мероприятие для галочки. Губернаторы и раньше часто «заседали в прямом эфире», и не всегда этот формат был эффективен, заметил Минченко. «Но сейчас президент продемонстрировал новый стиль коммуникации – показал, что нужно внимательно и уважительно говорить с людьми. Это урок для нашей бюрократии», – подчеркнул эксперт. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Китайцы оценили слова Путина о конце однополярного мира 1 июля 2021, 15:20 Текст: Алина Назарова

Читатели китайской газеты «Гуаньча» оценили заявления Владимира Путина о том, что Вашингтон пытается сохранить гегемонию, в то время как период однополярного мира закончился. «Вот поэтому я думаю, что если старый Джо выдержит эти четыре года на посту, у него есть два пути: он либо подомнет под себя ЕС, чтобы повысить авторитет Америки, либо подготовит свою страну к закату гегемонии. Даже не знаю, какой стране будет от этого хуже», – выразил мнение один из читателей. «Смотрю на Штаты – на какую силу дальше они собираются опираться? Их уже прижали и Россия, и Китай», – отметил другой пользователь, передает РИА «Новости». «Поэтому самые агрессивные – это Соединенные Штаты», – считает еще один комментатор. «Американская империя умирает, но все не желает отступать, она в полном отчаянии, безумии, она на грани полного поражения и подавления! Путин правильно сказал, что гегемонии США конец!» – подытожили читатели. Накануне Владимир Путин во время прямой линии заявил, что какие бы санкции ни применяли к России, она по-прежнему развивается. Он подчеркнул, что период однополярного мира прошел и Белый дом должен исходить из того, что все быстро меняется. Уголовная ответственность введена за организацию работы нежелательных НПО 1 июля 2021, 15:21 Текст: Елизавета Булкина

За организацию, участие и финансирование деятельности нежелательных в России иностранных или международных неправительственных организаций (НПО) вводится уголовная ответственность, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Ранее статья 284.1 УК предусматривала единую ответственность за руководство и участие в деятельности таких НПО. Штраф за это составлял от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, срок лишения свободы – от двух до шести лет, передает ТАСС. Сейчас же эта статья включает три состава уголовно наказуемого деяния, в том числе ответственность за организацию работы НПО. Напомним, ранее Путин подписал закон о запрете гражданам России участвовать в деятельности нежелательных в стране неправительственных организаций (НПО) за пределами государства. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что этот закон является упреждающей мерой. В МХАТе Горького оценили письмо Дорониной к Путину 2 июля 2021, 08:27 Текст: Алина Назарова

Президента МХАТ имени Горького Татьяну Доронину, которая написала письмо главе государства Владимиру Путину, могут использовать в корыстных целях, считает пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина. Письмо народной артистки СССР и президента МХАТа Татьяны Дорониной на имя президента было опубликовано несколько дней назад в издании «Аргументы недели». В обращении актриса просит уволить действующего худрука театра Эдуарда Боякова. По ее словам, если этого не сделать, то от МХАТа «не останется даже и воспоминаний». «Нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах», – написала Мусина-Пушкина в Facebook. По ее словам, в МХАТе не видели письмо Дорониной и не знают, было ли оно направлено Путину. Однако там предполагают, что написано оно было в первую очередь для публикации в СМИ. «В противном случае Татьяна Васильевна давно бы приехала в театр, который живет в невероятном ритме премьер, гастролей, событий и мероприятий, и давно приступила бы к своим обязанностям президента театра - тем более что министерство культуры РФ в новом уставе четко прописало обязанности президента, за которые ей выплачивается зарплата из государственного бюджета», – добавила Мусина-Пушкина. Она также заявила, что Доронина не появляется в театре и не видела ни одной премьеры. В 2019 году ряд деятелей искусств уже написали главе государства открытое письмо, в котором раскритиковали работу Эдуарда Боякова и потребовали вернуть к руководству Доронину, передает РИА «Новости». Руководство и артисты МХАТа опубликовали свои ответы на письмо деятелей культуры, в которых поддержали Боякова и попросили президента «защитить МХАТ от агрессивной кампании клеветы». Последней громкой премьерой МХАТа Горькго стало представление с участием Ольги Бузовой, которая сыграла в спектакле «Чудесный грузин», посвященом молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа Эдуард Бояков признался, что театр «хайпанул» на том, что решил пригласить артистку в спектакль о Сталине, и это стало «удавшимся экспериментом», а «стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы». Эксперт: Путин исполнил роль социального терапевта 1 июля 2021, 17:11 Текст: Наталья Макарова

«Это был реальный диалог президента с людьми. Не было заранее подготовленных вопросов от звезд, журналистов. Даже наличие технических сбоев показывает отсутствие постановочности», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель секретаря Общественной Палаты России Владислав Гриб, говоря о прошедшей в среду прямой линии президента Владимира Путина. «Путин продемонстрировал неформальное человеческое общение с народом и оперативное реагирование на проблемы. Мы получили ответы на все актуальные вопросы. Президент исполнил роль социального терапевта», – отметил заместитель секретаря Общественной Палаты (ОП) России Владислав Гриб. По словам собеседника, провести прямую линию длительностью почти четыре часа не просто, особенно учитывая разнообразие тем вопросов. «Это был реальный диалог президента с людьми. Не было заранее подготовленных вопросов от звезд, журналистов. Даже наличие технических сбоев показывает отсутствие постановочности. Все было реально», – подчеркнул член ОП. «Президент показал внимание к вопросам людей. Напрягались мэры, губернаторы. При этом вопросы, которые не были озвучены, также не останутся без ответа. Это настоящая обратная связь», – убежден собеседник. Гриб добавил, что «с точки зрения эмоционального накала прямая линия прошла очень достойно». «Такой формат полезен и для главы государства, и для всех нас. Это было общение не со стороны недосягаемого главы государства, а человека, который работает президентом», - полагает . Напомним, в среду состоялась 18-я по счету и первая после прошлогоднего локдауна прямая линия Путина. В центре разговора президента с россиянами оказалась вакцинация и борьба с пандемией. Президент также ответил на такие волнующие россиян темы, как рост цен на продукты и тарифы ЖКХ. Он также рассказал, почему не видит смысла во встрече с Зеленским, а Украина не внесена в список недружественных РФ государств. В общей сложности Путин дал ответ на 68 вопросов. Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности за пьяную езду 1 июля 2021, 13:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении до трех лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде. Изменения внесены в ст.264-1 УК РФ («в части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения»), передает РИА «Новости». В пояснительной записке к документу ранее отмечалось, что «актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение». Авторы приводили статистику, которая свидетельствует «об устойчивой тенденции роста повторных преступлений по ст. 264.1 УК и неэффективности действующих санкций». В связи с этим закон увеличивает сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения – до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет. Также увеличивается размер штрафа за подобное деяние – от 300 до 500 тыс. вместо 200-300 тыс. рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет» взамен «от одного года до двух лет». Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы, также на срок до трех лет. Также виновный будет лишен права «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» на срок до шести лет. Ранее Госдума приняла закон об усилении ответственности за пьяную езду. Путин ужесточил уголовную ответственность за оборот оружия 1 июля 2021, 13:14 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей квалифицируется как тяжкое преступление, а наказание за сбыт взрывных устройств устанавливается до 20 лет лишения свободы. Изменения внесены в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ «в целях усиления ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия», передает РИА «Новости». Согласно закону, сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему выделяется в отдельную статью 222.2 УК РФ и квалифицируется как тяжкое преступление. Кроме того, отдельной статьей становится оборот крупнокалиберного оружия. Закон также устанавливает уголовную (а не административную) ответственность за незаконное изготовление и сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж. Также документом «предлагается уточнить часть 2 статьи 213 УК РФ, приравняв хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся, пиротехнических и иных предметов или веществ, представляющих опасность для окружающих, аналогичному деянию, совершенному с использованием оружия», отмечалось в пояснительной записке. Кроме того, законом усиливаются меры наказания, предусмотренные статьями 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление, переделка и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Как поясняли ранее в думском комитете по безопасности, ответственность за преступления составит до десяти лет лишения свободы, а в составе организованной группы – до 15 лет. При этом за сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств наказание составит до 11 лет лишения свободы, а в составе организованной группы – до 20 лет. Песков: Менторства со стороны США на переговорах в Женеве не было 1 июля 2021, 14:18 Текст: Алина Назарова

Президент США Джо Байден не пытался проявлять менторство во время российско-американского саммита в Женеве, с главой российского государства Владимиром Путиным разговаривать в таком тоне невозможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Никакого менторства там не было и быть не могло. Вы знаете, что с президентом Путиным в этом плане проявлять какое-то менторство во время переговоров просто невозможно», – подчеркнул представитель Кремля. Он заметил, что Путин «дает на это очень четкие, однозначные ответы, которые говорят о недопустимости такой риторики». «Ее, собственно, и не было», – добавил Песков, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал. По его словам, Путин и Байден на переговорах в Женеве не говорили в унисон, но тон их разговора был конструктивным. «Публичная риторика у себя дома и публичная риторика президента США, выступающего в Конгрессе, это одно. А тон переговоров – это совсем другое», – заметил представитель Кремля. По его словам, тон переговоров в Женеве был действительно конструктивный. «Это не значит, что была полная идиллия и два президента говорили в унисон. Нет, никоим образом», – сказал Песков. Он пояснил, что лидеры зафиксировали и те области, где позиции стран расходятся, однако в целом их разговор был конструктивным. Он также заявил, что Москва не склонна носить «розовые очки» и не ожидает, что США отступят от своей недружественной линии в адрес России. «Что выйдет из этого конструктивного характера женевских переговоров, мы пока не понимаем. Мы не склонны носить «розовые очки», – признал он. Поэтому, продолжил представитель Кремля, российские власти отдают себе отчет в том, что США «не отступятся от своей стратегической линии». «Линии достаточно недружественной в отношении Российской Федерации», – заметил он. Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что саммит в Женеве открыл для России и США возможности для более продуктивной работы в сфере киберпространства и контроля над вооружениями. Саммит Россия – США состоялся в Женеве 16 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы. Путин упростил выезд несовершеннолетних за рубеж 1 июля 2021, 14:51 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выезд за границу для несовершеннолетних вместе с сопровождающим. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, для выезда из России ребенка вместе с его законным представителем достаточно будет отсутствия выраженного несогласия со стороны другого представителя. Также документом закрепляется возможность выезда несовершеннолетнего гражданина России из страны «совместно с одним из его законных представителей, если другим законным представителем не подано заявление о несогласии на такой выезд». Отмечается, если несовершеннолетний ребенок выезжает из страны без сопровождения, то, кроме паспорта, он должен иметь при себе нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом законный представитель несовершеннолетнего вправе заявить о несогласии на выезд ребенка за рубеж. Также при подаче заявления о несогласии на выезд из России несовершеннолетнего гражданина его законный представитель может указать срок действия такого несогласия и страны, выезд в которые он запрещает. Как говорилось в пояснительной записке, при отсутствии споров предлагаемый новый порядок существенно облегчит решение вопроса выезда ребенка за границу для значительного количества семей.